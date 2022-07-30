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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі планує інспекційну місію на захоплену РФ Запорізьку АЕС та обговорить це з Гутеррішем

заес

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі стурбований повідомленнями про те, як російські війська поводиться з персоналом захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це він повідомив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі намагався організувати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб перевірити повідомлення не лише про неналежне поводження з персоналом, а й про вибухонебезпечні речовини, які російські війська розмістили на території станції. Подібні повідомлення поширювалися і на момент захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС і підтвердилися, коли окупаційні війська відступили зі станції.

Однак, попри дозвіл Росії відвідати ЗАЕС "за певних обставин", директор МАГАТЕ вважає за складне завдання організацію такої поїздки в поточних умовах. Причина в тому, що станція знаходиться в зоні бойових дій, де тривають обстріли, а місія має проходити під контролем не лише ООН, а й України, оскільки Гроссі вважає країну "єдиним легітимним власником АЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали близько 100 працівників ЗАЕС, близько тисячі - виїхали з Енергодара, - Енергоатом

Проте голова МАГАТЕ налаштований на швидку поїздку місії на територію станції та обговорить це питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

Автор: 

МАГАТЕ (716) окупація (6717) Гутерріш Антоніу (390) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1410)


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Топ коментарі
+6
да вы не спешите, всего то пол года прошло
подождите еще год, потом приезжайте на инспекцию...
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30.07.2022 13:19
+4
0 х 0 = 0
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30.07.2022 13:18
+3
Да атомники оказались великими похуістами -- це ж на такому небезпечному обєкті бігают люди з автоматами -- то вони повинні волати на весь світ і гнати іх відти *****
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30.07.2022 14:37
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Кацапи можуть зробити провокацію, якщо Гроссі поїде на АЄС.
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30.07.2022 13:17 Відповісти
организуют ему понос?
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30.07.2022 14:14 Відповісти
0 х 0 = 0
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30.07.2022 13:18 Відповісти
да вы не спешите, всего то пол года прошло
подождите еще год, потом приезжайте на инспекцию...
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30.07.2022 13:19 Відповісти
Поможуть вони як клізьма від геморою((
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30.07.2022 13:24 Відповісти
нахер он там нужен ?
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30.07.2022 13:47 Відповісти
Кацапов отмазывать бабло отрабатывать
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30.07.2022 13:52 Відповісти
Мабуть. Щоб виразити стурбованіст
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30.07.2022 13:58 Відповісти
начальник венского филиала ФСБ
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30.07.2022 14:15 Відповісти
Бла-бла-бла
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30.07.2022 14:35 Відповісти
Да атомники оказались великими похуістами -- це ж на такому небезпечному обєкті бігают люди з автоматами -- то вони повинні волати на весь світ і гнати іх відти *****
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30.07.2022 14:37 Відповісти
 
 