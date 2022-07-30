Китай погрожує США перед поїздкою Пелосі на Тайвань: в регіоні розпочались військові навчання

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі збирається відвідати Тайвань. Китай обурений - розпочав військові навчання та публікує загрозливі повідомлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії розпочалося 29 липня. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сингапуру. Візит на Тайвань поки що зазначений як "попередній". Якщо він відбудеться, Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років.

Читайте: Китай посилив войовничу риторику щодо Тайваню, - Білий дім

Китай заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Збройні сили Китаю розпочали військові навчання у Південно-Китайському морі неподалік Тайваню. "Будуть проводитися навчання з бойовою стрільбою, а води біля Пінтана (125 кілометрів від Тайваню. - Ред.) в Фучжоу, провінція Фуцзянь на сході Китаю, будуть перекриті з 8:00 до 21:00 в суботу", - йдеться в повідомленні уряду Китаю.

А на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю в Weibo (китайська соцмережа, аналог Twitter та Facebook) повідомлення, в якому йдеться "Готуйтесь до бою!".

Водночас представник Ради національної безпеки Джон Кірбі в п'ятницю заявив, що США не бачать "фізичних, відчутних ознак" того, що Китай готує військову відповідь на можливий візит Пелосі на Тайвань.

Також читайте: Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі

"У нас просто немає жодних конкретних вказівок на те, що щось відбувається з військової точки зору з китайської сторони", - сказав Кірбі.