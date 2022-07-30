Корбана позбавили громадянства, хоча він був головою штабу оборони Дніпра. ДОКУМЕНТ
В міськраді Дніпра спростували інформацію про те, що Геннадій Корбан нібито не очолює тероборону Дніпра.
Про це у Facebook повідомила начальник управління інформаційної політики міськради Дніпра Юлія Вітвицька, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні колеги з українських та міжнародних ЗМІ! Звертаємося до вас з вимогою не розповсюджувати недостовірну інформацію, яка з’явилася на певних проросійських ресурсах, а саме: dsnews.ua, patrioty.org.ua, d1.ua, apostrophe.ua", - йдеться в повідомленні.
Вітвицька надала документи, які підтверджують призначення Корбана крерівником штабу ради оборони Дніпра:
- розпорядження Дніпровського міського голови від 28.02.2022;
- витяг з наказу міністра оборони України від 19.05.2022, де Геннадія Корбана нагороджують відзнакою саме як керівника штабу ради оборони міста;
- відповідь для ЗМІ від начальника Регіонального управління сил ТрО "Схід" полковника Валерія Курача.
Раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію з посиланням на начальника регіонального управління ТрО "Схід", полковника Валерія Курача щодо того, що Корбан нібито не очолює тероборону Дніпра.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
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За свідченням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%97%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Султан-Галієва на засіданні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ЦК РКП(б) у 1922 році Ленін, зокрема, сказав:
Ніякі Денікіни, Юденичі нам не страшні, бо їхні програми застаріли. Нам, більшовикам, страшний лише один лідер - Петлюра, програма якого небезпечна для нас. І до того часу, доки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти нас, ми не можемо чекати спокою на Півдні. Тому Петлюру необхідно вбити. Доручаю Сталінові як представникові партії, а Дзержинському й Триліссеру по лінії ЧК виконати це завданняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44 [44] .
Убивця Петлюри - Самуїл Шварцбард - єврей за походженням.
Потім з'ясовується, що вбивця - французький підданий. Єврейські організації в Лондоні засновують Комітет допомоги Шварцбарду. Влаштовують публічні заходи, залучають жертв єврейських погромів, відомих діячів, збирають кошти. Проводять у пресі кампанію з «відбілення» Шварцбарда. Називають його месником за кривди свого народу, добропорядним громадянином, французьким вояком і патріотом, зразковим сім'янином, носієм усіх людських чеснот.
Про те, що знищення Петлюри було саме операцією радянських спецслужб, свідчив працівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ Петро Дєрябін, який 1954 року перейшов на бік американців. Він казав про це під час виступу в Конгресі США