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Новини Війна
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Війська РФ за добу п'ять разів обстріляли Сумщину: понад 80 прильотів, - ОВА

ракета

Сьогодні росіяни п'ять разів обстріляли територію Сумської області.

Про це в телеграмі написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 5 разів, було понад 80 прильотів.

Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00.

Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів.

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Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія.

Втрати та руйнування: інформація уточнюється", - зазначив очільник ОВА.

Автор: 

обстріл (28672) Сумська область (3718) Живицький Дмитро (466)


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А відповіді будуть?
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30.07.2022 23:07 Відповісти
Будут. Когда с фронтов будут высвобождаться лишние радары и 105-миллиметровая стволка.
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30.07.2022 23:56 Відповісти
нужно просто перестать стрелять, тьфу ****....
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30.07.2022 23:20 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайоть -
Іначє путєн нападьоть!
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31.07.2022 07:48 Відповісти
не жаловаться надо,а засекать точки выстрела и уничтожать..Смерть кремлевским бандитам.
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31.07.2022 08:00 Відповісти
Так і діє "непереможна друга армія" світу тактикою боягузливої дворової шавки - куснути ззаду і в будку.
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31.07.2022 08:24 Відповісти
Смерть кацапам!!!
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07.08.2022 02:29 Відповісти
 
 