Рашисти опублікували список загиблих і поранених в окупованій Оленівці. Патронатна служба "Азову" його перевіряє

Російські загарбники опублікували список прізвищ поранених та загиблих внаслідок обстрілу колонії в окупованій Оленівці, де утримувались військовополонені українці.

Про це повідомляє Патронатна служба Азову "Янголи Азову", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці.



Інформуємо: наразі ми - Патронатна служба Азову - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність.



Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", - наголосили в "Азові".

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

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