На реанімобілі для українських медиків вдалося зібрати майже 200 млн гривень, - Зеленська

Перша леді розповіла, з яких країн найбільше надіслали коштів для придбання реанімобілів, які передадуть українським лікарням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За її словами вже вдалося зібрати в рамках другого Саміту перших леді та джентльменів близько 200 млн гривень на закупівлю реанімобілів. До благодійності долучилися громадяни 51 країни.

Найбільше внесків здійснили українці, американці, німці, британці та ізраїльтяни. Збір коштів через фандрейзингову платформу United24 ще триває. Були перекази навіть по 1 грн та по 1 долару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленська ініціювала другий Саміт перших леді та джентльменів та збір коштів на реанімобілі для українських лікарень

Йдеться про автомобілі швидкої допомоги типу С, що обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Один такий автомобіль коштує майже 100 тисяч євро.