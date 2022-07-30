Шляхи Польщі й Угорщини розійшлися через війну в Україні, - Моравецький
Польський прем’єр Матеуш Моравецький підтвердив, що шляхи Польщі і Угорщини розійшлися через різне ставлення до війни в Україні.
Під час п’ятничної зустрічі з фермерами в містечку Кузкі в гміні Ґрембкув (Мазовецьке воєводство) главу уряду запитали, чи підтверджує він слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який 23 липня заявив, що війна в Україні струсонула польсько-угорську співпрацю, яка була віссю Вишеградської групи. Орбан також оцінив, що цілі обох країн однакові, але "проблема на боці серця", тому що в той час як угорці розглядають цей конфлікт як війну двох слов'янських народів, поляки "відчувають, що вони також воюють у ньому", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Я підтверджую слова прем'єр-міністра Орбана про те, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися", - заявив Моравецький.
Глава польського уряду також заявив, що "Польща не бере участі у війні в Україні". "Війну ведуть українці", – підкреслив він. Він також зазначив, що "героїчна боротьба українців підтримується зброєю – переважно американською, а також британською, польською та з багатьох інших місць – практично з усієї Європи, метою якої є допомогти їм захистити свій суверенітет".
Моравецький пояснив, що Польща намагається допомогти Україні "витримати переважний тиск ворога, агресора та жорстокий напад Росії".
"Ми хочемо, щоб Україна вижила і зберегла свою територіальну цілісність, свій суверенітет", - наголосив він. "Я вірю, що це станеться", - сказав глава польського уряду.
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Вообще черт знай что с нациями...
2 бригады пишешь...
Давай сначала попробуем до уральских гор дойти, а потом на мадьяров смотреть
https://twitter.com/i/status/1553418877668917248
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html а це вже правда))
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
Католикам с цыганами не по пути
Россия попытается в Венгрии создать свой форпост, он будет уничтожен,
и кому от этого станет лучше ?
Мадяри - то продажні сикуни у просторі і часі і не лише стосовно Українців. Мадяри насрали всім своїм сусідам, де і коли б вони не контактували. Паскудний народець.