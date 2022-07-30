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Новини Війна
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Українці просуваються в напрямку Херсону. Але це не гігантські успіхи, - Пентагон

зсу

У Міністерстві оборони США заявили, що Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Херсона, проте поки що не досягають "гігантських" успіхів.

Про це на брифінгу повідомив високопосадовець Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, варто виділити успіхи української армії на Херсонщині.

"Ми бачили – і це не великі, гігантські успіхи, але вони, безумовно, просуваються проти росіян", – заявив чиновник.

Також він зазначив, що окупанти перекидають війська на південний напрямок, щоб посилити свої позиції в районі Херсона через тиск з боку ЗСУ. Чиновник наголосив, що "це мало б сенс із військового погляду".

Також читайте: Санкції сповільнюють російський наступ в Україні, - чиновник Пентагону

Автор: 

Пентагон (1430) Херсон (3380)


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Топ коментарі
+22
Для того щоб були гігантські успіхи давайте більше наступальної зброї а не балачками підтримуйте Україну.
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30.07.2022 08:46
+11
Та я ж не проти. Тільки чомусь "распорошение" кацапи продовжують потрошку рухатись на Сході (Бахмут, Авдєєвка) і реально ататкують після довготривалих обстрвлів з тяжкого озброєння, а у нас - одні балачки Зєлі, Данілова, експертів про контраступ, якого так і немає від слова "зовсім". Ну й оптимістична віра у півтора святих Хамерса і десяток 155 мм гаубиць з обмеженим боєкомплектом. Орки ж вагонами відстрілюють, авіація, ракети. Без важкого озброєння наступати - самогубство, яке може дуже дорого коштувати. І так втрати страшні...
Снаряди треба терміново шукати , арту, танки, авіацію!
Досить понтів, відосіків, виступів перед парламентами Колумбії, війн з Порохом, Корбаном, Бутусовим. І З КРОТАМИ ТЕРМІНОВО ЩОСЬ ЗРОБИТИ!
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30.07.2022 09:41
+9
Судячі з того, що туде безпреривно йдуть колони орків, мости вони наводять, а снарядів у нас так і немає, боюся, що наступати там будуть реально кацапи. Не дивлячись на наказ Зєлі "про звільнення Півдня", казки про якісь оточення орків і оптимізм "експертів" . Одеса - одна з головних цілей путлєра. А безпреривні варварські обстріли Миколаєва тільки підтверджують, що наступати там буде якраз кацапня.
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30.07.2022 08:56
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Тихше їдеш, далі будеш.
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30.07.2022 08:46 Відповісти
До того міста куди їдеш.
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30.07.2022 08:47 Відповісти
Від того місця, куди їдеш
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30.07.2022 09:19 Відповісти
Нам потрібна перемога,але щоб наші хлопці зберегли своє життя.Адже після війни у всіх нас буде багато роботи...
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30.07.2022 10:52 Відповісти
...тільки дурні можуть верещати на всіх сторінках інтернету, та у СМІ про плануємий наступ на Херсонщині... Тількі дурні можуть думати.. що повільне звільнення територій збереже життя українськіх воїнів. То нічого дивного... що у країні від дурня президента до дурноватого наРІду стількі горя та крові.
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30.07.2022 11:22 Відповісти
Генштаб , как видно не имеет силы воли ‼️послать на Х#Й ‼️ДАЖЕ МУДАЧКУ БЕЗМОЗГЛУЮ И АГЕНТА ФСБ "КОЗЫРЯ"дерьмака
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30.07.2022 13:33 Відповісти
... тільки дурень може думати...що Генштаб дуже радий.. що всі верещать про плануємий наступ на Півдні. Тільки дурень може думати... що верещать з подачі Генштабу...і Генштаб контроює те..що пише преса і що несуть арестовичи з екранів. І тільки дурень може думати..що Генштаб може заткнути рота всім. Може хтось бачив виступи керівників Генштабу щодо плануємих операцій? А довбойоби седять навколо Генштабу... і **планують і наступають** по повній..))) Головний довбойоб навіть команду дав... ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ!!! )))
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30.07.2022 19:49 Відповісти
Для того щоб були гігантські успіхи давайте більше наступальної зброї а не балачками підтримуйте Україну.
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30.07.2022 08:46 Відповісти
Ленд Ліз прийнятий, але як кажуть, ще не запрацював навіть на третину.
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30.07.2022 08:53 Відповісти
Просто вони ссуться неадекватного керівництва у кремлі, яке, при постачанні великої кількості ********* озброєння до України, може оголосити, що це загроза існуванню рашки й ******* ядерною зброєю. Саме в цьому причина, й про це говорить не один експерт й аналітик.
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30.07.2022 09:11 Відповісти
Постачання великої кількості ******** зброї без розбудови ремонтних баз і заводів виллється в те, що не пара панзергаубиць, а купа різноманітної новітнішої зброї буде з'являтися у медіа, як зламані. Буде з'являтися кинута техника, почне потрапляти у руки русаків, репутація цієї зброї почне знижатися і ніхто не буде зважати уваги на те, що чим складніша зброя, тим технологічніше і складніше повинен бути ланцюжок її обслуговування. Причому, наприклад якщо взяти краба і цезаря, виявиться, що тільки для цих двух САУ потрібні взагалі різні компетенції/інструменти/запчастини.

