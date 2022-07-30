СБУ заблокувала черговий канал переправлення призовників через кордон. ФОТОрепортаж

На Одещині співробітники Служби безпеки України блокували схему із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.

Вставновлено, що "міграційну" діяльність організували співзасновник однієї з благодійної організації та її волонтер, їх пособник - колишній поліцейський. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 9 тис. долларів США з одного потенційного призовника.

"Зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду і громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів. Фактично ж, організатори транскордонного трансферу, прикриваючись своїми посвідченнями, незаконно переправляли "ухилянтів" автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені"", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": $3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам. ФОТОрепортаж

Як зазначається, співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, у ході яких виявлено і вилучено:

• мобільні телефони та документи, які мають доказове значення;

• грошові кошти;

• незареєстровані пристрої травматичної дії;

• транспортні засоби.

Наразі трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.













