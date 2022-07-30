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Блінкен не готовий визнати Росію спонсором тероризму, бо це змусить ввести санкції проти деяких країн-союзників США, - New York Times

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, попри вимогу Конгресу.

Як пише газета New York Times, Блінкен побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить ввести санкції проти деяких інших країн-союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Крім того, каже він, підтримувати дипломатичні зв'язки з Росією, навіть на нинішньому мінімальному рівні, стане проблематично.

"Ціна, яку ми та інші країни змусили платити Росію, дорівнює тій, яка була б внаслідок визнання Росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі", - заявив Ентоні Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будуть готові до діалогу з РФ щодо України, якщо вважатимуть, що це може принести користь, - Блінкен

Нагадаємо, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму за кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни, підтримку сепаратистів на Донбасі з 2014 року, удари та утиски мирних жителів та громадянських Україні, результатом чого стала загибель незліченної кількості людей.

Формально резолюція Сенату є лише рекомендацією. Право виносити рішення з цього питання належить державному секретареві.

Однак напередодні до Палати представників було внесено законопроєкт, який у разі його ухвалення зобов'яже адміністрацію Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму. Як зазначають спостерігачі, вимогу визнати Росію посібником тероризму підтримують представники обох партій, проте досі воно наштовхувалося на протидію з боку адміністрації.

Минулого тижня речниця Палати представників Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Блінкена, що якщо він не оголосить Росію державою-спонсором тероризму, це зробить Конгрес.

Також читайте: Блінкен розповів про підсумки першої з лютого розмови з Лавровим, - Кулеба

На цей час у списку спонсорів тероризму є чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

Це рішення спричинить запровадження нових санкцій як проти Кремля, так і проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією.

Воно також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американських судах та отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.

Автор: 

