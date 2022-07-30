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Новини Війна
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Російські пропагандисти самі розповіли про майбутній теракт в Оленівці ще на початку червня

оленівка

На початку червня прокремлівський телеграм-канал у дописі про постачання Україні HIMARS описав майбутній воєнний злочин РФ в колонії в Оленівці, де утримували українських в'язнів.

Опис майбутнього теракту в Оленівці був опублікований 5 червня в прокремлівському телеграм-каналі "НЕЗЫГАРЬ", повідомляє Цензор.НЕТ.

В публікації йшлося про поставки Україні реактивних систем залпового вогню від західних партнерів. Російські пропагандисти твердять, що використання РСЗВ курирують "Мі 6" та "офіцери Міноборони Великої Британії".

Табір військовополонених українців в Оленівці вони називають однією з можливих цілей для ЗСУ.

"Британці хочуть обставити удар РСЗВ, як спробу ВР РФ приховати "страту і тортури над полоненими, а після хайпонути за темником Бучі"", - йдеться в дописі.

"НЕЗЫГАРЬ" - анонімний телеграмканал. Він має понад 415 тис. підпісників.

Також читайте: Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Російські пропагандисти самі розповіли про майбутній теракт в Оленівці ще на початку червня 01

Автор: 

пропаганда (2808) росія (65346) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+26
Оксана Котомкіна: Коли бл@дство перестануть доносити як перемогу?

Коли здоровий глузд переможе жлобство, жадібнісь, казнокрадство і бажання диктатури?

Можете кидати в мене капцями, буцати і матюкатись

Однак мене не покидає думка, що оце світ перетворює Україну на сафарі, де моckaлі проводять геноцид, а інші - спостерігають.

Скільки не читала історичних паралелей, ніде не бачила, що по ворогу не можна лупити, що ворогу треба мамам дзвонити, що ворога не можна чіпати і лише відбиватись.

Дійсно? Що це за підхід? Всі ці "герої не вмирають", "Бог - накаже", "незабудемо".. це що? Що це за Стокгольмський синдром?

Поважають сильних, тих, хто приймає раціональні рішення.

А що ми спостерігаємо?

1. Здачу в полон за наказом і знищення хлопців орками?

2. Скаргу з передової, що їм не видають потрібної зброї навіть, коли вона є?

3. Афери з гуманітарною допомогою, котру на собі теж зав"язав Єрмак?

4. Знищення економіки в угоду росії Гетманцевим, Шевченко- з Рожковою, та шоблою під керівництвом Шмигаля?

5. Відосики, селфі, фотки для Вог, замість побудови заводів військової техніки хоч під землею, хоч спільно з поляками, литовцями, латвійцями, естонцями чи німцями, чи США і навіть на їхній території?

Коли ******** перестануть доносити як перемогу? Коли здоровий глузд переможе жлобство, жадібнісь, казнокрадство і бажання диктатури?
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30.07.2022 16:28
+25
А чому ви всі Гітлера показуєте? Сталін то більше українців закатував і набагато більше його пропаганда працювала.Ці покидьки якраз підходять під сталінщину.
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30.07.2022 16:27
+20
ну, і скільки таких "заготованок" іще чекають слушної нагоди?..

Gheorghe Bandu @C0TUS

Дивно, з приводу масового вбивства росіянами українських полонених азовців не побачив одного логічного висновку, а саме: Путін і Зеленський - не противники, а партнери в цій війні.
Полонені азовці були проблемою для Зеленського. Путін її вирішив.
"Нет человека - нет проблемы"(с)
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30.07.2022 16:36
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30.07.2022 16:07 Відповісти
А чому ви всі Гітлера показуєте? Сталін то більше українців закатував і набагато більше його пропаганда працювала.Ці покидьки якраз підходять під сталінщину.
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30.07.2022 16:27 Відповісти
совковая привычка
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30.07.2022 16:33 Відповісти
Тому, що гітлера Захід не толерує, а сталіна - шану
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30.07.2022 18:01 Відповісти
Захід любить, поважає і шанує сталіна
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30.07.2022 18:02 Відповісти
будуть знову шкварені кацаби... треба їх бити по всій лінії https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

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30.07.2022 19:02 Відповісти
То про який тоді ексцес виконавця пригожина та ще й з корупційних мотивів розповідають ставленики ОПи у своїх інформаційних вкидах, намагаючись відбілити верхівку рашистської пітьми за вчинений нею терористичний акт в Оленівці із вбивством полонених азовців?

.
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30.07.2022 16:11 Відповісти
воно ще з 2019 року кряхчало ,що хоче подивитись маньяку в очі
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30.07.2022 16:22 Відповісти
Не ще, а лише. А ви досі хню городите.
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30.07.2022 17:25 Відповісти
Але головне питання до нашої військової розвідки, яка мала опікуватись полоненими бійцями ЗСУ:
- Чому ви не попередили, не відвернули цю жахливу провокацію рашистів?
- Чому не били у всі дзвони, коли наших хлопців відділили від усіх інших в'язнів тюрми в Оленівці і розмістили окремо в промзоні за наявності відкритої інформації про анонсовані пропагандистами ворога й підготовленими заздалегідь вбивствами азовців?
- Хто конкретно винен у всіх цих провалах
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30.07.2022 16:34 Відповісти
конкретно винні:
Г+Г
беня
73/43%зебілів
ЄрЗе
ну, і *****, не без того

