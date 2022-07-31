Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога
Українська авіація за добу знищила два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що штурмова авіація Повітряних сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних ударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння
Був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Також під Ізюмом Авіація ЗСУ била по винищувачу ворога Су-30СМ, який раніше атакував українські штурмовики Су-25.
"На жаль, збити винищувач росіян не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 відігнали, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили за добу знищили десятки окупантів.
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Як лезом прямо по душі, новину висікло трагічну,
Нестерпну біль розворушив, задів щось зайве та незвичне,
Яке немов німе було, привикло вже воно до всьго,
Але стерпіти таку лють, було вже явно не готово.
І хоч писати строки ці, в такому стані дуже важко,
Та все таки я допишу, про що сказати зараз тяжко,
Простіть брати що не спасли, не врятували Вас із пекла,
Яке створили Вам кати, відняв життя у Вас так легко.
Тепер вся нація Азов, за Вас ми браття помстимося,
Та захлинеться кровю тварь, що на собі вже дре волосся,
І спільну справу до кінця, ми несумнівно доводемо,
Та руську шкуру на завжди, ми з України проженемо.
Здається нам що ви живі і що до нас ви знов прийдете,
Здається що й на небесах, свою ви зброю не складете,
Хоч і не бачимо ми Вас, та відчуваєм що ви поруч,
Допомогаєте тут нам, вбивати ту закляту сволоч.
І клином стане їм снаряд, в кривом стволі тієй гармати,
Та вата - вату спопелить, дружнім вогнем наплутав карти,
Одін у поле побіжить, нащупає свою ж він міну,
А хтось підірве сам себе, відчувши за собой провину.
"задів" (зачепив)
"привикло" (звикло)
"готово" (готове)
"строки" (рядки)
"тварь" (тварина, тварюка) (ще є діалектне "твар" - але це зовсім не має стосунку до теми, бо це просто "лице", або "морда")
"сволоч" (наволоч)
"наплутАв" (сплутавши)
"нащупає" (намацає)
"собой" (собою)
Про "літературність" цього "графоманства" марно й говорить! На стінах туалету зустрічаються більш "літературніші" вірші!
Вбивали слово… І душа вмирала…
Душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали,
Заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши
Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши
Переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали
Сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак, жагу до волі не зламали,
Вона лиш тліла, і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла,
Палила серце, ятрила його
Сини і дочки кращі України
На плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні -
І крізь оці усі роки буремні
Встає душа! В сльозах, у крові
Встає душа, - і як дитя, сміється знову!
Дякуємо Вам , наші мужні захисники і молимося за Вас , наші небесні
Соколи 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
А тут - "на тобі" - ми не тільки не вчинили опір і зупинили агресора, але й почали його громить! І він змушений був "перевзуваться у стрибку" та ставать "незламним патріотом України"! (щоб ще до приходу кацапів не повісили на каштані - прямо на Хрещатику!)