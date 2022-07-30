Росіяни зруйнували або пошкодили понад 100 тис. будинків, в яких проживали 3,5 млн українців, - Кислиця
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповів про воєнні злочини Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Він розповів про недавні російські звірства, скоєні на території України, - про тортури щодо полонених, іхні вбивства і підрив пенітенціарної установи в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися військовополонені.
За його словами, російські окупанти мали на меті приховати тортури і страти полонених, які вони там проводили.
Кислиця також нагадав про ракетні обстріли Одеського порту відразу після підписання зернової угоди в Стамбулі, житлового будинку і двох санаторіїв в Одеській області, п'ятиповерхівки в Часовому Яру, центру міста Вінниці, про недавні бомбардування цивільних об'єктів у Кропивницькому, в Київській і Чернігівській областях, про щоденні обстріли Харкова і Миколаєва.
"Обурливо, що Росія все ще намагається поширювати фальшивки замість того, щоб виконувати свої зобов'язання. Дипломатична нота, відправлена цього тижня і підписана російським повіреним (в РБ), мала стати предметом розгляду медиків, а не членів Ради безпеки", - заявив він.
У ній ідеться, що "російські збройні сили не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури", зазначив він.
"Серйозно! Невже російський дипломат вважає, що Рада безпеки - це студія шоу Скабєєвої", - заявив Кислиця.
За його словами, "вбивство невинних дітей - це те, що російські вбивці називають "денацифікацією".
Інша оголошена мета - так звана "демілітаризація" - означає повне знищення українських міст. Цивільна інфраструктура - одна з головних цілей, додав він.
За даними постпреда, станом на червень унаслідок російської війни було зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, в яких проживало 3,5 млн українців. У 14 областях України зруйновано 183 релігійних об'єктів, у тому числі 173 християнських, 5 мусульманських і 5 юдейських.
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