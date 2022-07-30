Росіяни вербують на війну в Україні добровольців з Бурятії та Новосибірську, - ISW

Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію. Перевагу віддають мешканцям національних республік.

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні стало відомо про набір та створення додаткових добровольчих батальйонів у регіонах Росії. Заступник голови обладміністрації Бурятії Петро Мордовський зазначив, що 13 липня республіка санкціонувала одноразову виплату 100 тисяч рублів усім призовникам добровольчого батальйону "Байкал".

"Республіка Бурятія наразі набирає в батальйон чоловіків із середньою освітою. Місцеве видання повідомило, що 11 липня губернатор Новосибірської області Андрій Травніков наказав про формування резервного батальйону для участі в "спецоперації", але не згадав про перекидання в Україну", – пише ISW.

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Крім того, за даними ISW, протягом 29 липня російські окупанти зробили спробу обмеженого наземного наступу у Херсонській області. ЗСУ відбили спробу наступу.

Відомо, що під час штурму окупанти застосували гелікоптери, з яких завдали удару по населених пунктах на Херсонщині.

Також російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових міст із території тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, військові злочинці били по Миколаєву ракетами С-300, а по Дніпропетровщині – із РСЗВ "Град".

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