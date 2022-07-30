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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 670 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 759 танки та 3 995 броньованих машин

ворог,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 670 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,

танків - 1759 (+10) од,

бойових броньованих машин - 3995 (+8) од,

артилерійських систем - 906 (+6) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 222 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі/катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,

спеціальна техніка - 78 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 670 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 759 танки та 3 995 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) ліквідація (3970)


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Топ коментарі
+6
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30.07.2022 11:30
+5
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30.07.2022 11:40
+5
Яку техніку вони протягом 20 робили ви про що? Витративши 1 тріліон доларів вони поставили в свою армію майже в три рази менше Т-90 ніж має Індія. Ну авіацію вони обновили, побудували деяку кількість кораблів, бтр 82 пару тисяч і бронюваних автомобілів типу тигр. Але вони витратили 1 тріліон а все що я перерахував і близько стільки не коштує.
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30.07.2022 12:52
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уже 223 литака )
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30.07.2022 11:15 Відповісти
А коли 223-й отримав підземну ЗПС ?
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30.07.2022 11:28 Відповісти
25ка приземлила ночью
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30.07.2022 11:31 Відповісти
він піде в статитстику на наступну добу.
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30.07.2022 11:37 Відповісти
и до этого заземлили и тоже су 25
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30.07.2022 11:37 Відповісти
Безсоння кацапського пайлота призвело до отриманням ракетою ПЗРК по броньованому хохотальнику!
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30.07.2022 11:38 Відповісти
Надо больше. Кацапы должны выздыхать
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30.07.2022 11:18 Відповісти
Після вчорашнього звірства надіялася ,що рознесуть усім вогнем усі позиції орків.
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30.07.2022 11:19 Відповісти
Вважаєте у нас була можливість рознести позиції орків і ми чекали лише якогось приводу?
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30.07.2022 11:28 Відповісти
Так у вас була можливість просто завернути зерно,це також зброя,а не рапортувати про готові кораблі. ЗСУ рознесуть,питання днів,а ось на другому фронті, в Ставці воюють з Корбаном,а не з ворогом. Як можна щось писати про на щось чекали,коли буданов винними зробив найманців, а не орків.
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30.07.2022 11:48 Відповісти
"вагнерівці" такі ж орки як і решта росіянських ублюдків
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30.07.2022 16:36 Відповісти
Протягом доби ЗСУ демілітаризували 12 складів БК та 4 бази російських окупантів:

▫️Генічеський район - мінус склад БК.
▫️ Херсонський район - мінус БК.
▫️Каховський район - мінус БК.
▫️Бериславський район - мінус БК.
▫️Іловайськ, Донецька область - мінус БК.
▫️Нова Каховка (район), Херсонщина - 2 удари в районі ГЕС + базування рашистів.
▫️Чорнобаївка (район) - мінус база+БК.
▫️Олешки (район), Херсонщина - мінус БК.
▫️Брилівка, Херсонщина - мінус БК.
▫️Сватове, Луганщина - мінус база+БК.
▫️Донецьк - мінус БК.
▫️Брянка, Луганщина - мінус БК+база.
▫️Ясинувата, Донецька область - мінус БК.
▫️ Василівський район, Запоріжжя - мінус БК.
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30.07.2022 15:35 Відповісти
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30.07.2022 11:30 Відповісти
Завтра-послезавтра 4000 ББМ будет
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30.07.2022 11:35 Відповісти
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30.07.2022 11:40 Відповісти
ВСУ должны молниеносно уничтожать русских, чтобы русские не могли успеть отразить нападение, чтобы не было времени подготовиться, и чтобы русские не успели дождаться подкрепление. И если войска России перемещаются, то нужно их атаковать в пути. Главное не продолжительность военных действий, а победа. Преимущество достигается за счёт быстроты действий. И нужно нападать всегда на слабые места врага и где он не готов. Также мастерство ведения войны в том, чтобы управлять войсками врага. Типа в Херсоне возникла угроза и управление войсками противника произвелось такое, что русские войска должны перемещаться в Херсон. И можно путями управлять еще, и можно пути атаковать, когда русские в пути и не готовы. А Херсон нужно было атаковать молниеносно, чтобы враг не был готовым, и чтобы подкрепление не могло успеть подойти, и если войска больше у Украины в два раза, то нужно формировать 2 Армии, одна вступит в лобовую атаку, вторая Армия сделает маневр и атакует с фланга. А если войск больше во много раз, то нужно окружить врага и атаковать со всех направлений. Если вести войну медленно, то русские смогут пополнять все время резервы и война будет длиться долго. Но тут тоже есть плюсы, как не странно, потому что затяжная война уничтожает экономику воюющей страны. А население нищает, если Россия не сможет рынки перенастроить, чтобы экономика не зависела от Запада. Но РФ признают страной террористом и тогда никто не сможет с ней торговать в открытую. Останется рассчитывать на таких же изолированных - Иран, КНДР, Сирия... Потому нужно уничтожать русских быстрее, чем они восстанавливаются и освобождать территории. А Россия должна получить максимальные санкции и жить с ними до развала!
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30.07.2022 11:47 Відповісти
200 тре ,гвинтокрили
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30.07.2022 11:49 Відповісти
параша 20 років робила техніку і за кілька місяців все просрала,

наступні 10 років все бабло так розумію піде на нову техніку,
а зомбі скажуть
дєнєг нєт но ви дєржитесь
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30.07.2022 12:14 Відповісти
Яку техніку вони протягом 20 робили ви про що? Витративши 1 тріліон доларів вони поставили в свою армію майже в три рази менше Т-90 ніж має Індія. Ну авіацію вони обновили, побудували деяку кількість кораблів, бтр 82 пару тисяч і бронюваних автомобілів типу тигр. Але вони витратили 1 тріліон а все що я перерахував і близько стільки не коштує.
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30.07.2022 12:52 Відповісти
 
 