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Британський депутат закликав відправити все посольство РФ до Москви після твіта про вбивство "азовців"

оленівка

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт вважає, що Британія має вислати все посольство РФ після твіта із закликом повісити полонених бійців полку "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив депутат Лейбористської партії Кріс Браянт.

"Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?" - написав він у Twitter, коментуючи допис російського посольства.

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Британський депутат закликав відправити все посольство РФ до Москви після твіта про вбивство азовців 01

Нагадаємо, посольство Росії у Великій Британії в дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Зауважимо, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

В МЗС України у відповідь на цей твіт заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

Автор: 

військовополонені (940) теракт (1020) вбивство (3095) Азов (778)


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Топ коментарі
+52
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30.07.2022 19:20
+47
Наша русофобія все ще недостатня.
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30.07.2022 19:22
+31
Брити-повикидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік шоб нє ванялі в Англії...
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30.07.2022 19:25
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30.07.2022 19:20 Відповісти
І відправлять, бо британці теж бандерівці
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30.07.2022 19:26 Відповісти
- Служба підтримки?
- Так.
- Хочу вислати усіх москалів на расею!
- Підтримую!!!
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31.07.2022 08:47 Відповісти
Наша русофобія все ще недостатня.
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30.07.2022 19:22 Відповісти
...Невідворотно має відбутися велике переформатування: кінець ресурсної імперії рф, це однозначно, це вже шкребе по дну. Але більшість на Заході іще думає, що це буде велика гуманітарна катастрофа, коли виявиться, що failed state насправді Росія, а не Україна, - і намагається тому запобігти. Відбудеться, думаю, рано чи пізно, але таки на нашому віку - переформатування вздовж інших силових ліній міждержавних союзів... Зараз почалася та фаза, коли на найближче десятиліття розв'язуються сюжети, які закроювалися на дистанції не просто в сто років, а либонь що і в 300-400. https://lb.ua/culture/2016/04/23/333434_oksana_zabuzhko_pismennik_zavzhdi.html https://lb.ua/culture/2016/04/23/333434_oksana_zabuzhko_pismennik_zavzhdi.html

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30.07.2022 19:41 Відповісти
а я дуже раджу всім відео з Віталієм Портниковим. https://youtu.be/VAgc9SwZenA https://youtu.be/VAgc9SwZenA

