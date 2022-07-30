Ми є свідками спроби відновлення "імперії зла", - міністр оборони Польщі Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що керівництво РФ намагається відродити "імперію зла", але ці спроби зазнають невдачі.

Блащак під час церемонії надання назви "Табір Костюшко" військовій базі, де дислокуються сили США зазначив, що дуже важливою фігурою в історії був президент Рональд Рейган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану, а також за великої участі Папи-поляка, сьогодні святого Івана Павла ІІ, "імперія зла" припинила своє існування" – сказав він.

"Сьогодні ми спостерігаємо спроби відтворення цієї імперії, "імперії зла" правителями Кремля, сьогоднішніми правителями Кремля. І ми переконані, що на основі співпраці, як частини Північноатлантичного альянсу, але також і на основі тісної польсько-американської співпраці, всі спроби відтворити "імперію зла" зазнають поразки", - наголосив Блащак.

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Командувач армії США в Європі та Африці генерал Дарріл Вільямс наголосив під час церемонії, що польсько-американська співпраця "є чітким сигналом для будь-якого ворога".