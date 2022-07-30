Резніков після розмови з Остіном: "Міністр оборони США повернувся з хорошими новинами"

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію.і оборонну допомогу.

Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Резніков заявив, що Остін "повернувся з хорошими новинами".

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"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав він.