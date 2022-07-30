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Українці відмовились співпрацювати з окупантами та зірвали план РФ перевести Херсонщину на рублі, - ЦПД

рубль

Українці відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезіфнормації.

"На Херсонщині через відмову українських банківських фахівців не відкрилися три відділення російського "Промсвязьбанка", що зірвало плани кремля з переходу на розрахунки в рублях", - розповіли там.

Також, ЦПД із посиланням на аналітичний центр США Institute for the Study of War, зазначає, що всупереч залякуванням більшість педпрацівників на ТОТ відмовляється співпрацювати, що змушує РФ компенсувати дефіцит вчителів за рахунок кримських педагогів.

На Луганщині через відмову українських медпрацівників, російська влада вимушена завозити російських лікарів із Новосибірська та Волгограда.

Також читайте: Загарбники почали видавати російські свідоцтва про народження на окупованій території Запорізької області, - ЦПД

Автор: 

окупація (6717) Центр протидії дезінформації (161) Херсонська область (5790)


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А донбасситы и крысяне радостно хавают фубли .
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30.07.2022 10:24 Відповісти
А пох, що там понаєхі з Новосибирську та Волгограду на окупованих територіях хавають. Коли повернуться реальні біженці з Донбасу і Криму, ці понаєхи вже на той час давно кроввю відхаркаються.
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30.07.2022 10:42 Відповісти
Про які рублі,якщо арту України чуєш. Тримайтесь все буде Україна.
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30.07.2022 10:44 Відповісти
А скільки поваги, і я би сказав - пошани від автора(ів) повідомлення до "работнікафф сісьтєми народнава абразаванія" країни - окупанта! "Пєдаґоґі кримскіє" вони, блть! Ці "пєдаґоґі" вже "напєдаґоґілі" нам потвор - "асвабадітєлєй".
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30.07.2022 11:09 Відповісти
 
 