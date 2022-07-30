Росіянин, який закатував українського захисника, вже не може почувати себе безпечно навіть в РФ, - омбудсмен Лубінець

Російський окупант, який закатував до смерті українського військовополоненого, вже не може почуватися себе безпечно навіть на території РФ.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Поки він перебуває на території РФ, ми його не дістанемо юридично, але, наскільки мені відомо, зараз розпочались процеси, коли ця особа точно не може себе почувати безпечно навіть на території РФ. Це вже не юридичні моменти. Конкретика мені невідома, але знаю, що дуже багато людей оголосили винагороду за знищення цієї особи", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що було відкрито кримінальне провадження.

"Ми знаємо абсолютно все про цю людину. В юридичному сенсі запити надіслані до наших міжнародників, вже є реакція від них, вони в юридичному сенсі запустили процеси. Я впевнений, що це призведе до юридичного засудження, тобто ця особа має пройти максимально швидко процедуру судового розгляду, засудження в українському суді. Я впевнений, що це стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу, який розгляне всі юридичні аспекти початку війни РФ проти України, це буде одним із доказів", - додав уповноважений ВР з прав людини.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

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