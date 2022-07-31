Росія заявила, що допустить експертів ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці

Росії погодилася запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі пише міноборони РФ.

Російське відомство стверджує, що це робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці". Це невизнавана версія подій, українська сторона заперечує, що завдавала будь-якого удару по табору військовополонених.

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.