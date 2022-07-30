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Папа Римський Франциск не виключив можливості відходу від посади за станом здоров'я

франциск

Папа Римський Франциск визнав, що більше не зможе здійснювати пастирські візити настільки активно і не відкинув можливості відходу від справ.

"Я не думаю, що зможу продовжувати мандрувати в колишньому ритмі", - наводить у суботу іспанська телерадіокомпанія РТВЕ його слова, сказані на прес-конференції на борту літака на шляху з Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"У моєму віці і з цим обмеженням (у папи Римського вже тривалий час спостерігається проблема з колінним суглобом, через що йому доводиться переміщатися в інвалідному візку) я повинен поберегти сили для того, щоб ще трохи послужити церкві, або подумати про можливість відійти убік", - сказав він.

"Двері залишаються відчиненими, такий варіант цілком нормальний. Досі я не дзвонив у ці двері, але я не хочу говорити, що завтра не почну подумувати про це", - додав понтифік. На його думку, "нічого незвичайного не станеться, жодної катастрофи не станеться".

Папа Римський пояснив, що не хоче робити операцію на коліні, хоч медики йому й пропонували. "Анестезія – це не іграшка, саме тому я думаю, що операція мені не підходить", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск

Автор: 

Папа Римський (321) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+19
Ще один безпомічний і безпорадний персонаж...
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30.07.2022 18:54
+15
Признание в политической импотенции принято.
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30.07.2022 18:56
+13
Людина на фото в білій сутані праворуч, зробив у світі найбільше для виправдання війни в Україні. Його аргумент про розширення НАТО і що це спровокувало росію напасти на Україну один із найцитованіших наративів у орди. До речі, і у світових ЗМІ теж. Так, Папа так сказав....

Заголовок першої смуги La Stampa як свідчення

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30.07.2022 18:52
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чорний папаша
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30.07.2022 18:49 Відповісти
Людина на фото в білій сутані праворуч, зробив у світі найбільше для виправдання війни в Україні. Його аргумент про розширення НАТО і що це спровокувало росію напасти на Україну один із найцитованіших наративів у орди. До речі, і у світових ЗМІ теж. Так, Папа так сказав....

Заголовок першої смуги La Stampa як свідчення

показати весь коментар
30.07.2022 18:52 Відповісти
Ще один безпомічний і безпорадний персонаж...
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30.07.2022 18:54 Відповісти
Признание в политической импотенции принято.
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30.07.2022 18:56 Відповісти
І прутіна з собою забирай...
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30.07.2022 18:58 Відповісти
А чому Ви написали прутіна? Справа в тому, що французькою прут - то значить пердячка.
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30.07.2022 19:14 Відповісти
відволікаючий маневр, щоб потім кивати на здоров'я, чому в Україну не прилетів...

а так клявся й божився у серпні завітати...

колінка болить..типу пішкадралом від Ватикану до Києва..і на карачках по Андріївському до Софії..
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30.07.2022 18:58 Відповісти
Папа Франциск-лізь вже на пічь скоріше...
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30.07.2022 18:59 Відповісти
...купил бы 10 истребителей для Ukraine,на деньги 3 райха
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30.07.2022 19:07 Відповісти
Попапив і досить, однак толку ніякого!
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30.07.2022 19:08 Відповісти
самый конченый папа
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30.07.2022 19:08 Відповісти
Схоже що в нього прогресуюча деменція.
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30.07.2022 19:08 Відповісти
Чувирло кінчене, ще й не розібравшись лізло мирити з кацапами, тварина.
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30.07.2022 19:20 Відповісти
папа крайній лівак і цим все сказано
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30.07.2022 19:22 Відповісти
Бон вояж..
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30.07.2022 19:24 Відповісти
политический импотент
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30.07.2022 19:29 Відповісти
Піде працювати радником в Газпром, заслужив.
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30.07.2022 19:31 Відповісти
Давно вже час.
Коли проблеми з розумовим здоров'ям, треба сидіти в дурці, а не в Ватикані.
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Скольким людям Ватикан испортил здоровье и жизни, но пенсии им платить не желает.
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30.07.2022 19:43 Відповісти
Никакой!
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30.07.2022 20:08 Відповісти
Ой бідняжка в сукні, так трудилося так трудилося все життя, що аж коліна захворіли. Та вйобуй вже ***** вилупок сектантський поскоріше.
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30.07.2022 20:11 Відповісти
"гадскій папа"...(с.)
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30.07.2022 21:21 Відповісти
Папа Франциск-велика іміджева проблема католицької церкви зараз.

Ранше це були постійні педофільські скандали...
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30.07.2022 21:21 Відповісти
Стан здоров'я це прикриття для відходу від пекельної правди адже сумління не титанове
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30.07.2022 21:27 Відповісти
Католицькій церкві потрібно просити пробачення в Бога і в українців. За те що намагалися жорстко й настирно затягнути українців в католицизм. В результаті українці попали в катастрофічну кабалу до кацапні. А поляки на деякий час були втративші державність. І також в результаті з'явився диявольський монстр, який загрожує всьому християнському світу і не тільки християнському.

Зараз ясно, що для самозбереження нашого народу нам треба було тоді перейти в унію і не зв'язуватись з кацапнею. Нехай мене вибачить глибокоповажний мною Вселенський патріарх ПЦ, але це так. Але наш народ не міг тоді це сприйняти.

Тому католицькій церкві треба було бути більш гнучкою й хоч трохи вміти прогнозувати наслідки. Тоді напевно папа був такий же не розумний як і цей. А напевно ще й набагато дурніший й упоротий.
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30.07.2022 21:56 Відповісти
Франциск має якомога скоріше йти на пенсію. Можливо Франциск колись був розумний, але вік... Деменція й інші болячки не дають активно думати.

В наш час Папою має бути розумний й набагато молодший європеєць. А цей папа не дуже розумний не молодий і не європеєць.
В наш час краще всього коли папою буде знову поляк.
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30.07.2022 22:20 Відповісти
Хіба може розуміти кацапів людина, яка все життя варилась в латиноамериканській кухні.
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31.07.2022 00:17 Відповісти
Давно пора.
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30.07.2022 22:21 Відповісти
Давай, папаша, лічись! Толку з тебе...
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30.07.2022 23:09 Відповісти
Папа завзятий соціаліст. Співчуває
червоній наволочі у всьому світі. Нещодавно зробив заяву, що: " не все однозначно в Україні. Може й вона теж винна, що до неї прийшла війна." Ти дивись яка падлюка!
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30.07.2022 23:46 Відповісти
Приймати його в Україні, поки не виправить свою позицію, не допустимо. А поки що хай іде за кацапським кораблем.
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31.07.2022 00:31 Відповісти
Він поплатився своєю посадою, за підтримку війни проти України! Його згодом отрують, в новинах звісно буде смерть від серцевої недостатності. Для калолицизму він завдав непоправної шкоди!
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31.07.2022 07:24 Відповісти
і що навіть не подивишся в очі расєйськаму царю?
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31.07.2022 09:51 Відповісти
Перед тим як висловлюватись, Франциск мав би попросити українське МЗС розказати йому своє бачення. Нехай би поїхали в Ватикан і йому розказали. Йому навіть розуму й порядності не вистачило для розуміння такого.
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31.07.2022 11:42 Відповісти
 
 