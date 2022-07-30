МЗС відповіло Спартц: Ми б не брали участі в зернових домовленостях, якби не були впевнені в здатності захистити Південь

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклик американського конгресмена Республіканської партії Вікторії Спартц призупинити "зернову угоду". Дипломати заявили, що Україна не брала б участі в домовленостях, якби не була впевнена в здатності захистити південь від атак із Чорного моря.

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно із "зерновою" домовленістю, ООН і Туреччина зобов'язалися забезпечити виконання домовленості з боку Росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує відповідних кроків інших сторін", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що ситуацію з безпекою контролюють ЗСУ.

"У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українським фермерам та економіці, які потребують експорту і доходів, а також підірвати глобальну продовольчу безпеку", - наголошується в коментарі.

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Також у МЗС закликали українські ЗМІ та користувачів соцмереж "критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради", які мають тільки дві мети: сіяти розбрат в Україні і завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами".