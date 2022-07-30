Путіну дуже скоро доведеться обирати між зброєю та маслом для народу РФ, - Боррель

Важливішим за скорочення споживання російського газу, є зусилля, створені задля "розриву зв'язків російської економіки з рештою світу".

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю для DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти.

"Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.

Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії… з часів розпаду СРСР".

Дуже скоро Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу", сказав Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції сповільнюють російський наступ в Україні, - чиновник Пентагону