20 030 31
Резніков після розмови з Остіном: "Міністр оборони США повернувся з хорошими новинами"
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію.і оборонну допомогу.
Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
Резніков заявив, що Остін "повернувся з хорошими новинами".
"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав він.
Топ коментарі
+37 Voc Vox
показати весь коментар30.07.2022 01:30
+27 Voc Vox
показати весь коментар30.07.2022 01:27
+20 Виктор Дийнега
показати весь коментар30.07.2022 01:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
те що конгресс одобрив.
Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності. (с)
Красівоє показує наше ЗСУ !!!
А організувати виробництво хоч якої зброї для ВСУ не пробував?
Альберт Шпеер у другу світову так організував виробництво, що незважаючи на коврове бомбандування Німеччини союзниками, воно, виробництво, тільки росло аж до 45-го року. Ото був міністр, а не єврейське базікало.