На реанімобілі для українських медиків вдалося зібрати майже 200 млн гривень, - Зеленська
Перша леді розповіла, з яких країн найбільше надіслали коштів для придбання реанімобілів, які передадуть українським лікарням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За її словами вже вдалося зібрати в рамках другого Саміту перших леді та джентльменів близько 200 млн гривень на закупівлю реанімобілів. До благодійності долучилися громадяни 51 країни.
Найбільше внесків здійснили українці, американці, німці, британці та ізраїльтяни. Збір коштів через фандрейзингову платформу United24 ще триває. Були перекази навіть по 1 грн та по 1 долару.
Йдеться про автомобілі швидкої допомоги типу С, що обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Один такий автомобіль коштує майже 100 тисяч євро.
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це 100%...якщо навіть Лєнка Зеленська перестала передавати руSSкім позиції ЗСУ (як в 2014-15 рр.) і готується здати руZZкій паспарт....
то і єрмаки з арахаміями СКОРО "прозріють"....
і НЕ будуть за путінского Злодія абрамовича так сильно "переживати"...і займуться викриванням руSSкої агентури в Києві....
…Важливе питання. За чий рахунок цей фотосет? Ініціатор проекту НЕ американський Vogue. І не Енні Лейбовіц. Ініціатор українська сторона. Мисткіню довго умовляли.
Цитую український Vogue. «Енні Лейбовіц називають «живою легендою», і це не перебільшення. Саме тому ідея запросити її до України здавалася надскладною у втіленні, надто в умовах повномасштабної війни.
«Десятки ланцюжків у мейлі, нічні перемовини з командами Енні Лейбовіц та американського Vogue, особисте листування з Анною Вінтур, без підтримки якої цей проєкт, який здавався надто амбітним, не відбувся б. Фотографії Лейбовіц увійдуть в історію, і ми пишаємося своїм внеском у цей винятково важливий проєкт», - говорить Пилип Власов, головний редактор Vogue UA».
Одразу виникає наступне питання. Хто сплатив гонорар мисткині? У джерелах вказують що гонорари Лейбовіц до 100 тис. долярів. Інше джерело вказує до 2 млн. доларів. Сподіваюся не з бюджету. Зеленський спроможний на прибуток від прокату Сватів оплатити будь яку примху коханої.
Чи доречні такі витрати під час війни самі вирішуйте.
Тим хто вважає що публікація у жіночому глянцевому журналі сприятиме отриманню зброї для України пропоную подумати. Ви справді вважаєте що рішення стосовно зброї та інших військових питань ухвалюють жінки віком від 25 до 45 років? Основна аудиторія Vogue. Так чи нє?
Що ж маємо у підсумку? Коштовну примху президентської дружини. Яка аж ніяк не збільшує міжнародний авторитет України…
Фото Зеленьської біля літака ￼не викликає у мене такого відторгнення як обкладинка. Воно контрастно окреслює два світи паралельні в Україні. Світ гламуру - гарна блондинка в стильному пальті, дещо стурбована тим що навколо щось коїться порушуючи звичне життя. І світ війни - жінки в одностроях зі зброєю, які пішли на фронт. Тим світам ніколи не зійтись. Явно не компліментарне фото…
Фото тих, хто брали участь у фотосесії Vogue.
Володимир Голоднюк:
Я не думаю, що в світі нормальних людей прийнято радісно сміятись на місцях трагедій, меморіалах, кладовищах.
Але це цілком вписується в канву ********** паличок, сіньор Голодомор, та горіла хата, палалала...
А скількі життів українців поклали на втілення своїх злочинів?
А може ці кошти можна було спрямувати сюди?
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.
Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
Ну Зеленка,не скромничай,1 грн ти переразувала?Зекономила на скумбрії?Мля,тупорила рагулиха позіціонує себе як леді.Тьху,бридота...Навіщо дорогому фотографу платити стотисячні $ гонорари,якщо тобі вже зробили дуже вдалу фотку безкоштовно.Користуйся і не дякуй,скумрбієвна.