СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон. ФОТОрепортаж
На Одещині співробітники Служби безпеки України блокували схему із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.
Вставновлено, що "міграційну" діяльність організували співзасновник однієї з благодійної організації та її волонтер, їх пособник - колишній поліцейський. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 9 тис. долларів США з одного потенційного призовника.
"Зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду і громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів. Фактично ж, організатори транскордонного трансферу, прикриваючись своїми посвідченнями, незаконно переправляли "ухилянтів" автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені"", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, у ході яких виявлено і вилучено:
• мобільні телефони та документи, які мають доказове значення;
• грошові кошти;
• незареєстровані пристрої травматичної дії;
• транспортні засоби.
Наразі трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато з них втратили роботу та способи заробітку.
Якщо вони ще ВПО, то там в принципі повна жопа.
Виїзд до заробітку їм заборонила держава.
Тобто вони заручники????
Непризовні - інваліди.
Всі інші - підлягають мобілізації, як буде потреба.
А поки-виживай як хочеш.
А своїми прямими обов*язками СБУ займатись не може, нє? Сцикотно шпигунів і колаборантів ловити, за лінію фронту ходити, в тилу ворога працювати? То у Люсі візьміть уроки, 33 раз це вам не аби що))
Але полювання на чоловіків продовжується.
************
Призовний вік - до 27 років. Військовозобов'язані - до 60 років.
Тобто, вони тільки молодих хлопців переправляли за кордон?
Певно, усім від 28 до 60 років злочинці відмовляли навіть за великі гроші.
Чому така вибірковість?
Дуже дивна новина.