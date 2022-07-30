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Кількість жертв обстрілу зупинки в Миколаєві зросла, померло ще двоє поранених, - Сєнкевич

миколаїв

В Миколаєві загинуло сім людей, що перебували на зупинці громадського транспорту під час обстрілу.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

Кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту в Корабельному районі 29 липня зросла. У лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 року народження. Загалом за медичною допомогою протягом доби звернулось 19 осіб ,14 громадян госпіталізовано з пораненнями.

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Сім людей у важкому стані було госпіталізовано, п’ятьох важких пацієнтів одразу прооперували лікарі. Ще п’ятеро містян загинули на місці. Відомо, що російські окупанти близько 10-ї години ранку обстріляли район касетними снарядами.

Миколаїв (1808) обстріл (28657) жертви (1800) Сєнкевич Олександр (229)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.07.2022 13:31 Відповісти
 
 