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Новини Війна Російська агресія
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Ворог вночі обстріляв Миколаїв, одна людина загинула, шестеро поранені, - Кім

миколаїв

Окупанти протягом доби обстрілювали обласний центр та райони.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Вночі окупанти обстріляли спальний район Миколаєва. За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро - отримали поранення. Відомо, що значно пошкоджені багатоповерхівки. Інформація щодо наслідків нічного обстрілу уточнюється.

Читайте також: Внаслідок обстрілу Миколаєва 5 осіб загинули, а 7 дістали поранення, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

Крім того, росіяни обстріляли вночі були атаки на Баштанську громаду, місцеві чули декілька вибухів за містом. За попередньою інформацією - спрацювала система протиповітряної оборони. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.

Ворог обстрілював території населених пунктів Березнегуватської громади. Села на лінії розмежування постійно обстрілюються з боку ворожих позицій. Зранку 30 липня відбулися обстріли територій поблизу села Лепетиха та села Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Горіли поля, - ОВА

армія рф (17509) Миколаївська область (2280) Кім Віталій (471)


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Більшість новин про досягнення орків!? Інших немає?
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30.07.2022 09:24 Відповісти
ты это называешь достижения.? сам давно под обтрелом был?
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30.07.2022 10:34 Відповісти
чому немає, є. Наприклад Олена Зеленська сфоткалася на глянець, бо вона сама видатна леді України, вона навіть переплюнула Татьяну Чорновіл і Марусю Звіробій, особисто знищила танковий полк за допомогою свіжої риби скумбрія, яку особисто зловила в Інгульці в Кривому Розі. Ще є новини, що "зарка" "95 кварталу" показала свою фігуру без макіяжа. Оце якраз самі потрібні новини для миколаївців, херсонців і нікопольчан.
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30.07.2022 12:14 Відповісти
********* меньше не становится
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30.07.2022 13:32 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.07.2022 10:14 Відповісти
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30.07.2022 10:16 Відповісти
Хтось сильно бреше. Якщо наші взяли в облогу Херсон, то ніякого обстрілу Миколаєва з РЗСО чи артилерії бути не може (див. Карту). Такі обстріли говорять про те ,що у орків є як і боєкомлект ,так і підвіз його через дніпро плюс можливість безпечно таскати артилерію і реактивні установки по тому маршруту.
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31.07.2022 08:13 Відповісти
 
 