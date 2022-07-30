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Новини Війна
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Визнання Росії державою-терористом потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО

Усі причетні до убивства українських військовополонених у Оленівці будуть знайдені.

Про це у своєму вечірньому зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених.

Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало.

Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН готова розслідувати вбивство полонених в Оленівці "з дозволу сторін"

Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується.

І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме.

І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити.

Точно таку саму мотивацію зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені.

І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити.

Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це.

Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо.

Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор.

На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.

Я вдячний усім, хто бореться за Україну! Нашим героям!

Вдячний усім, хто рятує наших людей від цього російського терору!

Всіх переможемо!

Слава Україні!" - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) полонені (2267)


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Топ коментарі
+28
Ти навіщо "Азов" злив,козел безрогий?
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30.07.2022 22:57
+18
Чекалкин про боневтика...., как всегда - в самую точку!
https://twitter.com/i/status/1553164888566013953
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30.07.2022 23:07
+17
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30.07.2022 23:14
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Ти навіщо "Азов" злив,козел безрогий?
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30.07.2022 22:57 Відповісти
Новий вид тортур, крутити військовополоненим 24/7 відосики зе.
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30.07.2022 22:59 Відповісти
Вперемешку с этими имбицилами. Любимчики 73% стада. Это дно появилось вчера сразу после новостей, где рассказывали и про погибших воинах "Азова".

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30.07.2022 23:15 Відповісти
Inna Turenko

@i_turenko

·

https://twitter.com/i_turenko/status/1553472277236391937 9 мин

Якщо хочете зрозуміти що відбувається і не можете, то просто прочитайте на ніч Катехізис євреїв і вам розвидниться...

'Пусть ломают голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам''
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30.07.2022 23:17 Відповісти
Если умный стает разумным то он прекрасно знает что СМИ это навязывание маркунтизма, до кого доходит это обязан знать прошлые минимум 300 лет.

Каждые 70-120 лет твари устраивают на наших землях то что приводит к падению популяции или существенно снижает качество жизни.

Потому весь "театр" - только игра идиотов-павликов морозовых что бы ввести в заблуждение "умных", разумыне же видят эту игру в наперстки и делают противодействие.

Вот к примеру этот же форум: (за вычетом вахтеров)
10-20% уверены что корень всех зол олигархи.
20-30% уверены что крайний только президент
остальные просто выражают "озабоченность"/"непонимание".

А значит что следующего "президента" выберет снова стадо которому покажут нового "голобородько" Олигархи. На этот раз башлять будет или фирташ или левочкин.

