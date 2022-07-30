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Кількість жертв обстрілу зупинки в Миколаєві зросла, померло ще двоє поранених, - Сєнкевич
В Миколаєві загинуло сім людей, що перебували на зупинці громадського транспорту під час обстрілу.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
Кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту в Корабельному районі 29 липня зросла. У лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 року народження. Загалом за медичною допомогою протягом доби звернулось 19 осіб ,14 громадян госпіталізовано з пораненнями.
Сім людей у важкому стані було госпіталізовано, п’ятьох важких пацієнтів одразу прооперували лікарі. Ще п’ятеро містян загинули на місці. Відомо, що російські окупанти близько 10-ї години ранку обстріляли район касетними снарядами.
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показати весь коментар30.07.2022 13:31 Відповісти Мені подобається 3
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