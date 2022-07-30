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ЗСУ "закрили" для росіян залізничний міст через Дніпро у Херсоні, - ОК "Південь"

міст

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися, зокрема доставляти військову техніку.

Про це інформує оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", – ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ зробила переправу замість пошкодженого Антонівського мосту, - британська розвідка

Автор: 

міст (1234) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+33
Герої наші, бережи вас Господь
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30.07.2022 16:49
+22
видео: ровные красивые дырдочки.....
https://twitter.com/i/status/1553355162391027718
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30.07.2022 16:51
+18
У 2 Світову німці охопили все київське угрупування РККА широкими кліщами від гомеля до Сміли, і лише потім переходили Дніпро в районі Києва.
РККА при форсуванні Дніпра втратила 200 тисяч бійців.
Вчимо історію, не ******@о просто так...
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30.07.2022 17:06
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Герої наші, бережи вас Господь
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30.07.2022 16:49 Відповісти
видео: ровные красивые дырдочки.....
https://twitter.com/i/status/1553355162391027718
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30.07.2022 16:51 Відповісти
еще не закрыли но поставили на паузу на 2-3 суток....НО это же не последняя пристрелочка))))хай майструют, его тезку уже заливали бетоном до 1 ночного прилета
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30.07.2022 16:53 Відповісти
Потяг ті "дірочки" вже не витримають. Потяг - це сотні тон ваги...
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30.07.2022 17:02 Відповісти
Чудова новина, в наближенні кацапського кінця головне послідовність та методичність. А то зрадовсепропальники вже 500 танків за день на понтонах перевезли
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30.07.2022 16:54 Відповісти
Тільки так.Мало б вже навчити,що москалі спочатку захоплюють територію,а потім на неї везуть усе можливо.Тому шляхи доставки та вже доставлене "начиння",мають нищитися першими.
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30.07.2022 16:56 Відповісти
еще один пешеходный мост. Можно правда одной автомотрисой подъезжать, и ящики вручную на другую перегружать. Но если рельсы перефигачить еще в одном месте, то сильно далеко тащить ящики придется.
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30.07.2022 16:56 Відповісти
Во 2 мировую через Днепр сначала туда, потом обратно переправлялись целые армии без всяких мостов. Не нужно преувеличивать их важность.
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30.07.2022 17:00 Відповісти
а шо в другу світову були дрони, супутники та високоточна артилерія, типу хаймарс?
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30.07.2022 17:01 Відповісти
Во 2 мировую через Днепр сначала туда, потом обратно переправлялись целые армии без всяких мостов. Не нужно преувеличивать важность дронов, спутников, высокоточной артиллерии и прочих хаймарсов..
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30.07.2022 17:07 Відповісти
Какой ценой потерь при этом
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30.07.2022 17:10 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F

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30.07.2022 17:18 Відповісти
Он хотел сказать, что сейчас у ********** есть порталы через подпространство.
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30.07.2022 18:46 Відповісти
кацапы - нация попаданцев.
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30.07.2022 19:22 Відповісти
Очевидец боев за Днепр, писатель Виктор Астафьев позже писал: «Когда с одной стороны в Днепр входили 25 тысяч воинов, то на противоположном выходили - не более 5-6 тысяч».
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30.07.2022 17:35 Відповісти
В 1943 на правом берегу сидел вермахт с пушками и танками и целил в реку. Это покруче дронов.
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30.07.2022 17:10 Відповісти
Вот так они выглядят и их очень много.
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30.07.2022 17:31 Відповісти
это не фото Днепра, а ты кацапская мразь
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30.07.2022 17:46 Відповісти
Это ху...ня. Хоть её и много, но она до пи..ды.
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30.07.2022 22:17 Відповісти
Дніпро.Світанок.
купа трупів орків
з мостом пливуть
понтонним..

ХОККУ..
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30.07.2022 18:50 Відповісти
У 2 Світову німці охопили все київське угрупування РККА широкими кліщами від гомеля до Сміли, і лише потім переходили Дніпро в районі Києва.
РККА при форсуванні Дніпра втратила 200 тисяч бійців.
Вчимо історію, не ******@о просто так...
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30.07.2022 17:06 Відповісти
Да как бы поболее... Около 600 за три дня
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30.07.2022 18:20 Відповісти
Да войска переправлялись, но с большими потертим
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30.07.2022 17:18 Відповісти
Потому что враг был на другом берегу, а не в 30-50км от него.
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30.07.2022 17:19 Відповісти
На Донбассе видел у переправ кучи трупов и металлома?
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30.07.2022 17:26 Відповісти
Да. Именно про это и говорю. А вот в Херсоне такого нет.
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30.07.2022 17:30 Відповісти
Наші притиснуть орків до Дніпра і почнуть працювати сокирами
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31.07.2022 01:01 Відповісти
Вот по таким объектам нужен ATACMS

