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В окупованому Енергодарі біля готелю сталося кілька вибухів, знищено техніку окупантів, - Орлов
Вночі на 30 липня в окупованому місті було чутно кілька вибухів та спалахнула пожежа.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого розгорілася пожежа. На місце для гасіння окупанти привезли спеціальну рятувальну техніку. Станом на 8-му годину ранку відомо, що згоріли три одиниці військової техніки росіян, що була розміщена на під’їзді до готелю.
Серед цивільних мешканців постраждалих немає, в будинках, що розташовані біля місця вибуху вибило вікна. Подробиці події буде повідомлено пізніше, наголосив мер.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
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+16 Pawlo Kit
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наприклад змастити мастилом різблення вентеля кісневого балону в реанімації
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