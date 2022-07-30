Проблеми з газопостачанням з Росії мають 12 країн Європи. Далі може бути гірше, - Ляєн
Проблеми з постачанням газу з Росії на даний момент тією чи іншою мірою торкнулися 12 країн ЄС, повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши на необхідності бути готовими до можливих перебоїв надалі.
Про це вона сказала в інтерв’ю португальській газеті "Діаріу ді нотісіаш", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія скоротила або перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми повинні підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу", - сказала Ляєн.
За її словами, "у першому семестрі 2022 року ми закупили 38 млрд кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ), і ці обсяги більш ніж компенсують скорочення постачань російського газу на 28 млрд кубометрів".
Крім того, зазначила фон дер Ляєн, "ЄС отримує все більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря, і результати вже видно".
"Колективна угода країн ЄС про скорочення споживання газу на 15% також є значущою. Вона допоможе створити резерви напередодні зими", - додала глава Єврокомісії.
Що стосується Іберійського півострова, то, за її словами, "спільними зусиллями він міг би перетворитися на платформу для доставки ЗПГ з Африки та Америки до країн ЄС".
"Для того, щоб використовувати весь потенціал Португалії та Іспанії, необхідно розвивати газотранспортні зв'язки між Іберійським півостровом і рештою Європи, зараз їх недостатньо. Це стало б справжнім проявом європейської солідарності в дії", - сказала фон дер Ляйєн. "Я вірю в те, що дух єдності та солідарності, який нам допоміг у протистоянні пандемії, також допоможе нам подолати і ці складнощі", - додала голова Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А теперь все, как и обычно оно происходит. Наркодиллер может из наркоши узлы вязать. Куда он денется?
Ломка наступит, даст любую цену за дозу и ручки еще будет целовать.
Так, по крайней мере, думает кремль.
Как поступит Европа, посмотрим.
https://twitter.com/i/status/1553038085293834243
це як війна, підірваний твій замок, вбитий чоловік, згвалтована дочка, так, Урсула?
Меркель сказала що не почувається винною,
все було зроблено правильно