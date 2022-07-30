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МЗС відповіло Спартц: Ми б не брали участі в зернових домовленостях, якби не були впевнені в здатності захистити Південь

мзс

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклик американського конгресмена Республіканської партії Вікторії Спартц призупинити "зернову угоду". Дипломати заявили, що Україна не брала б участі в домовленостях, якби не була впевнена в здатності захистити південь від атак із Чорного моря.

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно із "зерновою" домовленістю, ООН і Туреччина зобов'язалися забезпечити виконання домовленості з боку Росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує відповідних кроків інших сторін", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що ситуацію з безпекою контролюють ЗСУ.

"У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українським фермерам та економіці, які потребують експорту і доходів, а також підірвати глобальну продовольчу безпеку", - наголошується в коментарі.

Читайте: Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду"

Також у МЗС закликали українські ЗМІ та користувачів соцмереж "критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради", які мають тільки дві мети: сіяти розбрат в Україні і завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами".

Автор: 

зерно (3121) МЗС (4139) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+74
Как Зеленые умеют защищать Юг и Север-мы уже увидели когда орки были под киевом за 1 сутки а взяли Херсон за 3 суток
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30.07.2022 15:17
+72
Зеля уже его "защитил". Расскажите это жителям Херсонской области, юга Запорожской или Мариуполя. Как оно спит после этого?
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30.07.2022 15:19
+61
Добто приліт ракети у одеський порт,це впевненність?Он воно як...
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30.07.2022 15:18
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та срать на то в чем вы уверенны !вы были уверены в том что параша не нападет!и чего это вы против чтобы оон свои корабли расместило в черном море? история повторяется -дежавю какое то
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30.07.2022 15:41 Відповісти
Україна ще нічого не захистила.Русня просувається далі і далі.Ближні три тижня нас будуть годувати інфою:" влучними ударами по складах зброї".Потім виявиться що Харків теж зданий.А щодо Хєрсону....сьогодні вже була стаття що "швидко його не визволити".Ну всім зрозуміло що між строк...
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30.07.2022 15:41 Відповісти
не пести кацап
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30.07.2022 21:39 Відповісти
як там "неприступна фортеця" Лисичанськ, ще стоїть?
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30.07.2022 22:47 Відповісти
Цей МЗС взагалі на кого працює? Спартс каже, що домовленості зірвані, наше МЗС - все чьотко продовжуємо вантажити і не тре знов посилювати санкції що їх було послаблення згідно зернової угоди. Хто може мені, може не дуже розумному, пояснити, якого хера взагалі відбувається??
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30.07.2022 15:42 Відповісти
что тебе пояснять - Зеленский и его шобла работают на врага -точнее им на срать на смерти украинцев и воинов ЗСУ
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30.07.2022 21:41 Відповісти
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30.07.2022 15:43 Відповісти
Кулеба ти йпнутий на усю макітру.
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30.07.2022 15:44 Відповісти
я це постійно кажу,але тут знаходяться персонажі які його ще й хвалять,як і неадеквата мельника,мовляв самий адекватний з зешобли,тим ідіотам важко усвідомити просту істину,кандидатуру миністра закордних справ подає президент,а ухвалює парламент,а при зебільшості,це рівнозначно тому що кулеба = зе
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30.07.2022 22:49 Відповісти
Дипломати заявили, що Україна не брала б участі в домовленостях, якби не була впевнена в здатності захистити південь від атак із Чорного моря. - як захистила "зелена прорашистська шобла" Одесу , котра була піддана ракетному удару на другий день , після їх "впевненості" в домовленостях , що вони здатні її захистити ???Продажні тварини.
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30.07.2022 15:47 Відповісти
Та треба зерно продавати. Але які там умови і ціни - не знаємо. Як інтереси України відстояні на зернових перемовинах - не знаємо. Заява нашого МЗС у стилі "ТАСС СССР" виглядає написаною в єрмаківському ОП.
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30.07.2022 15:48 Відповісти
ермак и писал небось
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30.07.2022 15:54 Відповісти
Задовбали вже ці голодні африканські мальчики в трусиках, особливо після останніх подій.
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30.07.2022 15:52 Відповісти
дело не в африканцах - дело в долларах которые занесли ермаку и зеленскому зерновые трейдеры что-бы продать побыстрее свое кровавое зерно
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30.07.2022 21:43 Відповісти
Что то кажется что МЗС обкакается в этом случае.
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30.07.2022 15:52 Відповісти
А в мене враження, що наша влада хоче з усіма посваритися, щоб спокійно собі дружити, любитися із расією. Бєня не проти.
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30.07.2022 17:09 Відповісти
МЗС не повинно так писати тексти! Я думаю, що його писали в ОП. Якщо у твого найкращого союзника виникають якісь занепокоєння, то треба розвіяти ці занепокоєння, а не казати, що ти дурак і несеш рашистські наративи.
Треба було якось так: "Україна розуміє занепокоєння нашого стратегічного партнера ..., Україна цілковито розуміє щодо загроз ..., надіється на ООН і Туреччину, що вони виконають свої зобовязання ..., просимо США в допомозі щодо безперешкодного потрапляння нашого зерна "голодающим детям Поволжья", пардон, Африки. Дякуємо конгресвумен за підтримку України ..., Україна зробить усе від нас залежне, щоб не помирали діти ...
Я інженер, а дипломат повинен написати в 10 раз краще, а замість цього - "сам дурак!"
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30.07.2022 15:52 Відповісти

