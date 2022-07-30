У РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія, знищуючи українських полонених в Оленівці
У Центрі стратегічних комунікацій окреслили 7 цілей, які переслідували військові РФ, знищуючи українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє в телеграмі.
Зазначається, що вбивство військовополонених потребує ретельного міжнародного розслідування за участі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я цієї категорії військовополонених.
"Заяви російської сторони про буцімто український обстріл барака системами M142 HIMARS і демонстрація уламків ракети, нібито знайдених на місці вбивства, є свідомою брехнею та фабрикуванням доказів", - ідеться у повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що непричетність HIMARS легко довести, адже кожен постріл і ціль влучання надійно документуються. Точність ураження цілей HIMARS засвідчена успіхами Збройних сил України у знищенні тилових військових об’єктів росіян.
Крім того, інформація про перебування військовополонених з "Азовсталі" в Оленівці була публічною, тому ЗСУ не мали мотиву здійснювати атаку на цей населений пункт.
Також, попередні висновки, зроблені за оприлюдненими фото й перехопленими Служби безпеки України розмовами загарбників, дають підстави розглядати версію про підрив у середині барака.
Є достатні підстави стверджувати, що вбивство військовополонених в Оленівці було умисним і завчасно запланованим російською стороною, що мало такі сім цілей.
- Дискредитацію політичного керівництва України фальшивими звинуваченнями у "злочинному наказі" та хибності політичного рішення про здачу в полон гарнізону "Азовсталі".
- Дискредитацію ЗСУ фальшивими звинуваченнями у виконанні "злочинних наказів" або ж у професійній некомпетентності у визначенні й точності ураження цілей.
- Дискредитацію західних постачань зброї для України.
- Приховану страту військовослужбовців полку "Азов".
- Знищення свідків та жертв катувань українських військовополонених.
- Деморалізацію українського суспільства шокуючою новиною.
- Підрив бойового духу ЗСУ і волі до спротиву (злочин вчинено одночасно з поширенням відео про садистську розправу над українським полоненим).
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В цьому відео є ще один момент, розрахований суто на "своїх".
Далеко не всі російські військові аж так сильно бажають вмерти за Путіна. А зараз ситуація на фронті така, що цілком реальним стало оточення частини російських військ. Так от, це відео повністю виключає для російських військових можливість здатися в полон. "Знаєте, що після такого з вами"бендеравци" зроблять?".
Це відео для росіян - як додатковий загранотряд, але не ззаду, а спереду. Втекти не можна, свої розстріляють. Здатися не можна. Залишається "стояти насмерть", чого й прагнув від своєї армії Путін.
2. і знов на перше місце поставили політичне керівництво. лижіть активніше!
у нас всім командує верховний коловнокомандувач, він і дав наказ розмінувати вихід з Криму. і утримувати Маріуполь. а також, очевидно, і команду не проривати оточення.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723850007979521&id=100010636159003&__cft__[0]=AZW4DA8WGpPPTYRNR5cT7bqdzicMWFGjx_1prnfF1hnbkwFTmIkiIDKjN8Xylz2h6Bmnoygbq1mEDWGax0zz-WYtFNB6asrE6jRTKuO-Cibxc1h4D1dbDPVIT_wmjoF2ta3O-ALPUmHC6r3_sImPfrGnPHQUlRmdMFrPfpG_fNlQQQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
...То скажіть мені, що це таке було від будановського ГУР:
https://gur.gov.ua/content/vbyvstvo-ukrainskykh-zakhysnykiv-v-olenivtsi-svidomyi-akt-teroryzmu-ukraina-vymahaie-nehainoho-rozsliduvannia-obstavyn-i-prychyn-smerti-nashykh-heroiv.html?fbclid=IwAR1eaAtIOj7ozU_4QO0mm03dx_hgfS8OZvtlyz_dwoZfdXnbOGJB41w5k5c https://gur.gov.ua/.../vbyvstvo-ukrainskykh-zakhysnykiv-v...
«Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.».
Якщо злочин скоїли вагнерівці за наказом Прігожіна з метою приховати від мо інші свої злочини, але це НЕ БУЛО узгоджено з міноборони рф, то тут нема прямої юридичної відповідальності їхніх збройних сил. Виникають ще стотисячні підстави, щоб визнати пвк вагнера терористичною організацією, але при такому трактуванні сама раша з її армією повністю виводяться з-під удару. Тож і вимога визнати московію державою-терористкою дискредитується...
- а что не так в первом пункте? приказа не было?
1. Хто брехав, що загрози нападу немає і звав на шашлики?
2.Хто призначив зрадників в Херсонську область?
3. Хто розмінував Чонгар і Перекоп?;
4.Хто дав команду здачі півдня?;
5.Хто про@бав захоплення Маріуполя?
6.Хто дав команду здатися захисникам Маріуполя?
7.Хто знову викручується як вух на сковороді, звинувачуючи то ООН, то "Червоний Хрест"?
-хто заморозив ракетну програму "Нептун"?
-хто відмовився замовити і поставити на озброєння ракетні комплекси "Грім 2", а також "Вільха М"?
-хто не створив підрозділи тероборони по всій Херсонській області і не запезпечив їх всим необхадним?...
Якби було створено всього декілька дивізіонів "Нептун" біля Одеси і Херсонської області, то не одна іржава посудина кацапів не вийшла в море і не гатила по Миколаєву, Одесі ті інших містах ракетами.
1) що каже ККУ про здачу в полон військовослужбовця?
2) які правові підстави для віддання "наказу" про здачу в полон?
3) хто віддав (якщо взагалі бодай хтось віддавав) "наказ" про здачу в полон воякам полку Азов та залишкам бригади морпіхів у Маріуполі?
4) про яку "дискредитацію" ви там торочите, коли в останньому відео командир полку Азов прямо сказав: "Мені віддало наказ вище військове керівництво"?
5) у вас узагалі є совість?