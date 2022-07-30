Британський депутат закликав відправити все посольство РФ до Москви після твіта про вбивство "азовців"
Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт вважає, що Британія має вислати все посольство РФ після твіта із закликом повісити полонених бійців полку "Азов".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив депутат Лейбористської партії Кріс Браянт.
"Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?" - написав він у Twitter, коментуючи допис російського посольства.
Нагадаємо, посольство Росії у Великій Британії в дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.
Зауважимо, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".
В МЗС України у відповідь на цей твіт заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.
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- Так.
- Хочу вислати усіх москалів на расею!
- Підтримую!!!
думает все смотрят соловьиный помет
еще свои какахи на других языках в других странах расспространяют
чого робити в цивілізованих краінах , бо це небезпечно для людей 😠
Маск зрозумів
що таке лайно не треба покупати