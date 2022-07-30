Гендиректор МАГАТЕ Гроссі планує інспекційну місію на захоплену РФ Запорізьку АЕС та обговорить це з Гутеррішем

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі стурбований повідомленнями про те, як російські війська поводиться з персоналом захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це він повідомив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі намагався організувати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб перевірити повідомлення не лише про неналежне поводження з персоналом, а й про вибухонебезпечні речовини, які російські війська розмістили на території станції. Подібні повідомлення поширювалися і на момент захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС і підтвердилися, коли окупаційні війська відступили зі станції.

Однак, попри дозвіл Росії відвідати ЗАЕС "за певних обставин", директор МАГАТЕ вважає за складне завдання організацію такої поїздки в поточних умовах. Причина в тому, що станція знаходиться в зоні бойових дій, де тривають обстріли, а місія має проходити під контролем не лише ООН, а й України, оскільки Гроссі вважає країну "єдиним легітимним власником АЕС".

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Проте голова МАГАТЕ налаштований на швидку поїздку місії на територію станції та обговорить це питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.