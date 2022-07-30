Росія має намір повністю стерти Україну з карти світу, - посол США в ООН Томас-Грінфілд

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір демонтувати Україну та "повністю стерти її з карти світу".

Томас-Грінфілд заявила Раді Безпеки ООН, що з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей, а також південних Херсонської та Запорізької областей "з метою проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання до Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Вона також повідомила, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".

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Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що "безперервне накачування" зброї США і НАТО в збройні сили України лише "продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати".