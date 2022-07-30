У Польщі оголосили збір 5 млн злотих на бойові безпілотники для України
Поляки збирають кошти на придбання дронів-камікадзе Warmate для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Повідомляється, що збір оголосив портал Defence24, який планує закупити для України бойові безпілотники Warmate у кількості 20 одиниць. Мета - зібрати п'ять мільйонів злотих, вже зібрано понад 500 тисяч. П'ять мільйонів - це вартість двох комплектів по 10 дронів і навчання операторів.
"Це так звані дрони-камікадзе – безпілотний літальний апарат, який використовується для знищення найважливіших цілей, та вже використовується українськими спецназівцями. Це єдиний у світі безпілотник такого типу, який має змінні головки залежно від того, яку ціль він буде вражати", – пояснив у Polsat News Юліуш Сабак з Defence24.
Він зазначив, що така зброя вже була доставлена в Україну й показала свою ефективність у бойових умовах.
Виробник WB Group погодився передати два комплекти з 10 дронів для цілей акції, сказав журналіст порталу, Cdr Максиміліан Дура. За його словами, українська сторона повідомила про те, який спецпідрозділ отримає один із комплектів. Зібрані поляками кошти будуть переказані на спеціальний рахунок.
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Це тварини які свідомо убивають українців і в них нема ніякого страху до українців - бо ВОЛОДИМИР ЗОЛКІН зніме відео бе розкаже як добре поводятся з орками, дозволять позвонити їх родичам які скажуть що вони не політики і ніхто нікого не вбивав.
В 1 Чеченскі відрізали голови русским і тим самим кували страх і тоді виграла Ічкерия. Потім пришли політики начали домовлятись, що дало можливісь оркам краще підготуватись і знишити 360 тис чеченців.
Маленька Ічкерия виграла 1 Чеченську - бо кожен москаль знав що йому відріжуть його дурну башку. Потім пришли політики - надо просто перестать стрелять і Орки вернулись і вбили 360 тис людей
Взагалі, ми всі почуємо багато казок.
Колись давно, була пика агрохімії на бігборді.
І коротенький текст, з якого виходило, що цей "неперевершенний волонтер", зібрав для армії чи 100 чи 200 мільйонів гривень!
Так що, після війни ми 100% побачимо і почуємо імена наших "оборонців": тищенко, безугла, агрохімія, єрмак!