УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7144 відвідувача онлайн
Новини Війна
21 773 25

Рашисти опублікували список загиблих і поранених в окупованій Оленівці. Патронатна служба "Азову" його перевіряє

оленівка

Російські загарбники опублікували список прізвищ поранених та загиблих внаслідок обстрілу колонії в окупованій Оленівці, де утримувались військовополонені українці.

Про це повідомляє Патронатна служба Азову "Янголи Азову", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці.

Інформуємо: наразі ми - Патронатна служба Азову - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність.

Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", - наголосили в "Азові".

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Також читайте: Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"

Автор: 

Азов (778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
А как твари рассказывали что нельзя ничего говорить о пленных азовцах, никого не тормошить чтобы им не навредить. Ну что ненавредили? Рашисты в очередной раз убедились что они хоть 100 хоть 1000 человек расстреляй им за это ничего не будет. Очень жаль только что гибнут невиновные люди вместо тех кто постоянно садится за переговоры и договаривается с росийсикими нацистами.
показати весь коментар
30.07.2022 12:21
+21
Азову нужно создать свое подразделение типо Моссада. Для уничтожения преступников и предателей. Я на 100% уверен что наша власть не будет расследовать это преступление и даже наоборот будет стараться замять это дело и скрыть личности тех кто вел переговоры и был гарантами. Потому что скоро опять заявят что нужно садиться за стол переговоров с росийскими нацистами мол альтернативы нету все про*бали и тд...
показати весь коментар
30.07.2022 12:25
+20
Обещали из вернуть живыми домой. Теперь отчитываются, что всё в порядке, проверяем списки убитых.
показати весь коментар
30.07.2022 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обещали из вернуть живыми домой. Теперь отчитываются, что всё в порядке, проверяем списки убитых.
показати весь коментар
30.07.2022 12:16 Відповісти
"Екстермінація" навіть невірно ідентифікованих рашистів матиме більший вплив на решту ніж покарання 100% доведених.
показати весь коментар
30.07.2022 12:20 Відповісти
А как твари рассказывали что нельзя ничего говорить о пленных азовцах, никого не тормошить чтобы им не навредить. Ну что ненавредили? Рашисты в очередной раз убедились что они хоть 100 хоть 1000 человек расстреляй им за это ничего не будет. Очень жаль только что гибнут невиновные люди вместо тех кто постоянно садится за переговоры и договаривается с росийсикими нацистами.
показати весь коментар
30.07.2022 12:21 Відповісти
Чмо Зелене клоунське з своїм шефом єрмаком здав воїнів Азову оркам!
показати весь коментар
30.07.2022 12:25 Відповісти
Азову нужно создать свое подразделение типо Моссада. Для уничтожения преступников и предателей. Я на 100% уверен что наша власть не будет расследовать это преступление и даже наоборот будет стараться замять это дело и скрыть личности тех кто вел переговоры и был гарантами. Потому что скоро опять заявят что нужно садиться за стол переговоров с росийскими нацистами мол альтернативы нету все про*бали и тд...
показати весь коментар
30.07.2022 12:25 Відповісти
Мосад в переводе с иврита - организация ( и больше ничего ). В Израиле есть разведка АМАН ( אמ"ן‏‎) типа ГРУ, их спец подразделение саерт маткаль, есть силы ССО Дувдеван и Кфир, политическая разведка «Ведомство разведки и специальных задач» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‏‎, ха-Мосад ле-модиин у-ль-тафкидим меюхадим)
показати весь коментар
30.07.2022 12:57 Відповісти
Посольство РФ в Британии: "Бойцы "Азова" заслуживают унизительной смерти"

Посольство РФ в Великобритании опубликовало скандальный пост в своем Twitter, посвященный бойцам украинского полка "Азов".

