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Пентагон закуповує ЗРК NASAMS для України

nasams

Пентагон зараз перебуває у процесі закупівлі норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

Про це заявив представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, зараз відбувається процес закупівлі ЗРК.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо у процесі закупівлі системи", - зазначив він.

Представник Пентагону уточнив, що США зайнялися питанням закупівлі комплексів NASAMS для України після оголошення про Ініціативу сприяння безпеці.

Також читайте: У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000, - Der Spiegel

Нагадаємо, Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як раніше повідомляли ЗМІ. Назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки не можна.

Автор: 

зброя (7472) Пентагон (1430) допомога (8371)


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Топ коментарі
+53
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30.07.2022 14:54
+31
иди рогаткой сбивай ,...кумарят такие зрадные соплежуи,а сша нам реально ничего не должно,лучше сказал бы спасибо что руснявый гимн не учишь благодаря оружию американскому
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30.07.2022 15:00
+31
В любом случае если только обороняться ето заведомо проигрышная позиция так как рано или поздно все равно оборона будет прорвана. Война будет идти до тех пор пока мы не сможем бить в ответ по рашистских базах, аеродромах и инфраструктуре.
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30.07.2022 15:06
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Будет больше хороших русских!
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30.07.2022 14:53 Відповісти
будут города наши целее. Я так понимаю это против искандеров и всякой другой фигни Русские останутся на месте.Разве что летчик какой то залетит
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30.07.2022 15:56 Відповісти
Не города, а город. А конкретнее Киев потому что обе батареи идут именно на Киев. Увы двумя батареями всё небо Украины не закроешь, а больше закупить нет возможности. Система весьма сложная и для её производства требуется много времени. Те две батареи что нам покупают должны были идти в другую страну которая ждала её два года. Отменить все заказы стран НАТО и начать производить NASAMS исключительно для Украины не реально.
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31.07.2022 08:43 Відповісти
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30.07.2022 14:54 Відповісти
..."В процесі...закупівля ...перемовини.... виробництво.... домовимося..."... І це при тому,що ще позавчора ці комплекси повинні були збивати кацапські літаки та ракети. Як це все кумарить та бісить.
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30.07.2022 14:55 Відповісти
иди рогаткой сбивай ,...кумарят такие зрадные соплежуи,а сша нам реально ничего не должно,лучше сказал бы спасибо что руснявый гимн не учишь благодаря оружию американскому
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30.07.2022 15:00 Відповісти
Ошибаешся. Мы отказались от ядерных ракет нацеленных на США и укрепили этим самым обороноспособность Америки на сотни миллиардов долларов.
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30.07.2022 15:08 Відповісти
Юридично, Будапештський меморандум не має юридичної сили. Це простий папірець, який нічого юридично Україні не гарантує. Тому, США нічим нам не зобов'язані.
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30.07.2022 15:12 Відповісти
Юрист чи ютуб передивився, з яких пір документ який зареєстрований в ООН не є юридичним? Чи США немає чим занятися? Провели консультації, згідно меморандуму-народився Рамштайн. Бо якщо ми говоримо що це не юридичний документ то тоді ми не є не ядерною державою.
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30.07.2022 15:26 Відповісти
Та всім пох, ми там ядерні чи ні юридично. Практично - неядерні, і все тут. А ООН... ти що, хворий? При чому тут ООН і який її вплив взагалі на будь-що в цій війні? Йди розкажи це азовцям...
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30.07.2022 16:48 Відповісти
Пабло Італіано, а ти взагалі вкурсі шо означає термін "юридичний"?
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31.07.2022 01:35 Відповісти
Так у нас ********** має юридичну освіту - це теж саме, що і Будапешський меморандум - херня повна.
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31.07.2022 12:41 Відповісти
Текст почитай, умник!
Текст меморандумаРоссийская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций .Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия , не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания.
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31.07.2022 19:50 Відповісти
Меморандум гарантує постачання ximars, javelin, натовські гаубиці та багато іншого.
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30.07.2022 15:27 Відповісти
да пофуй, что будапештский меморандум там чего-то! имеющий мозги сопоставит 2 факта, если сейчас страна, отказавшаяся от ЯО (Украина) проиграет - завтра будет ТОТАЛЬНОЕ вооружение ВСЕМИ ядерным оружием! кто от этого выиграет?
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30.07.2022 23:49 Відповісти
Да дуло залепи,придурок.
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30.07.2022 17:29 Відповісти
Так а с чем ты не согласен? Если тебя "все кумарить" - раскумарься! Ты на чем сидишь? (надеюсь шо не на бутылке)
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31.07.2022 01:36 Відповісти
США якраз і "далжно" Україні. Згідно Будапешті вони виступали гарантом безпеки. Так що не треба пи.діти.
