УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7341 відвідувач онлайн
Новини
9 210 60

Китай погрожує США перед поїздкою Пелосі на Тайвань: в регіоні розпочались військові навчання

китай

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі збирається відвідати Тайвань. Китай обурений - розпочав військові навчання та публікує загрозливі повідомлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії розпочалося 29 липня. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сингапуру. Візит на Тайвань поки що зазначений як "попередній". Якщо він відбудеться, Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років.

Читайте: Китай посилив войовничу риторику щодо Тайваню, - Білий дім

Китай заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Збройні сили Китаю розпочали військові навчання у Південно-Китайському морі неподалік Тайваню. "Будуть проводитися навчання з бойовою стрільбою, а води біля Пінтана (125 кілометрів від Тайваню. - Ред.) в Фучжоу, провінція Фуцзянь на сході Китаю, будуть перекриті з 8:00 до 21:00 в суботу", - йдеться в повідомленні уряду Китаю.

А на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю в Weibo (китайська соцмережа, аналог Twitter та Facebook) повідомлення, в якому йдеться "Готуйтесь до бою!".

Водночас представник Ради національної безпеки Джон Кірбі в п'ятницю заявив, що США не бачать "фізичних, відчутних ознак" того, що Китай готує військову відповідь на можливий візит Пелосі на Тайвань.

Також читайте: Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі

"У нас просто немає жодних конкретних вказівок на те, що щось відбувається з військової точки зору з китайської сторони", - сказав Кірбі.

Автор: 

Китай (4620) США (23032) Тайвань (180) військові навчання (2777) Пелосі Ненсі (68)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Розвели тиранів, тепер війни через те
показати весь коментар
30.07.2022 10:25
+21
Запад молодцы откормили голожопый ещё 50 лет тому Китай и недобитый совок в лице *********, теперь не знают что делать *****
показати весь коментар
30.07.2022 10:30
+10
Если у Китая армия такая же как и товары на алиэкспресс, то пусть угрожают.
показати весь коментар
30.07.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там же уже потонула их лодка, столкнувшись с американской. У американцев лоб крепче оказался. Опять кто-то хочет утонуть?
показати весь коментар
30.07.2022 10:23 Відповісти
А Китай має досвід війни, чи тільки чисельність
показати весь коментар
30.07.2022 10:38 Відповісти
Уже півсотні років ні з ким не воювали.
показати весь коментар
30.07.2022 10:40 Відповісти
а до того з ким? вони в основному СОСАЛИ,то від японців,то від совків,навіть в'єтнамці їм показали ФАК)))
показати весь коментар
30.07.2022 23:09 Відповісти
Ті країни, які хочуть воювати, постійно беруть участь у різних конфліктах, а от Китай їх уникає постійно. До війни вони не готові і не планують, але хочуть залякати Америку та змусити її більше витрачати на оборону - щоб США програли в економічній війні.
показати весь коментар
30.07.2022 11:12 Відповісти
США,програти в економічній війн "світовій фабриці" яка повністю завязана на експорт до США... Серьозно?))) уже один гівняний колос пробував з США пограти в "догонім і перєгонім")))
показати весь коментар
30.07.2022 23:11 Відповісти
Всю свою историю китайцы получали ***** от всех, кому было не лень.
показати весь коментар
30.07.2022 11:25 Відповісти
особливи відмітились САМУРАЇ,дойшло до того що на окупованих китайських територіях на громадських закладах висіли таблички "крім собак та китайців")))
показати весь коментар
30.07.2022 23:12 Відповісти
Нічого він не має , крім відосіків , на яких китайські " універсальні зольдати " проламують головою бетонні стіни , і перестрибують десятиметрові паркани . .
Показуха а-ля - фторяя армія міря .. Аналоговнєт ...

В реальності ж , відосіки не рятують ,, і в перших , і - во фторих , і в третіх армій світу , існує велика ймовірність - отримати звіздюлєй в реальній війні , проти слабішого але мотивованого противника . Приклад Афгану , який викинув з країни , по черзі - армії сирисири і США .
показати весь коментар
30.07.2022 11:46 Відповісти
Ну буде з Китаєм, те що з росіянами ми творимо... https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw

