Війська РФ за добу п'ять разів обстріляли Сумщину: понад 80 прильотів, - ОВА

Сьогодні росіяни п'ять разів обстріляли територію Сумської області.

Про це в телеграмі написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 5 разів, було понад 80 прильотів.



Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00.



Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів.

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Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія.



Втрати та руйнування: інформація уточнюється", - зазначив очільник ОВА.