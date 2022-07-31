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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки, у місті спалахнули пожежі, - Сєнкевич

пожежа,одещина,ракети

Росіяни вчергове масовано обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків", - йдеться в повідомленні.

Вранці відбувся повторний обстріл міста: "Знову потужні вибухи лунають у місті!"

Пізніше Сєнкевич повідомив, що сьогоднішній обстріл, напевно, був найсильнішим за весь час війни.

"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - написав міський голова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару військ РФ по Миколаєву: Відомо про 5 загиблих та 13 поранених. ВІДЕО+ФОТО 18+

Автор: 

Миколаїв (1809) обстріл (28672) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+31
Так, потрібно кацапів вибивати з Херсонської області і обстріли зменшаться в рази. Де взяти скільки сил і техніки, бо кацапи втигли окопатися, вгризтися в землю і збудувати інженерні споруди захисту?Але навіть після витіснення їх з Херсону, вони будуть лупити по місту ракетами з моря. Тоді виникає знову і знову просте питання, пане Президенте, де наші ракетні комплекси і ракети "Нептун", щоб потопити їх кораблі, що б'ють з моря? Де наші ракетні комплекси "Вільха М", "Грім 2", щоб знищити їх в Херсонські області, Снігурівському районі? Де наші "сирі" і "недосконалі" (по заключекнню "експертів" гавноканала "1+1" САУ "Богдана", щоб з далекої відстані гасити їх артилерію, РСЗВ? А їх просто немає, Володя був супер хазяйновий, як мала дитина, яка добравшись до сімейного бюджету все витратила на морозиво, так він, добравшись до бюджету держави все зарив в асфальт. А реально зараз немає ні ракет, ні асфальту, а є знищені міста, економіка, кожного дня горе в тих людей, які не мають де ховатися чи виїхати. Бо мені інколи хочеться крикнути, "ідуть нах...", коли вони дають пораду "всім в укриття". Яке укриття? Де його взяти? Немає його, пане Президенте "Асфальної країни лохів", люди в Миколаєві сидять по квартирах і моляться Богу, щоб ракета не попала в їх будинок.
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31.07.2022 07:55
+15
надо кацапов выбивать с правого берега. этот террор не закончится никогда
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31.07.2022 06:51
+9
Наше контрнаступление на Юге так прекрасно идёт, что орки достают по Николаеву в те места, в которые раньше не могли достать
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31.07.2022 09:44
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надо кацапов выбивать с правого берега. этот террор не закончится никогда
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31.07.2022 06:51 Відповісти
Так Боневтік оголосив контрнаступ. Тільки невідомо чий,
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31.07.2022 12:52 Відповісти
Отже,очевидно ,що москалі хочуть взяти Миколаїв,а там Одеса ,Придністров'я,Молдова.Тут радити ЗСУ щось й годі.Тільки з якихось причин ,котрі ми не знаємо,українська сторона не веде валового винищення москалів на правому березі,а все більше розповідає про підготовку референдумів в Херсоні,звертається до міжнародних організацій за підтримкою,розміновує шлях для вивозу зерна,а тим часом москалі нарощують угрупування в Чорному морі та безкінечно везуть озброєння з Криму та півдня залізницею .Складається враження,що українська сторона має якийсь задум,котрий не є публічним,що в час війни цілком природньо.Віримо,що це план перемоги.
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31.07.2022 07:43 Відповісти
А этот продолжает кацапами на лево на право всех обзывать! У тебя паранойя
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31.07.2022 08:38 Відповісти
Так, потрібно кацапів вибивати з Херсонської області і обстріли зменшаться в рази. Де взяти скільки сил і техніки, бо кацапи втигли окопатися, вгризтися в землю і збудувати інженерні споруди захисту?Але навіть після витіснення їх з Херсону, вони будуть лупити по місту ракетами з моря. Тоді виникає знову і знову просте питання, пане Президенте, де наші ракетні комплекси і ракети "Нептун", щоб потопити їх кораблі, що б'ють з моря? Де наші ракетні комплекси "Вільха М", "Грім 2", щоб знищити їх в Херсонські області, Снігурівському районі? Де наші "сирі" і "недосконалі" (по заключекнню "експертів" гавноканала "1+1" САУ "Богдана", щоб з далекої відстані гасити їх артилерію, РСЗВ? А їх просто немає, Володя був супер хазяйновий, як мала дитина, яка добравшись до сімейного бюджету все витратила на морозиво, так він, добравшись до бюджету держави все зарив в асфальт. А реально зараз немає ні ракет, ні асфальту, а є знищені міста, економіка, кожного дня горе в тих людей, які не мають де ховатися чи виїхати. Бо мені інколи хочеться крикнути, "ідуть нах...", коли вони дають пораду "всім в укриття". Яке укриття? Де його взяти? Немає його, пане Президенте "Асфальної країни лохів", люди в Миколаєві сидять по квартирах і моляться Богу, щоб ракета не попала в їх будинок.
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31.07.2022 07:55 Відповісти
Думаю,що по війні Володя буде герой,а потім сидітиме в тюрмі ,або як Ґарбачов житиме десь далеко.
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31.07.2022 08:20 Відповісти
