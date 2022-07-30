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На реанімобілі для українських медиків вдалося зібрати майже 200 млн гривень, - Зеленська

зеленська

Перша леді розповіла, з яких країн найбільше надіслали коштів для придбання реанімобілів, які передадуть українським лікарням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За її словами вже вдалося зібрати в рамках другого Саміту перших леді та джентльменів близько 200 млн гривень на закупівлю реанімобілів. До благодійності долучилися громадяни 51 країни.

Найбільше внесків здійснили українці, американці, німці, британці та ізраїльтяни. Збір коштів через фандрейзингову платформу United24 ще триває. Були перекази навіть по 1 грн та по 1 долару. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленська ініціювала другий Саміт перших леді та джентльменів та збір коштів на реанімобілі для українських лікарень

Йдеться про автомобілі швидкої допомоги типу С, що обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Один такий автомобіль коштує майже 100 тисяч євро.

армія рф (17509) саміт (765) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+53
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30.07.2022 16:01
+29
та пагадите... а листок А 4 ? шо по Вашему ничего не стоит??? )))
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30.07.2022 16:03
+29
Ірина Гончарова:
…Важливе питання. За чий рахунок цей фотосет? Ініціатор проекту НЕ американський Vogue. І не Енні Лейбовіц. Ініціатор українська сторона. Мисткіню довго умовляли.
Цитую український Vogue. «Енні Лейбовіц називають «живою легендою», і це не перебільшення. Саме тому ідея запросити її до України здавалася надскладною у втіленні, надто в умовах повномасштабної війни.
«Десятки ланцюжків у мейлі, нічні перемовини з командами Енні Лейбовіц та американського Vogue, особисте листування з Анною Вінтур, без підтримки якої цей проєкт, який здавався надто амбітним, не відбувся б. Фотографії Лейбовіц увійдуть в історію, і ми пишаємося своїм внеском у цей винятково важливий проєкт», - говорить Пилип Власов, головний редактор Vogue UA».
Одразу виникає наступне питання. Хто сплатив гонорар мисткині? У джерелах вказують що гонорари Лейбовіц до 100 тис. долярів. Інше джерело вказує до 2 млн. доларів. Сподіваюся не з бюджету. Зеленський спроможний на прибуток від прокату Сватів оплатити будь яку примху коханої.
Чи доречні такі витрати під час війни самі вирішуйте.
Тим хто вважає що публікація у жіночому глянцевому журналі сприятиме отриманню зброї для України пропоную подумати. Ви справді вважаєте що рішення стосовно зброї та інших військових питань ухвалюють жінки віком від 25 до 45 років? Основна аудиторія Vogue. Так чи нє?
Що ж маємо у підсумку? Коштовну примху президентської дружини. Яка аж ніяк не збільшує міжнародний авторитет України…
Фото Зеленьської біля літака ￼не викликає у мене такого відторгнення як обкладинка. Воно контрастно окреслює два світи паралельні в Україні. Світ гламуру - гарна блондинка в стильному пальті, дещо стурбована тим що навколо щось коїться порушуючи звичне життя. І світ війни - жінки в одностроях зі зброєю, які пішли на фронт. Тим світам ніколи не зійтись. Явно не компліментарне фото…
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30.07.2022 16:20
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30.07.2022 16:01 Відповісти
та пагадите... а листок А 4 ? шо по Вашему ничего не стоит??? )))
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30.07.2022 16:03 Відповісти
ПЕРЕМОГА буде за УКРАЇНОЮ!

це 100%...якщо навіть Лєнка Зеленська перестала передавати руSSкім позиції ЗСУ (як в 2014-15 рр.) і готується здати руZZкій паспарт....

то і єрмаки з арахаміями СКОРО "прозріють"....
і НЕ будуть за путінского Злодія абрамовича так сильно "переживати"...і займуться викриванням руSSкої агентури в Києві....
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30.07.2022 16:02 Відповісти
"горбатого могила исправит"......
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30.07.2022 16:16 Відповісти
да они уже сами себя выкрыли по несколько ра
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30.07.2022 18:55 Відповісти
а скільки там особистих від преЗЕ і його сім"ї ???
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30.07.2022 16:02 Відповісти
Зєля завжди наголошує, що він - не Порошенко і подвоювати власними коштамидо зібрані людьми гроші, як це робить Порошенко він не буде!
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30.07.2022 16:23 Відповісти
Сама скільки передала? 00000
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30.07.2022 16:03 Відповісти
могла б передати прибуток від трансляції скотів в рашкі .
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30.07.2022 16:05 Відповісти
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30.07.2022 16:09 Відповісти
У тебя лицо немного дебильное... Тебе никто не верит... Ох и будет ата-та тебе, Ленка-ополчленка, от бородатой бабушки зеледнта...
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30.07.2022 16:09 Відповісти
8грн...
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30.07.2022 16:10 Відповісти
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30.07.2022 16:16 Відповісти
а хто то? якась москалька?
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30.07.2022 16:37 Відповісти
Ну, и где же ты собирала? В закромах родины ( из бюджета) или Беня с Вовой скинулись? Документы в студию. расчётный счёт, выписки поступлений и т.д. А если их не представишь, шмара скумбриёвая, то я тебе, чмо,
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30.07.2022 16:17 Відповісти
Ірина Гончарова:
…Важливе питання. За чий рахунок цей фотосет? Ініціатор проекту НЕ американський Vogue. І не Енні Лейбовіц. Ініціатор українська сторона. Мисткіню довго умовляли.
Цитую український Vogue. «Енні Лейбовіц називають «живою легендою», і це не перебільшення. Саме тому ідея запросити її до України здавалася надскладною у втіленні, надто в умовах повномасштабної війни.
«Десятки ланцюжків у мейлі, нічні перемовини з командами Енні Лейбовіц та американського Vogue, особисте листування з Анною Вінтур, без підтримки якої цей проєкт, який здавався надто амбітним, не відбувся б. Фотографії Лейбовіц увійдуть в історію, і ми пишаємося своїм внеском у цей винятково важливий проєкт», - говорить Пилип Власов, головний редактор Vogue UA».
Одразу виникає наступне питання. Хто сплатив гонорар мисткині? У джерелах вказують що гонорари Лейбовіц до 100 тис. долярів. Інше джерело вказує до 2 млн. доларів. Сподіваюся не з бюджету. Зеленський спроможний на прибуток від прокату Сватів оплатити будь яку примху коханої.
Чи доречні такі витрати під час війни самі вирішуйте.
Тим хто вважає що публікація у жіночому глянцевому журналі сприятиме отриманню зброї для України пропоную подумати. Ви справді вважаєте що рішення стосовно зброї та інших військових питань ухвалюють жінки віком від 25 до 45 років? Основна аудиторія Vogue. Так чи нє?
Що ж маємо у підсумку? Коштовну примху президентської дружини. Яка аж ніяк не збільшує міжнародний авторитет України…
Фото Зеленьської біля літака ￼не викликає у мене такого відторгнення як обкладинка. Воно контрастно окреслює два світи паралельні в Україні. Світ гламуру - гарна блондинка в стильному пальті, дещо стурбована тим що навколо щось коїться порушуючи звичне життя. І світ війни - жінки в одностроях зі зброєю, які пішли на фронт. Тим світам ніколи не зійтись. Явно не компліментарне фото…
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30.07.2022 16:20 Відповісти
не з бюджету? а з чого ще?
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30.07.2022 16:39 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

