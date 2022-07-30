Блінкен не готовий визнати Росію спонсором тероризму, бо це змусить ввести санкції проти деяких країн-союзників США, - New York Times
Держсекретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, попри вимогу Конгресу.
Як пише газета New York Times, Блінкен побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить ввести санкції проти деяких інших країн-союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Крім того, каже він, підтримувати дипломатичні зв'язки з Росією, навіть на нинішньому мінімальному рівні, стане проблематично.
"Ціна, яку ми та інші країни змусили платити Росію, дорівнює тій, яка була б внаслідок визнання Росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі", - заявив Ентоні Блінкен.
Нагадаємо, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму за кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни, підтримку сепаратистів на Донбасі з 2014 року, удари та утиски мирних жителів та громадянських Україні, результатом чого стала загибель незліченної кількості людей.
Формально резолюція Сенату є лише рекомендацією. Право виносити рішення з цього питання належить державному секретареві.
Однак напередодні до Палати представників було внесено законопроєкт, який у разі його ухвалення зобов'яже адміністрацію Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму. Як зазначають спостерігачі, вимогу визнати Росію посібником тероризму підтримують представники обох партій, проте досі воно наштовхувалося на протидію з боку адміністрації.
Минулого тижня речниця Палати представників Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Блінкена, що якщо він не оголосить Росію державою-спонсором тероризму, це зробить Конгрес.
На цей час у списку спонсорів тероризму є чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.
Це рішення спричинить запровадження нових санкцій як проти Кремля, так і проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією.
Воно також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американських судах та отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.
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Тай його остання заява в якій йдеться вже не про перемогу України в війні, а провал росії - не дуже надихає.
Спасіба, блінкен, умнічка. Жери свої нафтодолари, ****, шоб тебе вдавило, гніда.
ядерную бимбу разве что только самим делать, и то только в полном секрете от всех, иначе санций больше чем на рф наложат
Даже мости не добиты...
Єлдаки есть всюду...
Уверен что они не ожидали что там мало орки захватят...
Поверили в голобородько - поверят во что угодно...
Очень жаль что вагнергейт не закончился казню Ермака...
Блюмкину, или Блинкинду(не пойму, как правильно), пора бы уже определиться, так это союзники сша, или таки делают деньги в рф? Два в одном не бывает
Ізраїль, - це священна корова для Америки.
А тут пол-Украины разнесли и их тревожит вопрос о тогровых партнерах.
Просто с*ки
китай собі записує що сша нічого не будуть робити і використає для захоплення тайваня
Наприклад, деякі країни ЄС, НАТО, ключеві союзники США, такі як: Німеччина, Австрія, Чехія - не зможуть, як мінімум швидко відмовитись від російського газу. Потрібно бути реалістами. І ось, наприклад, США визнали росі. - країною спонсором терроризму. Припустимо! Що далі? Німеччина, Австрія, Чехія, Угорщина(це як мінімум), продовжують купувати н росії газ, та співпрацювати з росіїськими банками оплачуючи рахунки! Що далі? США вводять санкція проти ключевої країни ЄС? В результаті руйнується антипутінська коаліція. Далі - Китай та Індія - продовжують купувати нафту на росії. Що по вашому, США ввоять санкції проти Китаю? Далі Туреччина має тісні економічні стосунки з росією і скоріш за все, відмовлятись від них не стане! США що, будуть вводити санкції проти країни НАТО, ключового союзника і головної країни чорноморського басейну? А що буде, якщо, Туреччина у відповідь відкриє Босфор і російські кораблі увійдуть в Чорне море. Далі Ізаїль, який заявив, що не буде ввоити санкції проти росії. Тобто по вашому, США має ввести санкції проти Ізраілю? А ще в Ізраїлі восени вибори і до влади може прийти Бенджамін Нетаньяху - великий друг ***** та росії. Також будуть проблеми з Японією, Південною Кореєю, що також не зможуть швидки та блискавично розірвати економічні стосунки з мордором! Ще є Швейцарія - яка нейтральна, та обслуговує рахунки росії. Проти них також санкції? В результаті такого рішення, анти*****вська коаліція може розпастись, а в країнах ЄС на кономічній та політичній кризі, до влади прийдуть ліві, США втратять дуже багато союзників, підтримка України в загалом впаде. Можливо, саме цього і хоче *****? Тому і роблять все можливе, щоб США визнали їх країною спонсором міжнародного терроризму. І це тільки початок. Послаблення США, руйнування коаліції проти *****, осилить Китай, що приведе до вйни за Тайвань, що в свою чергу призведи до падіння підтримки України зі сторони США, бо вони відкрито говорять - Тайвань у них в пріорітеті. Звісно, все може бути і не так, як я описав, а ЄС, та основні союзники США - почнуть жити в новій реальності, в якій економічно та політично, ніякої росії більше не існує, як для них не існує Сирії, або Північної Кореї. Але що робити, якщо все піде по першому сценарію? Тому політика США, адекватна політика - це не емоції, а чітко продумана стратегія, в якій намагаються врахувати всі мінуси та плюси, прорахувати будь-які сценарії від прийнятого рішення.
и так как вы описали - то нам хана. Ибо весь мир завязан на россию. А значит будет ее обслуживать и пополнять им казну.
Ну так выход тогда где?!
https://www.youtube.com/watch?v=2pIJWgfQxDg
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVvW7EAc561AxZwGMxS3shtY9mhkjgEQajgd0y8zP1nHcRSUv9uCYbNbrIuDV80m0gKnRCbUASPVE2teLDxDIwFbixjrqQjW1XIPP35rnqnEfBGq-P98VVr7NJDDXk67xkPTH_xur11aIt-pCHsNXwZ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Республиканцы в США продолжают ломать «договорняки» Байдена и Путлера по разделу Украины.
Конгрессмен Спартц обратилась к генсеку ООН приостановить действие «зернового соглашения», поскольку оно не даёт Украине гарантий безопасности. При том, что США в обмен уже сняли санкции с российских зерна и минудобрений.
Спартц бьет по болевым точкам «договорняка». Поскольку именно «зерновое соглашение» должно помешать Украине пойти в контрнаступление на Юге и сломать планы по аннексии. А вывоз зерна транснациональных корпораций - это то, что получает Байден от Путлера, закрывая глаза на аннексию.
Щас підключиться палата представників (почитайте, тут же інфа по темі ""), і весь конгрес прийме Закон, що касапи є терористами.
Це все - просто внутрішньополітична американська гра
Тому вони не дадуть скинути Х...ла... він їм потрібен як совок колись, для страшилок і вирішення своїх питань...
Але нажаль ми не маємо іншого виходу чим бути у них errand boy, тому що наші диб...льні керівники за роки незаложності в погоні за дешевими кредитами розброїли країну...
про китай, индию, турцию, ОАЭ и израиль?!
Терориста навіть не можна назвати терористем, бо то терорист який треба терорист.
Нехай вас вбивають, нехай катують, нехай викрадають дітей, забирають землю, нехай. А ми поцокаєм язиками и стурбуємося, максимум - обуримося.
Ядерна зброя потрібна в такому світі кожній країні як повітря. Якщо це не призведе до миру, то нехай цей ********* світ горить від краю до краю, бо він не заслугує на існування.
Королівство кривих дзеркал - саме таке.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !
"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".