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Рашисти 29 липня вбили 6 цивільних осіб на Донеччині, ще 15 дістали поранення, - ОВА

донеччина

Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинули 6 цивільних осіб, ще 15 дістали поранення.

Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 29 липня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику.

Водночас 15 людей дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Рашисти 29 липня вбили 6 цивільних осіб на Донеччині, ще 15 дістали поранення, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8558) втрати (4413) Кириленко Павло (907)


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