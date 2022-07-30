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СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон. ФОТОрепортаж

сбу,ухилянти

На Одещині співробітники Служби безпеки України блокували схему із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.

Вставновлено, що  "міграційну" діяльність організували співзасновник однієї з благодійної організації та її волонтер, їх пособник - колишній поліцейський. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 9 тис. долларів США з одного потенційного призовника.

"Зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду і громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів. Фактично ж, організатори транскордонного трансферу, прикриваючись своїми посвідченнями, незаконно переправляли "ухилянтів" автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені"", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": $3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам. ФОТОрепортаж

Як зазначається, співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, у ході яких виявлено і вилучено:

• мобільні телефони та документи, які мають доказове значення;

• грошові кошти;

• незареєстровані пристрої травматичної дії;

• транспортні засоби.

Наразі трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 01
СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 02
СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 03
СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 04
СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 05
СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 06
СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон 07

Автор: 

кордон (4773) СБУ (12847) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+15
В країні десятки тисяч чоловіків, які не потрібні армії за віком та станом здоров'я, хоча ще не інваліди.
Багато з них втратили роботу та способи заробітку.
Якщо вони ще ВПО, то там в принципі повна жопа.
Виїзд до заробітку їм заборонила держава.
Тобто вони заручники????
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30.07.2022 14:57
+8
Я бачу, що наші керманичі, нічого кращого не придумали, а чоловіками, як гарматним м'ясом воювати. Подібно, як в москалів. За перемоги, не розповідайте, бо всюди тотальна зрада.Взагалі то технікою потрібно воювати, я це з 14 року кажу.
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30.07.2022 15:12
+7
Ага. Ї де це написано?
Непризовні - інваліди.
Всі інші - підлягають мобілізації, як буде потреба.
А поки-виживай як хочеш.
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30.07.2022 15:23
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А смысл? Напечатайте билеты наружу в 10тыс. долларов. И каждый желающий пусть покупает. Только безналом. Смысл гоняться за всем этим добром, когда и более важных дел предостаточно.
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30.07.2022 14:44 Відповісти
Типа,платить выкуп как террористам ,или покупать себе вольную как при крепостном праве?Тарасу Шевченко эта идея очень бы понравилась.
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30.07.2022 14:51 Відповісти
В країні десятки тисяч чоловіків, які не потрібні армії за віком та станом здоров'я, хоча ще не інваліди.
Багато з них втратили роботу та способи заробітку.
Якщо вони ще ВПО, то там в принципі повна жопа.
Виїзд до заробітку їм заборонила держава.
Тобто вони заручники????
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30.07.2022 14:57 Відповісти
Ті, що не потрібні за віком та станом здоров"я, можуть виїхати.
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30.07.2022 15:02 Відповісти
Ага. Ї де це написано?
Непризовні - інваліди.
Всі інші - підлягають мобілізації, як буде потреба.
А поки-виживай як хочеш.
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30.07.2022 15:23 Відповісти
Досить брехати. Інваліди легко виїжджають, як і виїжджають 60+.
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30.07.2022 18:06 Відповісти
Чукча-письменник, не читач... Ти хоч початок посту прочитав, а якщо прочитав то зрозумів про що людина каже? Перед тим, як когось назвати "брехуном" подумай що городити, щоб не бути "п***дуном"
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30.07.2022 18:22 Відповісти
Щоб зазря не сперечатись, подивіться реєстр судових рішень, де інваліди оскаржують дії прикорд.служби.
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30.07.2022 19:41 Відповісти
В ЗСУ зарплати від 30 тис в тилу і 120+ тис на фронті. Чи ти більше заробляєш у польщі миттям туалетів?
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30.07.2022 18:07 Відповісти
Кацапе, ти не повіриш, українці заробляють в Польщі не тільки миттям унітазів. Хотя розумію, унітаз для росіянина-то штука сакральна )))
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30.07.2022 20:46 Відповісти
Вони не призовники. В нас як в совєцкому союзі зробили. Такого в тому є Ізраїлі немає.
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30.07.2022 15:07 Відповісти
Бакланова прибрали, шапіто продовжується. А який парк автівок біля їх управлінь - мрія фронту.
А своїми прямими обов*язками СБУ займатись не може, нє? Сцикотно шпигунів і колаборантів ловити, за лінію фронту ходити, в тилу ворога працювати? То у Люсі візьміть уроки, 33 раз це вам не аби що))
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30.07.2022 15:09 Відповісти
Согласен мильйон%!Сцыкуны они идти на ФРОНТ!им по месту мёдом намазано!!!
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30.07.2022 15:16 Відповісти
Я бачу, що наші керманичі, нічого кращого не придумали, а чоловіками, як гарматним м'ясом воювати. Подібно, як в москалів. За перемоги, не розповідайте, бо всюди тотальна зрада.Взагалі то технікою потрібно воювати, я це з 14 року кажу.
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30.07.2022 15:12 Відповісти
Добре що в нас хоч в останій час припинили разгоняти репортажі про полювання на чоловіків та насильницькі мобілізації в лугандоні,мабуть щоб уникнути незручних аналогій...
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30.07.2022 15:19 Відповісти
Репортажів може й нема.
Але полювання на чоловіків продовжується.
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30.07.2022 15:25 Відповісти
Лисого впіймали?
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30.07.2022 15:46 Відповісти
черговий канал переправлення призовників через кордон Джерело:
************
Призовний вік - до 27 років. Військовозобов'язані - до 60 років.
Тобто, вони тільки молодих хлопців переправляли за кордон?
Певно, усім від 28 до 60 років злочинці відмовляли навіть за великі гроші.
Чому така вибірковість?
Дуже дивна новина.
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30.07.2022 17:56 Відповісти
На Закарпатті в перший місяць війни, тисячі кабєлєй на мажорних авто виїхали без проблем закордон і не покарано жодного митника. Тому всі ці відосіки СБУ більше схоже на боротьбу з конкурентами, щоб білети купляли в одній касі і кеш йшов на верх.
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30.07.2022 18:11 Відповісти
Вы правы на 1000%.
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31.07.2022 21:44 Відповісти
Я вважаю що після 55 можна відпускати. Які вояки після 55 з купою хвороб?
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30.07.2022 19:01 Відповісти
Є і в 30 з купою хвороб. Справа не у віці, а в доцільності такої заборони. Вона крім ненависті до держави-рабовласника нічого не викликає
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31.07.2022 15:09 Відповісти
Ще призирство.
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31.07.2022 21:45 Відповісти
Краще б зминили закон про перетин кордону та дозволяли морякам перетин кордону а не розводили коррупцийIнI схем
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31.07.2022 20:31 Відповісти
Вы б краще зловили тих людей яки квартири біженцям здають у тридирога, але чомусь ні одної такої новини не було. А ви ловите тих людей яки дають можливість чоловікам вибрати свое майбутне! Що за брєд🤦Ми відстоюємо прова демократії і право на вибір Україн, насильно відбираючи у людини вибір????
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02.08.2022 03:58 Відповісти
Рощин, Телегин, Толстой ..... В ФСБ слабенько з креативом
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11.01.2023 12:41 Відповісти
 
 