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Новини Війна
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Росіянин, який закатував українського захисника, вже не може почувати себе безпечно навіть в РФ, - омбудсмен Лубінець

катування

Російський окупант, який закатував до смерті українського військовополоненого, вже не може почуватися себе безпечно навіть на території РФ.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Поки він перебуває на території РФ, ми його не дістанемо юридично, але, наскільки мені відомо, зараз розпочались процеси, коли ця особа точно не може себе почувати безпечно навіть на території РФ. Це вже не юридичні моменти. Конкретика мені невідома, але знаю, що дуже багато людей оголосили винагороду за знищення цієї особи", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що було відкрито кримінальне провадження.

"Ми знаємо абсолютно все про цю людину. В юридичному сенсі запити надіслані до наших міжнародників, вже є реакція від них, вони в юридичному сенсі запустили процеси. Я впевнений, що це призведе до юридичного засудження, тобто ця особа має пройти максимально швидко процедуру судового розгляду, засудження в українському суді. Я впевнений, що це стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу, який розгляне всі юридичні аспекти початку війни РФ проти України, це буде одним із доказів", - додав уповноважений ВР з прав людини.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приховування слідів катувань українців та розтрати бюджетних коштів керівництвом колонії, - Лубінець про можливі мотиви теракту в Оленівці

Автор: 

армія рф (17509) катування (603) росія (65346) Лубінець Дмитро (600)


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Топ коментарі
+73
Зачем в Украину? Чтобы предоставить ему хорошего адвоката, теплую кроватку и чистую камеру, международных наблюдателей ООН и красного креста, а потом отпустить или обменять на таксиста или очередную Гадю Сравченко? Нет уж. Лучше пускай его на месте его же кишками в тайге повесят
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30.07.2022 13:15
+52
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Фото тих, хто брали участь у фотосесії Vogue. Володимир Голоднюк: Я не думаю, що в світі нормальних людей прийнято радісно сміятись на місцях трагедій, меморіалах, кладовищах. Але це цілком вписується в канву ********** паличок, сіньор Голодомор, та горіла хата, палалала...
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30.07.2022 13:13
+41
І що? Піде слідом за Цемахом, "беркутнею", збитими пілотами, та "вагнерівцями".
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30.07.2022 13:16
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Що значить поставить вояк, яка нормальна людина таке буде робить
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31.07.2022 10:46 Відповісти
Этому уроду жопа,медленная.
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06.08.2022 00:47 Відповісти
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