Росія заявила, що допустить експертів ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці
Росії погодилася запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі пише міноборони РФ.
Російське відомство стверджує, що це робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці". Це невизнавана версія подій, українська сторона заперечує, що завдавала будь-якого удару по табору військовополонених.
Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
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Швидше за все, це була російська термобарична зброя!!
Чи гадає просто підкупити та залякати експертів?
Тужаться і не можут навіть якісно збрехати.
Толку з неї ніякого. Ложать на її рішення всі, на кого вона кладе.
Виявлять "стурбованість"?
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-29
"...Ukraine and Russia are blaming each other for the attack and available visual evidence appears to support the Ukrainian claim more than the Russian… Kremlin-sponsored news outlet "RIA Novosti" published videos of the detention center, which showed fire damage but not the sort of damage that a HIMARS strike would likely have caused." "…We will update our assessment as more information becomes available."
Чому про це мовчить офіційний Київ Президент Зеленський і його оточення, МЗС України?!
Пояснення такої поведінки влади може свідчити про те, що існують домовленності з Росією про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя має залишатися в заручниках Росії.
то з росіянами не буде жодних перемовин" (с) Зеленський В О.
Анализ спутниковых снимков Maxar колонии в Еленовке подтверждает, что массовое убийство украинских военнопленных "Азова" совершили россияне.
Журналисты опубликовали новое доказательство того, что трагедия в Еленовке, где в колонии россиянами были убиты украинские военнопленные полка "Азов", является терактом и военным преступлением российской армии. Это можно понять по спутниковым снимкам тюрьмы, которые были сделаны до и сразу после трагедии. Журналист американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер также опубликовал спутники оккупированной Еленовки и заявил, что по делу массового убийства украинских военнопленных появляется все больше доказательств того, что это преступление совершили именно россияне. Фотографии со спутника компании Maxar в своем телеграм-канале также публикует команда журналистов Bihus.Info, которые расследуют военные преступления российской армии на территории Украины. При анализе снимков хорошо видно, что из большого комплекса построек колонии пострадало только одно, в котором находились военнопленные "Азова".