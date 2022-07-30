Росія має намір повністю стерти Україну з карти світу, - посол США в ООН Томас-Грінфілд
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір демонтувати Україну та "повністю стерти її з карти світу".
Томас-Грінфілд заявила Раді Безпеки ООН, що з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей, а також південних Херсонської та Запорізької областей "з метою проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання до Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Вона також повідомила, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".
Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що "безперервне накачування" зброї США і НАТО в збройні сили України лише "продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати".
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- За моїми спостереженнями, ми вже давно ні на кого не надіємося. Ми якось пересвідчилися в 2014-му році, що самі собі даємо раду - і, до речі, це великий фактор політичної зрілості. Бо перед війною в українців був комплекс не просто меншовартості, а прямо-таки зовнішнього патерналізму - дитячої надії на якогось чужого «дорослого дядю», якогось мудрого європейця, шевченківського «німця», який приїде і все нам, малим-дурним, «розкаже». А тут раптом виявилось, що ми зовсім не такі вже малі й дурні - і, в принципі, самі зараз можемо їм давати уроки резистансу, і вони могли б у нас дечого повчитися... І в Європі є люди, в тому числі серед політичного класу, які це розуміють. Вони ще в меншості, але їх прибуває, і процес рухається в потрібному для нас напрямі. Словом, складні й цікаві часи, в яких дуже незатишно жити, але про які через 30 років нашим внукам і правнукам буде дуже цікаво читати в підручниках. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
Но на самом деле рабсеяне готовтесь к тотальному дефициту и железному занавесу, куда заведет вас недоразвитый фюрерок.
https://t.me/Tsaplienko/12503
Один мокша вообще шедеврально заявил -" и плевать, главное, что весь мир знает нас, как Русь и будет знать, а с вами мы рано или поздно покончим"
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи. Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
Й імперськая тюрма!
Б'ємось проти кремлівського
Московського ярма!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Іде війна народная,
Священний бій кипить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Нехай під окупантами
Завжди земля горить!
Українська народна пісня
Це все наслідок глобальної світової кризи.
Штатам у такій ситуації дуже потрібне якнайшвидше знищення рашки, і експропріація її матеріальних цінностей. Тільки так самі Штати зможуть уникнути свого краху. (І всі їхні союзники)
сс*ны