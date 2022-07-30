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Новини Допомога Україні Війна
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Литва готує для України новий пакет військової допомоги, - міністр оборони Анушаускас

м113

Литва надасть Україні ще десять бронетранспортерів М113, а також пакети вибухівки та димових шашок.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Додаткова литовська військова допомога незабаром прибуде в Україну", — сказав Анушаускас.

Він додав, що Литва також пропонує навчання для українських механіків і саперів. "Ми - гнучкі й готові допомогти будь-яким можливим способом, звичайно, залежно від потреб, про які повідомляє Україна", — підкреслив міністр.

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За його словами, підтримка України - "наш моральний обов’язок". "Ми маємо чітко усвідомити, що якщо ми не зупинимо агресора в Україні, у нас буде війна у власних країнах", - наголосив Анушаускас.

Автор: 

Литва (2413) зброя (7475) допомога (8374)


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Топ коментарі
+23
З миру по нитцi - москалю мотузка.
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30.07.2022 22:33
+20
Дякуємо брати!!!
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30.07.2022 22:31
+14
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30.07.2022 23:32
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Дякуємо брати!!!
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30.07.2022 22:31 Відповісти
З миру по нитцi - москалю мотузка.
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30.07.2022 22:33 Відповісти
М113 - неплохая рабочая лошадка. Выпускался с 1960-х аж до 2007, в различных модификациях, обкатан в боевых действиях на всех континентах, кроме Антарктики и Австралии. Всего их смайстрячено больше 80 тысяч. Далеко не идеальный, но вполне рабочий бронетранспортер.
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30.07.2022 22:40 Відповісти
спасибо
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30.07.2022 22:45 Відповісти
Спасибо Братья!!!!
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30.07.2022 23:02 Відповісти
Litva takix mnogo imejet,zdes ix i cyniat takze, jesli problemi budet i vam pomozet s remontom.
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30.07.2022 23:04 Відповісти
Все страны бывшего СССР в опасности. Если упадет Украина, следующей не станет Молдовы. Затем вы.
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31.07.2022 00:17 Відповісти
взрывчатку херсонцам.
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30.07.2022 23:22 Відповісти
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30.07.2022 23:32 Відповісти
Литва, щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
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30.07.2022 23:47 Відповісти
Выбор места для недельного отдыха после двух лет пандемии был недолгим. Мы поддержали свои приездом из Латвии на отдых в Литву туристическую отрасль Друскининкая, которая просела из-за угроз роSSийских фашистов и их фашистских фантазий про "Сувалкский коридор".

*****, ПЛЕВАТЬ на твою ботоксную харю мы хотели! Пиши претензии в NATO.

Фантастический курорт с необычайно ароматным воздухом природы в атмосфере доброты! Весь мир летает лечиться в Израиль, но судя по количеству евреев здесь, он таки что-то скрывают!
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30.07.2022 23:54 Відповісти
Brali latvieti, nikogda ne govori na kacapskij manier DruskininkAJA (aka Bakčisaraja). Dlia liubogo litovca eto tupo režet uxo.
Sutj v tom, čto nazvanie Druskininkai eto množestvennoe čislo.
Druskininkas - ce soledobyvatelj. Druskininkai - soledobyvateli.
Naprimer, - latvis-latviai, ukrainietis-ukrainiečiai.
Vot tebe ešče xorošyj ukrainskij primer, - nazvanie mista Brovary (na litovksom - Brovarai, xotia zbaem čto ozanačaet bravorai (alus rūpnīcas) . Nikogda že neskažešj podderžali turotraslj Brovaraja. A imenno Brovar (ili Brovarov), - nexaj slaviane menia popraviat.
Paldies par pacietību.
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31.07.2022 01:25 Відповісти
шось мало зрозумілий апарат на світлині...

калаш на гесеницях😶
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31.07.2022 01:00 Відповісти
У 60-ті це було "броньоване відкрите корито на гусеницях" Однак ходова була надійною Найвдалішою модифікацією було розміщення у десантному відділенні міномета - борти прикривали його розрахунок від куль та осколків А зараз (я так розумію) там яка-не яка броняшка над головою десанту І для прикриття кулеметом танків у атаці - цілком згодиться А якщо в них продумані відкидні люки на всю довжину десантного відділення, то і зараз його можна використовувать як "рухомий міномет" чи "броньовану засаду з ПТУР"
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31.07.2022 04:26 Відповісти
Пане Анушаускас Дания хоче знищіти 20-25 МЛРС-270 може ви їх заберете для знищення)))
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15.09.2022 21:14 Відповісти
 
 