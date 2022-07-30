Колаборанту, що очолив окупаційне "управління охорони здоров‘я" в Куп'янську, оголошено про підозру
Один з депутатів міської ради Куп'янська перейшов на бік ворога та очолив "управління охорони здоровя" окупаційної адміністрації.
Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Чиновнику заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування проводять працівники управління СБУ в Харківській області.
За даними слідства, після окупації росіянами Куп'янська депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами. З березня він обійняв посаду "начальника управління охорони здоров‘я" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області", яку створили російські окупанти в населеному пункті.
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Тому на жовтих сайтах розкручують не Оксану Муху, Марію Бурмаку чи Положинського, а російських або російськомовних зірок.
Тому Зеленський не підписує закон про заборону ввозу книжок з Росії.
Тому зрусифіковане населення стає колаборантами і навідниками.
Далі вже можна не читати.
Передбачити можливість заочного розгляду справи за клопотанням прокурора.
В разі наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці таких осіб з ворогом, як то фото і відео матеріали та документи, отримані з достовірних джерел, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку з наступним оприлюдненням цих рішень після набрання ними законної сили.
Мабуть тому що "правильно" робити як Єрмак, та хутчій здавати українські землі оркові.