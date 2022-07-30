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Санкції сповільнюють російський наступ в Україні, - чиновник Пентагону
Просування російських військ сповільнилось до повзучого, зупиняється в деяких місцях, або навіть відкочується назад, зокрема на Херсонщині.
Про це заявив чиновник Міноборони США, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія зазнає невдач на полі бою та зазнає внутрішніх невдач вдома", - сказав він.
За словами чиновника, великі російські державні компанії вже втратили 70-90% своєї ринкової капіталізації. Водночас близько 1000 транснаціональних компаній призупинили роботу в Росії, а інфляція зростає до 20%. Також фондовий ринок втратив третину вартості.
"Це тільки початок впливу цих санкцій", - наголосив він.
Топ коментарі
+5 Andrew86
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+4 Super Gut
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+3 Kiev_Kiev_777
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РБКhttps://www.rbc.ru/society/18/07/2022/62d13aa59a79476a91b3c799 опубликовало исследование эффективности российских вакцин . Особенно удручает тот факт, что «ЭпиВакКорону» рекомендовали пожилым и ослабленным людямСреди соавторов патента на «ЭпиВакКорону» оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова Роспотребнадзор - именно та организация, которая должна осуществлять контроль над использованием вакцин
Возникает вопрос: будет ли какое-либо официальное расследование о том, каким образом вакцина с неподтвержденной эффективностью могла получить регистрацию и госзаказ на миллионы доз? И кто ответит в том случае, если она действительно оказалась неэффективной - как за потраченные деньги, так и за нанесенный урон здоровью граждан, привитых этой вакциной?
Ответ, видимо, звучит так - никто.
Цей чиновник з Пентагону не сповнений розуму, тому їхня розвідка і оцінювала здатність України до захисту лише протягом двох-трьох днів і продовжує молоти нісенітницю. Це не розвідка, а якесь непорозуміння Господнє.
що є найгіршим показником за останні 5 років !!
Скоро вам , кацапи , аукнеться ця війна у всіх сферах вашого позорного життя !
здохнете всі , злодюги і вбивці кляті 😠
https://www.obozrevatel.com/person/sergej-klimovskij.htm Сергей Климовский
Боже, перенеси кацапію десь під Каліфорнію, або - на Ламанш.