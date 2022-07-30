Санкції сповільнюють російський наступ в Україні, - чиновник Пентагону

Просування російських військ сповільнилось до повзучого, зупиняється в деяких місцях, або навіть відкочується назад, зокрема на Херсонщині.

Про це заявив чиновник Міноборони США, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зазнає невдач на полі бою та зазнає внутрішніх невдач вдома", - сказав він.

За словами чиновника, великі російські державні компанії вже втратили 70-90% своєї ринкової капіталізації. Водночас близько 1000 транснаціональних компаній призупинили роботу в Росії, а інфляція зростає до 20%. Також фондовий ринок втратив третину вартості.

"Це тільки початок впливу цих санкцій", - наголосив він.

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