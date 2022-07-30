Блінкен не готовий визнати Росію спонсором тероризму, бо це змусить ввести санкції проти деяких країн-союзників США, - New York Times

Держсекретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, попри вимогу Конгресу.

Як пише газета New York Times, Блінкен побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить ввести санкції проти деяких інших країн-союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Крім того, каже він, підтримувати дипломатичні зв'язки з Росією, навіть на нинішньому мінімальному рівні, стане проблематично.

"Ціна, яку ми та інші країни змусили платити Росію, дорівнює тій, яка була б внаслідок визнання Росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі", - заявив Ентоні Блінкен.

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Нагадаємо, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму за кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни, підтримку сепаратистів на Донбасі з 2014 року, удари та утиски мирних жителів та громадянських Україні, результатом чого стала загибель незліченної кількості людей.

Формально резолюція Сенату є лише рекомендацією. Право виносити рішення з цього питання належить державному секретареві.

Однак напередодні до Палати представників було внесено законопроєкт, який у разі його ухвалення зобов'яже адміністрацію Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму. Як зазначають спостерігачі, вимогу визнати Росію посібником тероризму підтримують представники обох партій, проте досі воно наштовхувалося на протидію з боку адміністрації.

Минулого тижня речниця Палати представників Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Блінкена, що якщо він не оголосить Росію державою-спонсором тероризму, це зробить Конгрес.

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На цей час у списку спонсорів тероризму є чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

Це рішення спричинить запровадження нових санкцій як проти Кремля, так і проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією.

Воно також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американських судах та отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.