Так что наша нация в итоге может зделать?
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30.07.2022 23:31 Відповісти
73% вже у 2019 році надивилися кіно про Голобородьку, зроблене євреями, до цього часу не можуть відійти.
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30.07.2022 23:32 Відповісти
Нажаль, рівень цього кварталівця проявився раніше: пропихнув свою бездарну як актриса доньку (Єву Кошову) на головну роль у фентезі "Сторожова Башта" - нічо, піпл схаває. З такими здібностями: ні міміки, ні пластичності... - такій актрисі (коли виросте) грати тільки роль бревна у дорослих фільмах І папашка заробив на цьому чималі гроші, "прокрутили", а могли б конкурс з кастингом організувати і знайти найдостойнішу актрису.
Тобто проблема Українського народу: кварталівці пропонують СЕБЕ як найдостойніших (і дуже дорогих експетрів), що немає нічого спільного з реальністю...
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31.07.2022 06:56 Відповісти
овца....
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30.07.2022 22:59 Відповісти
Після того, як родичі захисників Азовсталі зрозуміли, що https://twitter.com/hashtag/Z%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Zеленський їм збрехав обіцяючи їх повернути, звернулися до міжнародної спільноти.
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30.07.2022 22:59 Відповісти
не к всему миру обращается нужно, а это ********* с верховной рады гнать нужно, это мудачье зеленое дало гарантии азовцам , после чего их замучали до смерти и сложили в колонии , а что бы следы скрыть - взорвали , ПОЙМИТЕ ЖЕ ВЫ ВСЕ эти мудаки еще натворят бед столько , что нам и не снилось , все что они могут это видосики и бабло рубить даже сейчас , это стадо тупых и необразованных баранов.
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30.07.2022 23:55 Відповісти
Невже іще існують ті хто вірить цьому кокаїнщику і дивиться його тупі відосіки!??
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30.07.2022 23:00 Відповісти
Існують, дивляться, вірять, хоч ти їм шо роби😕 Там телемарафон замість мозку.
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30.07.2022 23:07 Відповісти
на жаль це так.
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31.07.2022 08:25 Відповісти
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30.07.2022 23:16 Відповісти
"слова одні приховують слова інші"
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30.07.2022 23:00 Відповісти
Так он ВАЗ(Владимир Александрович Зеленский) или таки ZVO (Zеленский Vолодимер Олександрович)?
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30.07.2022 23:01 Відповісти
ZOV (Zеленский Олександрович Vолодимир)
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30.07.2022 23:18 Відповісти
уровень безуглой......
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30.07.2022 23:03 Відповісти
вовочка, так ти ж один з тих причетних.
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30.07.2022 23:04 Відповісти
Так спочатку самі зробіть це у Верховній Раді, а також забороніть законом УПЦ - Українську Православну Церкву в Україні, яка є сателітом РПЦ (російської православної церкви), що підтримала "русский мир"" і вбивство українців.
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30.07.2022 23:07 Відповісти
Верховна Рада ухвалила закон «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України».
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30.07.2022 23:24 Відповісти
Верховна Рада визнала росію країною - терористом? Верховна рада заборонила УПЦ в Україні? Навіщо Ви мені розповідаєте про заборону символіки, думаю і так ніхто не буде виходити з їх прапором, бо зразу пристрелять, як скажену лисицю?
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30.07.2022 23:30 Відповісти
Чекалкин про боневтика...., как всегда - в самую точку!
https://twitter.com/i/status/1553164888566013953
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30.07.2022 23:07 Відповісти
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30.07.2022 23:39 Відповісти
терористи заклали вибухівку... управдом про це взнав, виклав сходову (по документах) італійською плиткою та венеціанською мозаїкою засклив вікна.
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31.07.2022 11:04 Відповісти
Це необхідно також щоб жорстко вплинути на Цукенберга, який делегував контроль над фейсбуком російськім агентим, які масово блокують весь антикремлівський контент. ФБ став платформою пропаганди та відбілювання РФ! Ще з 2014 в Криму всі антиросійські дописи організовано блокувалися, а проросійська пропаганда лилася рікою. Ходять чутки, що пуйло дуже впливовий акціонер ФБ. Якщо це довести, то виходить що фейсбук це інструмент агресії кремля з всіма випливаючими наслідками по його дерашифікації.
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30.07.2022 23:11 Відповісти
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30.07.2022 23:14 Відповісти
Як не смішно це виглядає, але така сумна правда! А саме огидніше те, що 73% цього не помічають і знову моляться на цю огидну ікону...
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30.07.2022 23:16 Відповісти
по последним опросам-их уже 88%...
остаётся уповать на Бога потому как мудрый нарит дошел до ручки
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30.07.2022 23:24 Відповісти
Читаю рiзнi ресурси- начебто багато людей його критикуют. Думаю, 88%було на початку вiйни.... Може вже й менше... А коли солдати повернуться з фронту плюс зима настане( багато утратили житло), то вiдсоток пiдтримки пiде в круте пiке
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30.07.2022 23:44 Відповісти
Про " відсоток підтримки , який піде в піке " , я вже тут читаю з весни 2019 року ... Але 73% стало 88% . А ось у папірєдніка з точністю до навпаки . Здавалося би , сиди в опозиції , критикуй владу , нарощуй рейтинг ... А рейтинг кучерявого месії ніяк не росте (а швидше навпаки) не дивлячись на заполошні зойки соєвих сектантів тут на ЦН...
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31.07.2022 00:32 Відповісти
І тут Притула на бронепоїзді((((
Повірте нічого український народ не навчився....на жаль повна відсутність знання в економіці і юриспруденції, цінностей і думок не про зараз а для нащадків приводить ще одного зеленського....
Телевізор це те чим кормили 70 років і нічого не поменялось,...
Повна безгамотність народу...
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31.07.2022 00:45 Відповісти
нажаль ви праві...
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31.07.2022 07:04 Відповісти
Хтось казав ще на початку діяльності Зеленського, що після Зеленського наш мудрий нарід виберє ще трьох президентів поки до нього щось дойде і він почне думати головою на виборах ,а не дупою і зомбоящиком.
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31.07.2022 08:32 Відповісти
Фальсификация и заказуха от ОП! Не верю , что можно быть такими имбицилами и поддаваться зомбирование , как кацапье рашистские‼️
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31.07.2022 07:37 Відповісти
За.Боробяннку **** будешь відповідати тварюка
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30.07.2022 23:15 Відповісти
Был себе такой Левитан. Не гундосил, не хрипел, и таки насколько он дешевле обходился.
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30.07.2022 23:15 Відповісти
Чмондирь тобі хана
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30.07.2022 23:16 Відповісти
а как же "та сторона"? прозрел вдруг? мир в глазах ****** видел, три года хотел как то по средине сойтись а теперь вдруг патриотом стал, нет тебе доверия вован
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30.07.2022 23:17 Відповісти
опять цензор лагает
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30.07.2022 23:21 Відповісти
Извините пожалуйста, Я как бы не имею права обсуждать личность украинского президента, но все же... Как у него с алкоголем? Лицо опухшее, мимика странная...
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30.07.2022 23:23 Відповісти
он наркоман-это давно известно
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30.07.2022 23:26 Відповісти
От наркоты лицо так не опухает, вроде. Наркотики высушивают
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30.07.2022 23:37 Відповісти
Кокаїн нюхает, носом часто двигает плюс сушит....но почему бы и не пить .....
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31.07.2022 00:47 Відповісти
А до якого Вови зверталась ця худоба?
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30.07.2022 23:25 Відповісти
Це рідкісна тварина! Цікаво на яких фронтах це падло воює? Напевне там , де вся зелена банда(((
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31.07.2022 06:22 Відповісти
ця худоба втирає,що Порох вкрав у нього 32 ляма грн! через банкрутство якогось там банку,то ***** що през немає прямого віношення до банків,але тут цікавіше інше,звідки у держслужбовця 32 ляма грн?
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31.07.2022 16:35 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1553372425731145729 https://twitter.com/i/status/1553372425731145729



Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1553372425731145729 6h

Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17.
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30.07.2022 23:28 Відповісти
Ага, і розслідування триватиме років 10
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31.07.2022 07:34 Відповісти
А можно по зерну подписывать угоды с государством-террористом? Типа зашквар с РФ торговать, газом там и нефтью, все бренды уходят, а нас-то это как-бы не стосується....
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30.07.2022 23:32 Відповісти
Уже говорят что афера....
Хотя и так понятно что мы хотим от мира если договора подписываем с агресором....типа Турция посредник....но никто так и не понял Ердоган на самом деле не отличается от Путина просто Турция в НАТО
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31.07.2022 00:49 Відповісти
Многих уже нашли и предали суду (наказали иным способом) за Бучу да и за много таких же городов и сел в Украине? Цемах тому свидетель как бывает...Звиздеть легче чем делать - особенно если надо только звиздеть - на "делать" запроса и желания нет...
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30.07.2022 23:33 Відповісти
Чого ви причепились до зе. Йому дали і він читає. А що там написано його не дуже цікавить.
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30.07.2022 23:38 Відповісти
Балабол.
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31.07.2022 00:13 Відповісти
Ти ж обіцяв їх обміняти. Тріпло.
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31.07.2022 00:18 Відповісти
Засунь своїх пять копійок знаєш куди і не пиши хрінь, розумників корчите всі, думаєте що все так просто зробити, то ідіть і покажіть як потрібно керувати, якщо вам Зеленський не такий. Вам напевно янукович кращий був, хейтери галімі.
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31.07.2022 13:57 Відповісти
слабо лижеш ********,слабо,а ******** недієспроможне,ні дня не керувавше навіть ЖЕКом полізло у політику,і не треба бидло втирати, про порівняння його з актором і СЕНАТОРОМ Рейганом.бо **** Рейган став президентом США відкалативши до того ***** гору в сенаті. ТОму так критики буде *****,а потім ще й судові справи по статті Державна зрада
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31.07.2022 16:38 Відповісти
******* шашликі вийшли. Мільйони у Європі і не повернуться сюди. Мільйони чекають, коли держава відкриє кордони, бо держава людей знову тупо наїбала. Типу все у нас всьо пад кантролєм, а потім **** закрила кордони і типу йди мобілізуйся падло. Вони країну 30 років на *** вертіли, а ти йди помирай. Якшо шо, то ми в Польщі. А Жеку Кошевого не трогайте, він святий.

