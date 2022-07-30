ЗСУ "закрили" для росіян залізничний міст через Дніпро у Херсоні, - ОК "Південь"
Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися, зокрема доставляти військову техніку.
Про це інформує оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", – ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Чайка Київ
показати весь коментар30.07.2022 16:49
+22 Йцу Кенг #461207
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+18 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар30.07.2022 17:06
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https://twitter.com/i/status/1553355162391027718
купа трупів орків
з мостом пливуть
понтонним..
ХОККУ..
РККА при форсуванні Дніпра втратила 200 тисяч бійців.
Вчимо історію, не ******@о просто так...
Чтобы сразу пролет полетел
Тому провели ювелірний обстріл.
ремонтувати
https://twitter.com/i/status/1553273973043077120
а хто не заховався, Хаймарс не винний...
2) Возле Херсона ещё в пятницу навели понтонную переправу
3) вроде бы готовятся ввести движение паромов
Снабжение на западном берегу нужно в основном мирным жителям и пехотным частям РФ (по сравнению с артиллерией - минимальный обьём грузов). В случае атаки на Херсон, артиллерия РФ, будет отвечать ВСУ с другого берега (и там кажется немало лесов, чтоб прятать её позиции). А ВСУ придётся наступать, а потом вести снабжение передовых частей, чуть ли не по чистому полю, под этим огнём. Северодонецк в гораздо худших для обороняющихся условиях, держался почти месяц, и он в 3 раза меньше Херсона.