порівнювати боневтіка з Горбачовим? Горбачов винуватий лише перед москалями із імперським мисленням -такую страну разваліл. хоча вже й мала дитина знає - страна валилася через дебільну політику компартії. Чоловік, що прагнув аби совєцький народ не пропивав своє майбутнє, у вас визиває неприязнь?
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01.08.2022 08:14 Відповісти
У Миколаєві. Які там укриття???? Є підвал, але нема ніякого сенсу там ховатись, бо наслідки можуть бути ще страшнішими...Сидимо з дружиною проміж стін у коридорі, молимося......Сьогодні вранці був жах.... Все здрігалось, дім хитався, ми молились....Виїхати не можемо, бо батько дружини дуже старенький, та й не тільки це заважає...
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31.07.2022 09:28 Відповісти
я в Лісках, шостий поверх,сиділа під стіною біля ліфта......
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31.07.2022 21:34 Відповісти
Та же картина по Харькову. По прямой 40-45 км до границы, ну какие подвалы и прочие укрытия? Первое время бегали, потом перестали, а смысл? Время прилёта 1 мин. В бога поверили все. Но каждый день кому то и это не помогло.
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31.07.2022 10:27 Відповісти
За каденцію Порошенко, зробили Одну Богдану, і таскають її по всій Україні. А, ********** зеленський, котрий зупинив її виробництво, бахвалиться, що він, та його офіс звільнив, за допомогою Богдани, хоча так воно і було - п'ять пострілів з Богдани - і орки втекли з Зміїного, звільнив острів. Там щей велика подяка Британським морським котикам, що разом з нашими Котиками, використовуваїчи ******* британську техніку підводних пловців, незаймані, під водою, розмінувавши підхід основних сил війшли на Зміїний.
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31.07.2022 14:15 Відповісти
Бідний Миколаїв((
бідний Харків, бідний Нікополь, такий жах((
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31.07.2022 08:09 Відповісти
Ну так, суто для статистики: за кого голосували ці "бідні" люди?
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31.07.2022 11:44 Відповісти
яка, курво, прямо зараз різниця?
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31.07.2022 12:03 Відповісти
Суто для статистики та історії, - так за кого?
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31.07.2022 13:46 Відповісти
Хто вірить у ціфру 73-той і пуйлу повірить)( Це брехня по-путінськи!
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31.07.2022 20:06 Відповісти
А правда в тому, що в Україні при владі поставлені кремлем прислужники рашистів, котрі гоняють мантру про «мудрий нарід» і «73%», щоб приховати окупацію агресором всіх органів державної влади ще задовго до збройного вторгнення
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01.08.2022 01:07 Відповісти
їдь до нас,тут з'ясовуй
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31.07.2022 21:35 Відповісти
Так ви скажіть, а я повірю, обіцяю, бо як оперативний резверв 1-ї черги маю залишатись в межах області
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31.07.2022 22:45 Відповісти
як це яка різниця? Це наслідки голосування в 2019 році. Але що головне, що вже пізно щось виправити. Повірили? Не думали? Отримали. Зробили це самі!
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31.07.2022 21:54 Відповісти
Скоро залишаться самі руїни, з кожним днем кацапи звозять все більше артилерії, рсзв та важкої техніки. Тому з міст які кожен день під обстрілами треба евакуюватися, в країні все ще достатньо лісів, достатньо мобілізаційної ресурсу, можна будувати в безпечних місцях цілі нові містечка для таких людей навіть без західної допомоги, була б воля.
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31.07.2022 08:42 Відповісти
після другої світової неспалених хат у нашому містечку осталися одиниці - ті що були під бляхою (залізна покрівля). Одна із таких була у мого прадіда, де на дві половини жили сім'ї його двох дітей.
Людям, а "визволителі" прийшли осінню забравши з собою частину чоловіків на штурм Дніпра, прийшлося копати землянки і жити в них цілу зиму. Землянка - не наш винахід, це від північних народів. Наступні роки відбувалося відновлення житла на тих же "фундаментах" навколо часто вцілілої печі. Допомагаючи другу другу люди так-сяк відбудувалися. А вже в 1955-1956 роках частину хат прийшлось розбирати через переселення в голий степ, бо бачте хрущову захотілося воду в Крим подати. Так нам дорого обійшовся той Крим, що й не сказати. Під рукотворним морем зникла наша історія, зникла наша пам'ять про спочилих родичів у затоплених морем кладовищах. А стільки вже землі те море забрало собі, ви й не уявляєте.
І все це горе принесла не фашистська германія, а москва. Яка й продовжує нести горе всім що не хочуть ставати москалями. Але б коли б навіть ми стали москалями, як багато хто з наших раніше, то все одно б щастя не бачили. Бо війна була б то там, то сям. москва не може жити без війни. спитайте хоча б у "воїнів-інтернаціоналістів" яких в Україні ще багато серед живих. Їх бачте теж вважають учасниками бойових дій. Але захищали вони не рідну землю а імперські амбіції сатаністів.
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01.08.2022 08:32 Відповісти
Они видимо не знают, что у нас идет контрнаступление на Юге.
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31.07.2022 09:00 Відповісти
Наше контрнаступление на Юге так прекрасно идёт, что орки достают по Николаеву в те места, в которые раньше не могли достать
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31.07.2022 09:44 Відповісти