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30.07.2022 18:28 Відповісти
схоже,ти не розумієш значення слова "меморандум" і ще бааагато дечого в цьому світі...
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30.07.2022 22:27 Відповісти
Будапештский меморандум выложен в сети для всех желающих его прочесть, и не говорить глупости. В кратце: США обязуются соблюдать территориальную целостность Украины. Нигде там нет ни одного слова, что Штаты гарантируют безопасность от сраиси или кого либо еще. Только от самих себя. И если не ерзать сракой, а смотреть правде в глаза, то этот договор подписывался Украиной с уверенностью в том, что теперь главная опасность, США, устранена , а если недайбох что-то случится, то братская раисючька защитит.
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31.07.2022 01:21 Відповісти
По цьому папірці, США може захищати Україну тільки у разі ядерного удару - от де вас таких ******** рукожопів набирає підляк - тобі у пту потрібно - таскати відра на 20 поверх.
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31.07.2022 12:44 Відповісти
Эта бумажка даже от ядерной агрессии не горантирует.и вообще ни от чего так как она ни кем не ратифицирована даже самой украиной. Просто декларация о намерениях.
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31.07.2022 19:16 Відповісти
США виновато что Украина покупала вместо ПВО асфальтоукладчики?
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30.07.2022 15:58 Відповісти
Нет. Дальше что?
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30.07.2022 17:30 Відповісти
А дальше всё просто - кто виноват, что Украина закупала битум вместо того, что бы делать ракеты украинского производителя Гром2, дальностью 500 км?
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31.07.2022 12:47 Відповісти
Брателла соловьева запел
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31.07.2022 05:23 Відповісти
Ну прикроют Киев...Таких батарей надо по две на город...
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30.07.2022 14:55 Відповісти
одної вистачить. 80 км можна контролювати відрізок. однак Україна не один Київ. озвучувались наміри закупівлі 10 Iris-T SLM.
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30.07.2022 15:00 Відповісти
Комплекси NASAMS 1 і 2 ППО і призначені для аеродинамічних до звукових цілей ,за посиланням повний огляд та характеристики
https://missilery.info/missile/nasams
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30.07.2022 16:15 Відповісти
друже нам здається не з запасів дають, а нову. тобто це версія 3, а не 1 і 2 як ти в посиланні навів. вона передусім має дальність не 25 км а 40. https://www.youtube.com/watch?v=kkx9MeY8QGk&t=296s однак цього тільки два комплекти нам дають, а Зєля якось заїкнувся про бажання закупки додатково 10 ти комплектів німецького ЗРК Iris-T SLM https://www.youtube.com/watch?v=DnDYJi8EJVg&t=443s додатково до того шо один вони вже нам дають за так. це теж ЗРК середньої дальності по можливостям десь співставний із NASAMS 3
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30.07.2022 16:26 Відповісти
ключевое: зЕля заикнулся! к чему его реклама лыж и шашлыков?
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30.07.2022 19:20 Відповісти
є потреба у ППО. до того
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31.07.2022 14:23 Відповісти
В любом случае если только обороняться ето заведомо проигрышная позиция так как рано или поздно все равно оборона будет прорвана. Война будет идти до тех пор пока мы не сможем бить в ответ по рашистских базах, аеродромах и инфраструктуре.
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30.07.2022 15:06 Відповісти
Ніхто вам і нам не забороняє "бить", куди хочете, але не американською зброєю. В США, ніхто не хоче третьої світової війни. Робіь свою Українську зброю та бийте, хоч по Кремлю, хоч по Владивостоку, але не американською зброєю.
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30.07.2022 15:15 Відповісти
это уже после шестиста дней.
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30.07.2022 15:46 Відповісти
Та куди робити, куди ви біжете? Дайте дороги підлатати, Українські ракети не на часі.
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30.07.2022 19:23 Відповісти
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31.07.2022 14:24 Відповісти
Рашкотварь ,идинах,животное
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30.07.2022 19:49 Відповісти
А сколько, на сегодня, в Украине специалистов по применению этого вооружения? подскажу - ноль. Не все сразу, когда то и первые три топора поставили в гомеопатическом количестве, а сегодня их у ВСУ более двухсот стволов.
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31.07.2022 01:23 Відповісти
Заголовок топ
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30.07.2022 14:56 Відповісти
хоть шось
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30.07.2022 14:58 Відповісти
Краще б мовчали, стара істина залишається як ніколи актуальною,- молчі за умного сойдьошь
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30.07.2022 14:59 Відповісти
Kalibri oni sbjut jesli te popadut v nix zonu deistvija.
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30.07.2022 14:59 Відповісти
Так від 30 метрів до 20 км. І до 40 по дальності. Пускові можуть розосереджуватись за десятки км одна від одної.
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30.07.2022 15:03 Відповісти
Батарея 3 пускових по 6 ракет здається, а комплект 3 чи 4 батареї
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30.07.2022 15:05 Відповісти