вы не в той оганизации работаете. Такой талант пропадает.... В МИД вам надо. Хотя ермак такой текст не пропустил бы.
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30.07.2022 15:56 Відповісти
@

Абсолютно згідний. Відповідь писав не професійний дипломат, а нарваний дегенерат з ОПи, відчувається специфічний стиль.

Але слідкуємо за подіями.

Ще ні один корабель не дійшов до Турецчини і невідомо чи дійде.
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30.07.2022 20:17 Відповісти
Ні)(*я собі!
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30.07.2022 15:55 Відповісти
та не те слово...
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30.07.2022 22:51 Відповісти
У мене питання: хто вів перемовини від України? Хто давав повноваження? Це був Ахарсмія? А хто він такий? Він можп представляти свою партію, але не державу. А чільник МЗС там хоч брав участь в таких надважливих перемовинах?
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30.07.2022 15:57 Відповісти
Так що ж робити , та куди ховати нам наше зерно? Зерносховища переповнені, а на подході щє цьогорічний врожай.
Пускай згніє? Так не шановна пані Спартц? Приїздить к нам скоріш , та навчить як зерно вивезти. І зброю також перевірте. Ви ж цього так хотіли.
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30.07.2022 15:57 Відповісти
У ООН как минимум 500 только камазов. Других марок грузовиков не меряно. На тысячи счёт идёт. Караванами за несколько дней могут вывезти зерно голодающим сухопутным путем. Но ООН в это не влезет, ибо речь идёт не о голодающих, а об интересах частного бизнеса. И если ООН приложит руки к вывозу, там пол-оон за решетку угодит, потому что сильно завоняет лоббированием интересов зерновых монополистов)
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30.07.2022 16:17 Відповісти
500 "камазів"? У ООН? Справді? "Камазів"?
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30.07.2022 17:00 Відповісти
Да, правда. Рэфия передавала в счёт уплаты членских взносов. Только в прошлом году штук 150
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30.07.2022 17:11 Відповісти
Якими блд камазами, мільйони тонн???голосувало мабуть за земавпу!
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30.07.2022 19:42 Відповісти
Автокараванами, точно также как перемещается зерно по Австралии. А Австралия зерна собирает намного больше Украины. Так что морской транспорт далеко не единственный выход для экспорта. И намного более безопасный, чем договор с рэфией
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30.07.2022 20:21 Відповісти
А внутренние австралийские перевозки от элеваторов к портам - это намного большие расстояния, чем довезти зерно до Констанцы.
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30.07.2022 20:33 Відповісти
Маячня повна,вивчіть мат частину,тоді пишіть,немає в нас доріг під вагу автопотягів.
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31.07.2022 00:19 Відповісти
вы правы. Но и она правильные вопросы задает.
А то может так статься что после этих угод у нас не останется, ни зерна, ни кораблей, ни портов, ни городов, которые пока наши.
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30.07.2022 16:17 Відповісти
Є питання, а є дії. Питати це завжди простіше , чім діяти. Хай Спартц скаже , що діяти з зерном? Хай згніє? Ну це вже злочин. Це життя людей. Безпека країни.
І щє. Питання без дії , це балабольство.
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30.07.2022 17:05 Відповісти
спартц сама не может решить что делать с зерном. Она озвучивает риски.
По хорошему - нужен конвой НАТО.
Но НАТО сс*т.
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30.07.2022 17:11 Відповісти
каким боком нато к зерну вы в своем уме? пусть африканцы и все голодающие страны собирают добровольцев на охрану морских конвоев они же там с рашкой вась-вась
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30.07.2022 21:48 Відповісти
через договір між ООН і НАТО
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30.07.2022 23:37 Відповісти
Якщо є клепка і технології, то зерно може зберігатися десятки років. Війна йде вже дев'ятий рік. За цей час можна вже було б набудувати вдосталь захищених елеватрів.
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30.07.2022 17:18 Відповісти
Єдиний варіант вивезення зерна на захід, авто, залізниця, 24/7, немає елеваторів, пропускної здатності кордоном, зберігання в вакумних рукавах, якомога ближче до КПП на кордоні. Але це потрібно кому організувати, ще в чора.
Такаж ситуації з евакуацією біженці зі сходу,
люди бояться виїжджати, бо немають копійки за душею. а на заході простоюють, порожні корпуси пансіонатів відпочинку, приватизовані, на тисячі місць з можливістю прийому людей, але усім *****, як і на зерно.
Підар-и при владі, роблять усе там де мають з того зиск і піар.
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31.07.2022 11:24 Відповісти
Зеленский полностью себя скомпрометировал.

