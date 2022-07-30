Росіяни вербують на війну в Україні добровольців з Бурятії та Новосибірську, - ISW
Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію. Перевагу віддають мешканцям національних республік.
Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні стало відомо про набір та створення додаткових добровольчих батальйонів у регіонах Росії. Заступник голови обладміністрації Бурятії Петро Мордовський зазначив, що 13 липня республіка санкціонувала одноразову виплату 100 тисяч рублів усім призовникам добровольчого батальйону "Байкал".
"Республіка Бурятія наразі набирає в батальйон чоловіків із середньою освітою. Місцеве видання повідомило, що 11 липня губернатор Новосибірської області Андрій Травніков наказав про формування резервного батальйону для участі в "спецоперації", але не згадав про перекидання в Україну", – пише ISW.
Крім того, за даними ISW, протягом 29 липня російські окупанти зробили спробу обмеженого наземного наступу у Херсонській області. ЗСУ відбили спробу наступу.
Відомо, що під час штурму окупанти застосували гелікоптери, з яких завдали удару по населених пунктах на Херсонщині.
Також російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових міст із території тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, військові злочинці били по Миколаєву ракетами С-300, а по Дніпропетровщині – із РСЗВ "Град".
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энергоресурсов, леса и др. ископаемых.
Наразі біля Великої Новосілки, орда у захоплених селах проводить мобілізацію на війну проти України. Місцеві ховаються та намагаються втекти.
Кампанія по створенню на расєє "нціональних батальонів" теж потерпіла крах. Так що проблеми поступово набувають відчутних масштабів.