Щоб нормально постачати новітню техніку, вони повинні вступити у війну на нашому боці, а це вже набагато інший рівень витрат.

Ссаного кремля ніхто не сситься, всі тільки рахують гроші. У НАТО мінімум три країни, кожна з яких одноосібно може перетворити росію на скляну парковку, тому росія не наважиться завдати ядерного удару ніколи.
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30.07.2022 09:46 Відповісти
може дали б більше,коли б намічався перелом у війні.але нам скільки не давай-тільки здача теріторій.
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30.07.2022 11:17 Відповісти
они и так ******. Я почти уверен.
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30.07.2022 15:14 Відповісти
Це так. Завадити може лише який-небудь місцевий Штауффенберг, бо бункерний дід, здається, для себе все вирішив.
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31.07.2022 15:22 Відповісти
ты просто больной на голову кацап а в Украине нормальне керiвництво?
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30.07.2022 09:33 Відповісти
Так в том -то и дело ,что США смотрят ,что КРОТОВ РАБОТАЮЩИХ НА АГРЕССОРА ***** НИКТО НЕ ТРОГАЕТ И ВООБЩЕ ИДЁТ ПОДКОВЁРНЫЙ ДОГОВОРНЯК СО СНЯТИЕМ ВСЕХ САНКЦИЙ С АБРАМОВИЧА И ДЕРИПАСКИ лично
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30.07.2022 13:41 Відповісти
Как тебе безграмотному объяснить на пальцах, ШО, например, 13-я зарплата выплачивается не в день принятия такого решения, а по итогам работы за финансовый год. Так и ленд-лиз начнется только с октября, когда у США начнется новый финансовый год. У них, именно так. А пока отстегивают помощь из текущего бюджета.
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30.07.2022 15:21 Відповісти
Шановна пані Олена, наступальну зброю візьміть у пана Зеленського, який є гарантом Конституції, безпеки і Верховним Головнокомандувачем, і постійно мав думати за нашу безпеку, тим більше, що його президенство співпало з війною. Але пан Президент прославився тим тільки, що не втік, а гроші на зброю тупо зарив в асфальт, який має компаненти смердючості білоруського і російського бітуму і грошей.
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30.07.2022 13:26 Відповісти
Одні балачки, гігантські успіхи це багато зброї яку ви даєте по краплині
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30.07.2022 08:50 Відповісти
і Вам, пане Сергій повторю, що тільно написав пані - беріть свою зброю у пана Зеленського, який замість того, щоб виготовити ракетні комплекси "Нептун", "Грім 2", "Вільха М" та інші, САУ "Богдана" і снаряди для неї, їх заморозив, а гроші забрав на асфальт.
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30.07.2022 13:29 Відповісти
Я думаю, наші врахували той факт, що орки почнуть посилювати свої позиції під Херсоном. Навіть мають знати звідки те підкріплення піде. Значить маємо очікувати і успіхів на східному фронті. А тут вже пристрелений кожен сантиметр фронту. Як то люсяАрестович каже, що 5-6 серпня орки підуть у наступ, то тільки упороті самогубці таке вчинять. Хоча, про що я?
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30.07.2022 08:51 Відповісти
..а що Ви хотіли отримати..кои два місяці всі українські СМІ та державоможновадці тіьки і верещать про наступ на Херсонщині...))) Всі дворові собаки вже знають... де буде наступ і що збираються робити ЗСУ. І Ви хочте перемоги..?)))
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30.07.2022 11:29 Відповісти
Судячі з того, що туде безпреривно йдуть колони орків, мости вони наводять, а снарядів у нас так і немає, боюся, що наступати там будуть реально кацапи. Не дивлячись на наказ Зєлі "про звільнення Півдня", казки про якісь оточення орків і оптимізм "експертів" . Одеса - одна з головних цілей путлєра. А безпреривні варварські обстріли Миколаєва тільки підтверджують, що наступати там буде якраз кацапня.