Кожна батарея комплектується окремим радаром і пунктом керування. Скажем так, розробники думали як перекривати великі площі.
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30.07.2022 15:08 Відповісти
А ты хотел, чтобы они находясь возле Киева могли сбивать "калибры" летящие на Одессу?
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30.07.2022 15:11 Відповісти
Ja neznaju gde ix razpolozet,principe mozet i u Odesi 1 batareju.1 batarejia prikryvajet primerno 50=60 kilometrov
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30.07.2022 15:15 Відповісти
Я бы предложил Днепр поскольку он условно на вершине треугольника относительно центра Украины и Одессу поскольку много ракет с моря. Но мы оба дилетанты а есть специалисты которые правильно все рассчитают.
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30.07.2022 15:30 Відповісти
мы хотели бы чтобы каждый город Украины был защищен. И не только Киев с Одессой.
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30.07.2022 15:41 Відповісти
Ja toze xociu,no NASAMS ne garantirujet sto vse raketi sbjut.Iskanderi vriatli,etim nuzni Patriot i drugogo tipa raketi kotorije imejet Patriot(tam raketi popadajet na skvoz priamo raketu).Kalibri i vse drugyje somolitov NASAMS dolzni sbit bez problem
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30.07.2022 16:12 Відповісти
мы бы хотели, что бы сраша накрылась мохнаткой и северной границей Украины стал бы южный берег Ледовитого океана, но действительность такова, что нужно радоваться тому, что есть.
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31.07.2022 01:26 Відповісти
Легко, там активная ГСН, которая спокойно видит низколетящие цели, даже если цель с момента пуска успела уйти за горизонт, чего не может например "Бук" у которого цель надо "подсвечивать" радаром или "Оса" с радиокомандным наведением.
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30.07.2022 20:06 Відповісти
Oni netu dorogyje kak PVO,raketi dorogyje
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30.07.2022 15:01 Відповісти
Зрадофилы, угомонитесь. Вы уже назрадофилили на выборах зеледента. Так что или здесь ротик свой гнилой на замок, или на передок поорать про зраду под кацапскими обстрелами.
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30.07.2022 15:17 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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30.07.2022 15:24 Відповісти
2 батареи конечно маловато, но даже самый длинный путь начинается с первого шага. Будет со временем и 20. А особо важные объекты можно закрыть 2-мя. Плюс немцы еще дадут Iris.
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30.07.2022 15:28 Відповісти
да, дадут. Пол-Украины уже стерто с лица земли. Но надо еще подождать
2 батареи - это вообще ни о чем. Надо хотя бы 20.
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30.07.2022 15:43 Відповісти
Потрібно було не ослабляти армію останніх три роки. Але, кому я це пишу...
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30.07.2022 16:51 Відповісти
к чему эти стенания про то что надо было! Надо решать что надо сейчас.
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30.07.2022 23:28 Відповісти
Сейчас надо тебя насаживать на бутылку, на пару с гундосиком
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31.07.2022 01:41 Відповісти
Тут лікнеп всім хто цікавиться сюди
https://missilery.info/missile/nasams
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30.07.2022 16:19 Відповісти
перехват ракет, летящих по баллистической траектории, является сверхсложной задачей для имеющихся и даже обещанных Украине ЗРК, потому что все они предназначены для уничтожения, в первую очередь, аэродинамических целей. А пока кацапы сделали открытие, что у них ********* ракет для комплексов С-300, которых хватит кошмарить население Украины еще целый год. Вангую, что в ближайшие недели могут быть обстреляны ракетами 48Н6 наши Сарны. Обстрел будет производиться с аэродрома Лунинец дивизионом С-300, прикрывающим аэродром. Время подлёта от Лунинца до Сарн - чуть больше минуты. И очень сомневаюсь, что в Сарнах вообще работает оповещение воздушной тревоги. Хотя за 80 секунд не успеешь никуда добежать. Думаю, выходки пюрера типа вчерашнего ракетного обстрела из С-300 с аэродрома Зябровка приведут к ускорению поставок ракет М57 к имеющимся у нас хаймарсам, и внезапно может наступить момент, когда Зябровка водночасье лишится своего ПВО. Та же участь тогда может и ожидать Шайковку, откуда взлетают Ту-22М3 с древними Х-22, если с Приморско-Ахтарска и Ейска будут подниматься ракетоносцы, то рас*уярить и эти аэродромы тоже. Если был бы свой "Гром-2", то тогда не надо было бы спрашивать согласия Госдепа на ракетный удар по аэродромам.
Вот так на самом деле правильно "закрывается" небо.
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30.07.2022 16:23 Відповісти
Саме так, були б свої Громи, Нептуни в достатній кількості, а не 10 ракет, зроблені ще за папєрєдніков), були б наші Вільхи-М та наші танки, котрі збанкрутілий у 2021 р. Малишева просто не випускав, бо працював 1 день на тиждень, якби все це було то ху@ло б не пішов на таку широкомасштабну війну, бо знав би, що країні є чим відбиватись... А так ЗЕлені колаборанти просто роззброїли Україну та вистелили "ЗЕлені" асфальтові доріжки для москалів, так що "шашлички" 24.02.22. готувалися "слугами кремля" в турборежимі та за гроші українського народу ще з 2019 ...
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31.07.2022 15:10 Відповісти
Перші вісім «Крабів» для України в рамках червневого замовлення готові до передачі. Вочевидь, взяли з польського замовлення.