Украине уже не дают вооружение и помощь США, так как не доверяют ему и Ермаку.

Украина во главе с Зеленским может и проиграть войну. Ему пора в отставку
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30.07.2022 15:59 Відповісти
Зеленскому пора в отставку. Ему не доверяют в США, а Ермака считают агентом Путина - поставок вооружения Зеленскому не будет
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30.07.2022 16:00 Відповісти
орок йди до свого ху -ла і там розсуждай
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30.07.2022 17:28 Відповісти
таке враження, що Спарц більше дбає за наші інтереси ніж наша влада
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30.07.2022 16:04 Відповісти
так и есть влада предателей не может отстаивать интересы тех кого она предает каждый день
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30.07.2022 21:49 Відповісти
Дурнів нічого не учить . Оленівка,Азовсталь, Вірити і реально захистити це не =
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30.07.2022 16:06 Відповісти
Зеленський після всіх зрад і провалів повинен піти геть...Дурість або зрада !
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30.07.2022 16:09 Відповісти
зеленскому пох не он же рискует жизнью не его же дети живту подь бомбежками а его жена-ведьма как шлюха раздвигает ноги для фотосесии Vouge
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30.07.2022 21:52 Відповісти
Для початку варто було б подивитися список відправників та отримувачів цього зерна. Потім нам буде легше зрозуміти про яких таких "фермерів " піклується МЗС і про яких"голодних дітей " - ООН. Інформація нетаємна і навіть не комерційна таємниця.
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30.07.2022 16:19 Відповісти
Які можуть бути домовленості з холуями .уйла? ЗеВалодька таке ж .уйло як і орчий .уйло.
Тут домовленості можуть бути укладені тільки у випадку повної зачистки виродків які у владі.
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30.07.2022 16:42 Відповісти
Що може ООН ? Вони імпотенти.
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30.07.2022 16:47 Відповісти
той випадок, коли людині з США Спартц віри більше, ніж йбаному квартальному бидлу.
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30.07.2022 16:51 Відповісти
Ну, и защитили Одесский порт?
Зато как верещали, что их кунули...
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30.07.2022 17:03 Відповісти
Что делал Шойгу в Стамбуле? Почему Арахамия письменно просит снять миллиарды Путина с санкций? зачем нужно было маньяка Путина вводить в переговорный процесс? Кто, кроме упоротого Зеленского, им верит? Вывоз авто и ЖД невозможен? (Чушь собачья).
Сам факт переговоров - дичайший зашквар.
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30.07.2022 17:14 Відповісти
Арахамия просит снять санкции с денег путина? ну ничего себе - спалился иудейский абхаз
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30.07.2022 21:53 Відповісти
В мене це вже рефлєкторно, що я американцям вірю більше, ніж зеленим.
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30.07.2022 17:17 Відповісти
Тут "обоє рябоє", Спартс не голосувала(в 1му читанні) і не приймала участі в розробці закону про ленд ліз, а зернові угоди це привід щоб зняти санкції з поставок авіазапчастин та з абрамовича(гаманець путлєра), ну а заробив на цьому агрохімія - одним словом подвійна зрадонька(((
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30.07.2022 17:21 Відповісти
Дядя ти дебіл, Спартс, подавала ручку Байдену, для підпису ленд-лізу, єдина з конгресменів що найбільше була в Україні під час війни, у всіх гарячих точках, а не на фотосесіях в Бучі і Гостомелі.
І те що людина в курсі усіх пройобів наших 🤡 таких гнид як ти, явно не влаштовує....
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31.07.2022 11:34 Відповісти
ЗСУ - Влада і Україна виграе войну орки будуть знищені і зерно вивезене -
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30.07.2022 17:30 Відповісти
МЗС взагалі не приймало участь в цих перемовинах. На ці договорняки сів виключно Офіс. Хто не вірить, гляньте які представники там були. З від'ємним дипломатичним досвідом. Капець!
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30.07.2022 17:33 Відповісти
Який балаган в коментах, то просто жах! От дійсно, що одповілО.
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30.07.2022 18:00 Відповісти
Ні туреччина,ні оон не зможуть забеспечити виконання зернової угоди мордором.Як можна безпечно вивозити зерно якщо орки обстіляли одеський порт на другий день після підписання.зебіли ніяк не можуть зрозуміти що орки не дозволять вивезти зерно,а санкції на вивіз зерна з мордору зняті.Вікторія Спартц права -угоду треба призупинити,і дбає вона в першу чергу про Україну,а не про агромільйонерів,про яких преживає наша влада,в даному випадку МЗС.Можливо тут є експерти котрі зможуть пояснити: який прибуток отримає держава Україна від експорту зерна приватних компаній?
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30.07.2022 18:36 Відповісти
Повторюються слово в слово...:"Ми б не давали наказ скласти зброю, якби не були впевнені у безпеці наших воїнів"---хто казав про азовців?
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30.07.2022 18:41 Відповісти
звичайно що треба намагатися вивезти зерно
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30.07.2022 19:14 Відповісти
це завдавати нищівного удару по українським фермерам