"Азовцы" заслуживают казни, но не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти",
- говорится в сообщении российского посольства.
Twitter скрыл этот пост, потому что он нарушает правила соцсети и разжигает ненависть. Однако, если перейти на страницу посольства РФ, то пост все еще можно найти и прочитать.
показати весь коментар
30.07.2022 12:32 Відповісти
Великобританія має вигнати всіх послів Росії та розірвати дипломатичні відносини з Росією - країною терористом! Терпіти цих терористів брехливих у Великій Британії неприйнятно!
показати весь коментар
30.07.2022 12:34 Відповісти
Зрозуміло, що посольство пітьми у Великобританії - це інструсент рашистської політики й ідеології, що заточені на знищення України і українців. В даному випадку йдеться про вбивство полонених захисників Маріуполя - бійців полку "Азов", як політичний і терористичний акт для вдоволення кровожерливого населення пітьми.
Натоміть безпідставні інформаційні посили ставлеників ОПи - очільників ГУР МО та Уповноваженого ВРУ з прав людини, що цей терористичний акт, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з мотивів корупційних міркувань - це ганьба й цинічне блюзнірство над пам'ятью загиблих воїнів.
показати весь коментар
30.07.2022 12:57 Відповісти
терористи викликають гнів Українців і Українці знищуватимуть російських терористів ще в рази потужніше! Якщо дивитися по Сунь Цзи, то чим зліші війська, тим більше вони хочуть знищувати ворога. росіяни всіма звірствами так знелюднили себе, що бажання їх усіх знищити таке, що аж градусник лопається від підняття температури гніву на росіян!!!
показати весь коментар
30.07.2022 12:32 Відповісти
аж градусник лопається від підняття температури гніву на росіян!!! )) Саме цього кацапня і добивається , бо найбільше помилок робиться - згарячу . . Втрата рівноваги , до добра не доводить .
Як не важко , але треба тримати режим - покую ,, тобто , - що б ви не робили , а залякати нас , і змусити скласти зброю , вам не вдасться .
Недарма ж стверджують , що - холоднокровні воїни найбільш ефективні на полі бою .
показати весь коментар
30.07.2022 13:13 Відповісти
Кацапи здорових не віддадуть, тільки поламаних та інвалідів без кінцівок та органів. За всю цю ситуацію зеленим довічне.
показати весь коментар
30.07.2022 12:33 Відповісти
пусть покажут фото видео этих людей когда их переводили в этот барак.в каком они были состоянии.не поверю что не велась сьемка.
показати весь коментар
30.07.2022 12:34 Відповісти
русские над ними так издевались, что отрезали им органы, лампами палили паяльными, ломали кости, вырывали зубы, глаза, языки, ногти, пытали через лейку и полотенце водой, насиловали, и т.д. И потому русские сожгли всех пленных, чтобы сжечь доказательства пыток. Буча отдыхает по сравнению с тем, что они делали с националистами. русские идеологически завербованы до степени абсолютного зла. русские жили веками в опыте Империи Зла, русские есть неотъемлемая часть этого зла. Они его развивали и модифицировали и вывели стадо идейных террористов. То бишь Империя Зла построена, как секта и их бог Путин и империя зла их храм. Таким образом было сформировано из Империи Зла - террористическую организацию сектантского психологически типа.
показати весь коментар
30.07.2022 12:44 Відповісти
А ти вешаєш далі на цій хамській, проклятій мові....
показати весь коментар
30.07.2022 17:36 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 12:49 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 12:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=-UC%2CP-y-R Світлана Кащенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.

Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
показати весь коментар
30.07.2022 14:02 Відповісти
Може досить уже тим доларом носитись....
показати весь коментар
30.07.2022 17:33 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 13:00 Відповісти
Обидно и стыдно, как смотреть теперь в глаза матерям жёнам и детям этих героев и что им сказать... Нам и ответить адекватно нечем.
показати весь коментар
30.07.2022 13:43 Відповісти
Терористичний акт в оленівці - це чисто ПОКАЗОВЕ УБИВСТВО українських полонених - захисників Маріуполя ! Але наша розвідка чомусь відбілює військове керівництво росії та путіна від ПОКАЗОВОЇ СТРАТИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОІВ. Ось як це формулюють : " У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії. " https://24.kyiv.media/news/rosiyany-publichno-zaklykaly-do-straty-vijskovopolonenyh-bijcziv-azovu
показати весь коментар
30.07.2022 13:56 Відповісти
Здати живих
а повернути мертвих
от тобі і гарантії домовленості і вся хн
показати весь коментар
30.07.2022 13:56 Відповісти
А де ж той сраний Червоний Хрест, що поручався...великі гроші йому перераховують усі держави, а де ота ялова ООН, кому вона потрібна? ...про Ердогана, то і не думалрсь, що він такий гімнюк....а разом усі Паскуди, без совісті, засранці...блін!!!
показати весь коментар
30.07.2022 17:29 Відповісти
 
 