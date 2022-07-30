Відомство канцлера ФРН гальмує військову допомогу Україні, - глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман
Постачання зброї Україні з Німеччини уповільнює відомство федерального канцлера.
Таку думку висловила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу Німеччини, є, з будь-яких причин, відомство канцлера", - наводить агентство AFP слова парламентаря.
При цьому Штрак-Циммерман вважає, що уряд ФРН має вирішити питання з постачаннями не пізніше кінця жовтня. За її словами, все вказує на те, що Володимир Путін "продовжить свою віроломну кампанію", тож німецьким політикам "не слід розслаблятися".
Нагадаємо, з 30 березня до середини червня в Україну з Німеччини прибули лише невеликі пристрої. Це радіостанції, ручні гранати, деталі кулеметів, детонаційні шнури та "запальники".
Останнім часом Берлін передав Україні три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" із 15, а також три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.
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Берлін поволі стає одним із партнерів по довготривалому переозброєнню ЗСУ
Міністерство оборони Німеччини прийняло рішення передати Збройним Силам Україні 16 гусеничних машин-мостоукладальників Biber на шасі танка Leopard 1. Перші 6 машин мають бути поставлені у 2022 році, наступні 10 - у 2023 році, пише https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/germany-to-send-ukraine-16-bridge-layer-tanks видання National Post.
Можемо припускати, що 16 машин Biber будуть поставлені саме із наявності бундесверу, бо на світовий ринок Німеччина пропонує інший гусеничний мостоукладальник - Leguan на шасі Leopard 2. Як вказує довідник The Military Balance за 2021 рік, німецька армія має 22 гусеничні мостоукладальники Biber (ну і також - 30 мостоукладальників M3 та 5 машин Leguan). Biber має екіпаж у 2 особи, може розкладати міст довжиною в 22 метри та вантажопідйомністю в 56 тонн.
Німецький гусеничний мостоукладальник Biber, фото - Bundeswehr
З однієї сторони, Biber - можливо аж ніяк не той зразок німецької техніки, поставки якого палко чекають в Україні. Особливо якщо згадати слова міністра оборони Рєзнікова про те, що відомство працює над можливою поставкою танків Leopard 2 для ЗСУ.
З іншої сторони, тут варто зважити на саму тенденцію розширення поставок техніки та озброєння від Німеччини для України. Німці уже передали нам в дар порядка 15 самохідних артустановок PzH 2000 та уже погодили контракт на виробництво ще 100 таких САУ загальною вартістю 1,7 млрд євро, розрахований на декілька років. Берлін нарешті виконав свою обіцянку та почав для ЗСУ поставку ракетних систем Mars II та "зенітних танків" Gepard. Німецький ОПК також взяв підряд на виробництво ЗРК для України IRIS-T SLM. І так поволі складається тенденція, що Берлін поволі стає одним із партнерів по довготривалому переозброєнню Збройних Сил України.
-невійськова допомога в розмір 20-50млрд долл/міс.
Так вони в грязь лицем не йо*нуть а нашим ЗСУ буде приємно.
Про це, повідомило німецьке видання https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-darf-100-***************-kaufen-a-6e1c331d-0da2-4218-9653-2ee96560da9d Spiegel , яке зазначило, що надання цього дозволу компанії виробнику, Krauss-Maffei Wegmann, відбулось ще 13 липня. Тобто мова йде про виготовлення саме нових PzH 2000, а не передачу зі складу Бундесверу. Це рішення розглядалось з квітня, коли України надіслала запит на закупівлю саме цієї зброї. Видання, маючи цю інформацію з власних джерел звернулось до неназваного представника Krauss-Maffei Wegmann та отримало підтвердження цієї інформації. Підкреслено, що виробництво цього озброєння "має розпочатися негайно". Але виробництво всієї сотні PzH 2000 розраховане на кілька років. Тобто мова йде, скоріше, довгострокове посилення української армії.
Готовність німецької оборонної промисловості виконати контракт https://defence-ua.com/news/nimetska_promislovist_gotova_prodati_ukrajini_odrazu_100_sau_pzh_2000_melnik-7906.html саме на 100 PzH 2000 ще наприкінці червня озвучив вже екс-посол Україні в Німеччині Андрій Мельник. За його словами питання залежало виключно від уряду Німеччини, яке мало дати відповідний дозвіл. Тобто, можливо зробити обережне припущення, що контракт вже укладений.
Треба зазначити, що технологічні цикли виробництва такого виду озброєння, як САУ цілком можуть складатися з 9-12 місяців. Більше того, обсяг виробництва зазвичай складає декілька десятків одиниць на рік. Як мінімум про це говорить https://defence-ua.com/weapon_and_tech/*********************************************************************************-7694.html виробничі можливості САУ Krab , півсотні яких Україна замовила у Польщі.
Водночас можливо, що німецький Krauss-Maffei Wegmann має більші потужності ніж Huta Stalowa Wola, і не виключено, що певна кількість PzH 2000 все ж таки може знаходитись на складі компанії.
