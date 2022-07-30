Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра. ДОКУМЕНТ

В міськраді Дніпра спростували інформацію про те, що Геннадій Корбан нібито не очолює тероборону Дніпра.

Про це у Facebook повідомила начальник управління інформаційної політики міськради Дніпра Юлія Вітвицька, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги з українських та міжнародних ЗМІ! Звертаємося до вас з вимогою не розповсюджувати недостовірну інформацію, яка з’явилася на певних проросійських ресурсах, а саме: dsnews.ua, patrioty.org.ua, d1.ua, apostrophe.ua", - йдеться в повідомленні.

Вітвицька надала документи, які підтверджують призначення Корбана крерівником штабу ради оборони Дніпра:

- розпорядження Дніпровського міського голови від 28.02.2022;

- витяг з наказу міністра оборони України від 19.05.2022, де Геннадія Корбана нагороджують відзнакою саме як керівника штабу ради оборони міста;

- відповідь для ЗМІ від начальника Регіонального управління сил ТрО "Схід" полковника Валерія Курача.

Раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію з посиланням на начальника регіонального управління ТрО "Схід", полковника Валерія Курача щодо того, що Корбан нібито не очолює тероборону Дніпра.









Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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