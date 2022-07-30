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Окупанти заявили про нові правила виїзду через Василівку, в черзі залишається 800 авто, - Федоров

область,запорізька,василівка

Окупанти на блокпостах у Василівці заявили про нововведення з 1 серпня для охочих виїхати з окупованих територій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомили, що окупанти заявили, що з 1 серпня всім, хто хоче проїхати блокпости треба брати спецперепустки в окупаційній комендатурі. Тобто росіяни мають на меті ускладнити механізм пропуску для осіб, що покидають окуповані території.

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Станом на ранок 30 липня, у Василівці у черзі на виїзд стояли понад 800 автомобілів та понад 4000 громадян. Через блокпости в напрямку Запоріжжя пропускають не більше 200-300 авто на добу. Тепер пропускний режим змінився - дозволяють проїжджати лише вранці. Приблизно з 28 липня окупанти почали робити копії паспортів людей, які виїжджають до Запоріжжя.

армія рф (17509) окупація (6717) Запорізька область (3639) Федоров Іван (649)


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Незважаючи на нестерпну спеку, тисячі українців, що тікають від "рускава міра", змушені з тиждень чекати на проїзд через ворожі блок-пости під Василівкою на дорозі до Запоріжжя. Так рашисти намагаються прикритись людьми, як живим щитом, від можливої стрімкої атаки при контрнаступі ЗСУ.
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30.07.2022 17:17 Відповісти
Уже Абдрестович контрнаступ отменяет, говорит будет жесткая оборона с нашей стороны. Вот с такими фруктами и воюем.
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30.07.2022 17:20 Відповісти
Прикол в том, что существует очередь из Запорожья (авторынок), до Мелитополя под рашкой сейчас, и запись на неделю вперед, можно за деньги до 400$. Как-то так, а у медали есть две стороны. Идёт война, я не удивлюсь, что как в 14 и товары возят и деньги обналичивать, вопрос- нахера тогда весь этот цирк, Нахера дожить в землю пацанов, чтобы какие-то чмошники и уроды на этом деньги делали.
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30.07.2022 23:35 Відповісти
Терроризируют на нашей земле твари козломордые.
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30.07.2022 17:18 Відповісти
Вместо граждан проголосуют на своём псевдореферендуме. Копии то собирают.
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30.07.2022 19:26 Відповісти
 
 