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30.07.2022 20:13 Відповісти
гарні слова !
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30.07.2022 19:22 Відповісти
підсрачниками..й майно відібрати..
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30.07.2022 19:23 Відповісти
резонно.
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30.07.2022 19:24 Відповісти
Їх треба відправляти не до мацкви , а зразу у пекло бо то чорти.
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30.07.2022 19:24 Відповісти
Брити-повикидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік шоб нє ванялі в Англії...
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30.07.2022 19:25 Відповісти
Когда же так сделали, кажется с советами. Отправили их на...уй, и ничего...
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30.07.2022 19:26 Відповісти
Правильно кажеш, але треба на українську мову переходити. Мова це зброя і хто як говорить то на того ж боці і воює. Ні російській мові в Україні. Геть з України москаль нєкрасівий. Геть.
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30.07.2022 19:39 Відповісти
новая волна от власти: мово-боти. А с пороха хихикали и пальцем тыкали, когда ОН говорил Армія-Мова-Віра
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30.07.2022 19:57 Відповісти
Ну якщо тебе навіть повномасштабна війна в Україні не спиняє від використання мови окупанта, то ще величезне питання, хто тут бот.
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30.07.2022 20:03 Відповісти
ты мово-бот
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30.07.2022 23:25 Відповісти
І зробити це негайно!
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30.07.2022 19:27 Відповісти
В родную говень тварюк, их самок и вылупков тоже.
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30.07.2022 19:27 Відповісти
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30.07.2022 19:28 Відповісти
Правильно!и всех поРашистов Россиян!Особенно всяких мажорчиков!Пусть трудятся на славу путинуХуйлу!!!га родине поРаше!!!так бы и сделала!!!
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30.07.2022 19:28 Відповісти
Наша ненавість до ворога і ката має бути безмежною!
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30.07.2022 19:29 Відповісти
Давно пора розірвати дипвідносини з московією, а вирішувати питання через посольство США. Це треба було зробити ще в 2014, але Порошенко засц&в
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30.07.2022 19:31 Відповісти
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30.07.2022 19:48 Відповісти
У 2014 році 100% енергоблоків на українських АЕС, які виробляють 60% електроенергії, працювали на ТВЕЛах "Росатому", лише у цьому році повністю перейшли на "Вестінгауз". Були залежності і в інших галузях. Якби Порох не "засцяв", ти б не клаву мучив, "умнічаючи" на "Цензорі", а тягав би воду на енний поверх своєї багатоповерхівки і рив би черговий сральник поруч з нею, бо водогін, як і комп'ютер без електрики не працює. А, швидше за все, ти б давно загнувся від дизентерії чи холери. І ППО наша вся лягла б, бо клістрони для С-300 та інші комплектуючі виробляли лише в немитій, а щоб їх купити на "чорному"ринку й контрабандою доставити в Україну, хочеш-не хочеш, за порєбрік треба було їхати. Допетрав?
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31.07.2022 00:28 Відповісти
Не просто відправити - пенделями вибити нах...
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30.07.2022 19:31 Відповісти
.... і не тільки посольство,все кацапство - в заболотне царство.
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30.07.2022 19:32 Відповісти
Відправити до москви потрібно не тільки посольство, а й ВСІХ расєян, що поганять своєю присутністю землю Британії!!!
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30.07.2022 19:35 Відповісти
Живут в Лондоне и высеры выписывают. Гнать всю эту нечисть до Вологды
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30.07.2022 19:41 Відповісти
Так русня вже вбило одного полоненого британця, а вони все соплі жують
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30.07.2022 21:01 Відповісти
На#уй с пляжу ...
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30.07.2022 19:46 Відповісти
«Наш народ занимает середину между дикими и людскими (цивилизованными) народами».Ю. Крыжанич © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.07.2022 19:51 Відповісти
рашка своей "поддержкой" дыныры и заботой об "донбассе" сошла сума просто
думает все смотрят соловьиный помет
еще свои какахи на других языках в других странах расспространяют
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30.07.2022 20:07 Відповісти
Нужно было просто и понятно послать всю ********** Накуй , это визитка по жизни, идите все Накуй кацапье дырявое....
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30.07.2022 20:18 Відповісти
Згоден на всі 100% з британським депутатом , щоби все посольство скопом , відправили на расєю , так як терористам нема
чого робити в цивілізованих краінах , бо це небезпечно для людей 😠
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30.07.2022 20:34 Відповісти
НЕфУЙ ШАSТАТЬ......РУSНЯВЫХ - ЗА ПОРЄБРІК
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30.07.2022 20:50 Відповісти
До якої такої мааскви? Усіх в газенваген тварей. Це якись сюр, посольства терористів знаходяться в усіх цівілізованих країнах. Це як би ІГІЛ мав посольство в у Великобританії та казало, що треба повісити полонених амеріканців. Але ж ІГІЛу до параши як до місяця, параша набагато небезпечніша.
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30.07.2022 20:59 Відповісти
Правда така, що бінладену треба було просто продавать газ і нафту років 10-15, а потім він міг би робити що завгодно. Інше діло що світ колись обов'язково дізнається, хто саме бінладена фінансував... от як кремлядів *********, відкриєм архіви кагебе, так зразу і дізнаються.
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30.07.2022 21:39 Відповісти
Говняний твітер-любима помийка Трампа та усякого непотреба..
Маск зрозумів
що таке лайно не треба покупати
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30.07.2022 22:03 Відповісти
Всіх кацапів на парашу!
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30.07.2022 22:35 Відповісти
Кацапё ето твари. Путин *****
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31.07.2022 00:10 Відповісти
Скоро з усіх географій поженуть кацапоуродів, cвiт вже зна цих тварин, цю *********.
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31.07.2022 01:57 Відповісти
Прочитавши це повідомлення- відразу майнула думка- ЗА ТАКЕ висловлювання - вигнати ВСЕ посольство БЕЗ ПОВЕРНЕННЯ в Англію
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31.07.2022 07:23 Відповісти
Всем работникам посольства РФ яйца поотрезать и 200-ми отослать
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31.07.2022 11:20 Відповісти
 
 