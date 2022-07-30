Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти, - міськрада
Пожежу на полях з урожаєм біля Маріуполя не можуть загасити.
Про це повідомляють на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
В дописі йдеться про те, що підпал полів здійснили українські сили спротиву в окупованому Маріуполі. Пожежа, яку не можуть загасити, може перекинутися на базу окупантів, склади з боєкомплектами та мінні поля, які створили росіяни.
Раніше повідомлялося, що на окупованій території Луганщини фермери вчасно зібрали урожай зернових, однак зерно "націоналізувало" кубанське підприємство. Найпотужніші підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" майже завершили збирання врожаю.
Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань. За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю з області до Росії.
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