Українці відмовились співпрацювати з окупантами та зірвали план РФ перевести Херсонщину на рублі, - ЦПД

Українці відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезіфнормації.

"На Херсонщині через відмову українських банківських фахівців не відкрилися три відділення російського "Промсвязьбанка", що зірвало плани кремля з переходу на розрахунки в рублях", - розповіли там.

Також, ЦПД із посиланням на аналітичний центр США Institute for the Study of War, зазначає, що всупереч залякуванням більшість педпрацівників на ТОТ відмовляється співпрацювати, що змушує РФ компенсувати дефіцит вчителів за рахунок кримських педагогів.

На Луганщині через відмову українських медпрацівників, російська влада вимушена завозити російських лікарів із Новосибірська та Волгограда.