Україна вже є оператором PzH 2000, станом на кінець липня ЗСУ https://defence-ua.com/news/pershi_nimetski_sau_pzh_2000_uzhe_pribuli_na_front_dlja_utilizatsiji_okupantiv_foto-7949.html активно використовують 15 цих САУ, п'ять з яких були передані Нідерландами та десять - Німеччиною, двома партіями.
Ну а если серьезно, Шольц все еще сомневается в нашей победе над репоедами и боится обидеть *****, поэтому и затягивает передачу нам военной техники, выдавая ее по каплям.
https://twitter.com/i/status/1552765253120888832
Скоріш за все відповідь на питання чому Берлін не зміг виділити навіть застарілі Leopard 2A4 для Польщі, Словаччини та Словенії, хоча "на папері" у нього на складі понад 350 одиниць Leopard 2, доволі проста.
Офіційний Берлін розписався у тому, що не може поставити армії Польщі танки Leopard 2 у достатній кількості та в адекватні строки. Ці машини очікувались Варшавою за так званими "круговими поставками", коли замість понад 200 танків Т-72 очікувалось отримати достатню кількість Leopard 2.
Але доволі швидко стало відомо, що німецький уряд заявив про готовність надати лише 20 одиниць Leopard 2 через 12 місяців. Саме про такі строки та обсяги повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak).
Водночас і це ще не все, у відповідь на закономірні звинувачення з боку Варшави у неадекватності пропозиції, офіційний Берлін запропонував взяти 100 одиниць Leopard 1А5, а також БМП Marder, пише німецьке видання https://www.sueddeutsche.de/politik/ringtausch-lepopard-polen-1.5629906 Sueddeutsche Zeitung .
Тобто https://defence-ua.com/army_and_war/nimetskij_leopard_1a5_dlja_zsu_motloh_chi_dijsno_potribnij_nini_tank_detalnij_ogljad-6936.html ті самі Leopard 1А5 , про передачу яких зі складів компанії Rheinmetall для України, спричинили справжні "заруби" навіть у Бундестазі. А також про ті самі Marder, які також https://defence-ua.com/news/falshiva_gra_sholtsa_nimechchina_hovaje_zajvi_bmp_marder_ta_ne_daje_rheinmetall_posiliti_zsu-7478.html "сватали" Україні .
БМП Marder
Більше того, попри критику з боку журналістів, опозиції та намагання самого Rheinmetall https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rheinmetall_prosit_dozvolu_nimechchini_eksportuvati_100_bmp_marder_v_ukrajinu-7069.html приперти офіційний Берлін "до стінки" повідомленням про готовність передати ці БМП Україні у найкоротші терміни, про цю пропозицію для України більше не згадували.
Така ситуація вже викликала нову хвилю, якщо говорити дипломатично - "крайнього ступеня здивування" у Польщі, де провідне профільне видання https://defence24.pl/sily-zbrojne/niemiecki-mon-do-polski-wspolny-zakup-nowych-leopardow-2-albo-dostawa-leopardow-1 Defence24 банально задалось питанням: чому Берлін не зміг виділити бодай 50 одиниць Leopard 2A4 для Польщі. Бо "на папері" у нього понад 600 одиниць Leopard 2 відповідно до реєстру озброєнь ООН за 2021 рік (з боку Defense Express зазначимо, що з них близько 250 у строю за Military Balance 2021, а інші, судячи з усього на складі).
Більше того, не зміг їх відправити навіть до Словаччини та Словенії, відносно яких також має зобов'язання щодо "кругових постачань" після того, як ці країни передали своє озброєння Україні. А єдине на що спромігся концерн Krauss-Maffei Wegmann за останні роки: 12 танків у 2020 році для Угорщини, а ще 15 одиниць мають бути відправлені Чехії.
І єдиний варіант до якого прийшли у Польщі - "канібалізм". Всі ці танки "на складах" стали джерелом деталей, вузлів та агрегатів, які пішли на підтримання боєздатності Leopard 2 Бундесверу та армій інших країн-операторів цієї машини. А також стали донорами шасі для машин на базі Leopard 2, серед яких, якщо не брати традиційні інженерні машини на кшталт БРЕМ, знаходиться і САУ PzH 2000.
Можно додати, що стає зрозумілим цілий ряд епізодів: гальмування урядом Німеччини навіть розмов щодо танків для України, а також намагання "надути щоки" висловлюваннями, що Німеччина ледь не єдиний захисник східного флангу Європи, особливо на фоні визнання, що озброєння для України на складах Бундесверу завершується.
Бо економія протягом десятиріч на оборонному бюджеті німецької армії було політикою уряду Німеччини з 90-х років, попри критику цих рішень від штаб-квартири НАТО та США, призвело до цілком закономірних наслідків.
а потім шука привід не виконувати дані обіцянки. "Лопарди", "Гепарди"
САУ 2000 та інше озброєння все це Україна "вже мала".
Крім непотріба- старих казок та техніки 60-х років зі складів металу нічого.
Старийе турецький вислів--" Слова ні чого не коштують, покажи ,що
зробив"
а німці і бояться