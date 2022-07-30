Колаборанту, що очолив окупаційне "управління охорони здоров‘я" в Куп'янську, оголошено про підозру

Один з депутатів міської ради Куп'янська перейшов на бік ворога та очолив "управління охорони здоровя" окупаційної адміністрації.

Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чиновнику заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування проводять працівники управління СБУ в Харківській області.

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За даними слідства, після окупації росіянами Куп'янська депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами. З березня він обійняв посаду "начальника управління охорони здоров‘я" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області", яку створили російські окупанти в населеному пункті.