показати весь коментар
30.07.2022 11:14 Відповісти
Розвели тиранів, тепер війни через те
показати весь коментар
30.07.2022 10:25 Відповісти
100% .. Країни з тоталітарними режимами і тиранією , треба тримати на короткому повідку . Увесь час , і не попускати ... ! Бо саме вони сповідують агресивну риторику , і дестабілізують світовий порядок , в результаті чого і трапляються війни .
Ніякої з ними тісної співпраці , ніякої торгівлі , ніяких їм технологій , ніякого накачування грошима , нехай живуть у печерах , хай хоч і передохнуть там ,, доти , доки не вичавлять з себе рабів і не скинуть тиранів ,, і допоки не навчаться поважати світове суспільство .
Досить їх ублажати і сюсюкатися , така політика приводить лише до зміцнення тиранії в тих країнах , і дозволяє думати їм що сила в нахабстві , підлості і зарозумілості , а не в правді .
Захід та й не лише він , а й інші демократичні країни світу , в цьому питанні виявилися тупими і близькозорими , на жаль . Тепер тоталітарні країни , які вони випестили , фактично оголосили їм війну . .
показати весь коментар
30.07.2022 11:24 Відповісти
Если у Китая армия такая же как и товары на алиэкспресс, то пусть угрожают.
показати весь коментар
30.07.2022 10:26 Відповісти
На алике есть хорошие товары. Алик это как Амазон, обычная торговая площадка.
показати весь коментар
30.07.2022 10:29 Відповісти
Я чекала через цю площадку звичайне робоче взуття, 3 тижні було в дорозі, а прийшло для саду,якщо дерева не розсердяться. Якість нуль. Знаю по Португалії також
показати весь коментар
30.07.2022 10:40 Відповісти
Там подделка на подделку,копия на копию. Они копируют известный товар, берут и делают с него нормальные фотографии а дальше налаживают выпуск - цены разные, потом другие производители копируют эту копию, но фото оставляют те-же цена не много ниже но качество уже не то, а вслед за ними появляются торгаши этого товара но уже с браком - цена еще ниже , рейтинг у продавца низкий ,много плохих отзывов.. Но тут еще и сами покупатели виноваты - получают брак- там криво,там порвано,там помято и т.д.,но чтоб свой рейтинг не терять ставят продавцу оценку отлично.
показати весь коментар
30.07.2022 11:06 Відповісти
у китаёзов копии кацапских говнолётов и "авианосец" Суньхуйвчай" родной брат "Кузи", а пехоты как тараканов в студенческой общаге
показати весь коментар
30.07.2022 10:31 Відповісти
Анюта, там головне не зброя, там головне кількість. 100 китайців без зброї просто зачавить 1-го озброєного воїна, а 1000 китайців і танк перевернуть догори. Це як саранча, є метод проти саранчі - нема.
показати весь коментар
30.07.2022 12:42 Відповісти
Є. Ядерна зброя
показати весь коментар
30.07.2022 13:54 Відповісти
почитайте историю опиумных войн. удивитесь, какими силами бриты косорылых расхреначали
показати весь коментар
30.07.2022 14:35 Відповісти
набагато показовіше,як китайців їбли японці)))
показати весь коментар
30.07.2022 23:14 Відповісти
Тайвань подивився - і готується.

Между тем авианосная группа США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» перемещается к берегам Китая из-за обострения ситуации. Насколько вероятен конфликт сверхдержав, пока большой вопрос.
https://news.zerkalo.io/world/18894.html?c
показати весь коментар
30.07.2022 10:28 Відповісти
Китайцям можуть в доступній для них формі, що вони не безсмертні, а також, що розмір (кількість) населення в цьому випадку не має абсолютно ніякого значення, конкретно для США 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
30.07.2022 10:29 Відповісти
Запад молодцы откормили голожопый ещё 50 лет тому Китай и недобитый совок в лице *********, теперь не знают что делать *****
показати весь коментар
30.07.2022 10:30 Відповісти
и по прежнему продолжают это делать
показати весь коментар
30.07.2022 11:02 Відповісти
Трохи перефразуючи Маркса, можна сказати, що "цивілізований світ" сам вирощує своїх могильників.
показати весь коментар
30.07.2022 11:15 Відповісти
Все вони вірно і мудро передбачили. Основна баталія розвернеться між Китаєм і рф. Перенаселений Китай катастрофічно потребує життєвого простору і ресурсів, а рф має величезні території і ресурси, котрі просто не використовуються, або використовуються тупо нераціонально (по-кацапськомУ). Природа не терпить порожнечі.
показати весь коментар
31.07.2022 19:21 Відповісти
*****, да когда это кончиться.
показати весь коментар
30.07.2022 10:31 Відповісти
Ніколи. Усю історію люди вбивають один одного .
показати весь коментар
30.07.2022 10:36 Відповісти
Потрохи вимальовуєтся картина 3ї світової - рашисти,Китай, белорашисти,Іран, Сірія з одного боку й Україна, Америка, Канада, Британія, ЄС з іньшого , можливо ще Японія.
показати весь коментар
30.07.2022 10:35 Відповісти
З первого боку ще КНДР
показати весь коментар
30.07.2022 10:41 Відповісти
Точно КНДР ще забув за рашистів, але вони трохи далеченько. Так ще можна Кубу приписати .
А за нас Австралію, Нову Зеландію й можливо Ізраїль.
показати весь коментар
30.07.2022 11:57 Відповісти
Щє Австралія, Південна Корея, Ізраїль. Саме цікаве, що з того боку усі розраховують на Китай, а економіка Китаю існує виключно за рахунок торгівлі із ЄС та США...
показати весь коментар
30.07.2022 10:52 Відповісти
Першими у цій ядерній вирві згинуть найслабші - білораша та Сирія з Іраном - з одного боку, і на превеликій жаль, Україна та частина її європейських сусідів - з іншого.
показати весь коментар
30.07.2022 11:20 Відповісти
Ні . Війна буде без ЯЗ. Просто тому що в разі застосування ЯЗ згине УСЯ планета.
показати весь коментар
30.07.2022 11:56 Відповісти
Війна буде на території Китаю, не сціть
показати весь коментар
30.07.2022 13:56 Відповісти
Ще одні "любітєлі попонтоваться". Понадувають щоки, побрязкають своїми кривими шабельками та й на цьому заспокояться. З Америкою воювати сьогодні може лише божевільний.
показати весь коментар
30.07.2022 10:37 Відповісти
Барахляцький придаток шось багато на себе бере.
показати весь коментар
30.07.2022 10:39 Відповісти
Китайцы осознают что их флот потопят в первый день войны? А дальше уничтожат всю экономику, и ЯО никак не поможет
показати весь коментар
30.07.2022 10:40 Відповісти
Товарища Си расстреляют как врага народа после такого.
показати весь коментар
30.07.2022 11:28 Відповісти
Коли китайська армія востаннє отримувала бойовий досвід? США їх і без ядерки кончить.
показати весь коментар
30.07.2022 10:42 Відповісти
Кажись в 1989г. Вьетнам Китаю навешал пиз..дюлей
показати весь коментар
30.07.2022 10:53 Відповісти
79 год.
показати весь коментар
30.07.2022 10:59 Відповісти
Эти буряты заколебали уже
показати весь коментар
30.07.2022 10:45 Відповісти
Не уничтоженная вовремя Штатами Параша подогревает воинственные аппетиты Китая.
Если бы вместо Параши было сплошное стекловидное тело на 80% её территории, Китай бы уже заткнулся и сидел мовчки.
показати весь коментар
30.07.2022 10:46 Відповісти
Якщо на місці раші утвориться "стєкловідноє тєло", то більша частина суходолу на планеті Земля стане непридатною для життя...
показати весь коментар
30.07.2022 11:24 Відповісти
80% мной не просто так написаны...
показати весь коментар
30.07.2022 11:29 Відповісти
Вони дивляться не тільки на Тайвань, а і на інші маленькі землі. Ми уже побачили ; другу; армію світу, не хотілось ще бачити чисельність Китаю.
показати весь коментар
30.07.2022 10:49 Відповісти
Численность населения Китаю не поможет

