Російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів і мусять відповідати, - Ніколенко про заклик посольства РФ у Великій Британії

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і армією РФ, яка робить це в окупованій Оленівці.

На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у фейсбуці, коментуючи заяви посольства РФ у Великій Британії щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Читайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мусять відповідати. Настав час визнати Росію державою-спонсором тероризму", - заявив дипломат.

Нагадаємо, після трагедії в Оленівці, де російській війська вбили частину українських військовополонених захисників Маріуполя, бійців полку "Азов", посольство Російської Федерації у Великій Британії у твіттері закликало стратити полонених бійців полку через повішення.

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Президент Володимир Зеленський у відеозвернені заявив, що теракт в Оленівці є черговим підтвердженням того, що Росія - держава-терорист.

За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

28 липня верхня палата американського Конгресу одностайно ухвалила юридично не зобов'язувальну резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати РФ державою-спонсором тероризму.

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