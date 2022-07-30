У Польщі оголосили збір 5 млн злотих на бойові безпілотники для України

Поляки збирають кошти на придбання дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Повідомляється, що збір оголосив портал Defence24, який планує закупити для України бойові безпілотники Warmate у кількості 20 одиниць. Мета - зібрати п'ять мільйонів злотих, вже зібрано понад 500 тисяч. П'ять мільйонів - це вартість двох комплектів по 10 дронів і навчання операторів.

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"Це так звані дрони-камікадзе – безпілотний літальний апарат, який використовується для знищення найважливіших цілей, та вже використовується українськими спецназівцями. Це єдиний у світі безпілотник такого типу, який має змінні головки залежно від того, яку ціль він буде вражати", – пояснив у Polsat News Юліуш Сабак з Defence24.

Він зазначив, що така зброя вже була доставлена ​​в Україну й показала свою ефективність у бойових умовах.

Виробник WB Group погодився передати два комплекти з 10 дронів для цілей акції, сказав журналіст порталу, Cdr Максиміліан Дура. За його словами, українська сторона повідомила про те, який спецпідрозділ отримає один із комплектів. Зібрані поляками кошти будуть переказані на спеціальний рахунок.

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