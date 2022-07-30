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Новини Війна
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ЗСУ відбили штурми на Авдіївському, Новопавлівському та Слов’янському напрямках, на Бахмутському РФ має частковий успіх, - зведення Генштабу

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Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Російські окупанти на припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштаба ЗСУ станом 18.00 30.07.2022 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Ворог намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.

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На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.

Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного. Завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, успіху не мав, відійшов.

Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка - Павлівка, успіху не мав, відійшов.

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На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів, здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ та озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка. Вів повітряну розвідку положення наших військ БпЛА.

На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку, здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.

Намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6627)


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Топ коментарі
+23
Мене вже цей постійний частковий успіх кацапні лякає. На фоні блогерів та наших політиків, які тільки і говорять про контрнаступ та перемогу на полях війни.
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30.07.2022 19:10
+21
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.07.2022 18:51
+18
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30.07.2022 18:52
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.07.2022 18:51 Відповісти
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30.07.2022 18:52 Відповісти
Бахмут,- почалось, тепер тільки аристович, або машовець пояснять, що все іде- не погано...
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30.07.2022 18:56 Відповісти
Да люся он такой и язык у него хорошо подвешен .К сожалению 73% любит ушами ,а думает задним местом и до тех пор пока такая фигня будет продолжаться везения и каких либо успехов в любых наших начинаниях нам не видать
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30.07.2022 19:41 Відповісти
The "Partial Success" is still a Success. Meaning the ZSU are not doing their best. It's not time for fucking about with all the weapons you get. It's time to do all the wonderous things, Ukraine!
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30.07.2022 18:57 Відповісти
За неділю, продвинулись на кілька км. Нема ніякої лажі, заспокойся
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Универсальное оправдание от зелёных- нет тяжелого вооружения🤦
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30.07.2022 19:50 Відповісти
Москали вчера вроде вышли на окраины Соледара.
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30.07.2022 19:52 Відповісти
От тэс до Семигорья, несколько км. Это рядом буквально. Посмотри на карту и не истери
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30.07.2022 20:01 Відповісти
Я это знаю
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30.07.2022 20:07 Відповісти
Мене вже цей постійний частковий успіх кацапні лякає. На фоні блогерів та наших політиків, які тільки і говорять про контрнаступ та перемогу на полях війни.
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30.07.2022 19:10 Відповісти
Меня поражает оборона по направлению Марьинка-Донецк. Считай уже полгода держат оборону. Только не надо писать - укрепились хорошо. У всей страны было 8 лет укрепиться.
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30.07.2022 19:13 Відповісти
anti-colorados: Штатный палач С-400: почему рашисты топают на верную смерть в Украину....
https://youtu.be/4Cu0RfZM6B4
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30.07.2022 19:15 Відповісти
шо вже здали цим частковим успіхом?

І не кажіть, 73/43%зебіли, що ваш найвеличніший підер тут ні при чому
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30.07.2022 19:38 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Slawa Velykoi Ukraine.Жги быдлонасекомышей с болот мацковии
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30.07.2022 19:42 Відповісти
Напишите нормально: продвинулись/захватили, а то єтот частковий успіх только сильнее раздражает
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30.07.2022 19:46 Відповісти
можеш зайти в FB (чи іншу соцмережу) Залужного чи якогось іншого керівника Генштабу?
От оці наші претензії - туди треба направляти
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30.07.2022 20:04 Відповісти
частковий успіх....
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31.07.2022 09:47 Відповісти
 
 