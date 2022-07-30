4 098 15
Литва готує для України новий пакет військової допомоги, - міністр оборони Анушаускас
Литва надасть Україні ще десять бронетранспортерів М113, а також пакети вибухівки та димових шашок.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Додаткова литовська військова допомога незабаром прибуде в Україну", — сказав Анушаускас.
Він додав, що Литва також пропонує навчання для українських механіків і саперів. "Ми - гнучкі й готові допомогти будь-яким можливим способом, звичайно, залежно від потреб, про які повідомляє Україна", — підкреслив міністр.
За його словами, підтримка України - "наш моральний обов’язок". "Ми маємо чітко усвідомити, що якщо ми не зупинимо агресора в Україні, у нас буде війна у власних країнах", - наголосив Анушаускас.
Топ коментарі
+23 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар30.07.2022 22:33
+20 Анатолий К #427424
показати весь коментар30.07.2022 22:31
+14 Voc Vox
показати весь коментар30.07.2022 23:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****, ПЛЕВАТЬ на твою ботоксную харю мы хотели! Пиши претензии в NATO.
Фантастический курорт с необычайно ароматным воздухом природы в атмосфере доброты! Весь мир летает лечиться в Израиль, но судя по количеству евреев здесь, он таки что-то скрывают!
Sutj v tom, čto nazvanie Druskininkai eto množestvennoe čislo.
Druskininkas - ce soledobyvatelj. Druskininkai - soledobyvateli.
Naprimer, - latvis-latviai, ukrainietis-ukrainiečiai.
Vot tebe ešče xorošyj ukrainskij primer, - nazvanie mista Brovary (na litovksom - Brovarai, xotia zbaem čto ozanačaet bravorai (alus rūpnīcas) . Nikogda že neskažešj podderžali turotraslj Brovaraja. A imenno Brovar (ili Brovarov), - nexaj slaviane menia popraviat.
Paldies par pacietību.
калаш на гесеницях😶