Конгрес США (1230) росія (65346) тероризм (2867) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+57
Блінкін,якщо хтось знасилує твою доньку,то ті подивись уважно,може у него друзі дуже важливі для тебе,тоді хай вже і твою дружину ви-бе...
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30.07.2022 11:53
+53
Ну понятно. Оказывается в *цивилизованном* мире есть плохие террористы а есть террористы с деньгами с которыми очень прибыльно дружить. Нужно короче нам втихаря восстанавливать ЯО иначе будет пздц. Продадут и еще за руки будут держать чтобы мы не сопротивлялись
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30.07.2022 11:55
+35
Поговорив з лавровим, результат "наліцо".
Спасіба, блінкен, умнічка. Жери свої нафтодолари, ****, шоб тебе вдавило, гніда.
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30.07.2022 11:55
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***** ну це піздець *******, ***** тоді ці всі парашні організаціїї як ООН, шкода, що в кого сила тот і правий, заїбісь,
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30.07.2022 11:53 Відповісти
прав тот , у кого больше прав - так всегда было, есть, и будет есть
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30.07.2022 12:02 Відповісти
А все права в нашем мире обеспечивает ядерное оружие.
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30.07.2022 12:13 Відповісти
Бо треба мати свою зброю,свою армію ,свою економіку та свого президента !!! А ми вже більше тридцять років ,годуємо ахметових,пінчуків ,фірташів і ************ та їх злодійську шоблу !!! То так буде ,поки розуму не наберем !!!
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30.07.2022 13:21 Відповісти
Якщо за 30 років розуму не набрались, то вже не наберемося ніколи.
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30.07.2022 13:27 Відповісти
Блінкін,якщо хтось знасилує твою доньку,то ті подивись уважно,може у него друзі дуже важливі для тебе,тоді хай вже і твою дружину ви-бе...
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30.07.2022 11:53 Відповісти
Ну понятно. Оказывается в *цивилизованном* мире есть плохие террористы а есть террористы с деньгами с которыми очень прибыльно дружить. Нужно короче нам втихаря восстанавливать ЯО иначе будет пздц. Продадут и еще за руки будут держать чтобы мы не сопротивлялись
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30.07.2022 11:55 Відповісти
С Лавровым поговорил, сразу видно
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30.07.2022 11:58 Відповісти
Заборона обстрілу території росії та Криму - чим не тримання за руки? Складається враження що це не росію потихеньку придушують, а Україні не дають швидко померти.
Тай його остання заява в якій йдеться вже не про перемогу України в війні, а провал росії - не дуже надихає.
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30.07.2022 12:25 Відповісти
Так и есть. Даже росийский террорист Гиркин в своих интервью смеется что США дают нам ровно столько оружия чтобы нам хватало только держать оборону но никак не победить Рашку.
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30.07.2022 12:32 Відповісти
Крым никто не запрещал обстреливать . Его как раз считают территории Украины.
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30.07.2022 12:39 Відповісти
Подивіться на заяву перед Рамштайн 4, там чьорним по білому вказано: територію росії та Крим.
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30.07.2022 12:53 Відповісти
Так той Крим наш чи не наш, чи вже їх, або не їх.
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30.07.2022 13:32 Відповісти
А от тут ще треба спитати, А якого ж хрена лисого у вас немає своїх ракетних засобів. які б мали б обстрілювати "..території росії та Криму ..." засобів які були вже розроблені і випробовані на момент виборів найвеличнішого боневтіка? Чому навіть не тільки не розпочато їх виробництво, а й згорнуте? І тепер найвеличніший, (вибачте як він сам казавав зі сцени 95го) як та пов.... ну ви памятаєте, сам змушений випрашувати у партнерів захист? І все б нічого, урок, якби не ціна - тисчі життів українців. А чи посмів би хто зараз вказувати, на яку відстань стриляти СВОЇМИ ракетами Україні?
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30.07.2022 15:10 Відповісти
Поговорив з лавровим, результат "наліцо".
Спасіба, блінкен, умнічка. Жери свої нафтодолари, ****, шоб тебе вдавило, гніда.
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30.07.2022 11:55 Відповісти
Тоді будьте готові п#дари повернути Україні, ядерну зброю...
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30.07.2022 11:55 Відповісти
с мягким знаком
ядерную бимбу разве что только самим делать, и то только в полном секрете от всех, иначе санций больше чем на рф наложат
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30.07.2022 12:00 Відповісти
На каком основании что за бред про санкции...... Украина выполнила свои обязательства по Будапешту сдала ядерное оружие самолеты подарила России как того хотели США а КАК НАСЧЕТ ТОГО ЧТО АМЕРИКА С БРИТАНИЕЙ И РОССИЕЙ ОСТАЛИСЬ НАМ ДОЛЖНЫ ЖАЛКИЕ 500 МЛРД валютных бабок.... ТАКОВА ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО СДАННОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ УКРАИНОЙ...... А ВЗАМЕН НАМ КЛАПТИК.... БЛИНКЕН ИДИ *****.. мы спокойно можем снять с себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ --ПО ПРИЧИНЕ ЧТО США РОССИЯ И БРИТАНЯИ НАС ТУПО И ПРИМИТИВНО ******* 1993-1995 ГОДАХ А СЕГОДНЯ НАС ЕЩЕ **** С ВОЙНОЙ НА НАШЕЙ ЖЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРИЧИНЕ ЧТО МЫ СДАЛИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ...мы можем спокойно создавать свой арсенал производство центрифугу для обогащения можем создать и свою не проблема только вот что плуноний или уран хотя можно и то и иное... процесс на 4 АЭС не сложен в той самой ЧАЭС ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ ВСЕХ БУДЕТ ЗОНА ЗАПУСТИТЬ РЕАКТОР НЕ ПРОБЛЕМА СТЕРЖНИ СТАБИЛИЗАЦИИ БАССЕИН ОХЛАЖДЕНИЯ ЕСТЬ МОНТАЖ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ НЕ ВОПРОС И ПРОБЛЕМА...там и так фонит после кацапов тем более вообще не поймут откуда радиация и какой ее фактор происхождения.... тактическое вообще не вопрос да нам хватит пару грязных нейтронных бимбочек с радиусом поражения до 200 км.. и 5 киллотон
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30.07.2022 12:21 Відповісти
Можем снять с себя . Но не сейчас . Теперь это нужно сделать позже , раз не сделали раньше .
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30.07.2022 13:16 Відповісти
Кто создавать-то будет?А дерьмак разрешит?
Даже мости не добиты...
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30.07.2022 13:36 Відповісти
Дл яо нужна полная инфраструктура обслуживания. Которой у нас нет
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30.07.2022 12:41 Відповісти
у нас не інфраструктури немає, а державників при владі. а інфраструктуру при бажанні та правильному підході завжди можна збудувати та розвинути, наприклад замість "великого крадівництва". ЯО хоча б тактичне, до 50-1000 км нам потрібно своє будувати, так як це робив Ізраїль - у них є ЯО, але вони цього не визнають.
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30.07.2022 13:08 Відповісти
Ну блін же, Блінкін!
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30.07.2022 11:55 Відповісти
Він не хоче і не може,зато Конгрес зможе. Які у США відносини з Сирією і Іраном?
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30.07.2022 11:55 Відповісти
Мда... Вот вам и Спарц НО Республиканка...
Єлдаки есть всюду...

