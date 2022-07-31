Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки, у місті спалахнули пожежі, - Сєнкевич

Росіяни вчергове масовано обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків", - йдеться в повідомленні.

Вранці відбувся повторний обстріл міста: "Знову потужні вибухи лунають у місті!"

Пізніше Сєнкевич повідомив, що сьогоднішній обстріл, напевно, був найсильнішим за весь час війни.

"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - написав міський голова.

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