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30.07.2022 08:56 Відповісти
иди причитай дальше,херсон до осени будет наш,даже учитывая что русня перекидывает свои огрызки на херсонск направление им там мало что светит + ослабляют восточ.групировку.
кацапы там и не взяли в толк что попытки продвиж.по нескольким направлениям только перемалывает их армейку,черти распорошывают силы и в итоге будет отсос петрович, как в начале войны.
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30.07.2022 09:29 Відповісти
Та я ж не проти. Тільки чомусь "распорошение" кацапи продовжують потрошку рухатись на Сході (Бахмут, Авдєєвка) і реально ататкують після довготривалих обстрвлів з тяжкого озброєння, а у нас - одні балачки Зєлі, Данілова, експертів про контраступ, якого так і немає від слова "зовсім". Ну й оптимістична віра у півтора святих Хамерса і десяток 155 мм гаубиць з обмеженим боєкомплектом. Орки ж вагонами відстрілюють, авіація, ракети. Без важкого озброєння наступати - самогубство, яке може дуже дорого коштувати. І так втрати страшні...
Снаряди треба терміново шукати , арту, танки, авіацію!
Досить понтів, відосіків, виступів перед парламентами Колумбії, війн з Порохом, Корбаном, Бутусовим. І З КРОТАМИ ТЕРМІНОВО ЩОСЬ ЗРОБИТИ!
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30.07.2022 09:41 Відповісти
А нащо ти кіздиш про "потрошку рухатись на Сході", якщо вже декілька тижнів росіяне з Бахмутом смокчуть і дуже вирогідно, узяти не зможуть?
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30.07.2022 09:49 Відповісти
Ну треба быть объективным. Вуглегорску ТЭС они же захватили. Мне кажется, что без сильной авиационной компоненты ВСУ будет долго колупаться, как на юге, так и на востоке. Классика жанра - с большой дистанции уничтожить ПВО противника, а потом ударить с помощью авиации по наземным целям. Для этого нужны F-15E c соответствующим вооружением. А это не скоро!
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30.07.2022 10:54 Відповісти
Про 300-км заряды к Хаймерсам вопрос, как я понимаю, прктически решенный. Еще бы не мешало согласиться, чтобы мы могли по запоребрику ими стрелять. Но и в таком виде до Севастополя достанем, а это Украина.
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31.07.2022 15:25 Відповісти
****** на фронт, орел. Там зустрінемось.
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30.07.2022 10:05 Відповісти
Ну що значить немає, коли за останні два тижні три села звільнили (і це лише те, що я запам'ятав, реально може бути більше).
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31.07.2022 15:24 Відповісти
Цього не буде. До осені 1 місяць. Рашисти не огризки перекидають зі сходу, а нове м'ясо з Криму. Отсос буде лише в ЗСУ, тому що тактика ведення війни безхребетна проти такого ворога- рашистів треба випалювати масовано ( це не робиться і робитися не буде, бо бачте руйнуванням нашої інфраструктури/ майна ЗСУ не займається, зато рашисти щодня пречудово це все знищують). Отже замість швидкої перемоги в Херсоні буде нудна тягнучка на місяці і втрати від цього меньшими не стануть.
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30.07.2022 12:17 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3357452/0192137f-2***-7203-a508-72cc7394de29
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31.07.2022 15:27 Відповісти
Якісь в тебе аргументи фантастичні. Кацапи туда їдуть і понтони кладуть, тому що ЗСУ вже по рогам їм там добряче дає у контрнаступі.

