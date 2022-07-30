Литва готує для України новий пакет військової допомоги, - міністр оборони Анушаускас

Литва надасть Україні ще десять бронетранспортерів М113, а також пакети вибухівки та димових шашок.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Додаткова литовська військова допомога незабаром прибуде в Україну", — сказав Анушаускас.

Він додав, що Литва також пропонує навчання для українських механіків і саперів. "Ми - гнучкі й готові допомогти будь-яким можливим способом, звичайно, залежно від потреб, про які повідомляє Україна", — підкреслив міністр.

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За його словами, підтримка України - "наш моральний обов’язок". "Ми маємо чітко усвідомити, що якщо ми не зупинимо агресора в Україні, у нас буде війна у власних країнах", - наголосив Анушаускас.