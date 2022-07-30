Путіну дуже скоро доведеться обирати між зброєю та маслом для народу РФ, - Боррель
Важливішим за скорочення споживання російського газу, є зусилля, створені задля "розриву зв'язків російської економіки з рештою світу".
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю для DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти.
"Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.
Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії… з часів розпаду СРСР".
Дуже скоро Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу", сказав Боррель.
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Ти хто - русский, ок?
Ти чий - русский - ок!
і руSSкій кріпосний раб ЦЕ буде виконувати... хоче воно це або не хоче ...
рабів на роZZії НІХТО НЕ питає і НЕ буде питати....
а ці всі скиглення від Борелів, шольців, макронів, оон і "заглядування в очко путіну"... показує ВСЮ імпотентність цивілізації перед якимось диктатором, вирощеним за західні кошти.....
там раби, кріпосні, біомусор,терористи, рашисти, імперці та інша Падаль....
ще "вілікій жукав" казав: "...баби iщо наражают..."
А по суті нічого хорошого.Медицина безплатна?Я лікував зуба в 1973 р тоді ще в НДР,між есесером і ними вже тоді прірва.Хочеш багато грошей-вкалуй на тяжкій роботі типу шахтарської,маєш багато грошей,все одно купити нічого нормального.Просто ми молоді були і все чекали кращого.
"...Росіянка зазначила, що поспілкується з чоловіком /полоненим/, але "дуже зайнята" роботою /"Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе."/
получается такой парадокс...чем больше их утилизирует ВСУ тем спокойнее *****.. и целее масло...
Х*й цьому бидлу, а не "масло"...
Навіть не потрібно приводити приклад північної кореї, достатньо подивитись на лугандон - у людей була можливість за вісім років з відти виїхати але вони там залишалися, і в підсумку їх насильно мобілізують та кидають на фронт як м'ясо.
Якщо рахувати з пораненими, та зниклими безвісті, виходить 160 000
Лише 5 країн ЄС, та 8 країн-членів НАТО, мають армії чисельність яких, перевищує 160 000.
кацапи втратили в Україні 222 літаки та 1756 танків: в жодній країні ЄС немає такої кількості танків та авіації.
Ви шановні, просто купка перестаркуватих маразматиків, якщо вважаєте, що для ***** важливо, чи є що жерти у кацапів, якщо йому начхати на подібні втрати.
тільки отработка з ерактора..
вони ягєлєм харчуються