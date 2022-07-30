ЗСУ "закрили" для росіян залізничний міст через Дніпро у Херсоні, - ОК "Південь"

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися, зокрема доставляти військову техніку.

Про це інформує оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", – ідеться в повідомленні.

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