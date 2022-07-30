Пентагон закуповує ЗРК NASAMS для України

Пентагон зараз перебуває у процесі закупівлі норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

Про це заявив представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, зараз відбувається процес закупівлі ЗРК.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо у процесі закупівлі системи", - зазначив він.

Представник Пентагону уточнив, що США зайнялися питанням закупівлі комплексів NASAMS для України після оголошення про Ініціативу сприяння безпеці.

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Нагадаємо, Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як раніше повідомляли ЗМІ. Назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки не можна.