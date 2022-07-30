Українці просуваються в напрямку Херсону. Але це не гігантські успіхи, - Пентагон
У Міністерстві оборони США заявили, що Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Херсона, проте поки що не досягають "гігантських" успіхів.
Про це на брифінгу повідомив високопосадовець Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, варто виділити успіхи української армії на Херсонщині.
"Ми бачили – і це не великі, гігантські успіхи, але вони, безумовно, просуваються проти росіян", – заявив чиновник.
Також він зазначив, що окупанти перекидають війська на південний напрямок, щоб посилити свої позиції в районі Херсона через тиск з боку ЗСУ. Чиновник наголосив, що "це мало б сенс із військового погляду".
Топ коментарі
+22 Olena Lynch
показати весь коментар30.07.2022 08:46
+11 Юрий Шмалько #511275
показати весь коментар30.07.2022 09:41
+9 Юрий Шмалько #511275
показати весь коментар30.07.2022 08:56
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Щоб нормально постачати новітню техніку, вони повинні вступити у війну на нашому боці, а це вже набагато інший рівень витрат.
Ссаного кремля ніхто не сситься, всі тільки рахують гроші. У НАТО мінімум три країни, кожна з яких одноосібно може перетворити росію на скляну парковку, тому росія не наважиться завдати ядерного удару ніколи.
кацапы там и не взяли в толк что попытки продвиж.по нескольким направлениям только перемалывает их армейку,черти распорошывают силы и в итоге будет отсос петрович, как в начале войны.
Снаряди треба терміново шукати , арту, танки, авіацію!
Досить понтів, відосіків, виступів перед парламентами Колумбії, війн з Порохом, Корбаном, Бутусовим. І З КРОТАМИ ТЕРМІНОВО ЩОСЬ ЗРОБИТИ!
Їм спочатку втриматись там треба, потім щє раз туди навезти заміну тим, кого ЗСУ утилізують за цей час, сформувати 5-6 нових складів непомітно для хімарсів і тільки тоді вони зможуть "реально" наступати. Обстріли Миколаєва не вщухають з самого моменту, коли дали відсіч у танковому бою наступавшим на Миколаїв росіянам, це помста за неспроможність його взяти.
З Одесою Путлєр вже всосав, його головна мета - втримати хоча б зайняте.
http://www.ohmagif.com/2014/03/10/funny-dog-riding-turtle/
одрізав донбас
Миколаїв -Одеса пока буде здержувати зернова угода
і погана логістика в ракурсі знищених мостів
Ця пітерська чекістська сволота започаткувала свої людоїдські діла ще в листопаді 1937, коли "в честь 20 річниці Октября" ритуально знищила 1111 вязнів Соловецького табору в Сандормоху.
Черчіль ще в 1930 році вважав, що стада бабуїнів в Росії пожерли всіх своїх і намагаються вирватись за межі свого кордону і пожерти всіх навколо. І все повторюється знову, і знову під гаслами великого і неделімого СРСР.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0n3qGBw28a8pNAZRiNFMZRizUKQ7HoVS9C561YJiCFeJMAMKJf2XAZnP7KDwSDAJ6r1D7P_viv7CkpTWQdfJylEy99MJWRQKYSGTF30kEgT-bq48vFCSDvrw--7u1ok7EMVqZrlmv-M_XtZ_dH5Yh&__tn__=%2CO%2CP-R#?hba 9 ч. ·
Как-то неожиданно наше планируемое контрнаступление на Херсон превратилась в подготовку обороны от планируемого наступления рашистов на Николаев.
Странно…
@jackdorseydono1
·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1553108187754242049 11 ч
Орки на Херсонщине планируют не обороняться,а наступать.Орда собирается в кулак.