Наоборот помешает только
показати весь коментар
30.07.2022 11:02 Відповісти
Чисельність населення - не перепона. Справжні комуністи - великі майстри у справі зменшування чисельності населення в країнах, у яких володарюють
показати весь коментар
30.07.2022 11:28 Відповісти
В случае с Тайванем численность не особо поможет, там флот нужен, а он - копия совкового. Что происходит, когда совковый флот пересекается с современными противокорабельными ракетами, наглядно показал "русский военный корабль". И таких ракет у тайванцев хватает.
показати весь коментар
30.07.2022 11:32 Відповісти
да они просто **..тые
показати весь коментар
30.07.2022 10:52 Відповісти
Просто в світі забагато лишніх китайців які теж підтримують насильство й завойовницькі війни, приблизно мільярд плюс мінус пару сотень мільйонів. Для нас було б чудово якби америка розмазала азіатських крадіїв технологій і показала шо з себе представляє найсильніша в світі військова сила.
показати весь коментар
30.07.2022 11:11 Відповісти
Ще одни обладатели ядерной дубинки. Интересно, у кого первого не выдержат нервы и он расчехлит свою дубинку, шоб потрясти нею на публику?
показати весь коментар
30.07.2022 11:37 Відповісти
Думаю китайці тупі довбойоби лякати США, хоча так китайці тупі довбойоби
показати весь коментар
30.07.2022 11:45 Відповісти
Цивілізований світ повинен уразуміти.Чим швидше,з допомогою світу,придушим російску твар,тим швидше затихнуть їм подібні!Бо дівлячись на приклад параши,вони бачать в цьому надію для сабе,та своїх імперських амбицій!
показати весь коментар
30.07.2022 13:26 Відповісти
світ ***** не здатен зупинити, Китаю взагалі немає чого боятися. паРаша на фоні Китаю - ніщо, пусте місце. я впевнений на 100 відсотків, Китай нападе на Тайвань і захопить його.
показати весь коментар
30.07.2022 13:30 Відповісти
что-то мне подсказывает что США зас*т ехать в Тайвань и туда Пелоси не сунется.
Хочу ошибаться. Скоро увидим.
показати весь коментар
30.07.2022 15:07 Відповісти
😄😄😄😄😄😄😄😄😄суньхуйвчай выньсухим
показати весь коментар
30.07.2022 15:28 Відповісти
Китайська армія, це армія боягузів. Знайшли кого боятися.
показати весь коментар
30.07.2022 19:31 Відповісти
 
 