*****, що мільйони без роботи сидять, *****, що економіка лежить, ***** на мільйони своєчасно неевакуйованих і все це шліфується тупою пропагандою у вигляді "ще 2-3 нєдєлі і до Ростова дайдьом".

Європа отримала колосальний буст генетичного матеріалу, а зє-команда отримала зруйновані домівки, втратила території (не треба розповідати, що бла-бла повернемо) та колосальну ненависть людей до імпотентної влади. Війна любить підготовку, а тут дай Боже втримати чорноморський регіон. А щоб його не втратити не треба підписувати всяку дрісню, а треба читати, що ви підписуєте. Бо Раша находить лазейкі як обійти зерновий коридор і популять кораблі без порушення міжнародного права. Рекомендую усім читати документи, які влада підписує.

Карочє, треба було готуватися до війни, а не шашликамі кормить. Треба було бути чесними з людьми, а не **** і закрили кордони. Втратити левову частку працеспроможного населення і розказувати, що все відновимо і відбудуємо. Чим бляха? Людського матеріалу не вистачить, а через 3 месяці вже будуть морози. Зато фотосет кльовий вийшов, добре посміхалися.
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31.07.2022 02:52 Відповісти
Що відбувається!?

Зеленський тупо, ТУПО ЧИТАЄ ТЕКСТ.
Президент МАЄ ГОВОРИТИ з Народом, звертатись до нього, слухати, натомість те що бачу я, Президент Зеленський тупо читає з суфльора незрозуміло ким написаний текст в якому заявляється, що всі дії та відповідальнісь за опір терору Росії покладається на когось ззовні на Заході.

Президент Зеленський неадекватно сприймає і реагує на військові злочини Росії проти Народу України.
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31.07.2022 06:29 Відповісти
Когда Рада признает роисию страной террористом?
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31.07.2022 06:41 Відповісти
Добре питання .Вони вимагають від Америки признання рашки державою -спонсором тероризму, а самі будуть чекати ще п'ять років і розказуватu нам що Америка мало робuть для захисту Україні.
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31.07.2022 08:44 Відповісти
Не можу слухати цього клоуна 🤡.
Що воно там знов за маячню *******?
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31.07.2022 07:12 Відповісти
це тест на адекватність такий... Хто може- той мазохіст, придурок або їхнє схрещення.
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31.07.2022 11:11 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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31.07.2022 07:34 Відповісти
А вони відключать газ "свабодному міру". От і все "прізнание".
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31.07.2022 08:05 Відповісти
Світу уже якби *****... Що там русня відключе,цю зиму перемучаться,а наступної русня тулятиме газ китайцям по собівартості ну може ще індусам
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31.07.2022 16:41 Відповісти
за&бав вже
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31.07.2022 09:49 Відповісти
Не корчіть розумників, ви так говорите як не добиті рашисти, ватники дибільні. А кому з українців щось не подобається, ідіть і покажіть самі як потрібно керувати, хейтери блін.
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31.07.2022 14:07 Відповісти
ще раз, ********* завалив,він усього навсього політик а не царьок як твоє ***** тому хай звикає,не убуде
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31.07.2022 16:43 Відповісти
Я тут о написав, що Конгрес випадку відмови Деждепу оголосити лаптєстан спонсором терористів - прийматиме Закон США.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !

"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".
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31.07.2022 18:33 Відповісти
 
 