Два чергових дурника чи трольки-провокатори?

"орки достают по Николаеву в те места, в которые раньше не могли достать"

Брехня.

Не відомо солодукій парочці, що в Миколаєв прилітає не тільки з правого берега, а в основному з лівого, Криму, кораблів та літаків?
У паРашки поки що достатньо заліза навіть щоб обстрілювати з Волги та Каспійського моря.
А про обстріли Вінниці, Хмельницького взагалі не чули?

Може час переходити до чебурнета, до братів по "розуму" та "писанию" тупих коментів від
вЯліких прАХВесіоналів.
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31.07.2022 10:21 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:45 Відповісти
І нащо по новинам тоді розказувати байки, що от от візьмем Херсон, що там когось окружили? Миколаїв обстрілюють, Кривий Ріг обстрілюють - із засобів дальністю до 40км. Як таке можливе, якщо Херсон блокований??? Чи може люди карту не мають щоб самому подивитись?
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31.07.2022 13:58 Відповісти


"що от от візьмем Херсон, що там когось окружили?"
"Херсон блокований"
Це ТВОЇ байки, в офіційних джерелах такої інформації не було.

"Кривий Ріг обстрілюють - із засобів дальністю до 40км"
Це тобі особисто доповіли, недолуге? А про обстріли Кривого Рогу, наприклад з Криму, не чуло?

