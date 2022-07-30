Визнання Росії державою-терористом потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО
Усі причетні до убивства українських військовополонених у Оленівці будуть знайдені.
Про це у своєму вечірньому зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених.
Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало.
Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?
Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується.
І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме.
І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити.
Точно таку саму мотивацію зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені.
І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити.
Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це.
Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо.
Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор.
На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.
Я вдячний усім, хто бореться за Україну! Нашим героям!
Вдячний усім, хто рятує наших людей від цього російського терору!
Всіх переможемо!
Слава Україні!" - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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@i_turenko
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https://twitter.com/i_turenko/status/1553472277236391937 9 мин
Якщо хочете зрозуміти що відбувається і не можете, то просто прочитайте на ніч Катехізис євреїв і вам розвидниться...
'Пусть ломают голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам''
Каждые 70-120 лет твари устраивают на наших землях то что приводит к падению популяции или существенно снижает качество жизни.
Потому весь "театр" - только игра идиотов-павликов морозовых что бы ввести в заблуждение "умных", разумыне же видят эту игру в наперстки и делают противодействие.
Вот к примеру этот же форум: (за вычетом вахтеров)
10-20% уверены что корень всех зол олигархи.
20-30% уверены что крайний только президент
остальные просто выражают "озабоченность"/"непонимание".
А значит что следующего "президента" выберет снова стадо которому покажут нового "голобородько" Олигархи. На этот раз башлять будет или фирташ или левочкин.
Так что наша нация в итоге может зделать?
Тобто проблема Українського народу: кварталівці пропонують СЕБЕ як найдостойніших (і дуже дорогих експетрів), що немає нічого спільного з реальністю...
https://twitter.com/i/status/1553164888566013953
остаётся уповать на Бога потому как мудрый нарит дошел до ручки
Повірте нічого український народ не навчився....на жаль повна відсутність знання в економіці і юриспруденції, цінностей і думок не про зараз а для нащадків приводить ще одного зеленського....
Телевізор це те чим кормили 70 років і нічого не поменялось,...
Повна безгамотність народу...
Петро Порошенко
@poroshenko
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https://twitter.com/poroshenko/status/1553372425731145729 6h
Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17.
Хотя и так понятно что мы хотим от мира если договора подписываем с агресором....типа Турция посредник....но никто так и не понял Ердоган на самом деле не отличается от Путина просто Турция в НАТО
*****, що мільйони без роботи сидять, *****, що економіка лежить, ***** на мільйони своєчасно неевакуйованих і все це шліфується тупою пропагандою у вигляді "ще 2-3 нєдєлі і до Ростова дайдьом".
Європа отримала колосальний буст генетичного матеріалу, а зє-команда отримала зруйновані домівки, втратила території (не треба розповідати, що бла-бла повернемо) та колосальну ненависть людей до імпотентної влади. Війна любить підготовку, а тут дай Боже втримати чорноморський регіон. А щоб його не втратити не треба підписувати всяку дрісню, а треба читати, що ви підписуєте. Бо Раша находить лазейкі як обійти зерновий коридор і популять кораблі без порушення міжнародного права. Рекомендую усім читати документи, які влада підписує.
Карочє, треба було готуватися до війни, а не шашликамі кормить. Треба було бути чесними з людьми, а не **** і закрили кордони. Втратити левову частку працеспроможного населення і розказувати, що все відновимо і відбудуємо. Чим бляха? Людського матеріалу не вистачить, а через 3 месяці вже будуть морози. Зато фотосет кльовий вийшов, добре посміхалися.
Зеленський тупо, ТУПО ЧИТАЄ ТЕКСТ.
Президент МАЄ ГОВОРИТИ з Народом, звертатись до нього, слухати, натомість те що бачу я, Президент Зеленський тупо читає з суфльора незрозуміло ким написаний текст в якому заявляється, що всі дії та відповідальнісь за опір терору Росії покладається на когось ззовні на Заході.
Президент Зеленський неадекватно сприймає і реагує на військові злочини Росії проти Народу України.
Що воно там знов за маячню *******?
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !
"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".