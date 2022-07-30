Українці просуваються в напрямку Херсону. Але це не гігантські успіхи, - Пентагон

У Міністерстві оборони США заявили, що Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Херсона, проте поки що не досягають "гігантських" успіхів.

Про це на брифінгу повідомив високопосадовець Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, варто виділити успіхи української армії на Херсонщині.

"Ми бачили – і це не великі, гігантські успіхи, але вони, безумовно, просуваються проти росіян", – заявив чиновник.

Також він зазначив, що окупанти перекидають війська на південний напрямок, щоб посилити свої позиції в районі Херсона через тиск з боку ЗСУ. Чиновник наголосив, що "це мало б сенс із військового погляду".

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