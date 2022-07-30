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Новини Санкції проти Росії Війна
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Путіну дуже скоро доведеться обирати між зброєю та маслом для народу РФ, - Боррель

путин,путін

Важливішим за скорочення споживання російського газу, є зусилля, створені задля "розриву зв'язків російської економіки з рештою світу".

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю для DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти.

"Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.

Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії… з часів розпаду СРСР".

Дуже скоро Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу", сказав Боррель.

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Автор: 

путін володимир (23869) росія (65346) санкції (11874) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+40
Кацапы друг друга жрать будут, как в сралинграде, но хло поддержат. У европейцев неправильное представление о кацапне. Европейцы думают, что кацапы люди. Нет, кацапы не люди. К кацапам не применимы человеческие нормы поведения, человеческая психология.
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30.07.2022 11:41
+35
Та не буде він обирати. Плювати йому на масло і людей.
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30.07.2022 11:40
+32
русня будет уй без соли доедать и верещать - дави фашистов... Хотя сами чистейшие фашисты
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30.07.2022 11:44
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Русня останется без масла
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30.07.2022 11:40 Відповісти
І без технологій. Русня зовсім перестане бути
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30.07.2022 11:42 Відповісти
шановна пані Валентина, не кажіть на них русня, вони до русні не мають ніякого відношенні - це угро-фінські племена, розбадяжені розумними татарами, які навчили їх носити одежк і в правильному місці ходити в туалет. Орда- це хинова, потім їх називали московити, а вже в 1721 році Петро Кривавий, якого на московії називать "першим", вкарв нашу історію і зазву і перейменував московію в Росію.
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30.07.2022 13:05 Відповісти
Мене забавляє їх самоназва "русские"
Ти хто - русский, ок?
Ти чий - русский - ок!
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30.07.2022 15:44 Відповісти
верно, к Руси ничего не имеют. Россияне и всё
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30.07.2022 16:50 Відповісти
Та не буде він обирати. Плювати йому на масло і людей.
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30.07.2022 11:40 Відповісти
русня будет уй без соли доедать и верещать - дави фашистов... Хотя сами чистейшие фашисты
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30.07.2022 11:44 Відповісти
путіністи-рашисти ВЖЕ давно зробили свій вибір: "можем павтаріть...." (ГУЛАГИ, Голодомори, розстріли, геноциди...26 млн жертв)

і руSSкій кріпосний раб ЦЕ буде виконувати... хоче воно це або не хоче ...
рабів на роZZії НІХТО НЕ питає і НЕ буде питати....

а ці всі скиглення від Борелів, шольців, макронів, оон і "заглядування в очко путіну"... показує ВСЮ імпотентність цивілізації перед якимось диктатором, вирощеним за західні кошти.....
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30.07.2022 13:46 Відповісти
Кацапы друг друга жрать будут, как в сралинграде, но хло поддержат. У европейцев неправильное представление о кацапне. Европейцы думают, что кацапы люди. Нет, кацапы не люди. К кацапам не применимы человеческие нормы поведения, человеческая психология.
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30.07.2022 11:41 Відповісти
да все европейцы отлично знают и понимают, но во первых, бизнес страдает без дешевых ресурсов и денег из рф, а во вторых, если рф развалится, то вместо одного питуна будет 50 если не больше, причем, скорее всего, еще более диких
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30.07.2022 11:49 Відповісти
Перестаньте за Європу відповідати. Бізнес знищила пандемія,вірніше маніпуляція нею.У нас скільки закрилося підприємств, ціни виросли скачком уже 1 січня цього року. Просто комусь зручно усе на війну звалювання
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30.07.2022 11:52 Відповісти
....да НЕ все европейцы отлично знают и понимают...
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30.07.2022 13:48 Відповісти
Я думаю все понимают с чем останеться народ ...
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30.07.2022 11:42 Відповісти
Там немає народу, там раби.
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30.07.2022 11:49 Відповісти
на роZZії НЕМА народу...

там раби, кріпосні, біомусор,терористи, рашисти, імперці та інша Падаль....

