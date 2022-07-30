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Проблеми з газопостачанням з Росії мають 12 країн Європи. Далі може бути гірше, - Ляєн

ляйен

Проблеми з постачанням газу з Росії на даний момент тією чи іншою мірою торкнулися 12 країн ЄС, повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши на необхідності бути готовими до можливих перебоїв надалі.

Про це вона сказала в інтерв’ю португальській газеті "Діаріу ді нотісіаш", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія скоротила або перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми повинні підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу", - сказала Ляєн.

За її словами, "у першому семестрі 2022 року ми закупили 38 млрд кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ), і ці обсяги більш ніж компенсують скорочення постачань російського газу на 28 млрд кубометрів".

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Крім того, зазначила фон дер Ляєн, "ЄС отримує все більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря, і результати вже видно".

"Колективна угода країн ЄС про скорочення споживання газу на 15% також є значущою. Вона допоможе створити резерви напередодні зими", - додала глава Єврокомісії.

Що стосується Іберійського півострова, то, за її словами, "спільними зусиллями він міг би перетворитися на платформу для доставки ЗПГ з Африки та Америки до країн ЄС".

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"Для того, щоб використовувати весь потенціал Португалії та Іспанії, необхідно розвивати газотранспортні зв'язки між Іберійським півостровом і рештою Європи, зараз їх недостатньо. Це стало б справжнім проявом європейської солідарності в дії", - сказала фон дер Ляйєн. "Я вірю в те, що дух єдності та солідарності, який нам допоміг у протистоянні пандемії, також допоможе нам подолати і ці складнощі", - додала голова Єврокомісії.

Автор: 

газ (10447) Євросоюз (13443) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+15
Дешевый и удобный российский для Европы стал наркотиком, на который ее подсаживали 50 лет.
А теперь все, как и обычно оно происходит. Наркодиллер может из наркоши узлы вязать. Куда он денется?
Ломка наступит, даст любую цену за дозу и ручки еще будет целовать.
Так, по крайней мере, думает кремль.
Как поступит Европа, посмотрим.
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30.07.2022 13:38
+10
Було вісім років щоб замінити залежність від орди на незалежність
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30.07.2022 13:37
+7
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30.07.2022 13:48
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Було вісім років щоб замінити залежність від орди на незалежність
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30.07.2022 13:37 Відповісти
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30.07.2022 13:48 Відповісти
Послевкусие от промежности МАМЫ МЭРКЕЛЬ!!!)))
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30.07.2022 13:51 Відповісти
Не говори!Не бойтесь!Все будет! Главное не видитесь на поРашскую нынешнюю власть!ваша задача СВЕРГНУТЬ ЕЁ ПОБЫСТРЕЕ!И всё станет!!!МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!!!ЗАТКНУТСЯ ВСЕ И ПУТИНСКИЕ ТВАРИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!Вспомните 2-ю мировую!МИР НАСТАЛ!!!
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30.07.2022 13:50 Відповісти
Дешевый и удобный российский для Европы стал наркотиком, на который ее подсаживали 50 лет.
А теперь все, как и обычно оно происходит. Наркодиллер может из наркоши узлы вязать. Куда он денется?
Ломка наступит, даст любую цену за дозу и ручки еще будет целовать.
Так, по крайней мере, думает кремль.
Как поступит Европа, посмотрим.
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30.07.2022 13:38 Відповісти
чомусь раніше я думав, що європа розумніша за пигмеїв, то зараз так не думаю.
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30.07.2022 13:47 Відповісти
Європа неоднорідна, хоч німці і хотіли би цього.
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30.07.2022 14:54 Відповісти
Какая мелочь, пусть украинцы гибнут, главное, чтобы Европа свои дупы в тепле берегла.
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30.07.2022 13:47 Відповісти
«Время переезжать в Россию. Не откладывай, зима близко»
https://twitter.com/i/status/1553038085293834243
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30.07.2022 13:50 Відповісти
В Европе во многих частных домах( а в ЕС большинство живет в частных домах ) стоят дровяные печи . Часто к этим печам подключено о отопление. Может ЕС надо проанализировать КУДА ТОТ ГАЗ ИДЁТ ? Производство европейцы вывезли в тёплые страны.

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30.07.2022 13:51 Відповісти
Кстати и в Украине во многих частных домах( в Карпатах точно) сто лет такие печи стояли и во многих ещё стоят
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30.07.2022 13:53 Відповісти
https://duval.com.ua/ru/catalog/duval-ek-4020-drovyanaya-pech-kukhnya-evro-burzhujka-s-dukhovkoj-detail https://duval.com.ua/ru/catalog/duval-ek-4020-drovyanaya-pech-kukhnya-evro-burzhujka-s-dukhovkoj-detail

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30.07.2022 13:54 Відповісти
STUPID EUROPIAN*S POLITICIANS
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30.07.2022 13:52 Відповісти
ми дуже стурбовані (ні)
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30.07.2022 15:02 Відповісти
ото проблеми...
це як війна, підірваний твій замок, вбитий чоловік, згвалтована дочка, так, Урсула?
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30.07.2022 15:38 Відповісти
Скажите большое спасибо немецкой проститутке с обвисшими сиськами за то что подсадила Европу на газ с ********* от друга владимира
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30.07.2022 16:50 Відповісти
не може бути,
Меркель сказала що не почувається винною,
все було зроблено правильно
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30.07.2022 18:48 Відповісти
 
 