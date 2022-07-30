Повернення до відносин з воєнними злочинцями бути не може, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що воєнні злочини РФ не повинні залишатися безкарними.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.

Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями", - наголосила Каллас.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Також рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

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