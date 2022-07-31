Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога

Українська авіація за добу знищила два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що штурмова авіація Повітряних сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних ударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння

Був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також під Ізюмом Авіація ЗСУ била по винищувачу ворога Су-30СМ, який раніше атакував українські штурмовики Су-25.

"На жаль, збити винищувач росіян не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 відігнали, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили за добу знищили десятки окупантів.

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