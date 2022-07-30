Відомство канцлера ФРН гальмує військову допомогу Україні, - глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман

Постачання зброї Україні з Німеччини уповільнює відомство федерального канцлера.

Таку думку висловила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу Німеччини, є, з будь-яких причин, відомство канцлера", - наводить агентство AFP слова парламентаря.

При цьому Штрак-Циммерман вважає, що уряд ФРН має вирішити питання з постачаннями не пізніше кінця жовтня. За її словами, все вказує на те, що Володимир Путін "продовжить свою віроломну кампанію", тож німецьким політикам "не слід розслаблятися".

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Нагадаємо, з 30 березня до середини червня в Україну з Німеччини прибули лише невеликі пристрої. Це радіостанції, ручні гранати, деталі кулеметів, детонаційні шнури та "запальники".

Останнім часом Берлін передав Україні три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" із 15, а також три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.