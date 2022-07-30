Українські воїни знищили в тилу ворога склади з боєприпасами та пальним, - ОК "Південь"

Артилеристи Збройних сил України на півдні завдали втрат російським військам.

Про це повідомляють на сторінці оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Ракетно-артилерійські підрозділи в південних областях здійснюють вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, які ворог може використати для підвезення провізії, перекидання техніки тощо.

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Протягом ночі прицільними ударами артилерії ЗСУ знищили ворожі запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі. У Новій Каховці завдяки відпрацюванню вогневих завдань українськими захисниками в окупантів критично зменшилися запаси пального, а транспортне сполучення між окупованими територіями на берегах Дніпра ускладнено.