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Новини Війна
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Росіяни вербують на війну в Україні добровольців з Бурятії та Новосибірську, - ISW

ворог,враг

Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію. Перевагу віддають мешканцям національних республік.

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні стало відомо про набір та створення додаткових добровольчих батальйонів у регіонах Росії. Заступник голови обладміністрації Бурятії Петро Мордовський зазначив, що 13 липня республіка санкціонувала одноразову виплату 100 тисяч рублів усім призовникам добровольчого батальйону "Байкал".

"Республіка Бурятія наразі набирає в батальйон чоловіків із середньою освітою. Місцеве видання повідомило, що 11 липня губернатор Новосибірської області Андрій Травніков наказав про формування резервного батальйону для участі в "спецоперації", але не згадав про перекидання в Україну", – пише ISW.

Читайте: У Криму російські окупанти призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, - Ташева

Крім того, за даними ISW, протягом 29 липня російські окупанти зробили спробу обмеженого наземного наступу у Херсонській області. ЗСУ відбили спробу наступу.

Відомо, що під час штурму окупанти застосували гелікоптери, з яких завдали удару по населених пунктах на Херсонщині.

Також російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових міст із території тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, військові злочинці били по Миколаєву ракетами С-300, а по Дніпропетровщині – із РСЗВ "Град".

Також читайте: Розгорнуті Росією в Україні сили є недостатніми для досягнення заявленої цілі по зміщенню уряду у Києві, - розвідка ЗС Канади

Автор: 

армія рф (17509) росія (65346) Бурятія (40) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+9
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30.07.2022 09:58
+7
буряты еще не закончились ?
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30.07.2022 09:56
+7
Тільки хотів спитать: "А у них ще чоловіки залишилися?" Хай їдуть! Переб"ємо Китайцям менше морочиться буде, коли вони будуть буряток з дітьми зганять до "таборів перевиховання (як вони з уйгурами та дунганами роблять)
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30.07.2022 10:01
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Давно что то бурятия не горела.
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30.07.2022 09:56 Відповісти
буряты еще не закончились ?
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30.07.2022 09:56 Відповісти
Тільки хотів спитать: "А у них ще чоловіки залишилися?" Хай їдуть! Переб"ємо Китайцям менше морочиться буде, коли вони будуть буряток з дітьми зганять до "таборів перевиховання (як вони з уйгурами та дунганами роблять)
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30.07.2022 10:01 Відповісти
еще есть потенциал среди народностей, где интернет не распространён - тунгусы, нганасаны и прочая северная замыгола. Ну, и конечно, на освоенных расийской цивилизацией районах всегда есть толстый пласт социальных маргиналов, которых можно освобождать прямо в зале суда взамен на мобилизацию. Глубинный народ начнет подозревать неладное, когда осторожная статистика нашего ГШ достигнет первой сотни тысяч, а санитарные потери перевалят за триста тысяч. К тому времени наши "мобики" будут уже на грани вымирания, как биологический вид.
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30.07.2022 10:38 Відповісти
А як же провести їх мама? Хотя таким вбивцям місце тільки в пеклі. Не смерть,а вічне пекло
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30.07.2022 09:57 Відповісти
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30.07.2022 09:58 Відповісти
Ну й нахера оцiм пательням "середня освiта"?? Чим вона тут допоможе?
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30.07.2022 10:19 Відповісти
Самка бурятська практично вилита мосiйчук..Чомусь я навiть не здивована..
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30.07.2022 10:21 Відповісти
буряты, калмыки, башкиры, монголы все на одно лицо. Довелось бывать в Монголии 1981-1983г. СА ЗаБВО.
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30.07.2022 10:37 Відповісти
Монголы есть - степные, а есть-лесные-буряты. Вера- буддизм.
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30.07.2022 11:12 Відповісти
Який буддизм---ОНАНІЗЬМ за участю ПУТІНА
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30.07.2022 11:54 Відповісти
_Ьуряты не Славяне ,их просто обнуляют._
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30.07.2022 10:26 Відповісти
И сами обнуляться рады, а перед этим позверствовать. В топку татаро-монгол ******, Бурятия должна быть стерта с лица земли!
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30.07.2022 10:31 Відповісти
Шойгу тоже бурят???
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30.07.2022 10:39 Відповісти
шойгу тувинец, сын шамана
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30.07.2022 10:41 Відповісти
Бурятский скот едет на убой.похоронные фирмы бурятии уже считают прибыль!
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30.07.2022 10:47 Відповісти
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30.07.2022 10:58 Відповісти
Проблем с пополнением л/с у Путлера нет. Сейчас контрактникам обещают уже 250 К/мес. Плюс, местные власти обязали стимулировать (разово + 100К). Пополнение составляет 10 000-12 000 чел/мес. Этого достаточно для компенсации потерь и даже для наращивания группировки, но совершенно не достаточно для формирования ударной группировки для нового контрнаступления. Поэтому в Мордоре активизируется работа по привлечению нового пушечного мяса.
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30.07.2022 11:03 Відповісти
При том, что Европа оплачивает -- до 1млрд вдень, за счет продажи
энергоресурсов, леса и др. ископаемых.
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30.07.2022 11:15 Відповісти
Проблеми є - російське військове командування запроваджує на цілому ряді ділянок фронту тотальну "донбасізацію війни". У бій масовано женуть "кормільців усія України"... як й належить діяти вищим "ОслАБанІтелям" по відношенню до "місцевих утнерменшів"... Задля "міцності" їх трохи розбавляють збродом з різноманітних чвк.
Наразі біля Великої Новосілки, орда у захоплених селах проводить мобілізацію на війну проти України. Місцеві ховаються та намагаються втекти.
Кампанія по створенню на расєє "нціональних батальонів" теж потерпіла крах. Так що проблеми поступово набувають відчутних масштабів.
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30.07.2022 11:32 Відповісти
одним только пушечным мясом ситуацию улучшить они не смогут, т.к. нужны спецы, выучить которых нужно время и не малое
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30.07.2022 11:38 Відповісти
 
 