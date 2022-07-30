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Повернення до відносин з воєнними злочинцями бути не може, - прем'єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що воєнні злочини РФ не повинні залишатися безкарними.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.

Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями", - наголосила Каллас.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Також рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Читайте: Посол Британії Сіммонс вимагає розслідувати вбивство "азовців" в Оленівці

Автор: 

росія (65346) Естонія (1619) воєнні злочини (1862) Каллас Кая (268)


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Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 14:03 Відповісти
Дайте німцям з французами волю вони вам покажуть європейські цінності.
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30.07.2022 14:22 Відповісти
Перш за все це треба добре засвоїти саме нам, ато дуже скоро ми можемо знову почути чергове "Не все так однозначно!"
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30.07.2022 14:29 Відповісти
Bayraktar

@Powertropin

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https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua

Кто вообще в здравом уме и хотя бы чуть при памяти договаривается с РФ? А почему не договориться с поносом, раком, саранчой, вирусом, сифилисом? Это можно только лечить, предотвращать. Каким надо быть склонным к ****.....ву, что бы каждый раз верить кремлядям?
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30.07.2022 14:40 Відповісти
 
 