Фото тих, хто брали участь у фотосесії Vogue.

Володимир Голоднюк:

Я не думаю, що в світі нормальних людей прийнято радісно сміятись на місцях трагедій, меморіалах, кладовищах.
Але це цілком вписується в канву ********** паличок, сіньор Голодомор, та горіла хата, палалала...
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30.07.2022 17:21 Відповісти
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30.07.2022 17:22 Відповісти
чому всі такі усміхнені? радісно? тупорилі.....
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30.07.2022 19:22 Відповісти
зе-кодло на фоні робомбленої "Мрії" українців - вони зробили це разом!
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31.07.2022 02:01 Відповісти
Думаю на свої рахунки ви зібрали значно більше з бюджету України і це лише про гроші.
А скількі життів українців поклали на втілення своїх злочинів?
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30.07.2022 16:29 Відповісти
А цікаво б було знати, скільки коштів було витрачено на недолугу фотосесію в дорогенному журналі?
А може ці кошти можна було спрямувати сюди?
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30.07.2022 16:41 Відповісти
интересно, а семья зеленских платит за свой крымский дом по российским законам?
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30.07.2022 16:43 Відповісти
Конгресвумен:
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.

Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."

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30.07.2022 16:43 Відповісти
Невже квартиру в Лондоні продали?
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30.07.2022 16:57 Відповісти
За мільярди, подаровані Бєні, можна було зробити для армії НАБАГАТО більше.
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30.07.2022 17:18 Відповісти
Зате вони будуть їздити по новим дорогам! Да, Лєночка?
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30.07.2022 17:20 Відповісти
А скільки мільйонів пожертвувала особисто ця шльондра-скумбрія? Чи жєртвовать ані нє умеют?
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30.07.2022 18:01 Відповісти
Я Всё ПОНЕМАЮ!!!Но Перша Леди!!!Пафос!!!и ПУСТОТА!!!ВСЕ МЫ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!!
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30.07.2022 18:28 Відповісти
Та не, они с другой планеты
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30.07.2022 20:15 Відповісти
Були перекази навіть по 1 грн та по 1 долару. Джерело:
Ну Зеленка,не скромничай,1 грн ти переразувала?Зекономила на скумбрії?Мля,тупорила рагулиха позіціонує себе як леді.Тьху,бридота...Навіщо дорогому фотографу платити стотисячні $ гонорари,якщо тобі вже зробили дуже вдалу фотку безкоштовно.Користуйся і не дякуй,скумрбієвна.
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30.07.2022 19:28 Відповісти
Забирай своего Бонэвтика и валите с Украины, гниды!!
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30.07.2022 20:23 Відповісти
Сначала их нужно судить!Всем народом! Чтоб другим не повадно было! Тогда может вся остальная ************* банда сама с Украины разбежится. Но найти нужно каждого врага и судить! Герои умирают, чтобы оставшиеся жили лучше. А оставшиеся выбирают в правительство снова веселых и хитрых мальчиков. Круг замыкается. Так может нужно разрешить голосовать до 60 лет. А остальные пусть дискутируют на скамейках после очередного просмотра «сватов». И так , пока не сменится советское поколение. Ввести в школах предмет, где будут обучать культуре демократии , пониманию ответственности за свой выбор и что качество твоей жизни и будущих поколений будет зависеть от Твоего голосования сегодня , Со школьной скамьи нужно воспитывать патриотов на примерах украинских Героев. Никаких дискуссий о рашистском языке , только украинский -на уровне закона , в Конституцию. И самое главное - обрубить всю пропаганду с раши! Закрыть все границы с орками- только визовый режим. После Победы разобраться со своими гнидами! Будет тяжело . Олигархи легко не сдадутся, но надо начинать , ради павших Героев, ради бушующих поколений!
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30.07.2022 23:16 Відповісти
у четы зеленских нет ни стыда, ни совести(( фоточки на крови наших военных и наших людей
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31.07.2022 01:44 Відповісти
 
 