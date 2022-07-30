Рашисти 29 липня вбили 6 цивільних осіб на Донеччині, ще 15 дістали поранення, - ОВА
Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинули 6 цивільних осіб, ще 15 дістали поранення.
Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 29 липня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику.
Водночас 15 людей дістали поранення.
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