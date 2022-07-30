Окупанти заявили про нові правила виїзду через Василівку, в черзі залишається 800 авто, - Федоров
Окупанти на блокпостах у Василівці заявили про нововведення з 1 серпня для охочих виїхати з окупованих територій.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місцеві мешканці повідомили, що окупанти заявили, що з 1 серпня всім, хто хоче проїхати блокпости треба брати спецперепустки в окупаційній комендатурі. Тобто росіяни мають на меті ускладнити механізм пропуску для осіб, що покидають окуповані території.
Станом на ранок 30 липня, у Василівці у черзі на виїзд стояли понад 800 автомобілів та понад 4000 громадян. Через блокпости в напрямку Запоріжжя пропускають не більше 200-300 авто на добу. Тепер пропускний режим змінився - дозволяють проїжджати лише вранці. Приблизно з 28 липня окупанти почали робити копії паспортів людей, які виїжджають до Запоріжжя.
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