Кількість жертв обстрілу зупинки в Миколаєві зросла, померло ще двоє поранених, - Сєнкевич

В Миколаєві загинуло сім людей, що перебували на зупинці громадського транспорту під час обстрілу.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

Кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту в Корабельному районі 29 липня зросла. У лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 року народження. Загалом за медичною допомогою протягом доби звернулось 19 осіб ,14 громадян госпіталізовано з пораненнями.

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Сім людей у важкому стані було госпіталізовано, п’ятьох важких пацієнтів одразу прооперували лікарі. Ще п’ятеро містян загинули на місці. Відомо, що російські окупанти близько 10-ї години ранку обстріляли район касетними снарядами.