Прикордонники Латвії не пропускають іноземців, які відмовляються засудити війну РФ проти України
Латвія не пропускає на свою територію осіб, що схвалюють російську агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nra.lv.
Станом на липень, 62 іноземцям було відмовлено у в’їзді до Латвії на пунктах пропуску з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них 41 росіян та 14 білорусів. Причина відмови - виявлені Службою державної безпеки (VDD) ризики для національної безпеки Латвії. Для таких осіб з дійсними візами для поїздок в країни Шенгенської зони, її анульовано.
Іноземці, які в’їжджають до Латвії з країни-агресора Росії чи її найближчого союзника Білорусі, підлягають посиленому контролю на прикордонних пунктах. В прикордонній службі говорять, що у порівнянні з січнем потік людей, які в’їжджають і виїжджають, зріс більш ніж у 10 разів.
"Метою перевірок є виявлення осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України та можуть становити загрозу національній безпеці Латвії. Під час перевірок особлива увага приділяється іноземцям, які, наприклад, колись служили у силових структурах Росії чи Білорусі, публічно демонструють символіку, що прославляє російську агресію, або висловлює негативне ставлення до латвійської держави. Велика кількість іноземців, яким було відмовлено у в’їзді до Латвії, відкрито висловлювали свою підтримку військової агресії Росії проти України та її народу, використовуючи типові кремлівські воєнні пропагандистські меседжі", – сказали в коментарі LSM у службі безпеки Латвії.
"Протестувати проти того, що ми робимо чи не робимо на нашій національній території, захищаючи нашу безпеку та зменшуючи ризики, безглуздо. Ми продовжуватимемо діяти в інтересах нашої безпеки. Водночас хочу додати, що нам відомі також випадки, коли на громадян Латвії, які їдуть до Росії чи Білорусі, здійснюють вплив, їх намагаються завербувати", – сказав міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс та закликав громадян не їздити до Білорусі та РФ.
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