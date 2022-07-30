УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6910 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 547 18

Російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів і мусять відповідати, - Ніколенко про заклик посольства РФ у Великій Британії

огп,оленівка

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і армією РФ, яка робить це в окупованій Оленівці.

На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у фейсбуці, коментуючи заяви посольства РФ у Великій Британії щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Читайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мусять відповідати. Настав час визнати Росію державою-спонсором тероризму", - заявив дипломат.

Нагадаємо, після трагедії в Оленівці, де російській війська вбили частину українських військовополонених захисників Маріуполя, бійців полку "Азов", посольство Російської Федерації у Великій Британії у твіттері закликало стратити полонених бійців полку через повішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина, - ГУР

Президент Володимир Зеленський у відеозвернені заявив, що теракт в Оленівці є черговим підтвердженням того, що Росія - держава-терорист.

За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

28 липня верхня палата американського Конгресу одностайно ухвалила юридично не зобов'язувальну резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Також читайте: Рашисти опублікували список загиблих і поранених в окупованій Оленівці. Патронатна служба "Азову" його перевіряє

Автор: 

військовополонені (940) окупація (6717) Азов (778) воєнні злочини (1862) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Николенко, украинские судьи своих покарать не могут!
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Вони добре карали зрадників!
показати весь коментар
30.07.2022 15:48
+7
Она сейчас в Украине и на всех клала.
Алла Миколаївна Душкіна - держзрада, гибель наших военнослужащих и тероборонцев стоит всего 500.000 тыс.грн.!
показати весь коментар
30.07.2022 16:09
+6
Уся їпуча рашка є співучасником злочинів.
показати весь коментар
30.07.2022 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Великобритания должна выгнать послов террористов и нужно разорвать дипломатические отношения с Империей ЗЛА!
показати весь коментар
30.07.2022 15:39 Відповісти
Уся їпуча рашка є співучасником злочинів.
показати весь коментар
30.07.2022 15:47 Відповісти
Николенко, украинские судьи своих покарать не могут!
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Вони добре карали зрадників!
показати весь коментар
30.07.2022 15:48 Відповісти
она наверно уже где то в Европе, работает беженкой
показати весь коментар
30.07.2022 15:54 Відповісти
Она сейчас в Украине и на всех клала.
Алла Миколаївна Душкіна - держзрада, гибель наших военнослужащих и тероборонцев стоит всего 500.000 тыс.грн.!
показати весь коментар
30.07.2022 16:09 Відповісти
вы предлагаете мне приехать и кончить ее и судей? никого поближе нет?
показати весь коментар
30.07.2022 16:33 Відповісти
возьми в руки автомат и пристрели
показати весь коментар
30.07.2022 20:27 Відповісти
гнати ціх "дипоматів"
показати весь коментар
30.07.2022 15:48 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 18:42 Відповісти
Ніколенко це той, який обізвав нехорошими словами конгресмена Спарц. Тепер він шось у них просить. Як мініум з ним конгресменам буде бридко спілкуватися, дипломат хрєнов. Протеже дєрьмака.
показати весь коментар
30.07.2022 15:49 Відповісти
Зрозуміло, що посольство пітьми у Великобританії - це інструмент рашистської політики й ідеології, що заточені на знищення України і українців. В даному випадку йдеться про вбивство полонених захисників Маріуполя - бійців полку "Азов", як внутрішньо-політичний і зовнішньо-терористичний акт для вдоволення кровожерливого населення пітьми.
Тому, інакше як ганебними й блюзнірськими по відношенню до пам'яті загиблих воїнів неможливо назвати всі інформаційні вкиди ставлеників ОПи, що цей воєнний злочин, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з корупційних мотивів.
показати весь коментар
30.07.2022 16:05 Відповісти
Расея и дипломатия ? Вы на рожи Лаврова, Захаровой и Небензи посмотрите... Их жаргон послушайте. Этим тварям самое место на бандитских стрелках базарить
показати весь коментар
30.07.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 16:10 Відповісти
///
Член парламенту від лейбористської партії Великої Британії Кріс Брайант заявив, що заяви посольства рф щодо страти військовополонених є закликом до воєнних злочинів.
Таким чином, настав час відправити посольство росії назад до москви.

Про це пише https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-putin-looting-steel-bound-for-uk-major-deal-to-relieve-food-crisis-to-be-signed-russian-forces-increasing-missile-use-12541713?postid=4229137#liveblog-body Sky News.

Посольство росії у Великій Британії піддалося критиці після того, як зробило заяву про те, що військовополонених з полку "Азов" слід стратити.

"Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до москви", - сказав член парламенту від лейбористської партії Кріс Брайант.
показати весь коментар
30.07.2022 18:13 Відповісти
оскільки посли расєї є несправжніми послами,то заслуговують не висилки,а ...
показати весь коментар
30.07.2022 18:40 Відповісти
Нюренбергский Трибунал признал ВСЕХ граждан Германии ответственными за ВСЕ преступления нацистского режима, поскольку народ выбрал эту власть,поддержал ее политику, и не противодействовал ее преступлениям.
показати весь коментар
30.07.2022 18:26 Відповісти
добре покурив би хтось біля тих
фашистських посольств
показати весь коментар
30.07.2022 18:40 Відповісти
 
 