На південному напрямку протягом 30 липня знищено 33 окупанти, 2 гаубиці, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановка на півдні України 30 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ц йдеться у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, зосереджений на тактиці контрбатарейної боротьби й авіаційних ударах.

Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає.

Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат.

9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено.

Наша авіація нанесла шість результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Виконуючи вогневі завдання наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога.

Підтверджені втрати складають 33 рашисти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються".