У РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія, знищуючи українських полонених в Оленівці

У Центрі стратегічних комунікацій окреслили 7 цілей, які переслідували військові РФ, знищуючи українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє в телеграмі.

Зазначається, що вбивство військовополонених потребує ретельного міжнародного розслідування за участі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я цієї категорії військовополонених.

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"Заяви російської сторони про буцімто український обстріл барака системами M142 HIMARS і демонстрація уламків ракети, нібито знайдених на місці вбивства, є свідомою брехнею та фабрикуванням доказів", - ідеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що непричетність HIMARS легко довести, адже кожен постріл і ціль влучання надійно документуються. Точність ураження цілей HIMARS засвідчена успіхами Збройних сил України у знищенні тилових військових об’єктів росіян.

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Крім того, інформація про перебування військовополонених з "Азовсталі" в Оленівці була публічною, тому ЗСУ не мали мотиву здійснювати атаку на цей населений пункт.

Також, попередні висновки, зроблені за оприлюдненими фото й перехопленими Служби безпеки України розмовами загарбників, дають підстави розглядати версію про підрив у середині барака.

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Є достатні підстави стверджувати, що вбивство військовополонених в Оленівці було умисним і завчасно запланованим російською стороною, що мало такі сім цілей.