ще "вілікій жукав" казав: "...баби iщо наражают..."
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30.07.2022 13:53 Відповісти
Ну і що. Кацапи самі будуть просити "вибєрі аружиє".
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30.07.2022 11:42 Відповісти
Выберут ракеты и будут нас ещё пол года обстреливать, потом продадут китайцам пол страны и купят ещё ракет.
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30.07.2022 11:42 Відповісти
він доває останні роки а з ним і росія. краще б його гексогеном підірвать
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30.07.2022 11:42 Відповісти
вот тільки не треба мріяти...в СРСР з Иваново в маЦкву за ковбасою їздили,а дупу витирали газетою...а два ********* діти бачили на Новий рік,і нихто не вмер,навпаки...
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30.07.2022 11:43 Відповісти
Вмер ще й як. Сраний СРСР вмер.
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30.07.2022 11:50 Відповісти
А сколько лет он просуществовал? Очень хотелось бы, чтобы рашка развалилась быстрее.
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30.07.2022 12:03 Відповісти
Тогда мало кто знал, что можно жить по-другому, про олл инклюзив отели, Тойоты вместо Жигулей
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30.07.2022 11:59 Відповісти
Ностальгія за есесером у людей старшого віку,як я(68 р),молоде покоління того життя просто не знають.А ми ностальгуємо не так за есесером,як за нами молодими.
А по суті нічого хорошого.Медицина безплатна?Я лікував зуба в 1973 р тоді ще в НДР,між есесером і ними вже тоді прірва.Хочеш багато грошей-вкалуй на тяжкій роботі типу шахтарської,маєш багато грошей,все одно купити нічого нормального.Просто ми молоді були і все чекали кращого.
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30.07.2022 12:03 Відповісти
А я мріяв про туристичну путівку "ат прафсаюза", хоча б до Польщі...
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30.07.2022 12:16 Відповісти
Ну. ти. звісно. руснявий! Але є велика різниця між 70-80 роками минулого сторіччя та 2022. Знаєш чому? русня встигла за останні роки трохи вкусити *європейського* життя. Поїздили по Європі. побачили. як живуть ЛЮДИ. мали і в рашці *прєлєсті* технологій. виїзжали на роботи. багато IT-ників співпрацювали з нормальними фірмами. Вкусили трішки. зрозуміли. що можна жити. а не гнити. Це велика різниця.
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30.07.2022 12:13 Відповісти
Захід ніяк не зрозуміє - тільки повне винищення цього генетичного сміття врятує цивілізацію... з маслом чи без - просто створити умови, щоб вони з'їли самі себе! І масло буде для змащення....це ж їх сімейні традиції...
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30.07.2022 11:44 Відповісти
НА Жаль, це так і є...
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30.07.2022 13:55 Відповісти
С вашей озабоченностью это скоро может продлится еще ни один год.
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30.07.2022 11:45 Відповісти
Ты бы еще ссылку на раша24 дал
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30.07.2022 11:51 Відповісти
Странное заявление . Даже если не масла , а хлеба не будет , там всем до лампочки .
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30.07.2022 11:45 Відповісти
"..там всем до лампочки..."
"...Росіянка зазначила, що поспілкується з чоловіком /полоненим/, але "дуже зайнята" роботою /"Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе."/
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30.07.2022 12:48 Відповісти
"Нет, сынок, это значит - ты будешь меньше есть."
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30.07.2022 11:46 Відповісти
К моему большому сожалению, холодная зима может заставить сытую и самодовольную Европу без газа и тепла снимать санкции одну за другой. Или все закончится, что сменятся правительства в большинстве европейских стран. Кроме Германии - там послушные кремлю лживые продажные власти, которые либо дают Украине негодное оружие, либо дают обещания поставить его в две тысячи КАКОМ-ТО году.
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30.07.2022 11:46 Відповісти
Поэтому Европа и закупает сейчас газ про запас
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30.07.2022 11:54 Відповісти
Путін обере зброю, невже це досі не очевидно. Що за європейська наївність... Більше соплі жуйте і передавайте привіт пані Меркель.
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30.07.2022 11:46 Відповісти
і від Агентів шрьодерів, кнайсель, ніхамерів та ....шольців....
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30.07.2022 13:58 Відповісти
Дурні ще не зрозуміли, що таке параша і *****!
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30.07.2022 11:48 Відповісти
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30.07.2022 11:53 Відповісти
Не надо им масла, у них есть армия и флот
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30.07.2022 11:48 Відповісти
Как же вы, европейцы, оторваны от касабских реалий. Аж обидно.