МЗС, вилучіть зі свого обігу русизми.
Українською: це завдавати нищівного удару по українських фермерах
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30.07.2022 19:20 Відповісти
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30.07.2022 19:40 Відповісти
Тобто коли Вікторія Спартц непрямо заявляла що єрмак це агент кремля і тому уряду США потрібно краще контролювати військову і грошову допомогу Україні, то це вона так підігрує кремлю?Як на мене ,то на кремль працюють якраз ті конгресмени що звинувачують Спартц.
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30.07.2022 21:19 Відповісти
Одним з тих, кто критикував Спартц є сенатор Ліндсі Грем. Ви ж не будете ствержувати, що він агент кремля. Ви не знаєте, що тут в США разгоняється на різних майданчиках, щоб обрізати допомогу Україні, і навіть відверта брехня, наприклад, що Україні минулого місяця США дали! 40 міл'ярдів, ото коррупційній країні.

А чомусь адмін Цензора видаляє моі коменти з критикою Спартц, отож дійсно без "цензури". А чому? Хай би люди послухали (хто володіє англійскою), що вона каже.

Певно і цей мій комент видалять…
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30.07.2022 23:51 Відповісти
Lindsey Graham
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31.07.2022 00:48 Відповісти
Якщо Ліндсі Грем критикує Вікторію Спартц за те що вона вимагає відуряду США краще контролювати військову і фінансову допомогу Україні, бо небеспідставно підозрює єрмака в роботі на кремль,то це непрямий доказ того що цей сенатор є прихильником кремля.Що поганого в тому щоб краще контролювати американську допомогу для України?Схоже цей сенатор та деякі конгресмени чомусь проти цього контролю,та проти превірки єрмака на причетність до співпраці з мордором.Скоріше за все, путлер має на них свої важелі впливу, і на Байдена теж має,бо він з невідомої нам причини, відмовлявся від зустрічі з Вікторією Спартц - єдиною представницею України в Конгресі США.Батько єрмака, в минулому фсбшник ,займається торгівлею зброї,а сам єрмак недавно посприяв призначенню свого компаньйона,що також займався торгівлею зброї,на посаду в міністерство оборони.https://novynarnia.com/2022/04/10/biznes-partnera-yermaka-pryznachyly-zastupnykom-ministra-oborony/
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31.07.2022 10:27 Відповісти
А те що єрмак залишився на посаді ,означає що кремль переміг Спартц і Україну,в цьому протистоянні.
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31.07.2022 10:31 Відповісти
Lindsey Graham - великій друг України, яким був і John McCain. Вони разом співпрацювали і багато разів приїздили разом до України.

"Краще" контролювати американську допомогу означає зупинки, затримки, уповільнення в постачанні, в перш за все, зброї Україні. Це означає обов'язок надавати додатково сотні, можливо, тисячі документів і багато чого, що ми з вами навіть уявити собі не можемо. І замість того, щоб воювати, бойові командири, війскові, повинні будуть оцим всім займатися. Це означає, що не буде ніякого контрнаступу, тому що не буде необхідної зброї.

Продовжу...
