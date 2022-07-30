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Новини Війна Російська агресія
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Прикордонники Латвії не пропускають іноземців, які відмовляються засудити війну РФ проти України

кордон,латвія

Латвія не пропускає на свою територію осіб, що схвалюють російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nra.lv.

Станом на липень, 62 іноземцям було відмовлено у в’їзді до Латвії на пунктах пропуску з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них 41 росіян та 14 білорусів. Причина відмови - виявлені Службою державної безпеки (VDD) ризики для національної безпеки Латвії. Для таких осіб з дійсними візами для поїздок в країни Шенгенської зони, її анульовано.

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Іноземці, які в’їжджають до Латвії з країни-агресора Росії чи її найближчого союзника Білорусі, підлягають посиленому контролю на прикордонних пунктах. В прикордонній службі говорять, що у порівнянні з січнем потік людей, які в’їжджають і виїжджають, зріс більш ніж у 10 разів.

"Метою перевірок є виявлення осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України та можуть становити загрозу національній безпеці Латвії. Під час перевірок особлива увага приділяється іноземцям, які, наприклад, колись служили у силових структурах Росії чи Білорусі, публічно демонструють символіку, що прославляє російську агресію, або висловлює негативне ставлення до латвійської держави. Велика кількість іноземців, яким було відмовлено у в’їзді до Латвії, відкрито висловлювали свою підтримку військової агресії Росії проти України та її народу, використовуючи типові кремлівські воєнні пропагандистські меседжі", – сказали в коментарі LSM у службі безпеки Латвії.

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"Протестувати проти того, що ми робимо чи не робимо на нашій національній території, захищаючи нашу безпеку та зменшуючи ризики, безглуздо. Ми продовжуватимемо діяти в інтересах нашої безпеки. Водночас хочу додати, що нам відомі також випадки, коли на громадян Латвії, які їдуть до Росії чи Білорусі, здійснюють вплив, їх намагаються завербувати", – сказав міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс та закликав громадян не їздити до Білорусі та РФ.

Латвія (1351) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+19
Україна робить по іншому. Бізнес і 95 шастають туди і сюди,а Корбана додому не пустили при тому,що беню не викинули. Учиться і іще раз учиться
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30.07.2022 11:08
+7
Перевірка на "вошивість" прямо на кордоні.
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30.07.2022 11:10
+5
дуже сміливо і принципово!!! не кожні прикордонники України так зможуть...
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30.07.2022 11:32
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Україна робить по іншому. Бізнес і 95 шастають туди і сюди,а Корбана додому не пустили при тому,що беню не викинули. Учиться і іще раз учиться
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30.07.2022 11:08 Відповісти
а спрашивают чей Крым?
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30.07.2022 11:09 Відповісти
Перевірка на "вошивість" прямо на кордоні.
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30.07.2022 11:10 Відповісти
дєрьмака вони пропустять?
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30.07.2022 11:12 Відповісти
Если приспичило въехать, то набрешешь с 3 короба и засудыш шо угодно. Кацапов это не остановит
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30.07.2022 11:20 Відповісти
Латвийцы я вас уважаю.по простому если поддерживает идёт *****.нет поезжай.Я представляю как быстро пидороссы переобуваются лиш бы в гнилую европу заехать
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30.07.2022 11:32 Відповісти
Вони не латвійці. Вони латиші.
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30.07.2022 12:05 Відповісти
дуже сміливо і принципово!!! не кожні прикордонники України так зможуть...
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30.07.2022 11:32 Відповісти
Украина о таком может только мечтать.
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30.07.2022 11:32 Відповісти
підривать таких треба гексогеном
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30.07.2022 11:39 Відповісти
З цими, які окупували Латвію і не хочуть додому у рідну говінь, що робити? Закони гарні наприймали, тільки чхати вони на них хотіли.
«Ты тварь, русский язык забыла?»
https://t.me/truexanewsua/55552
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30.07.2022 11:39 Відповісти
а ми мали б ще в 2014-му році закріть кордони з рашкою,з ОРДЛО так само.
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30.07.2022 11:40 Відповісти
круто, молодці
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30.07.2022 12:17 Відповісти
Естонія в цьому питанні,ще дальше пішла. інціює заборону в*їзду орків в ЕС.
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30.07.2022 12:43 Відповісти
Дякуємо meža brāļi!!!
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30.07.2022 13:22 Відповісти
Прикордонникам респект! Взагалі свинорилих "дітей масквабадщині"не варто пускати в цивілізовані країни,окрім того,що вони нагадять,як у себе на "вяликай родінє",ні на що путньє вони не здатні ...Безпардонні,наглі,брехливі,дикі істоти...
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30.07.2022 14:06 Відповісти
Канешна, їм можна так, в них же вже вісім років війни з рашкою, а на нас же ще ніхто не напав.....
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30.07.2022 15:37 Відповісти
 
 