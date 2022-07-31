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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога

зсу,літак

Українська авіація за добу знищила два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що штурмова авіація Повітряних сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних ударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння

Був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також під Ізюмом Авіація ЗСУ била по винищувачу ворога Су-30СМ, який раніше атакував українські штурмовики Су-25.

"На жаль, збити винищувач росіян не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 відігнали, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили за добу знищили десятки окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант скаржиться, що військові РФ не встигають засікти українських пілотів на своїх радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДIО

Автор: 

авіація (4136) літак (2914) Повітряні сили (2673)


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Топ коментарі
+15
Палають кляті москалі на нашій Богом даній землі і це душу гріє 👍🏼👍🏼👍🏼

Дякуємо Вам , наші мужні захисники і молимося за Вас , наші небесні
Соколи 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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31.07.2022 01:19
+13
Не мрійте! Для "Блазня" героїчний спротив українського народу був "крахом усіх надій" Він уже готувався зачитать "з пісною мордою" звернення до народу України в якому сповістить що "всё прапало", "наши вааружённые силы демарализованы и не могут аказывать вааружённое сапративление И паэтаму мы вынуждены принять условия Рассии и капитулиравать!" Адже він три роки прикладав для цього масу зусиль: "срався" з нашими союзниками які пропонували продать нам комплекти новітнього озброєння, витрачав гроші на що-завгодно, але не на зміцнення оборони, зупиняв вітчизняні ракетні програми, скорочував армію та зменшував витрати на неї Навіть дороги будувалися та ремонтувалися так, щоб полегшить наступ агресору до ключових точок України!
А тут - "на тобі" - ми не тільки не вчинили опір і зупинили агресора, але й почали його громить! І він змушений був "перевзуваться у стрибку" та ставать "незламним патріотом України"! (щоб ще до приходу кацапів не повісили на каштані - прямо на Хрещатику!)
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31.07.2022 06:52
+10
Чим більше їх спалить наші ЗСУ - тим краще.
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31.07.2022 01:41
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Описание боя еще то. По СУ-30 била авиация, но спасибо зенитчикам.
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31.07.2022 01:16 Відповісти
Небесна Армія

Як лезом прямо по душі, новину висікло трагічну,
Нестерпну біль розворушив, задів щось зайве та незвичне,
Яке немов німе було, привикло вже воно до всьго,
Але стерпіти таку лють, було вже явно не готово.

І хоч писати строки ці, в такому стані дуже важко,
Та все таки я допишу, про що сказати зараз тяжко,
Простіть брати що не спасли, не врятували Вас із пекла,
Яке створили Вам кати, відняв життя у Вас так легко.

Тепер вся нація Азов, за Вас ми браття помстимося,
Та захлинеться кровю тварь, що на собі вже дре волосся,
І спільну справу до кінця, ми несумнівно доводемо,
Та руську шкуру на завжди, ми з України проженемо.

Здається нам що ви живі і що до нас ви знов прийдете,
Здається що й на небесах, свою ви зброю не складете,
Хоч і не бачимо ми Вас, та відчуваєм що ви поруч,
Допомогаєте тут нам, вбивати ту закляту сволоч.

І клином стане їм снаряд, в кривом стволі тієй гармати,
Та вата - вату спопелить, дружнім вогнем наплутав карти,
Одін у поле побіжить, нащупає свою ж він міну,
А хтось підірве сам себе, відчувши за собой провину.
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31.07.2022 01:17 Відповісти
Це не "Коля-каклєта" вірша написав? Бо "суржик" пре, як гімно з туалету!
"задів" (зачепив)
"привикло" (звикло)
"готово" (готове)
"строки" (рядки)
"тварь" (тварина, тварюка) (ще є діалектне "твар" - але це зовсім не має стосунку до теми, бо це просто "лице", або "морда")
"сволоч" (наволоч)
"наплутАв" (сплутавши)
"нащупає" (намацає)
"собой" (собою)
Про "літературність" цього "графоманства" марно й говорить! На стінах туалету зустрічаються більш "літературніші" вірші!
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31.07.2022 08:33 Відповісти
Напиши краще, що тобі заважає?
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31.07.2022 10:37 Відповісти
На:

Вбивали слово… І душа вмирала…

Душа Вкраїни, щира і проста…

Бо на хресті віками розпинали,

Заткнувши рот, заклеївши уста…



Брехня зростала, душу затруївши

Зростали діти,вірячи у лжу,

Імення прадідів своїх забувши

Переступивши совісті межу.



