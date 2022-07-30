Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 670 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 759 танки та 3 995 броньованих машин
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 670 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
танків - 1759 (+10) од,
бойових броньованих машин - 3995 (+8) од,
артилерійських систем - 906 (+6) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засоби ППО - 117 (+0) од,
літаків - 222 (+0) од,
гелікоптерів - 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
крилаті ракети - 174 (+0),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
спеціальна техніка - 78 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.
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наступні 10 років все бабло так розумію піде на нову техніку,
а зомбі скажуть
дєнєг нєт но ви дєржитесь