Їм спочатку втриматись там треба, потім щє раз туди навезти заміну тим, кого ЗСУ утилізують за цей час, сформувати 5-6 нових складів непомітно для хімарсів і тільки тоді вони зможуть "реально" наступати. Обстріли Миколаєва не вщухають з самого моменту, коли дали відсіч у танковому бою наступавшим на Миколаїв росіянам, це помста за неспроможність його взяти.

З Одесою Путлєр вже всосав, його головна мета - втримати хоча б зайняте.
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30.07.2022 09:32 Відповісти
Немає сенсу щось доводити панікерам - фсьопрапальщикам . Робота в них така . .
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30.07.2022 09:38 Відповісти
Дуже хочеться помилятись
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30.07.2022 10:12 Відповісти
Коли наступ?
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30.07.2022 21:27 Відповісти
Вчора або раніше.
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31.07.2022 15:28 Відповісти
Ukrainskije vojska Xersone prodvigajetsia medleno no uvereno

http://www.ohmagif.com/2014/03/10/funny-dog-riding-turtle/
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30.07.2022 09:21 Відповісти
я думаю що основний удар орки нанесуть в сторону Запоріжжя
одрізав донбас
Миколаїв -Одеса пока буде здержувати зернова угода
і погана логістика в ракурсі знищених мостів
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30.07.2022 09:23 Відповісти
Вони послаблюють Запорізький напрямок, перекидуючи війська на утримання Херсону.
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30.07.2022 09:34 Відповісти
Як раз лінію Василівка - Бердянськ вони посилюють: колони йдуть як через Маріуполь на Бердянськ, так і через Мелітополь на Василівку, Токмак, та Пологи
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30.07.2022 09:50 Відповісти
А чому цих колон ніхто не бачив і місцеві пишуть тільки про колонни через Мелітополь у напрямку Херсона?
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30.07.2022 09:55 Відповісти
Була б у бабуїнів стратегічна і тактична ініціатива, вони б радувались і на ******** російський каннібалізм в них не було б часу.
Ця пітерська чекістська сволота започаткувала свої людоїдські діла ще в листопаді 1937, коли "в честь 20 річниці Октября" ритуально знищила 1111 вязнів Соловецького табору в Сандормоху.
Черчіль ще в 1930 році вважав, що стада бабуїнів в Росії пожерли всіх своїх і намагаються вирватись за межі свого кордону і пожерти всіх навколо. І все повторюється знову, і знову під гаслами великого і неделімого СРСР.
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30.07.2022 09:46 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0n3qGBw28a8pNAZRiNFMZRizUKQ7HoVS9C561YJiCFeJMAMKJf2XAZnP7KDwSDAJ6r1D7P_viv7CkpTWQdfJylEy99MJWRQKYSGTF30kEgT-bq48vFCSDvrw--7u1ok7EMVqZrlmv-M_XtZ_dH5Yh&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV0n3qGBw28a8pNAZRiNFMZRizUKQ7HoVS9C561YJiCFeJMAMKJf2XAZnP7KDwSDAJ6r1D7P_viv7CkpTWQdfJylEy99MJWRQKYSGTF30kEgT-bq48vFCSDvrw--7u1ok7EMVqZrlmv-M_XtZ_dH5Yh&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0n3qGBw28a8pNAZRiNFMZRizUKQ7HoVS9C561YJiCFeJMAMKJf2XAZnP7KDwSDAJ6r1D7P_viv7CkpTWQdfJylEy99MJWRQKYSGTF30kEgT-bq48vFCSDvrw--7u1ok7EMVqZrlmv-M_XtZ_dH5Yh&__tn__=%2CO%2CP-R#?hba 9 ч. ·

Как-то неожиданно наше планируемое контрнаступление на Херсон превратилась в подготовку обороны от планируемого наступления рашистов на Николаев.

Странно…
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30.07.2022 09:49 Відповісти
ЗСУ вже рубают русаків в Херсонській області і просуваються у бік Херсона швидше, ніж русаки на Бахмут. А звідки ці вологі мрії русака про "наступ на Миколаїв"?
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30.07.2022 09:59 Відповісти
Навіщо пхати на Цн маячню сього фрукта . Воно курне , наслухається арєстовічей , і тоді меле у фейсбуці хз що .. .
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30.07.2022 10:01 Відповісти
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1553108187754242049 11 ч

Орки на Херсонщине планируют не обороняться,а наступать.Орда собирается в кулак.
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30.07.2022 10:06 Відповісти
Між планами і можливостями , інколи - ціла прірва . . Доведено планом ***** - Кієф за трі дня ..
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30.07.2022 10:16 Відповісти
Орки на Херсонщине уже обороняются и собираются хотя бы Херсон постараться удержать.
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30.07.2022 10:17 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.07.2022 10:11 Відповісти
Терпение надо. Разрушать - секунда, отвоевывать и и восстанавливать - годы. Это только на сцене квартала95 все просто: раз-два - сошлись на середине, софиты, продолжительные аплодисменты и пробки от радостно открывающегося шампанского зеленскому прямо в глаз. И миллионы идиотов купились на это. Но сцена закончилась, и начался ужас. Вот из этого ужаса нужно выбираться, как из болота. А тут требуется масса терпения, иначе утонешь. Так что медленно и понемногу - это единственно правильный путь сейчас.
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30.07.2022 10:20 Відповісти
терпения остается все меньше с каждым днем
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30.07.2022 15:20 Відповісти
 
 