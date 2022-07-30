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У Польщі оголосили збір 5 млн злотих на бойові безпілотники для України

дрон

Поляки збирають кошти на придбання дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Повідомляється, що збір оголосив портал Defence24, який планує закупити для України бойові безпілотники Warmate у кількості 20 одиниць. Мета - зібрати п'ять мільйонів злотих, вже зібрано понад 500 тисяч. П'ять мільйонів - це вартість двох комплектів по 10 дронів і навчання операторів.

Читайте також: Україна та Польща планують створити Долину безпілотників

"Це так звані дрони-камікадзе – безпілотний літальний апарат, який використовується для знищення найважливіших цілей, та вже використовується українськими спецназівцями. Це єдиний у світі безпілотник такого типу, який має змінні головки залежно від того, яку ціль він буде вражати", – пояснив у Polsat News Юліуш Сабак з Defence24.

Він зазначив, що така зброя вже була доставлена ​​в Україну й показала свою ефективність у бойових умовах.

Виробник WB Group погодився передати два комплекти з 10 дронів для цілей акції, сказав журналіст порталу, Cdr Максиміліан Дура. За його словами, українська сторона повідомила про те, який спецпідрозділ отримає один із комплектів. Зібрані поляками кошти будуть переказані на спеціальний рахунок.

Також читайте: Знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

безпілотник (4203) Польща (8529) дрони (4757)


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Топ коментарі
+15
В первую очередь сборы денег надо начинать с наших политиков, в том числе и бывших, которые притаились в своих нищенских и наблюдают за происходящим. Полная инвентаризация их имущества даст ответы на многие вопросы и поможет вооружить сразу несколько бригад. А то уже становится как-то стыдновато, что нам собирают донатики на оружие литовские и польские пенсионеры, пока наши аферисты по 30 миллионов долларов в чемоданах через таможню-пограничников из страны вывозят
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30.07.2022 17:59
+11
Дякуємо, брати !
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30.07.2022 18:07
+9
Щиро дякуємо, Польще!
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30.07.2022 18:07
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В первую очередь сборы денег надо начинать с наших политиков, в том числе и бывших, которые притаились в своих нищенских и наблюдают за происходящим. Полная инвентаризация их имущества даст ответы на многие вопросы и поможет вооружить сразу несколько бригад. А то уже становится как-то стыдновато, что нам собирают донатики на оружие литовские и польские пенсионеры, пока наши аферисты по 30 миллионов долларов в чемоданах через таможню-пограничников из страны вывозят
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30.07.2022 17:59 Відповісти
"Кропивою" - рашистам по сраці! За підтримки українських громадян
https://youtu.be/***********
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30.07.2022 18:02 Відповісти
Дякуємо, брати !
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30.07.2022 18:07 Відповісти
Щиро дякуємо, Польще!
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30.07.2022 18:07 Відповісти
хотят успеть собрать к празднованию дня Святого Понтония в Херсоне.
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30.07.2022 18:12 Відповісти
Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
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30.07.2022 18:20 Відповісти
розробникам камікадзе на каву
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30.07.2022 18:25 Відповісти
Ну в принципі зелені розвязали руки оркам. Замість того щоб построїти европейску колию до румунского порту Украина 25% зерна віддасть Турції і підпише договір про зняття з РФ частину санкцій. Зокрема на агропродукцію, добрива, продажу тітану Франції, запчастин для літаків та деяку електроніку. Орки отримали договір і спокійно обстрілюють термінали зерна, порт Одесси, підривають полоненних, відкрито ріжуть українців, відрізають голови і розрізають животи.
Це тварини які свідомо убивають українців і в них нема ніякого страху до українців - бо ВОЛОДИМИР ЗОЛКІН зніме відео бе розкаже як добре поводятся з орками, дозволять позвонити їх родичам які скажуть що вони не політики і ніхто нікого не вбивав.
В 1 Чеченскі відрізали голови русским і тим самим кували страх і тоді виграла Ічкерия. Потім пришли політики начали домовлятись, що дало можливісь оркам краще підготуватись і знишити 360 тис чеченців.
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30.07.2022 18:25 Відповісти
Украина не передаст 25 процентов просто для Турции будет скидка на 25 процентов и Турция же не будет покупать все зерно. ваши рты воняет туркофобием.
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30.07.2022 19:10 Відповісти
та и Золкин тоже подлец - разрушает скрепы рускавамира.
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30.07.2022 19:17 Відповісти
Логіка идеальна - укладайте контракт, убивайте українців - як що щось вони вам нічого не зроблять нагодують - дадуть позвонити додому де орки скажуть що їх син, чоловік нівкого не стріляв.
Маленька Ічкерия виграла 1 Чеченську - бо кожен москаль знав що йому відріжуть його дурну башку. Потім пришли політики - надо просто перестать стрелять і Орки вернулись і вбили 360 тис людей
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31.07.2022 05:12 Відповісти
так так так, а яка щекраїна приняла крадене зерно с Херсонскої області и крадений металопрокат с Азовстали а. Сирия і Турция. хто- хто а Азеррбайжан завжди лиже дупу Турциї і РФ.
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31.07.2022 04:50 Відповісти
Дуже хочеться сподіватись, що наша влада і згодом буде пам'ятати, все те що для нас робили поляки під час цієї війни.
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30.07.2022 18:29 Відповісти
з євреєм?
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30.07.2022 18:37 Відповісти
золкін образився, коли йому не вистачило часу
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30.07.2022 18:30 Відповісти
дуже образився
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30.07.2022 18:31 Відповісти
навіть відос виклав, ображений, ***
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30.07.2022 18:33 Відповісти
Коли ж я почую - депутати ВР скинулись на безпілотник, депутати - забезбечили ліками поранених?
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30.07.2022 18:46 Відповісти
Допомога від депутатів - більша ніж від волонтерів?
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30.07.2022 18:47 Відповісти
Після війни почуєте.
Взагалі, ми всі почуємо багато казок.
Колись давно, була пика агрохімії на бігборді.
І коротенький текст, з якого виходило, що цей "неперевершенний волонтер", зібрав для армії чи 100 чи 200 мільйонів гривень!
Так що, після війни ми 100% побачимо і почуємо імена наших "оборонців": тищенко, безугла, агрохімія, єрмак!
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30.07.2022 22:10 Відповісти
 
 