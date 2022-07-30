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Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра. ДОКУМЕНТ

корбан

В міськраді Дніпра спростували інформацію про те, що Геннадій Корбан нібито не очолює тероборону Дніпра.

Про це у Facebook повідомила начальник управління інформаційної політики міськради Дніпра Юлія Вітвицька, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги з українських та міжнародних ЗМІ! Звертаємося до вас з вимогою не розповсюджувати недостовірну інформацію, яка з’явилася на певних проросійських ресурсах, а саме: dsnews.ua, patrioty.org.ua, d1.ua, apostrophe.ua", - йдеться в повідомленні.

Вітвицька надала документи, які підтверджують призначення Корбана крерівником штабу ради оборони Дніпра:

- розпорядження Дніпровського міського голови від 28.02.2022;

- витяг з наказу міністра оборони України від 19.05.2022, де Геннадія Корбана нагороджують відзнакою саме як керівника штабу ради оборони міста;

- відповідь для ЗМІ від начальника Регіонального управління сил ТрО "Схід" полковника Валерія Курача.

Раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію з посиланням на начальника регіонального управління ТрО "Схід", полковника Валерія Курача щодо того, що Корбан нібито не очолює тероборону Дніпра.

Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра 01
Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра 02
Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра 03
Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра 04

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Читайте: Понад 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист Зеленському щодо повернення громадянства Корбану, - Філатов

Автор: 

Дніпро (3282) Корбан Геннадій (189) тероборона (386)


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Топ коментарі
+56
Зелинський путає Корбана з дерьмаком. Це дерьмак має бути пез паспорта. ФБР за цим вже слідкує.
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30.07.2022 09:34
+37
Ницість цих потвор, що розвели "мудрий нарід", вже давно не дивує...
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30.07.2022 09:34
+33
Таке враження що лайнюки хочуть здати чергову область...
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30.07.2022 09:37
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Не благодарное это дело защищать Украину , Петлюра , Махно , Бендеро , Сашко Билый . Тут можно перечислять до бесконечности , Ингушей , которых сдали по требованию русни . Это особенность нарида . Вот у меня вопрос к линейным погранцам , вы ведь знали , кто такой Корбан , почему не послали на *** киевских убдюдков , которые выдают преступный указ , почему не включили дурака Вот в этом весь нарид . После таких пакостей думаешь , а нафиг все это сдалось , если нариду пофигу
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30.07.2022 22:10 Відповісти
Сашка Білого у один ряд з Бандерою, Петлюрою і Махно ??
Вибачте, Ви при своєму розумі ??
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30.07.2022 23:48 Відповісти
Бендеро-це хто?
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31.07.2022 00:21 Відповісти
Дядя , ты дурак Или Тролль
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30.07.2022 22:12 Відповісти
Ладно , беседер , лишили Корбана гражданства , вопрос , а почему не лишили гражданства Ермака и Арохамию , у них есть гражданство расии , Почему ***** Пол квартала имеет гражданство расии
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30.07.2022 22:30 Відповісти
Клоун коломойського лишив українського громадянства слугу коломойського? Не може бути, щось тут не те... А що, це інша справа.
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30.07.2022 23:02 Відповісти
Это делишки пейсатых, всё покрыто мраком, но мрак полюбас кошерный.
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30.07.2022 23:59 Відповісти
Колись на майдані розігнали нікому невідомих студентів які навіть проти януковича не виступали. І де зараз той янукович.
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31.07.2022 00:19 Відповісти
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31.07.2022 01:20 Відповісти
Маск13 , я имел ввиду , что они все боролись ,за Вільну Україну, а их всех зрадили, . Ещё можно добавить Черновіла .
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31.07.2022 07:45 Відповісти
Нажимайте пімпочку "Відповісти" і буде Вам щастя.

За свідченням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%97%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Султан-Галієва на засіданні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ЦК РКП(б) у 1922 році Ленін, зокрема, сказав:
Ніякі Денікіни, Юденичі нам не страшні, бо їхні програми застаріли. Нам, більшовикам, страшний лише один лідер - Петлюра, програма якого небезпечна для нас. І до того часу, доки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти нас, ми не можемо чекати спокою на Півдні. Тому Петлюру необхідно вбити. Доручаю Сталінові як представникові партії, а Дзержинському й Триліссеру по лінії ЧК виконати це завданняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44 [44] .

Убивця Петлюри - Самуїл Шварцбард - єврей за походженням.
Потім з'ясовується, що вбивця - французький підданий. Єврейські організації в Лондоні засновують Комітет допомоги Шварцбарду. Влаштовують публічні заходи, залучають жертв єврейських погромів, відомих діячів, збирають кошти. Проводять у пресі кампанію з «відбілення» Шварцбарда. Називають його месником за кривди свого народу, добропорядним громадянином, французьким вояком і патріотом, зразковим сім'янином, носієм усіх людських чеснот.

Про те, що знищення Петлюри було саме операцією радянських спецслужб, свідчив працівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ Петро Дєрябін, який 1954 року перейшов на бік американців. Він казав про це під час виступу в Конгресі США
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31.07.2022 14:29 Відповісти
жодного зрадника з команди боневтіка не позбавив , а тут бєня сказав ...
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01.08.2022 09:20 Відповісти
Я не за зє, но чому Корбанао Порошенко садив?
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08.08.2022 01:29 Відповісти
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