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30.07.2022 16:31 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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30.07.2022 17:33 Відповісти
І де ці установки будуть прикривати небо?! 2-ма батареями всіх не закриють! Схоже призначені ці ЗРК для конкретних об'єктів - ви навіть не помітите їх присутність!
Взагалі-то хотілося б вірити, але...джерело "ТСН" у мене не викликає довіри в правдивості цієї інформації!
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30.07.2022 18:37 Відповісти
Ексглава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус: "Здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО та західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі, гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого".

"Російський військовий успіх в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки".

"Вважаю, що лідери НАТО та західних країн, які не входять до нього, визнали це і роблять необхідні кроки, щоби Росія не змогла досягти успіху".
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30.07.2022 19:33 Відповісти
чітко і зрозуміло. Повністю в течії форумчан
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30.07.2022 23:09 Відповісти
пентагон, закупи для України ядерні ракети з дальністю на 5000км! тільки 'радіаактівний пєпєл' на місці парашки принесе мир цілому світу, а не тільки Україні.
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31.07.2022 01:13 Відповісти
Порівняйте - дві перші леді України - https://www.youtube.com/watch?v=dQBToo4pzsY , та інша ледька слуг нарду - https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4499154-persha-ledi-ukrainy-prykrasyla-obkladynku-amerykanskoho-Vogue https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4499154-persha-ledi-ukrainy-prykrasyla-obkladynku-amerykanskoho-Vogue

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31.07.2022 15:25 Відповісти
а "петріот" уже нема де "закупляти"??
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31.07.2022 15:55 Відповісти
ДО СРАКИ ДВЕРЦЯТА! Дві батареї навіть половину Київа не "закриють", - хіба що "урядовий квартал"... Так що "самі кращі" будуть у безпеці, а інші громадяни, - "очікуйте черги"... "Велике будівництво" нам в допомогу!
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31.07.2022 21:10 Відповісти
Населення Норвегії- 5,5млн, суворий клімат та рельєф. І вони, крім іншого, виробляють такі системи ппо, що їх пентагон закупляє?
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31.07.2022 22:16 Відповісти
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01.08.2022 01:46 Відповісти
 
 