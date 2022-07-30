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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції сповільнюють російський наступ в Україні, - чиновник Пентагону

путин,путін

Просування російських військ сповільнилось до повзучого, зупиняється в деяких місцях, або навіть відкочується назад, зокрема на Херсонщині.

Про це заявив чиновник Міноборони США, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зазнає невдач на полі бою та зазнає внутрішніх невдач вдома", - сказав він.

За словами чиновника, великі російські державні компанії вже втратили 70-90% своєї ринкової капіталізації. Водночас близько 1000 транснаціональних компаній призупинили роботу в Росії, а інфляція зростає до 20%. Також фондовий ринок втратив третину вартості.

"Це тільки початок впливу цих санкцій", - наголосив він.

Також читайте: США внесли до санкційного списку ще двох громадян і чотири компанії з РФ

Автор: 

Пентагон (1430) росія (65346) санкції (11874) США (23032)


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Топ коментарі
+5
Лучшее фото путина: как точно передана вся его сущность - нечто мелкое, трусливое, похабное, мстительное и злобное
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30.07.2022 08:08
+4
Так але є і хороші новини: після того, як Євросоюз перейде на альтернативні поставки газу і нафти з інших країн, ринок ЄС буде назавжди закритий для кацапських енергоносіїв. Якщо взяти до уваги, що на Європу припадає 60-70% всього кацапського експорту, то пєсєц для парашиї буде щороку зростати у геометричній прогресії. До речі, неможливо просто так закрити вишку яка добуває газ, а потім відкрити її при настанні попиту - це означає смерть цього рудовища. Тобто за декілька років, рашисти втратять не тільки головний ринок збуту, а й саму газо-видобувну промисловість.
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30.07.2022 08:22
+3
Хорошо...но МАЛО
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30.07.2022 07:21
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аналоговнет---- Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.

РБКhttps://www.rbc.ru/society/18/07/2022/62d13aa59a79476a91b3c799 опубликовало исследование эффективности российских вакцин . Особенно удручает тот факт, что «ЭпиВакКорону» рекомендовали пожилым и ослабленным людямСреди соавторов патента на «ЭпиВакКорону» оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова Роспотребнадзор - именно та организация, которая должна осуществлять контроль над использованием вакцин

Возникает вопрос: будет ли какое-либо официальное расследование о том, каким образом вакцина с неподтвержденной эффективностью могла получить регистрацию и госзаказ на миллионы доз? И кто ответит в том случае, если она действительно оказалась неэффективной - как за потраченные деньги, так и за нанесенный урон здоровью граждан, привитых этой вакциной?

Ответ, видимо, звучит так - никто.
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30.07.2022 07:15 Відповісти
семья орка получила деньги на производство этой вакцины, и устроили цирк по вакцинации непонятно чего, от чего даже мог быть нанесен вред в виде побочек
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30.07.2022 07:20 Відповісти
А навіщо Росії літні та ослаблені люди, ще пенсію їм платити, воно їм треба? Хай одразу на той світ ідуть після вакцинації.
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30.07.2022 07:27 Відповісти
Хорошо...но МАЛО
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30.07.2022 07:21 Відповісти
Нічого вони поки не зменшують, це їм би так хотілося, щоб санкції запрацювали з дня їх введення. Санкції нормально запрацюють до кінця 2023 року, а поки що працює тільки високоточна зброя. І хто йому сказав, що росія відступає від Херсона? Навпаки, вони стягують туди свої сили щоб і наступати і оборонятися, навіть із Донбасу туди свої війська переводять.
Цей чиновник з Пентагону не сповнений розуму, тому їхня розвідка і оцінювала здатність України до захисту лише протягом двох-трьох днів і продовжує молоти нісенітницю. Це не розвідка, а якесь непорозуміння Господнє.
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30.07.2022 07:24 Відповісти
Реальний видобуток транспортованого газу за перше півріччя 2022 року в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ склав 198,66 млрд м3,
що є найгіршим показником за останні 5 років !!

Скоро вам , кацапи , аукнеться ця війна у всіх сферах вашого позорного життя !

здохнете всі , злодюги і вбивці кляті 😠
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30.07.2022 07:26 Відповісти
Bи не розумієте , mета Росії - знизити постачання газу до ЄС до того технічного мінімуму, нижче за який РФ доведеться його масово спалювати. У результаті, за розрахунками Москви, виникне причинно-наслідковий ланцюжок: різке і величезне зростання цін на газ у ЄС, яке запустить маховик інфляції. Інфляція викличе протести, які або змусять країни ЄС змусити Україну розпочати переговори з РФ і віддати їй частину своєї території, або призведуть до зміни урядів у низці країн ЄС більш лояльні до російського імперіалізму.
https://www.obozrevatel.com/person/sergej-klimovskij.htm Сергей Климовский
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30.07.2022 07:50 Відповісти
Так але є і хороші новини: після того, як Євросоюз перейде на альтернативні поставки газу і нафти з інших країн, ринок ЄС буде назавжди закритий для кацапських енергоносіїв. Якщо взяти до уваги, що на Європу припадає 60-70% всього кацапського експорту, то пєсєц для парашиї буде щороку зростати у геометричній прогресії. До речі, неможливо просто так закрити вишку яка добуває газ, а потім відкрити її при настанні попиту - це означає смерть цього рудовища. Тобто за декілька років, рашисти втратять не тільки головний ринок збуту, а й саму газо-видобувну промисловість.
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30.07.2022 08:22 Відповісти
Надо ещё больше санкций чтобы чумной барак весь сдох.
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30.07.2022 07:35 Відповісти
як там щодо ленд-лізу?
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30.07.2022 07:51 Відповісти
буде. Всьому свій час.
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30.07.2022 08:34 Відповісти
Лучшее фото путина: как точно передана вся его сущность - нечто мелкое, трусливое, похабное, мстительное и злобное
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30.07.2022 08:08 Відповісти
Чиновник Минобороны США ошибся. На самом деле, наступление Мордора ослабляют не санкции, а "глубокие озабоченности". А на Банковой вообще считают, что видосики Зеленского.
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30.07.2022 08:57 Відповісти
Про що ці казкарі говорять? У кацапії рекордні доходи від торгівля нафтогазом. Профіцит пре, гроші дівати нікуди. Підкупляють все і всих! "Пекельні санкції", блд...Історія Захід еічому не вчить!
Боже, перенеси кацапію десь під Каліфорнію, або - на Ламанш.
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30.07.2022 09:11 Відповісти
ракети на 300 км значно швидше сповільнили б наступ москалів
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30.07.2022 09:18 Відповісти
 
 