Уверен что они не ожидали что там мало орки захватят...

Поверили в голобородько - поверят во что угодно...

Очень жаль что вагнергейт не закончился казню Ермака...
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30.07.2022 12:06 Відповісти
Недостатньо рішення Конгресу. Госдеп має ухвалити подання с Конгресу, а він впирається.
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30.07.2022 12:09 Відповісти
змусить ввести санкції проти деяких інших країн-союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією Джерело:
Блюмкину, или Блинкинду(не пойму, как правильно), пора бы уже определиться, так это союзники сша, или таки делают деньги в рф? Два в одном не бывает
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30.07.2022 11:57 Відповісти
Правильно - Блюмкац... в Америке все может быть...
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30.07.2022 12:22 Відповісти
Доведеться запроваджувати санкції проти Ізраїлю, а це неприпустимо для США.
Ізраїль, - це священна корова для Америки.
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30.07.2022 12:47 Відповісти
Це стало зрозумілим, коли відбулась днями розмова з рашкою за ініциатіви США і коняка зявила Блінкену "спєцаперация будєт идти по плану".
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30.07.2022 12:00 Відповісти
Кацапи вміють переконувати та на понт брати. А ми вміємо рачки стояти з простягнутою рукою і постійно оглядаючись, думаючи, що про це скажуть у Європі та масковії. Як це все огидно.
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30.07.2022 13:53 Відповісти
Т.е пусть и дальше засрашка убивает пленных, гражданское население Украины? "Хорошая" позиция Блинкена, ничего не скажешь.
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30.07.2022 12:01 Відповісти
Звісно. політика та гроші єдині. як брати-близнюки! Хай чекають *лєнін і партія-братья блізніци*
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30.07.2022 12:02 Відповісти
блінкєн був би готовий визнати русню країною-терористом , якщо б русня кастрірувала і вбила його сина.
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30.07.2022 12:03 Відповісти
так и есть. Что было с арабами за 2 сбитых торговых центра в США???

А тут пол-Украины разнесли и их тревожит вопрос о тогровых партнерах.
Просто с*ки
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30.07.2022 14:46 Відповісти
Под эгидой ООН Украина сдохнет. Пора выходить из международных организаций с пояснением, что не видим смысла состоять в импотентных организациях, в которых имеют право вето расия и китай. Если ничего не предпринимать - Украина будет уничтожена.
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30.07.2022 12:04 Відповісти
Правят миром - евреи...
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30.07.2022 12:18 Відповісти
Одразу видаляють
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30.07.2022 12:32 Відповісти
Не євреї,а жиди,євреї на боці України воювати пішли.
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30.07.2022 12:35 Відповісти
Мій друг єврей зараз на фронті,та багато добровольців приїхало з Ізраїлю.
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30.07.2022 14:37 Відповісти
Двуличие демократии.Что выгодно, то и продвигаем. Деньги любят тишину и счёт.Это и есть мораль сегоднишнёго человечества.
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30.07.2022 12:08 Відповісти
не демократії, а "демократів" (ліваків)
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05.08.2022 17:58 Відповісти
Позор
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30.07.2022 12:08 Відповісти
то давайте нам ракети на 300 км і пво від ракет, будем самі розбиратися,

