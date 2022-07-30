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Новини Війна
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Росіяни зруйнували або пошкодили понад 100 тис. будинків, в яких проживали 3,5 млн українців, - Кислиця

війна,руйнування

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповів про воєнні злочини Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Він розповів про недавні російські звірства, скоєні на території України, - про тортури щодо полонених, іхні вбивства і підрив пенітенціарної установи в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися військовополонені.

За його словами, російські окупанти мали на меті приховати тортури і страти полонених, які вони там проводили.

Читайте: Резніков про обстріл Росією колонії з військовополоненими в Оленівці: Це українська Катинь

Кислиця також нагадав про ракетні обстріли Одеського порту відразу після підписання зернової угоди в Стамбулі, житлового будинку і двох санаторіїв в Одеській області, п'ятиповерхівки в Часовому Яру, центру міста Вінниці, про недавні бомбардування цивільних об'єктів у Кропивницькому, в Київській і Чернігівській областях, про щоденні обстріли Харкова і Миколаєва.

"Обурливо, що Росія все ще намагається поширювати фальшивки замість того, щоб виконувати свої зобов'язання. Дипломатична нота, відправлена цього тижня і підписана російським повіреним (в РБ), мала стати предметом розгляду медиків, а не членів Ради безпеки", - заявив він.

У ній ідеться, що "російські збройні сили не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури", зазначив він.

"Серйозно! Невже російський дипломат вважає, що Рада безпеки - це студія шоу Скабєєвої", - заявив Кислиця.

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За його словами, "вбивство невинних дітей - це те, що російські вбивці називають "денацифікацією".

Інша оголошена мета - так звана "демілітаризація" - означає повне знищення українських міст. Цивільна інфраструктура - одна з головних цілей, додав він.

За даними постпреда, станом на червень унаслідок російської війни було зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, в яких проживало 3,5 млн українців. У 14 областях України зруйновано 183 релігійних об'єктів, у тому числі 173 християнських, 5 мусульманських і 5 юдейських.

Дивіться: ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) ООН (3359) Кислиця Сергій (207) воєнні злочини (1862)


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В ООН 50 краін \ золотии мільярд \ за нас 150 протів -- от і весь розклад
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30.07.2022 10:02 Відповісти
Головне не випускати за кордон цих 3.5 млн. бомжів, особливо взимку. Потрібно, щоб страждали!
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30.07.2022 10:17 Відповісти
Я потерял дом и квартиру в Мариуполе. Обещают после войны создавать комиссии для оценки степени повреждений. А как будут обследовать мой дом, если от него осталась только выгребная яма? Да и таких как я бомжей сейчас столько, что даже на картонные ящики каждому не хватит денег
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30.07.2022 11:41 Відповісти
будет еще больше, цель рашистов лишить нас жилья, работы, будущего и прошлого, а, если не получится всего этого, то просто лишить жизни...
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30.07.2022 13:20 Відповісти
 
 