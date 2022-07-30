Війська РФ за добу п'ять разів обстріляли Сумщину: понад 80 прильотів, - ОВА
Сьогодні росіяни п'ять разів обстріляли територію Сумської області.
Про це в телеграмі написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 5 разів, було понад 80 прильотів.
Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00.
Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів.
Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія.
Втрати та руйнування: інформація уточнюється", - зазначив очільник ОВА.
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