Для особливо обдарованних - макс. дальність РСЗВ:
"Град" - 42 км,
"Ураган" - 35+ км,
"Смерч" - 70 км, окремими видами БП до 90 км, але їх майже нема.

"Чи може люди карту не мають щоб самому подивитись?"
Мабудь саме ти не вмієш користуватися картою чи не знаєш де лінія фронту.

"Знавець" диванний, якщо чогось не знаєш - мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
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31.07.2022 16:43 Відповісти
А чому Ви так несправедливі? Людина правильно написала, що починаючи з травня радник президента Абдристович постійно говорив, що вже кацапи ось ось залишать Херсон і побіжуть. А це голос Президента! По єдиному каналу експерти постійно передавали, що вже доходимо до Херсону, а неділю назад так всі хвасталися, що оточили, точнішен взяли в котел 2000 орків. І обстрілюють Миколаїв та і Криворізький район з "Ураганів", "Смерчів" "Градів і ракет різного класу. І більше всього обстріли ведуться з території Херсонської області, буває що Миколаїв і з Чорного і Каспійського морів.Пан експерт знають, що останнім часом Миколаїв обстрілюють ракетами С-300? Наскільки я розумію вона б'є до 75 км., а це з Херсонської області.
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31.07.2022 22:06 Відповісти


"Абдристович постійно говорив"

Слухайте далі Абдристовича, ще можна по парашистьським Інтернет смітникам помандрувати, майже теж саме.

"Наскільки я розумію вона б'є до 75 км., а це з Херсонської області"
так відкрий карту і побачиш, що 75 км це вже лівобережжя Херсонської області з легким постачанням техніки і бк з Криму.
Про "Смерч" я вже писав вище.

Для кращого розуміння - пан не експерт, але дещо знає, має офіцерське звання і оперує достовірною інформацією, і з місць також, і дуже не любить недолугих диванних експерДів, на кшталт , які навіть в Мережі не можуть щось знайти та вивчити, але дуже ********** строчити тупі коменти про те, в чому вони ні в зуб ногою.

Навіщо взагалі цей комент, аби щось написати?
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01.08.2022 01:17 Відповісти
І, от навіщо цей війсковій губернатор,кым, афішував повернення Марчелло у Миколаїв - ну, тихо прийшов, ворога знищив, і далі пішов. Та, хрен, там - усе кацапам розповів - де, кого, нащо. Одним словом - зебіл. А, хлопці гинуть на фронті - і яка, **** їх,тік-токкерів повибирала?
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31.07.2022 14:22 Відповісти
Він і винагороду оголосив за навідників агресора щоб відвести підозру від собі подібних.
Кожного разу при обстрілі адмінбудівель Миколаєва він знаходив причину своєї відсутності на місці удару при загибелі своїх же співвітчизників.
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01.08.2022 01:17 Відповісти
А нельзя ли перенести офис президента вместе с президентом в Николаев?
Очень хотелось бы. чтобы они все вместе с главным распорядителем и виновником всех событий
обмочились бы от страха при взрывах, без постановочных эффектов?! без показухи и видосиков!
Вспомнили и вернули Марченко, когда от Николаева остались руины, когда надо себя убогого выгородить от последствий, когда надо на кого то свалить вину!
Доколе эта зелёная слизь будет мучать народ? НЕ можешь - уходи на хрен! И ермака захвати!
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31.07.2022 15:59 Відповісти
та нам мэра хатит,деятель ещё тот
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31.07.2022 21:38 Відповісти
пані, мер відповідає за каналізацію, водоводи, прибирання вулиць та інше. І до нього особливих питань під час війни немає. А за оборону країни відповідає Президент і його "зелена" команді на місцях, а це Кім. От всі питання і до них, чому не збивають ворожі ракети? Чому не звільнили Херсон і навіщо його здавали ворогу? В який асфальтойукладчик заряджати реактивний асфальт, щоб збивати ракети?
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31.07.2022 22:11 Відповісти
 
 