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Новини Війна
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Ми є свідками спроби відновлення "імперії зла", - міністр оборони Польщі Блащак

блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що керівництво РФ намагається відродити "імперію зла", але ці спроби зазнають невдачі.

Блащак під час церемонії надання назви "Табір Костюшко" військовій базі, де дислокуються сили США зазначив, що дуже важливою фігурою в історії був президент Рональд Рейган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану, а також за великої участі Папи-поляка, сьогодні святого Івана Павла ІІ, "імперія зла" припинила своє існування" – сказав він.

"Сьогодні ми спостерігаємо спроби відтворення цієї імперії, "імперії зла" правителями Кремля, сьогоднішніми правителями Кремля. І ми переконані, що на основі співпраці, як частини Північноатлантичного альянсу, але також і на основі тісної польсько-американської співпраці, всі спроби відтворити "імперію зла" зазнають поразки", - наголосив Блащак.

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Командувач армії США в Європі та Африці генерал Дарріл Вільямс наголосив під час церемонії, що польсько-американська співпраця "є чітким сигналом для будь-якого ворога".

Автор: 

Польща (8529) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+17
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30.07.2022 21:40
+14
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30.07.2022 21:32
+9
Мы свидетели зарождения чего-то нового. Когда на гос. уровне пощряется марадерство, публичные издевательства(пример кастрация военнопленного), и пи%деж на всех доступных каналах мира"А кто, мля, это сделал?"
Если это не остановить Европе конец
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30.07.2022 21:45
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Дивлюсь всі "протистоять" , але воює чомусь лише Україна...
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30.07.2022 21:29 Відповісти
Оказывается, дьявол и в 21 веке может быть еще силен и опасен.
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30.07.2022 21:29 Відповісти
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30.07.2022 21:32 Відповісти
повилазило їм, чи що...вона і не зникала..причаїлась у куточку, а потім знову вилізла
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30.07.2022 21:36 Відповісти
путлєр - це пітєрський люмпен , а сьогодні жорстокий вбивця і злочинець , який мріє про імперію і пожиттєве царювання , але фінал
його царювання буде дуже страшним 😠
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30.07.2022 21:37 Відповісти
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30.07.2022 21:40 Відповісти
Как Александр Литвиненко точно ВСЕ предрёк ‼️Мир проспал это ЧУДОВИЩЕ ***** или были корумпированны газовыми кровавыми сребрянниками‼️Молдавия , Ичкерия ,Грузия ,Сирия ,теперь Украина‼️
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30.07.2022 23:42 Відповісти
Мы свидетели зарождения чего-то нового. Когда на гос. уровне пощряется марадерство, публичные издевательства(пример кастрация военнопленного), и пи%деж на всех доступных каналах мира"А кто, мля, это сделал?"
Если это не остановить Европе конец
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30.07.2022 21:45 Відповісти
Прокаженных всегда изолировали... Моковиты те же прокаженные, да еще с умственными отклонениями
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30.07.2022 21:48 Відповісти
Яка там в сраці спроба ! Імперія зла відроджена, дихає, харчується людьми, сіє смерть й живе повноцінним життям, а зза бугра тільки спостерігають, думають наїсться
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30.07.2022 22:03 Відповісти
Ронни и Мэгги вернитесь! Как же вы нужны сейчас миру...
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30.07.2022 22:08 Відповісти
Це не відновлення "імперії зла",а проста трансфомація в часі. Як була злом, так і лишилась... А зло повинно бути знищене...
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30.07.2022 22:09 Відповісти
Так какая попытка и возобновление империи зла?! Давно была!
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30.07.2022 22:16 Відповісти
Були свідками, як зникла Австрія, Чехословаччина, Польща...
А потім, стало запізно...
Судячи з усього, вчитися на історичних прикладах, зараз є ознакою дурного тону: треба обов'язково самому на граблі наступити.
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30.07.2022 22:30 Відповісти
остановітєсь, казав Віктор Федорович
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30.07.2022 22:42 Відповісти
Та ви що? Невже зрештою здогадалися? 20 років тому треба було душити цю гниду, коли вона вперше проголосила у рашистской федерашкі національну ідею відновити СРСР.
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30.07.2022 22:44 Відповісти
Знаете быть свидетелями это прекрасно. Жаль что не борцами против. Весь мир наблюдает за тероризмом в демократической Европе. Это просто печально. Это как ИГИЛ только в Европе. Но лучше понаблюдать, авось не затронет.
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30.07.2022 23:58 Відповісти
Затронет. У Хла планы по самую Берлинскую стену. Но воевать он планирует руками захваченных украинцев. Забреют всех воевать за оруэлловский мир, ватников в первую очередь. Баб в Сибирь, особенно ватных. Хотели Россию - так вкушайте!
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31.07.2022 01:08 Відповісти
Путин, более 20 лет назад, пришел к власти с намерением захвата бывших республик ссср при своей жизни. А также двигаться и дальше. Это проспали Европа и США, а также политики Украины. Он только ждал удобную ситуацию и все делал для ее создания.
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31.07.2022 05:00 Відповісти
И обратите внимание, что он воюет, в первую очередь, руками национальных меньшинств РФ и украинцев "ЛДНР'. То есть руками захваченных народов - тех, кого не жаль. Расходный материал.
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31.07.2022 05:14 Відповісти
И руками нацменшинств, в первую очередь украинцев, ссср воевал в Афганистане. Наверняка все войны, в течении многих столетий, кацапстан так вел.
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31.07.2022 05:20 Відповісти
И в его плане, что эти бывшие республики ссср должны быть не в том виде что при ссср, а вообще стерты с карты. То же с с территориями, которые будут дальше завоеваны и переработаны. Кацапы всегда считали, что то все, что они могут завоевать это все их исконное и богом данное. Маньяки.
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31.07.2022 05:41 Відповісти
..болота мацковии должны быть уничтожены,прасформированы или разделены,все кто ппинимал решения люстрированы и осуждеены
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31.07.2022 07:37 Відповісти
 
 