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30.07.2022 11:50 Відповісти
Стратегія кацапні дуже проста. Наздогнати такі розвинені країни, як США, Європу, Південну Корею, Японію, Китай, та навіть Турцію їм ніколи не вийде. А тому вони ще при Петру Кривавому( у них він перший) поставили ціль - найбільше захопити земель, поработити народи і нічого не роблячи, паразитуючи, а розвинутим країнам продавати газ, нафту, вігілля..., а потім і воду. Але вони настільки відстали, що навіть цього самі не зрозуміли по тупості і знову напали, щоб відкусити спочатку Україну, а далі Литву, Латвію, Естонію, Молдову, Польщу, Чехію,Словакію, Болагрію. На цьому поки зупиняться і далі не полізуть, бо потрібно ж комусь продавати природні запаси. Їх стратегія і хотєлки розібються в цьому, або наступному році в землях Русі-Україні і зникне нанеажерлива і дика потвора назавжди.
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30.07.2022 11:50 Відповісти
не хотілось та прийдеться його таки вбить
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30.07.2022 11:51 Відповісти
шоб масло усе не поїв
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30.07.2022 11:52 Відповісти
В оркостані вже потирають липкі рученьки на окуповані території. Що вони будуть не дотаційні, а годуватимуть всі ненажерливі пащі по кацапським діркам. Сумно все це.
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30.07.2022 11:52 Відповісти
Ордло видимо ничему их не научило
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30.07.2022 12:07 Відповісти
***** меньше всего интересует масло для рабов...
получается такой парадокс...чем больше их утилизирует ВСУ тем спокойнее *****.. и целее масло...
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30.07.2022 11:53 Відповісти
У ***** буде й масло, й ікра з лобстерами а не кацапорабів йому плювати , він 40к поклав своїх рабів у війні котра немає жодного сенсу й каже "ето я ісчо нє начінал". ***** син сатани.
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30.07.2022 11:54 Відповісти
НА Жаль, це так і є... ***** і ********* "викормив" Захід.......
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30.07.2022 14:02 Відповісти
Та плять, того масла в кацапії на роки. Дайте зброю.
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30.07.2022 11:58 Відповісти
Ніх*я воно вибирати не буде!
Х*й цьому бидлу, а не "масло"...
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30.07.2022 11:59 Відповісти
Наївна людина, кремлівському карлику, грубо кажучи, насрати, на те, чим харчуються його холопи.
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30.07.2022 12:05 Відповісти
Наївні європейці приміряють по собі, але росіяни нічого самі обирать не будуть.
Навіть не потрібно приводити приклад північної кореї, достатньо подивитись на лугандон - у людей була можливість за вісім років з відти виїхати але вони там залишалися, і в підсумку їх насильно мобілізують та кидають на фронт як м'ясо.
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30.07.2022 12:10 Відповісти
1 - будуть красти в Україні, Білорусі. 2 - років 5 назад була новина як китайці добувають жир з труб каналізації, це для рашистів
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30.07.2022 12:11 Відповісти
***** відправило на смерть 40 000 кацапів.
Якщо рахувати з пораненими, та зниклими безвісті, виходить 160 000
Лише 5 країн ЄС, та 8 країн-членів НАТО, мають армії чисельність яких, перевищує 160 000.
кацапи втратили в Україні 222 літаки та 1756 танків: в жодній країні ЄС немає такої кількості танків та авіації.
Ви шановні, просто купка перестаркуватих маразматиків, якщо вважаєте, що для ***** важливо, чи є що жерти у кацапів, якщо йому начхати на подібні втрати.
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30.07.2022 12:12 Відповісти
Вони так і не зрозуміли нічого - вони виберуть зброю за будь-яких обставин і при повній підтримці народу,народ готов потерпеть скільки завгодно заради такого
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30.07.2022 12:15 Відповісти
запчастини до ракет і танків завезуть зерновозами ! це ж кораблі з українським зерном перевірятимуть . де написано що буде огляд кораблів які прямують в кацапські порти ?
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30.07.2022 12:16 Відповісти
Все страны должны первое что выбирать - это оружие, вооружаться. Имея такую нечисть га земле, какое там масло.
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30.07.2022 12:19 Відповісти
Напугали ежика голой ж...ой! Вспомните сталинские времена, параша сейчас хуже. Они будут дохнуть с радостью за царя...
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30.07.2022 12:29 Відповісти
а мацкалям масло не потрібне...
тільки отработка з ерактора..
вони ягєлєм харчуються
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30.07.2022 12:34 Відповісти
"дуже скоро" - це коли??? Вісім років вже триває війна... тому слова "дуже скоро" зараз сприймається як насміхання над українцями ..
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30.07.2022 13:21 Відповісти
 
 