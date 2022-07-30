Пентагон закуповує ЗРК NASAMS для України
Пентагон зараз перебуває у процесі закупівлі норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.
Про це заявив представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За його словами, зараз відбувається процес закупівлі ЗРК.
"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо у процесі закупівлі системи", - зазначив він.
Представник Пентагону уточнив, що США зайнялися питанням закупівлі комплексів NASAMS для України після оголошення про Ініціативу сприяння безпеці.
Нагадаємо, Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як раніше повідомляли ЗМІ. Назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки не можна.
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Текст меморандумаРоссийская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций .Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия , не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания.
https://missilery.info/missile/nasams
2 батареи - это вообще ни о чем. Надо хотя бы 20.
https://missilery.info/missile/nasams
Вот так на самом деле правильно "закрывается" небо.
Взагалі-то хотілося б вірити, але...джерело "ТСН" у мене не викликає довіри в правдивості цієї інформації!
"Російський військовий успіх в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки".
"Вважаю, що лідери НАТО та західних країн, які не входять до нього, визнали це і роблять необхідні кроки, щоби Росія не змогла досягти успіху".