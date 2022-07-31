На південному напрямку протягом 30 липня знищено 33 окупанти, 2 гаубиці, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановка на півдні України 30 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про ц йдеться у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, зосереджений на тактиці контрбатарейної боротьби й авіаційних ударах.
Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає.
Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат.
9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено.
Наша авіація нанесла шість результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.
Виконуючи вогневі завдання наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога.
Підтверджені втрати складають 33 рашисти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються".
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а ура патриотизм тут не то что безполезен а даже вреден
https://**********.com/1165544-568521165544.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РВ: Россия впервые объединила войска Сирии и курдов против Турции
Впервые в истории вооружённые силы САР и курдские формирования провели совместные учения по форсированию водных преград в районе Алеппо, сообщает информационный портал "Русская весна".
https://banki.loans/news/post/rv-vpervye-v-istorii-vs-rf-obedinila-voyska-sar-i-kurdskie-otryady-protiv-turcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Крупные военные сборы и учения дали возможность войскам спецназа и артиллеристов отработать свои навыки, передает solenka.info.
Одновременно прошла тренировка курдских артиллеристов по огневой поддержке действий сирийских войск.
https://www.osnmedia.ru/world/rv-rossiya-obedinila-vojska-sirii-i-kurdov-protiv-turtsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Общественная служба новостей
Стоит отметить, что сирийских танкистов готовили российские военные инструкторы.
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"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.
Джерело:
на Херсонском направлении идет большая переброска войск рф-ии. даже садисты и убийцы ("гвардейцы") из нашего угла Буча-Ирпень-Гостомель прибыли.
Київ їх нічому не навчив - знову лізуть без логістики
Більше того, водночас у районі Дар'ївки командування військ противника просто ДЕМОНТУВАЛО понтонну переправу через р. Інгулець, бо йому вдалося ВІДНОВИТИ міст поблизу шляхом перекриття ушкоджених ділянок сталевими плитами.
В свою чергу, 28 липня ц.р. противник після проведення інженерних робіт на шлюзі Каховської ГЕС (накрили дорожнє полотно армованими плитами товщиною 160 мм) продовжує перекидати ОВТ у напрямку Веселе - зап. Широка Балка - імовірно Чарівне."(с)
https://uk-ua.facebook.com/ahmenid/posts/pfbid0cpAYK2JZtXvH3ChNJ5wbfxWYDNHtfWeE1eBsgGQPVSpFRceCa3JonwUJg7Wj8go6l?__cft__[0]=AZUgrlFEruNo1Fv-9BuYcoky6pSmOPhL7XD0sl8_ZGAOpCS9sqwfNuTBlkItCOgHdO90QuaV7r39twtS-C3xapNGh0ZV8XsGrqMDLRRI5eDMmPEh5bNfZscEO7mGZLEDgQMGHfztX5Zgy__4f9R4TtRBxSYL-3C3rz3TKwKrTCO5rA&__tn__=%2CO%2CP-R
подивіться роботу Хаймарса - кладе ракети із точно заданою дистанцією між собою
невже хтось сподіваеться на понтони?
ці понтоні наша арта порвала як гондони на Сіверському Дінці
Не может российская армия, вторая в рейтинге сильнейших армий мира после США, быть скованной в своих действиях армией противника, занимающей всего лишь (!) 22-е место. И украинская территория не может быть во всех местах «линией Маннергейма» (и та была взята), должны быть слабые места
"Дийнега"! З якої "помийниці" вас Подоляк набирає - таких тупих? Чи це у вас - обов"язкова вимога при вербуванні на ботоферму?