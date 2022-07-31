У трьох селах під Святогірськом тривають бої, в лаврі перебувають сотні українців, - ВЦА
Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади ведуться бої. У лаврі станом на кінець липня залишаються приблизно 500 українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Донбасу", про це заявив голова Святогірської ВЦА Володимир Рибалкін.
Він зазначив, що в трьох селах тривають бої. Вони повністю підконтрольні Україні.
"У лаврі зараз близько 450 осіб залишилося, було ще три тижні тому більше. Через три тижні нам вдалося вивезти близько 150 осіб", - розповів Рибалкін.
Зараз призупинено пересування дорогами, що ведуть до лаври. Вирішуються питання подальшої евакуації.
За словами Рибалкіна, в громаді залишилося приблизно 1000 жителів із 2068.
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Ви ж робите їх мішенню та наражаєте їх життя на небезпеку.
уточнення.
Історія повторюється?
А Софія Київська - стоїть.