А от порядок і ступінь витнуватості - це розсуд кожного
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30.07.2022 16:39 Відповісти
там целый сериал в телеге "Путешествие Пелосси на тайвань:3 мировая begining запасаемся попкорном и ждем зарево ядерного грибка, наконец то эта сраная популяция гомо дебиликусов самовыпилиться на земном шарике и настпут новая эра,поскорее бы
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30.07.2022 16:12 Відповісти
та не будет ничего..... узкопленочные побухтят, утрутся и будут торговать дальше.....
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30.07.2022 16:26 Відповісти
Заспокойся! Я так думаю - американці запропонують Китаю "обмін" : Китай не чіпає Тайвань, а НАТО "закриє очі" на анексію китайцями Сибіру Якщо вони погодяться на подібний "обмін", то війни років 20 не буде - китайцям десь стільки часу треба буде, щоб залишки "рассєян" витиснуть на захід - до Уралу, а всю шантрапу азіатську - асимілювать і "обкитаїть"
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30.07.2022 16:37 Відповісти
не будуть вони їх витісняти. китай охоче підтримує мішані руцько-китайські сімейні пари. Звісно ж руцька половина змушена буде вчити китайську мову. Кілька років тому говорили на цю тему і дивився навіть відео про таку сім'ю.
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30.07.2022 18:20 Відповісти
А земрази о чем думали ,когда сдали воинов в плен? - про доллары *****
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30.07.2022 16:15 Відповісти
Перший наказ був героїчно померти - не виконали, другий героїчно здатися - самі бачите.
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30.07.2022 17:27 Відповісти
Оксана Котомкіна: Коли бл@дство перестануть доносити як перемогу?

Коли здоровий глузд переможе жлобство, жадібнісь, казнокрадство і бажання диктатури?

Можете кидати в мене капцями, буцати і матюкатись

Однак мене не покидає думка, що оце світ перетворює Україну на сафарі, де моckaлі проводять геноцид, а інші - спостерігають.

Скільки не читала історичних паралелей, ніде не бачила, що по ворогу не можна лупити, що ворогу треба мамам дзвонити, що ворога не можна чіпати і лише відбиватись.

Дійсно? Що це за підхід? Всі ці "герої не вмирають", "Бог - накаже", "незабудемо".. це що? Що це за Стокгольмський синдром?

Поважають сильних, тих, хто приймає раціональні рішення.

А що ми спостерігаємо?

1. Здачу в полон за наказом і знищення хлопців орками?

2. Скаргу з передової, що їм не видають потрібної зброї навіть, коли вона є?

3. Афери з гуманітарною допомогою, котру на собі теж зав"язав Єрмак?

4. Знищення економіки в угоду росії Гетманцевим, Шевченко- з Рожковою, та шоблою під керівництвом Шмигаля?

5. Відосики, селфі, фотки для Вог, замість побудови заводів військової техніки хоч під землею, хоч спільно з поляками, литовцями, латвійцями, естонцями чи німцями, чи США і навіть на їхній території?

Коли ******** перестануть доносити як перемогу? Коли здоровий глузд переможе жлобство, жадібнісь, казнокрадство і бажання диктатури?
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30.07.2022 16:28 Відповісти
Навіщо транслювати цей "поток без свідомості"? Все до кучі - аби що? Вибирайте перемоги на свій смак і радійте їм, бо під час війни їх так мало.
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30.07.2022 17:32 Відповісти
ну так сама оксана катомкіна висловилася
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30.07.2022 18:22 Відповісти
Я тільки дивуюся,чому уряд УкраїниЮ"Укроборонпром" і президент нічого не розказали самій Котомкиній про заводи під землею,фабрики на заході України і співтовариства повиготовлення зброї з іноземними партнерами.Вони що там в керівництві країни вже зовсім ох%їли?Форму докладу Котомкиній забули?
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30.07.2022 21:05 Відповісти
Мабуть, було б коректно вказати, що на це джерело першим вказав О.Арестович в ефірі у М.Фейгіна... А то складається враження, що "проникливий" Цензор сам знайшов цього НЕЗИГАРЯ і розповів про це світові.
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30.07.2022 16:30 Відповісти
про этого незыгаря вчера весь день по всему интернету писали, тот же денис казанский, фашик донецкий и прочие
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30.07.2022 16:37 Відповісти
ну, і скільки таких "заготованок" іще чекають слушної нагоди?..

Gheorghe Bandu @C0TUS

Дивно, з приводу масового вбивства росіянами українських полонених азовців не побачив одного логічного висновку, а саме: Путін і Зеленський - не противники, а партнери в цій війні.
Полонені азовці були проблемою для Зеленського. Путін її вирішив.
"Нет человека - нет проблемы"(с)
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30.07.2022 16:36 Відповісти
Рікисна хня. І ти її спеціально закопіпастив...
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30.07.2022 17:33 Відповісти
В плен райсисянцев, всякую ***** *********** типо бурятов калмыков чичей дагистанцев тувинцев, брать в плен по частям
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30.07.2022 16:44 Відповісти
73/43%зебілів і ще добаветься 20% - ВСІ остальні йдуть за кораблем
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30.07.2022 17:34 Відповісти
Они за три дня анонсировали взрывы в своем Волгодонске, это конченые нелюди, рашисты.
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30.07.2022 17:35 Відповісти
 
 