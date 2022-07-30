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Українські воїни знищили в тилу ворога склади з боєприпасами та пальним, - ОК "Південь"
Артилеристи Збройних сил України на півдні завдали втрат російським військам.
Про це повідомляють на сторінці оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Ракетно-артилерійські підрозділи в південних областях здійснюють вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, які ворог може використати для підвезення провізії, перекидання техніки тощо.
Протягом ночі прицільними ударами артилерії ЗСУ знищили ворожі запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі. У Новій Каховці завдяки відпрацюванню вогневих завдань українськими захисниками в окупантів критично зменшилися запаси пального, а транспортне сполучення між окупованими територіями на берегах Дніпра ускладнено.
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Чайка Київ
показати весь коментар30.07.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 3
Сум
показати весь коментар30.07.2022 15:54 Відповісти Мені подобається 2
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