Вінок зривали, кобзу розбивали

Сміялися із «мовы» «хуторян»

Однак, жагу до волі не зламали,

Вона лиш тліла, і не вірила в обман…



Десь там, у попелі, жарина тліла,

Палила серце, ятрила його

Сини і дочки кращі України

На плаху йшли, не хилячи чоло.



Але ці жертви не були даремні -

І крізь оці усі роки буремні

Встає душа! В сльозах, у крові

Встає душа, - і як дитя, сміється знову!

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31.07.2022 12:05 Відповісти
Палають кляті москалі на нашій Богом даній землі і це душу гріє 👍🏼👍🏼👍🏼

Дякуємо Вам , наші мужні захисники і молимося за Вас , наші небесні
Соколи 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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31.07.2022 01:19 Відповісти
Чим більше їх спалить наші ЗСУ - тим краще.
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31.07.2022 01:41 Відповісти
Треба було початися війні, щоб зеленський (умисно пишу з маленької про ТОГО зеленського ) побачив справжню силу українського воїна, талановитого відважного пілота, справжніх волонтерів а не Арахамій на договорняках , щоби генерал заслужено робив свою справу , а не сидів під слідством, бо так наказала Ермаку Росія, щоб дороги, на котрих кувалося бабло для політкианства й не тільки. виявилися розірваним в щент тими, кого він вважав какая разніца все радниє, а ЛЮДИ СПРАВЖНІ ЙОГО ПРЕЗИДЕНТА ЛЮДИ виявилися не ті , котрим КАКАЯ ІМ РАЗНІЦА!!! Зеленський стане тим, кого нагороджували Джонсонюк та інші , коли позбудется ворогів України навколо себе, коли не дасть ні копійки з дпомоги світу Подоляку на його ботоферми а виділить нужденному нещасному своєму народу., якій окремій людині постраждалій від тієї війни, почато котрої він прхлопав .
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31.07.2022 02:07 Відповісти
Не мрійте! Для "Блазня" героїчний спротив українського народу був "крахом усіх надій" Він уже готувався зачитать "з пісною мордою" звернення до народу України в якому сповістить що "всё прапало", "наши вааружённые силы демарализованы и не могут аказывать вааружённое сапративление И паэтаму мы вынуждены принять условия Рассии и капитулиравать!" Адже він три роки прикладав для цього масу зусиль: "срався" з нашими союзниками які пропонували продать нам комплекти новітнього озброєння, витрачав гроші на що-завгодно, але не на зміцнення оборони, зупиняв вітчизняні ракетні програми, скорочував армію та зменшував витрати на неї Навіть дороги будувалися та ремонтувалися так, щоб полегшить наступ агресору до ключових точок України!
А тут - "на тобі" - ми не тільки не вчинили опір і зупинили агресора, але й почали його громить! І він змушений був "перевзуваться у стрибку" та ставать "незламним патріотом України"! (щоб ще до приходу кацапів не повісили на каштані - прямо на Хрещатику!)
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31.07.2022 06:52 Відповісти
і похерив вступ в НАТО, ні жодного кроку не зробив. і зараз не робить.
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31.07.2022 07:45 Відповісти
Зате на словах "трубив з кожного утюга" - "Пачиму мы до сих пор не в НАТО?!!!" А сам не те що заявки не подавав, але і самі самміти НАТО ігнорував!
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31.07.2022 08:09 Відповісти
Почитав випорожнення Хлопця з Холодного Яру.Накінець то зрозумів що таке саме українська гнида,яка ще,не приведи Господи,перетвориться у воші.Скільки ж отрути теба мати в душі,щоб так писати про війну в Україні і про їїзахисників.Навіть не буду аргументувати.Залазити в срання Яра не буду.Мушу цитувати коня лаврова-"Дыбил,*****!"
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31.07.2022 11:01 Відповісти
Тільки зараз помітив - програма напаскудила - чогось викинула у першому рядку останнього абзацу слова "не здалися, " вчинили опір..."
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31.07.2022 08:21 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь
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31.07.2022 10:20 Відповісти
.
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21.10.2022 20:49 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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21.10.2022 20:51 Відповісти
 
 