китай собі записує що сша нічого не будуть робити і використає для захоплення тайваня
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30.07.2022 12:10 Відповісти
Ничего удивительного. Буржуи делают только то, что им выгодно. Все дело в Китае, придется ввести санкции. В Америке 60-70% всех товаров китайские. Вот и делайте вывод....
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30.07.2022 12:16 Відповісти
Бен Ладен - лох, потрібно було присадити пару країн на газ чи нафту і спокійно палити бамбук.
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30.07.2022 12:16 Відповісти
В найближчій перспективі, росію - країною спонсором терроризму не визнають. Причин для цього багато.
Наприклад, деякі країни ЄС, НАТО, ключеві союзники США, такі як: Німеччина, Австрія, Чехія - не зможуть, як мінімум швидко відмовитись від російського газу. Потрібно бути реалістами. І ось, наприклад, США визнали росі. - країною спонсором терроризму. Припустимо! Що далі? Німеччина, Австрія, Чехія, Угорщина(це як мінімум), продовжують купувати н росії газ, та співпрацювати з росіїськими банками оплачуючи рахунки! Що далі? США вводять санкція проти ключевої країни ЄС? В результаті руйнується антипутінська коаліція. Далі - Китай та Індія - продовжують купувати нафту на росії. Що по вашому, США ввоять санкції проти Китаю? Далі Туреччина має тісні економічні стосунки з росією і скоріш за все, відмовлятись від них не стане! США що, будуть вводити санкції проти країни НАТО, ключового союзника і головної країни чорноморського басейну? А що буде, якщо, Туреччина у відповідь відкриє Босфор і російські кораблі увійдуть в Чорне море. Далі Ізаїль, який заявив, що не буде ввоити санкції проти росії. Тобто по вашому, США має ввести санкції проти Ізраілю? А ще в Ізраїлі восени вибори і до влади може прийти Бенджамін Нетаньяху - великий друг ***** та росії. Також будуть проблеми з Японією, Південною Кореєю, що також не зможуть швидки та блискавично розірвати економічні стосунки з мордором! Ще є Швейцарія - яка нейтральна, та обслуговує рахунки росії. Проти них також санкції? В результаті такого рішення, анти*****вська коаліція може розпастись, а в країнах ЄС на кономічній та політичній кризі, до влади прийдуть ліві, США втратять дуже багато союзників, підтримка України в загалом впаде. Можливо, саме цього і хоче *****? Тому і роблять все можливе, щоб США визнали їх країною спонсором міжнародного терроризму. І це тільки початок. Послаблення США, руйнування коаліції проти *****, осилить Китай, що приведе до вйни за Тайвань, що в свою чергу призведи до падіння підтримки України зі сторони США, бо вони відкрито говорять - Тайвань у них в пріорітеті. Звісно, все може бути і не так, як я описав, а ЄС, та основні союзники США - почнуть жити в новій реальності, в якій економічно та політично, ніякої росії більше не існує, як для них не існує Сирії, або Північної Кореї. Але що робити, якщо все піде по першому сценарію? Тому політика США, адекватна політика - це не емоції, а чітко продумана стратегія, в якій намагаються врахувати всі мінуси та плюси, прорахувати будь-які сценарії від прийнятого рішення.
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30.07.2022 12:21 Відповісти
Так, в "новій реальності" для США та основних союзників може і не буде існувати ніякої росії. Але й України також.
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30.07.2022 14:14 Відповісти
а что у нас есть антихуйловська коаліція??!! где она?

и так как вы описали - то нам хана. Ибо весь мир завязан на россию. А значит будет ее обслуживать и пополнять им казну.
Ну так выход тогда где?!
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30.07.2022 14:50 Відповісти
Іван Ступак пояснив, чому не можна зараз це вводити (в другій частині). Але вже тінь над рашею нависла.
https://www.youtube.com/watch?v=2pIJWgfQxDg
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30.07.2022 17:00 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVvW7EAc561AxZwGMxS3shtY9mhkjgEQajgd0y8zP1nHcRSUv9uCYbNbrIuDV80m0gKnRCbUASPVE2teLDxDIwFbixjrqQjW1XIPP35rnqnEfBGq-P98VVr7NJDDXk67xkPTH_xur11aIt-pCHsNXwZ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVvW7EAc561AxZwGMxS3shtY9mhkjgEQajgd0y8zP1nHcRSUv9uCYbNbrIuDV80m0gKnRCbUASPVE2teLDxDIwFbixjrqQjW1XIPP35rnqnEfBGq-P98VVr7NJDDXk67xkPTH_xur11aIt-pCHsNXwZ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVvW7EAc561AxZwGMxS3shtY9mhkjgEQajgd0y8zP1nHcRSUv9uCYbNbrIuDV80m0gKnRCbUASPVE2teLDxDIwFbixjrqQjW1XIPP35rnqnEfBGq-P98VVr7NJDDXk67xkPTH_xur11aIt-pCHsNXwZ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Республиканцы в США продолжают ломать «договорняки» Байдена и Путлера по разделу Украины.

