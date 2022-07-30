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Новини Російська агресія
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Колаборанту, що очолив окупаційне "управління охорони здоров‘я" в Куп'янську, оголошено про підозру

зрада

Один з депутатів міської ради Куп'янська перейшов на бік ворога та очолив "управління охорони здоровя" окупаційної адміністрації.

Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чиновнику заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування  проводять працівники управління СБУ в Харківській області.

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За даними слідства, після окупації росіянами Куп'янська депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами. З березня він обійняв посаду "начальника управління охорони здоров‘я" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області", яку створили російські окупанти в населеному пункті.

СБУ (12847) Харківщина (6054) державна зрада (1690) колабораціонізм (1160) Куп’янськ (766)


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Топ коментарі
+8
Вы не пидозру ему выносите, а ставьте на официальном сайте МВС разрешение на отстрел и премию за его голову. Чтобы каждый предатель чуствовал у себя на спине мишень. А уничтожить гада всегда люди найдутся даже за бесплатно. Ато как в 2014 предатели чуствовали себя безнаказанно а потом еще и судились с патриотами что их притесняли
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30.07.2022 10:56
+6
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30.07.2022 10:32
+6
Група колишніх партнерів Зеленського відкрила фільмові компанії в Росії, одна з яких не закрита досі.

Тому на жовтих сайтах розкручують не Оксану Муху, Марію Бурмаку чи Положинського, а російських або російськомовних зірок.

Тому Зеленський не підписує закон про заборону ввозу книжок з Росії.

Тому зрусифіковане населення стає колаборантами і навідниками.
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30.07.2022 10:47
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30.07.2022 10:32 Відповісти
уничтожать надо предателей!
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30.07.2022 10:38 Відповісти
Яка ваша думка про дерьмака?
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30.07.2022 10:43 Відповісти
Резидент ФСБ Ермак керує агентурою шпигунів ...
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30.07.2022 10:49 Відповісти
Після звірств андрофагів русні пора їм не підозри а вищу ввести міру покарання-смерть через повішення за зраду ...або закон Лінча для садистів -кацапів....
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30.07.2022 10:38 Відповісти
Хватить демократії коли нас живцем ріжуть та вбивають...смерть русні і ніяких полонених....
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30.07.2022 10:40 Відповісти
Наша демократія на чолі з дєрьмаком проти цього, навіть міни знімають перед ними. Може справа не в демократіЇ?
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30.07.2022 10:47 Відповісти
А на кого будемо міняти наших полонених?
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30.07.2022 10:59 Відповісти
Вбий руского-спаси свою родину !
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30.07.2022 10:41 Відповісти
подозреваю, что это был заведующий местным моргом.
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30.07.2022 10:43 Відповісти
Група колишніх партнерів Зеленського відкрила фільмові компанії в Росії, одна з яких не закрита досі.

Тому на жовтих сайтах розкручують не Оксану Муху, Марію Бурмаку чи Положинського, а російських або російськомовних зірок.

Тому Зеленський не підписує закон про заборону ввозу книжок з Росії.

Тому зрусифіковане населення стає колаборантами і навідниками.
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30.07.2022 10:47 Відповісти
Така сама група партнерів зняла міни. Партнери якісь крисячі.
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30.07.2022 10:50 Відповісти
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30.07.2022 10:54 Відповісти
***** і українська жіночка.
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30.07.2022 12:17 Відповісти
Морпіх Журавель помер під "гарантією" першим цього утирка який грає роль президента а тепер всі українці під "гарантією"....Віри не має цьму блазнью. Азовці повірили лайну і вмирають в приниженнях і тортурах в рашофашиському концтабору. Як на мене якщо вмерти то зі зброєю в руках даючи на смерть відповідь ворогові смертью. Чому коли наші війська були за 6 км від Оленівки не провели військову операцію по визволеню наших воїнів а це є свята справа виручати з біди побратимів ?
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30.07.2022 10:56 Відповісти
Вы не пидозру ему выносите, а ставьте на официальном сайте МВС разрешение на отстрел и премию за его голову. Чтобы каждый предатель чуствовал у себя на спине мишень. А уничтожить гада всегда люди найдутся даже за бесплатно. Ато как в 2014 предатели чуствовали себя безнаказанно а потом еще и судились с патриотами что их притесняли
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30.07.2022 10:56 Відповісти
То дружбан элдака, яка пидозра...
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30.07.2022 12:20 Відповісти
А коли, нарешті, оголосять підозру тим, хто свідомо створиа умови для захоплення півдня?
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30.07.2022 11:12 Відповісти
Тут не підозри треба оголошувати, а смертний вирок!
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30.07.2022 11:19 Відповісти
А чё его морду заретушировали? И надо указывать имена. Шоб каждый знал, кто есть ху...
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30.07.2022 11:29 Відповісти
"Чиновнику заочно повідомлено про підозру".
Далі вже можна не читати.
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30.07.2022 11:44 Відповісти
Верховній раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Передбачити можливість заочного розгляду справи за клопотанням прокурора.
В разі наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці таких осіб з ворогом, як то фото і відео матеріали та документи, отримані з достовірних джерел, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку з наступним оприлюдненням цих рішень після набрання ними законної сили.
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30.07.2022 11:57 Відповісти
Якого *** ви цім підарам морди ретушуєте?
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30.07.2022 12:20 Відповісти
наших хлопців на нолю ні а зрадників так.... С чого б так робити.... Дай подумати...
Мабуть тому що "правильно" робити як Єрмак, та хутчій здавати українські землі оркові.
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30.07.2022 12:23 Відповісти
 
 