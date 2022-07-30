Російські пропагандисти самі розповіли про майбутній теракт в Оленівці ще на початку червня

На початку червня прокремлівський телеграм-канал у дописі про постачання Україні HIMARS описав майбутній воєнний злочин РФ в колонії в Оленівці, де утримували українських в'язнів.

Опис майбутнього теракту в Оленівці був опублікований 5 червня в прокремлівському телеграм-каналі "НЕЗЫГАРЬ", повідомляє Цензор.НЕТ.

В публікації йшлося про поставки Україні реактивних систем залпового вогню від західних партнерів. Російські пропагандисти твердять, що використання РСЗВ курирують "Мі 6" та "офіцери Міноборони Великої Британії".

Табір військовополонених українців в Оленівці вони називають однією з можливих цілей для ЗСУ.

"Британці хочуть обставити удар РСЗВ, як спробу ВР РФ приховати "страту і тортури над полоненими, а після хайпонути за темником Бучі"", - йдеться в дописі.

"НЕЗЫГАРЬ" - анонімний телеграмканал. Він має понад 415 тис. підпісників.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.