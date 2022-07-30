Китай погрожує США перед поїздкою Пелосі на Тайвань: в регіоні розпочались військові навчання
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі збирається відвідати Тайвань. Китай обурений - розпочав військові навчання та публікує загрозливі повідомлення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії розпочалося 29 липня. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сингапуру. Візит на Тайвань поки що зазначений як "попередній". Якщо він відбудеться, Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років.
Китай заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Збройні сили Китаю розпочали військові навчання у Південно-Китайському морі неподалік Тайваню. "Будуть проводитися навчання з бойовою стрільбою, а води біля Пінтана (125 кілометрів від Тайваню. - Ред.) в Фучжоу, провінція Фуцзянь на сході Китаю, будуть перекриті з 8:00 до 21:00 в суботу", - йдеться в повідомленні уряду Китаю.
А на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю в Weibo (китайська соцмережа, аналог Twitter та Facebook) повідомлення, в якому йдеться "Готуйтесь до бою!".
Водночас представник Ради національної безпеки Джон Кірбі в п'ятницю заявив, що США не бачать "фізичних, відчутних ознак" того, що Китай готує військову відповідь на можливий візит Пелосі на Тайвань.
"У нас просто немає жодних конкретних вказівок на те, що щось відбувається з військової точки зору з китайської сторони", - сказав Кірбі.
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Показуха а-ля - фторяя армія міря .. Аналоговнєт ...
В реальності ж , відосіки не рятують ,, і в перших , і - во фторих , і в третіх армій світу , існує велика ймовірність - отримати звіздюлєй в реальній війні , проти слабішого але мотивованого противника . Приклад Афгану , який викинув з країни , по черзі - армії сирисири і США .
Ніякої з ними тісної співпраці , ніякої торгівлі , ніяких їм технологій , ніякого накачування грошима , нехай живуть у печерах , хай хоч і передохнуть там ,, доти , доки не вичавлять з себе рабів і не скинуть тиранів ,, і допоки не навчаться поважати світове суспільство .
Досить їх ублажати і сюсюкатися , така політика приводить лише до зміцнення тиранії в тих країнах , і дозволяє думати їм що сила в нахабстві , підлості і зарозумілості , а не в правді .
Захід та й не лише він , а й інші демократичні країни світу , в цьому питанні виявилися тупими і близькозорими , на жаль . Тепер тоталітарні країни , які вони випестили , фактично оголосили їм війну . .
Между тем авианосная группа США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» перемещается к берегам Китая из-за обострения ситуации. Насколько вероятен конфликт сверхдержав, пока большой вопрос.
https://news.zerkalo.io/world/18894.html?c
А за нас Австралію, Нову Зеландію й можливо Ізраїль.
Если бы вместо Параши было сплошное стекловидное тело на 80% её территории, Китай бы уже заткнулся и сидел мовчки.
Наоборот помешает только
Хочу ошибаться. Скоро увидим.