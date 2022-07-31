У трьох селах під Святогірськом тривають бої, в лаврі перебувають сотні українців, - ВЦА

Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади ведуться бої. У лаврі станом на кінець липня залишаються приблизно 500 українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Донбасу", про це заявив голова Святогірської ВЦА Володимир Рибалкін.

Він зазначив, що в трьох селах тривають бої. Вони повністю підконтрольні Україні.

"У лаврі зараз близько 450 осіб залишилося, було ще три тижні тому більше. Через три тижні нам вдалося вивезти близько 150 осіб", - розповів Рибалкін.

Зараз призупинено пересування дорогами, що ведуть до лаври. Вирішуються питання подальшої евакуації.

За словами Рибалкіна, в громаді залишилося приблизно 1000 жителів із 2068.

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