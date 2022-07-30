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Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти, - міськрада

зерно

Пожежу на полях з урожаєм біля Маріуполя не можуть загасити.

Про це повідомляють на сторінці Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

В дописі йдеться про те, що підпал полів здійснили українські сили спротиву в окупованому Маріуполі. Пожежа, яку не можуть загасити, може перекинутися на базу окупантів, склади з боєкомплектами та мінні поля, які створили росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велику кількість поранених російських окупантів завезли до лікарні Маріуполя, - Андрющенко

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Луганщини фермери вчасно зібрали урожай зернових, однак зерно "націоналізувало" кубанське підприємство. Найпотужніші підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" майже завершили збирання врожаю.

Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань. За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю з області до Росії.

Також читайте: Росія грабує Україну, використовуючи ті самі злочинні схеми, що й у Чечні, – ISRP

Маріуполь (3235) окупація (6717) Донецька область (8558) зернові (1237) партизани (192)


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Топ коментарі
+8
Молодцы. Зерно сейчас тоже оружие. Окупанты подкупают нашим же зерном страны типо Турции и Сирии, и даже меняют на оружие. Турция например за поставки ворованного зерна готова не открывать второй фронт в Сирии, чтобы рашистов не ставить в тупиковое положение.
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30.07.2022 12:28
+7
В Україні досить зерна,щоб прогодувати людей. Решта повинна мати еквівалент зброї, полонених і їх визволення. Досить уже хрестам і оонам на смертях українців проблеми вирішувати
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30.07.2022 12:31
+6
Вот не нужно пургу нести, Мы своей либеральностью и так почти все про*бали. В любом случае фермерам только единственный путь отдать зерно окупантам, так как вывезти его нереально и никто не даст. Да и не секрет что многие фермеры уже пооформляли росийские паспорта и пооткрывали счета в росийском сбербанке. И у них спрашивать разрешения? Пока мы у одного фермера будем спрашивать разрешения, от рук рашистов погибнет тысяча украинцев. Так что пускай лучше один фермер будет настроен против Украины но мы отобьем у врага нашу землю и миллионы наших людей оказавшихся в окупации
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30.07.2022 12:49
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Молодцы. Зерно сейчас тоже оружие. Окупанты подкупают нашим же зерном страны типо Турции и Сирии, и даже меняют на оружие. Турция например за поставки ворованного зерна готова не открывать второй фронт в Сирии, чтобы рашистов не ставить в тупиковое положение.
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30.07.2022 12:28 Відповісти
В Україні досить зерна,щоб прогодувати людей. Решта повинна мати еквівалент зброї, полонених і їх визволення. Досить уже хрестам і оонам на смертях українців проблеми вирішувати
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30.07.2022 12:31 Відповісти
Палити треба зібране і відібране орками у наших фермерів зерно, а не те, що фермери виростили і ще не встигли зібрати. Або нехай фермери палять його самі щоб ворог не відібрав. Інакше ми налаштовуємо наших людей проти партизанів і ЗСУ. Чисто психологічно людина вороже буде ставитися до того, хто вкраде або знищить результат її праці. Агітувати фермерів чинити спротив орді потрібно, а нищити щось без їх підтримки не можна, бо наживемо ворогів серед своїх.
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30.07.2022 12:36 Відповісти
А хто вам сказав, що 'без згоди фермерів'?
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30.07.2022 12:41 Відповісти
По ходу цей Юрік і нашим і вашим.
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30.07.2022 13:07 Відповісти
Вот не нужно пургу нести, Мы своей либеральностью и так почти все про*бали. В любом случае фермерам только единственный путь отдать зерно окупантам, так как вывезти его нереально и никто не даст. Да и не секрет что многие фермеры уже пооформляли росийские паспорта и пооткрывали счета в росийском сбербанке. И у них спрашивать разрешения? Пока мы у одного фермера будем спрашивать разрешения, от рук рашистов погибнет тысяча украинцев. Так что пускай лучше один фермер будет настроен против Украины но мы отобьем у врага нашу землю и миллионы наших людей оказавшихся в окупации
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30.07.2022 12:49 Відповісти
Кацапо змі публікують відео з мелітопольського елеватора, туди нескінченним потоком звозять зерно для подальшого вивезення через порти.

Ось де жирна ціль.
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30.07.2022 12:47 Відповісти
Представляете, как отреагируют ООН и Красный Крест? Это вам не озабоченность на войну в Украине, на 6 млн. беженцев, на города, которых уже нет, на Бучу, на Оленевку. Тут они такие санкции для Украины потребуют и добьются, что россии и не снилось.
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30.07.2022 13:44 Відповісти
РЕСПЕКТ МАРІУПОЛЬСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ !!! Партизани активно протидіють в тилу ворога всіма можливими заходами. боронять рідну землю та сподіваються на якнайшвидше звільнення ЗСУ !!! Маріуполь не здався рашистам !!! Маріуполь бореться !!! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ !!! СЛАВА ЛЕГЕНДАРНОМУ ПОЛКУ "АЗОВ " !!!
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30.07.2022 12:56 Відповісти
Слава партизанам! Слава Украине!
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30.07.2022 13:03 Відповісти
Довб@**** зібрали врожай знаючи що його просто вкрадуть Тупість упоротих колаборантів немає меж.
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30.07.2022 12:57 Відповісти
Я ще на початку посівної говорив, що ви садите пшеницю або ворогові, або вона буде спалена. Мені насрати на голодаючі народи Африки і прочіє. Продай останнє, а сам умри з голоду, Україна це вже проходила. Для себе зерна вистачає, інші ідуть *****, у нас війна триває.
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30.07.2022 13:15 Відповісти
може пора палити поля в кацапстані і в бульборусії ?
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30.07.2022 14:22 Відповісти
Ми ржемо з тупісті рашистів,а самі ...Підпалили?Молодцц!Навіщо про це волати на весь світ?А тепер рашистська агентура буде палити наші поля а їхні пропагандони будуть розповідати,що це українці ро***ть,щоб звинуватити как - цапів.Що отримали від оон та червоного хреста на відею знущання над нашим полоненим?Вони порівняли цей злочин з стрільбою,по ногах,рашистського полоненого.А все тому,що ДЕБІЛИ виклали це відео.Простреліли?Мовчіть ***...!
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30.07.2022 17:19 Відповісти
 
 