Конгрессмен Спартц обратилась к генсеку ООН приостановить действие «зернового соглашения», поскольку оно не даёт Украине гарантий безопасности. При том, что США в обмен уже сняли санкции с российских зерна и минудобрений.

Спартц бьет по болевым точкам «договорняка». Поскольку именно «зерновое соглашение» должно помешать Украине пойти в контрнаступление на Юге и сломать планы по аннексии. А вывоз зерна транснациональных корпораций - это то, что получает Байден от Путлера, закрывая глаза на аннексию.
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30.07.2022 12:22 Відповісти
Який спонсор ???? Раша - терорист!!!!
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30.07.2022 12:26 Відповісти
все что нужно знать о маланцах
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30.07.2022 12:26 Відповісти
Ніфіга.
Щас підключиться палата представників (почитайте, тут же інфа по темі ""), і весь конгрес прийме Закон, що касапи є терористами.
Це все - просто внутрішньополітична американська гра
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30.07.2022 12:29 Відповісти
Хватит ссатся!!!
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30.07.2022 12:34 Відповісти
цікаво а скільки невинних людей іншої кранїни вбили іран або північна корея? далеко менше ніж русомразі, але чомусь вони визнані, а підарашисти ні
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30.07.2022 12:51 Відповісти
потому что их США не боится.
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30.07.2022 14:51 Відповісти
Партнерам нужна шоковая терапия, хватит ссаться *****
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30.07.2022 12:58 Відповісти
Нічого їм мати з пуйлом зв'язок. Самі винні , чому наша країна проливає кров за свою свободу. А якесь гівно заробляло і далі на цьому косить бабло
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30.07.2022 13:03 Відповісти
Амери захищають свої інтереси, це продажа нафти і газу в Європу та зброї.... і доларова інфляція, для повернення виробництва з Китаю, тому їм потрібен затяжний конфлікт, а перемога України над РФ призведе до перевороту там і це може повернути вектор РФ до демократичності і мирного шляху розвитку....

Тому вони не дадуть скинути Х...ла... він їм потрібен як совок колись, для страшилок і вирішення своїх питань...

Але нажаль ми не маємо іншого виходу чим бути у них errand boy, тому що наші диб...льні керівники за роки незаложності в погоні за дешевими кредитами розброїли країну...
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30.07.2022 13:17 Відповісти
Усі країни в першу чергу захищають свої інтереси. А ми усі 30 років жили у позі "Чего изволите". Одною ногою крок робили якби до Європи, і тут же два крока у тайгу в масковію.
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30.07.2022 13:45 Відповісти
бла бла бла бла....
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30.07.2022 14:18 Відповісти
стесняюсь спросить, а против каких деяких країн-союзників США йде мова?

про китай, индию, турцию, ОАЭ и израиль?!
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30.07.2022 14:53 Відповісти
Країною-союзником саме США з цього списку є тільки Ізраїль. Туреччина - союзник по НАТО. Інші ніякі не союзники, а навіть щось інше. Зробіть висновок самостійно.
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30.07.2022 19:10 Відповісти
В п##ду такий світ, в п##ду таку демократію, в п##ду таке верховенство права.
Терориста навіть не можна назвати терористем, бо то терорист який треба терорист.
Нехай вас вбивають, нехай катують, нехай викрадають дітей, забирають землю, нехай. А ми поцокаєм язиками и стурбуємося, максимум - обуримося.

Ядерна зброя потрібна в такому світі кожній країні як повітря. Якщо це не призведе до миру, то нехай цей ********* світ горить від краю до краю, бо він не заслугує на існування.
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30.07.2022 14:57 Відповісти
Тільки тепер зрозуміли ?
Королівство кривих дзеркал - саме таке.
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30.07.2022 20:02 Відповісти
отакої, а ми сподівалися
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30.07.2022 15:16 Відповісти
Променял совесть и двух американцев на Украину.
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30.07.2022 16:04 Відповісти
Справа ось у чому терористи неможуть мати посольство,доведеться остаточно закрити дипустанови росії у США ,Великобританії тощо
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30.07.2022 16:22 Відповісти
Судячи з коментів, персонаж вже не "великий українець" (с), яким його нарекли після призначення.
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30.07.2022 20:03 Відповісти
нам терміново потрібна ракетна програма і центрифуги
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30.07.2022 22:10 Відповісти
Я тут о написав, що Конгрес в такому випадку прийматиме Закон.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !

"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".
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31.07.2022 18:22 Відповісти
 
 