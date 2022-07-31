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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У трьох селах під Святогірськом тривають бої, в лаврі перебувають сотні українців, - ВЦА

лавра,святогірська

Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади ведуться бої. У лаврі станом на кінець липня залишаються приблизно 500 українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Донбасу", про це заявив голова Святогірської ВЦА Володимир Рибалкін.

Він зазначив, що в трьох селах тривають бої. Вони повністю підконтрольні Україні.

"У лаврі зараз близько 450 осіб залишилося, було ще три тижні тому більше. Через три тижні нам вдалося вивезти близько 150 осіб", - розповів Рибалкін.

Зараз призупинено пересування дорогами, що ведуть до лаври. Вирішуються питання подальшої евакуації.

За словами Рибалкіна, в громаді залишилося приблизно 1000 жителів із 2068.

Також читайте: Зі Святогірської лаври вдалося евакуювати групу мирних жителів, - ГУР

Автор: 

Лавра (294) Донецька область (8568)


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Топ коментарі
+9
А колись там ховали російських вояків від ЗСУ, та зберігалося зброя Гіркіна.
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31.07.2022 07:34
+6
Ну, навіщо озвучувати на широке коло, де переховуються мешканці?
Ви ж робите їх мішенню та наражаєте їх життя на небезпеку.
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31.07.2022 07:46
+6
українці лише за громадянством а ще попи з погонами фсб.(

уточнення.
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31.07.2022 08:49
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А колись там ховали російських вояків від ЗСУ, та зберігалося зброя Гіркіна.
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31.07.2022 07:34 Відповісти
Ну, навіщо озвучувати на широке коло, де переховуються мешканці?
Ви ж робите їх мішенню та наражаєте їх життя на небезпеку.
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31.07.2022 07:46 Відповісти
Можна подумать цапи про то не знають
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31.07.2022 08:04 Відповісти
Насправді не знають, їх джерела це наші ЗМІ, бо своїх у них немає, а орки на місцях доповідають сам знаєш як. Є ж устав...
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31.07.2022 08:52 Відповісти
Щоб жахнули туди!
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31.07.2022 10:24 Відповісти
українці лише за громадянством а ще попи з погонами фсб.(

уточнення.
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31.07.2022 08:49 Відповісти
При нашесті орди люд в Києві ховався в Десятинній церкві з надією, що їм допоможе Бог. Всі загинули під уламками церкви, яку ординці зруйнували.
Історія повторюється?
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31.07.2022 09:18 Відповісти
хтось може й ховався, але явно не всі кияни. Десятинна побудована не на добровольчі пожертви, а зібрані з примусу князем. Відбудована пізніше такими ж "віруючими" попала під зруйнування. І вже не відбудовувалася. московські попи років з кільканадцять тому хотіли відбудувати, але не вийшло.
А Софія Київська - стоїть.
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31.07.2022 09:34 Відповісти
У мене є великі сумніви,що ВОНИ хочуть виїхати.Хоча...може ці "ждуни" ВЖЕ і хочуть...
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31.07.2022 10:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.07.2022 10:47 Відповісти
 
 