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Новини Війна Російська агресія
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В окупованому Енергодарі біля готелю сталося кілька вибухів, знищено техніку окупантів, - Орлов

енергодар

Вночі на 30 липня в окупованому місті було чутно кілька вибухів та спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого розгорілася пожежа. На місце для гасіння окупанти привезли спеціальну рятувальну техніку. Станом на 8-му годину ранку відомо, що згоріли три одиниці військової техніки росіян, що була розміщена на під’їзді до готелю.

Читайте також: Окупанти накопичують техніку та облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, - мер Енергодару

Серед цивільних мешканців постраждалих немає, в будинках, що розташовані біля місця вибуху вибило вікна. Подробиці події буде повідомлено пізніше, наголосив мер.

Енергодар (263)


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Топ коментарі
+22
Паркування в запрєщоьннам мєстє чрєвата паслєдствіямі...
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30.07.2022 09:26
+17
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30.07.2022 09:25
+16
Нарешті дочекався новини, що за цю ніч наші теж щось підірвали...
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30.07.2022 09:30
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30.07.2022 09:25 Відповісти
Паркування в запрєщоьннам мєстє чрєвата паслєдствіямі...
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30.07.2022 09:26 Відповісти
дистанційно по радиосигналу. а таймер. Або телефоном. Детонатор під'єднали до динаміка, подзвонили і гуд бай.
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30.07.2022 09:27 Відповісти
Або просто недопалок, вдало випущений "щиглем" з балкону 2 поверху.
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30.07.2022 11:11 Відповісти
Нарешті дочекався новини, що за цю ніч наші теж щось підірвали...
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30.07.2022 09:30 Відповісти
Героям слава !!!!!
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30.07.2022 09:32 Відповісти
За цю ніч бавовна була у декількох місцях, якнайменш сім випадків.
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30.07.2022 10:39 Відповісти
поки що ваші ще живі.
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30.07.2022 09:49 Відповісти
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30.07.2022 09:43 Відповісти
"Горить-палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!"
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30.07.2022 09:52 Відповісти
здається таки таймер бо немає загиблих. якби з пультом чекали когось би вполювали.
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30.07.2022 09:44 Відповісти
Готель постраждав через рашистів. Але щоб знищувати у великих кількостях треба бити по скупченню ворога.
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30.07.2022 09:45 Відповісти
так на мітингах сходняках
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30.07.2022 09:58 Відповісти
тіки пристрій треба робить з вражаючими елементами типу цвяхи. Ще можна причепить каністру бензина для ефектності.
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30.07.2022 10:00 Відповісти
Точно . привязать под машиной скотчем канистру с бензином . Гениально . А чтобы не сняли , написать - это не бимба .
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30.07.2022 11:01 Відповісти
та..можна стільки з підручних засобів зробити..у детиктивах 50-80-х років стільки приколясів.. цікава хімія..

наприклад змастити мастилом різблення вентеля кісневого балону в реанімації
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30.07.2022 18:04 Відповісти
Бережи, Боже, наших партизан
Героям слава !!!
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30.07.2022 10:18 Відповісти
Zдесь вам не тут!
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30.07.2022 11:49 Відповісти
..земля горит под быдлонасекомышем райха фашистии
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30.07.2022 19:09 Відповісти
Смерть кремлевским тварям!!!
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31.07.2022 08:02 Відповісти
 
 