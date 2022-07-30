Папа Римський Франциск не виключив можливості відходу від посади за станом здоров'я
Папа Римський Франциск визнав, що більше не зможе здійснювати пастирські візити настільки активно і не відкинув можливості відходу від справ.
"Я не думаю, що зможу продовжувати мандрувати в колишньому ритмі", - наводить у суботу іспанська телерадіокомпанія РТВЕ його слова, сказані на прес-конференції на борту літака на шляху з Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У моєму віці і з цим обмеженням (у папи Римського вже тривалий час спостерігається проблема з колінним суглобом, через що йому доводиться переміщатися в інвалідному візку) я повинен поберегти сили для того, щоб ще трохи послужити церкві, або подумати про можливість відійти убік", - сказав він.
"Двері залишаються відчиненими, такий варіант цілком нормальний. Досі я не дзвонив у ці двері, але я не хочу говорити, що завтра не почну подумувати про це", - додав понтифік. На його думку, "нічого незвичайного не станеться, жодної катастрофи не станеться".
Папа Римський пояснив, що не хоче робити операцію на коліні, хоч медики йому й пропонували. "Анестезія – це не іграшка, саме тому я думаю, що операція мені не підходить", – сказав він.
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Заголовок першої смуги La Stampa як свідчення
а так клявся й божився у серпні завітати...
колінка болить..типу пішкадралом від Ватикану до Києва..і на карачках по Андріївському до Софії..
Коли проблеми з розумовим здоров'ям, треба сидіти в дурці, а не в Ватикані.
Ранше це були постійні педофільські скандали...
Зараз ясно, що для самозбереження нашого народу нам треба було тоді перейти в унію і не зв'язуватись з кацапнею. Нехай мене вибачить глибокоповажний мною Вселенський патріарх ПЦ, але це так. Але наш народ не міг тоді це сприйняти.
Тому католицькій церкві треба було бути більш гнучкою й хоч трохи вміти прогнозувати наслідки. Тоді напевно папа був такий же не розумний як і цей. А напевно ще й набагато дурніший й упоротий.
В наш час Папою має бути розумний й набагато молодший європеєць. А цей папа не дуже розумний не молодий і не європеєць.
В наш час краще всього коли папою буде знову поляк.
червоній наволочі у всьому світі. Нещодавно зробив заяву, що: " не все однозначно в Україні. Може й вона теж винна, що до неї прийшла війна." Ти дивись яка падлюка!