Ворог вночі обстріляв Миколаїв, одна людина загинула, шестеро поранені, - Кім
Окупанти протягом доби обстрілювали обласний центр та райони.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Вночі окупанти обстріляли спальний район Миколаєва. За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро - отримали поранення. Відомо, що значно пошкоджені багатоповерхівки. Інформація щодо наслідків нічного обстрілу уточнюється.
Крім того, росіяни обстріляли вночі були атаки на Баштанську громаду, місцеві чули декілька вибухів за містом. За попередньою інформацією - спрацювала система протиповітряної оборони. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.
Ворог обстрілював території населених пунктів Березнегуватської громади. Села на лінії розмежування постійно обстрілюються з боку ворожих позицій. Зранку 30 липня відбулися обстріли територій поблизу села Лепетиха та села Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.
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