Чтобы сразу пролет полетел
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30.07.2022 17:00 Відповісти
Не треба. Було б бажання, вже три мости були б в руїнах і при наявних засобах ураження. Візьмемо за робочу версію, що мости не дають сильніше пошкодити боневтік з дєрьмаком (насправді ні).
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30.07.2022 17:08 Відповісти
Точніш ГШ. Бо планують відновити досить швидко і використовувати для ЗСУ.
Тому провели ювелірний обстріл.
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30.07.2022 17:16 Відповісти
зачем? б\к удобнее нести, чем плыть с ним. Хотя... с дивана виднее...
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30.07.2022 17:10 Відповісти
Впевнений , що це тільки початок , так що оркам немає сенсу його
ремонтувати
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30.07.2022 17:05 Відповісти
Їм нема чим намісці.
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30.07.2022 17:17 Відповісти
Через Каховку пойдут
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30.07.2022 17:20 Відповісти
если будет "котёл" - пленных НЕ БРАТЬ !!! всю эту погань ПЕРЕМАЛЫВАТЬ на удобрение !!!
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30.07.2022 17:14 Відповісти
нам обменивать надо. Одного нашего на двоих ихних. Лучше на пятерых.
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30.07.2022 17:21 Відповісти
Котла не будет они через Каховку увеличили там группировку почти в трое
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30.07.2022 17:22 Відповісти
значит к осени усилится миграция лис из Николаевской области в Херсонскую.
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30.07.2022 17:29 Відповісти
Очнитесь там уже вполную работает понтонная переправа, там не будет нашего контрнаступления они будут пытаться наступать на Николаев или Кривой рог
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30.07.2022 17:50 Відповісти
только не теряйся когда херсон отвоюем,сильно не горюй потом,хотя понимаю твое будущее огорчение
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30.07.2022 17:56 Відповісти
понтонная переправа - это один понтон, который толкает 600 метров один чахлый БМК?? Понтон с заправщиком - красивая цель для дрона с гранатами HEDP, которых у нас как грязи.
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30.07.2022 18:05 Відповісти
Так и понтонов у РФ как грязи.
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31.07.2022 02:11 Відповісти
Очко твоё на бутылке работает, лаперогий. Кроме пешей роты дурачков-мобиков никто днепр не пересекал.
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30.07.2022 18:05 Відповісти
Ювелірне виключеня мосту! Відновленя швидке,з застосуваням спецтехніки.
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30.07.2022 17:19 Відповісти
Хочу ювелірного виключення правобережного угрупування, а потім і інших.
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30.07.2022 19:01 Відповісти
свежий Алчевск
https://twitter.com/i/status/1553273973043077120
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30.07.2022 17:26 Відповісти
Треба ще вжарити по ремонтно-відновлюваних підрозділах Укрзалізниці на окупованих територіях, щоб знищити спеціальну техніку. Місця знаходження в Укрзалізниці відомі, провести дорозвідку і вперед. Те ж саме з Укравтодором і дорожнобудівельними пвдприємствами.
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30.07.2022 17:36 Відповісти
ага. Днем. Шоб больше убитых было. И обязательно сладкова+ пригласить.
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30.07.2022 17:46 Відповісти
Ремонтники мають мати клепки в головах і ховатись якнайдалі

а хто не заховався, Хаймарс не винний...
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31.07.2022 01:05 Відповісти
Це добра справа, але, нажаль, бійці з-під Херсону кажуть, що поки що не відчувають зменьшення кількості обстрілів. Мабудь, все ж таки вони великі запаси завчасно зробили.
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30.07.2022 17:53 Відповісти
Кацап, ты не туда мягкий знак суешь, палишься.
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30.07.2022 18:07 Відповісти
1) В Каховке переправа действует
2) Возле Херсона ещё в пятницу навели понтонную переправу
3) вроде бы готовятся ввести движение паромов

Снабжение на западном берегу нужно в основном мирным жителям и пехотным частям РФ (по сравнению с артиллерией - минимальный обьём грузов). В случае атаки на Херсон, артиллерия РФ, будет отвечать ВСУ с другого берега (и там кажется немало лесов, чтоб прятать её позиции). А ВСУ придётся наступать, а потом вести снабжение передовых частей, чуть ли не по чистому полю, под этим огнём. Северодонецк в гораздо худших для обороняющихся условиях, держался почти месяц, и он в 3 раза меньше Херсона.
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31.07.2022 02:09 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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30.07.2022 18:16 Відповісти
.Тепер кацапи , дивіться фільм про Васілія Івановича і мотайте на вус . Знадобиться .. .
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30.07.2022 18:42 Відповісти
Маємо надію і явірю що в наших є все таки замисел!
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30.07.2022 18:59 Відповісти
Здається я зрозумів для чого ***** їздив до Ірану. Він їздив щоб перси іранці(перси) поділилися досвідом наведеня переправ - перси два рази наводили переправи через Босфор, перший раз коли напали на Скіфію другий коли напали на Грецію(Елладу). Але в ***** знання історії перекрученні і він помилився з країною куди повинен був їхати. А їхати треба було або в Грецію або в Ліван, бо переправу наводили або греки або фінікійці(ліванці) .
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30.07.2022 21:19 Відповісти
 
 