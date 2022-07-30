В окупованому Енергодарі біля готелю сталося кілька вибухів, знищено техніку окупантів, - Орлов

Вночі на 30 липня в окупованому місті було чутно кілька вибухів та спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого розгорілася пожежа. На місце для гасіння окупанти привезли спеціальну рятувальну техніку. Станом на 8-му годину ранку відомо, що згоріли три одиниці військової техніки росіян, що була розміщена на під’їзді до готелю.

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Серед цивільних мешканців постраждалих немає, в будинках, що розташовані біля місця вибуху вибило вікна. Подробиці події буде повідомлено пізніше, наголосив мер.