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01.08.2022 01:50 Відповісти
Ведана! Перелогинся!

Я тебе впізнала па паходкє.
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01.08.2022 03:05 Відповісти
Якщо ви слідкували за процесом ухвалення ленд лізу Україні, то спочатку ленд ліз був заблокований в Сенаті сенатором Ренд Пол (Rand Paul), який вимагав (як це робить зараз і Спартц) організації нагляду та перевірки використання зброї та коштів Україною. Як відомо, Ренд Пол є проклемлівським і ворогом України. Україна його навіть поставила в чорний список. Коли вдруге було голосування, то він і ще 10 республіканських сенаторів та 57 республіканських конгресменів проголосували проти, декілька з них виступив, що нема достатньйо суворого нагляду за грошима.

Як ви певно знаєте, Україна ще нічого з того ленд лізу не отримала, a для широкої американської публики розповсюджується, що от тільки останнього місяця Україна отримала 40 мільярдів, а зараз просить ще, і така вона коррупційна країна.
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01.08.2022 05:40 Відповісти
Ось цікава стаття в POLITICO, як реагують Республіканці з Комітета Палати Представників у Закордонних Справах (House Foreign Affairs Committee) на її публічні звинувачення уряду Зеленського у коррупциї. Ви можете легко її перекласти перекладaчем Google. Раджу прочитати.

https://www.politico.com/news/2022/07/15/republicans-spartz-ukraine-zelenskyy-00045949

От з неї:

"Spartz shocked lawmakers in both parties recently with her intense criticisms of the country's president, Volodymyr Zelenskyy…"
"Спартц нещодавно шокувала законодавців обох партій своєю гострою критикою президента країни Володимира Зеленського…"

"Inside the House GOP Conference, there's a widespread fear that her posture is damaging U.S.-Ukraine relations at the worst possible time…""В Палаті Представників республіканців існує широко поширені побоювання, що її поза зашкодить американсько-українським відносинам у найгірший можливий час.."

"…could "hurt" the war effort".
"…може «зашкодити» військовим зусиллям".

"…another sign of growing worries that Spartz's comments may damage cohesion among the Western coalition in defense of Kyiv".
"…ще однa oзнакa зростающего занепокоєння, що її висловлювання можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва."

"Spartz is dredging up old dirt on Zelenskyy and his advisers at a time when Ukraine's future as an independent nation may depend on allying with him"

"Spartz ллє старий бруд на Зеленського та його радників у той час, коли майбутнє України як незалежної нації може залежати від союзу з ним".

Вікторія Спартц - ніяка не представниця України в Конгресі. Тількі символично, як народжена в Україні. Україна отримує дуже мало зброї і повільно. А може стати ще гірше. І кому це вигідно? Думаю ви знаєте…
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01.08.2022 06:37 Відповісти
Тебе не тільки видаляти, а деактивовувати треба, регулярно та з усіх акаунтів.
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01.08.2022 03:07 Відповісти
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