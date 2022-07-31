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Росія заявила, що допустить експертів ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці

оленівка

Росії погодилася запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі пише міноборони РФ.

Російське відомство стверджує, що це робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці". Це невизнавана версія подій, українська сторона заперечує, що завдавала будь-якого удару по табору військовополонених.

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Автор: 

ООН (3360) Червоний Хрест (403) Донецька область (8568) Азов (778) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+30
Це нікчеме ООН зі своєю порожньою балаканиною, і цей міжнародний червоний хрест не зробили нічого для безпеки полонених, і зараз від них не буде ніякого толку.
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31.07.2022 01:40
+22
чому не буде - відпрацюють свої 13 срібників що отримали від кацапні і підтвердять їхню версію , почитайте коментарі цих оонівських ікспєрдів що ЗСУ кацапів розстрілювали (( що іще потрібно ?
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31.07.2022 01:50
+18
Просто сюр... Даже Оруэлл такого не в силе был допустить. В центре Европы самая грубая и наглая оккупация со времен Второй Мировой... И организации, представляющие международное сообщество, просят у свихнувшихся маньяков разрешения приехать на захваченные земли убедиться было ли преступление илм нет...
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31.07.2022 02:38
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Це нікчеме ООН зі своєю порожньою балаканиною, і цей міжнародний червоний хрест не зробили нічого для безпеки полонених, і зараз від них не буде ніякого толку.
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31.07.2022 01:40 Відповісти
Характер пошкоджень колонії з українськими полоненими в Оленівці (Донецька область) вказує на те, що по ній вдарили точно не системою HIMARS.
Швидше за все, це була російська термобарична зброя!!
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31.07.2022 05:24 Відповісти
чому не буде - відпрацюють свої 13 срібників що отримали від кацапні і підтвердять їхню версію , почитайте коментарі цих оонівських ікспєрдів що ЗСУ кацапів розстрілювали (( що іще потрібно ?
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31.07.2022 01:50 Відповісти
У них всюди свої люди. Вже ранок, а Дєрьмак не сидить, хоча ФБР натолягає. Зєлі позор.
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31.07.2022 06:32 Відповісти
UN can fuck themselves those russian cock suckers!
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31.07.2022 01:52 Відповісти
Рашка надіється підробити удар Хаймарсу?
Чи гадає просто підкупити та залякати експертів?
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31.07.2022 01:55 Відповісти
в твиттере уже есть фото якобы хаймарса. и какой смысл запускать "экспертов" через три дня после преступления?
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31.07.2022 02:01 Відповісти
Ага видели. ********** показывают обломки ракет... задержите дыхание... с Антоновского моста. Вот те же самые фото с асфальта, даже не меняли и не пририсовывали ничего
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31.07.2022 02:40 Відповісти
Бачив фото "уламків" ,які обвинувачувана сторона -наросія нафабрикувала і викладує щоб себе відмазати , і от деякі уламки повністтю Іржаві !!!
Тужаться і не можут навіть якісно збрехати.
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31.07.2022 03:07 Відповісти
Роашка має надію що зголосяться приїхати тільки куплені , бо за бало й чорту повірять ... А інші просто не повірять що їх там не прихлопне "ТІПА ЗСУ "
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31.07.2022 02:10 Відповісти
Точка в Оленівці вже пристріляна. Тепер можна і експертів накрити і знов обвинувати Україну у обстрілах
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31.07.2022 09:31 Відповісти
For UN & Swiss Red Cross bitches, it'll be just another sex tour but with a wartime flavor this time.
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31.07.2022 02:05 Відповісти
Ще хтось не зрозумів хто такі рашапіди?Як дали дозвіл так і заберуть, просто обісране ООН і такий же Червоний хрест поки зберуться то забудуть чого збиралися.
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31.07.2022 02:36 Відповісти
Просто сюр... Даже Оруэлл такого не в силе был допустить. В центре Европы самая грубая и наглая оккупация со времен Второй Мировой... И организации, представляющие международное сообщество, просят у свихнувшихся маньяков разрешения приехать на захваченные земли убедиться было ли преступление илм нет...
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31.07.2022 02:38 Відповісти
Можно, конечно, вьігнать наросию с ООН, но тогда она долги не погасит, придется бюджет резать, а там много людей на зарплате, много кумовьев...
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31.07.2022 03:15 Відповісти
через месяц. не раньше
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31.07.2022 03:45 Відповісти
Якого ху...дожніка на нашій території хтось щось про щось запитує у рашки?
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31.07.2022 04:12 Відповісти
Яким х...м воно тут?
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31.07.2022 04:14 Відповісти
ООН - організація-кастрат...
Толку з неї ніякого. Ложать на її рішення всі, на кого вона кладе.
Виявлять "стурбованість"?
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31.07.2022 05:03 Відповісти
Амеріканський Інстітут Вивчення Війни (ISW) вчора написав, що " Україна та Росія звинувачують одна одну в нападі, і наявні візуальні докази, здається, підтверджують твердження України більше, ніж російські…Спонсороване Кремлем інформаційне видання «РИА Новости» опублікувало відео слідчого ізолятора, на яких видно збитки від пожежі, але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS…Ми будемо оновлювати нашу оцінку як більше інформації стає доступною».

