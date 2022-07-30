Рашисти опублікували список загиблих і поранених в окупованій Оленівці. Патронатна служба "Азову" його перевіряє
Російські загарбники опублікували список прізвищ поранених та загиблих внаслідок обстрілу колонії в окупованій Оленівці, де утримувались військовополонені українці.
Про це повідомляє Патронатна служба Азову "Янголи Азову", інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці.
Інформуємо: наразі ми - Патронатна служба Азову - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність.
Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", - наголосили в "Азові".
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.
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Посольство РФ в Великобритании опубликовало скандальный пост в своем Twitter, посвященный бойцам украинского полка "Азов".
"Азовцы" заслуживают казни, но не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти",
- говорится в сообщении российского посольства.
Twitter скрыл этот пост, потому что он нарушает правила соцсети и разжигает ненависть. Однако, если перейти на страницу посольства РФ, то пост все еще можно найти и прочитать.
Натоміть безпідставні інформаційні посили ставлеників ОПи - очільників ГУР МО та Уповноваженого ВРУ з прав людини, що цей терористичний акт, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з мотивів корупційних міркувань - це ганьба й цинічне блюзнірство над пам'ятью загиблих воїнів.
Як не важко , але треба тримати режим - покую ,, тобто , - що б ви не робили , а залякати нас , і змусити скласти зброю , вам не вдасться .
Недарма ж стверджують , що - холоднокровні воїни найбільш ефективні на полі бою .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.
Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.
А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
а повернути мертвих
от тобі і гарантії домовленості і вся хн