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-29

"...Ukraine and Russia are blaming each other for the attack and available visual evidence appears to support the Ukrainian claim more than the Russian… Kremlin-sponsored news outlet "RIA Novosti" published videos of the detention center, which showed fire damage but not the sort of damage that a HIMARS strike would likely have caused." "…We will update our assessment as more information becomes available."
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31.07.2022 05:05 Відповісти
Вони це сьогодні півторили кілька разів , Задовбали вже , maybe Ukraine did it or maybe rasha did it, ідіоти .
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31.07.2022 07:47 Відповісти
Необхідно повертати з полону ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!

Чому про це мовчить офіційний Київ Президент Зеленський і його оточення, МЗС України?!

Пояснення такої поведінки влади може свідчити про те, що існують домовленності з Росією про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя має залишатися в заручниках Росії.
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31.07.2022 06:47 Відповісти
я теж вважаю, що потрібно кричати і горлати про тих полонених, хто ще живий, їх же там ще багато, що з ними!
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31.07.2022 07:41 Відповісти
Тому що Зечму пох на те все, невже не зрозуміло.
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31.07.2022 07:57 Відповісти
ООН и Красный Крест купленные парашей марионетки. Они напишут все, что им скажет параша. Потому параша сразу дала согласие.
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31.07.2022 07:00 Відповісти
Вот тобі гарантії ООН полоненим захисникам Маріуполя в вигляді Будапештського меморандуму!
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31.07.2022 08:17 Відповісти
После того как на месте преступления вовсю работают свинособаки, когда то там приедет ООН. За это время они успеют там организовать видимость что пленные жили в пятизвёздночном отеле. Внутри взорванный Хаймарсом аппарат со слалкой ватой, а на улице сгоревший фургончик со сладкой ватой, и качели. Следователи не дураки, они понимают что за такое время, они едут уже на киношный павильон. Просто картинка на ********. И рашку ни в чём не обвинят.
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31.07.2022 08:24 Відповісти
Очікується приліт діспєчєра Карлоса на чотирьох кілометровому винищувачі.
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31.07.2022 08:50 Відповісти
Мерзавец Юрий Швец говорит, что это сделали дружки Ермака и Зеленского из Вагнера. И говорит, что скорее всего подвезут туда осколки наших снарядов.
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31.07.2022 08:58 Відповісти
"Якщо будуть вбити захисники Азовсталі,
то з росіянами не буде жодних перемовин" (с) Зеленський В О.
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31.07.2022 09:36 Відповісти
Спустя неделю разрешить, ехать три дня будут, потом месяц эксперты будут мусолить факты, фото, пробы--- итд и ТП! Накуй эта оперетка?
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31.07.2022 09:43 Відповісти
Пусть эти два прикацапленных импотента-Красный крест и ООН,захватят с собой еще одного слепого кацапского прихвостня-ОБСЕ.Будут ему поводырями.
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31.07.2022 10:20 Відповісти
і Зе найвеличнішого харанта всьому!
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31.07.2022 10:43 Відповісти
Россияне взорвали барак с пленными изнутри: Maxar опубликовала спутниковые снимки колонии в Еленовке
Анализ спутниковых снимков Maxar колонии в Еленовке подтверждает, что массовое убийство украинских военнопленных "Азова" совершили россияне.
Журналисты опубликовали новое доказательство того, что трагедия в Еленовке, где в колонии россиянами были убиты украинские военнопленные полка "Азов", является терактом и военным преступлением российской армии. Это можно понять по спутниковым снимкам тюрьмы, которые были сделаны до и сразу после трагедии. Журналист американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер также опубликовал спутники оккупированной Еленовки и заявил, что по делу массового убийства украинских военнопленных появляется все больше доказательств того, что это преступление совершили именно россияне. Фотографии со спутника компании Maxar в своем телеграм-канале также публикует команда журналистов Bihus.Info, которые расследуют военные преступления российской армии на территории Украины. При анализе снимков хорошо видно, что из большого комплекса построек колонии пострадало только одно, в котором находились военнопленные "Азова".
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31.07.2022 11:30 Відповісти
 
 