Російська "влада" Криму заявила про атаку з безпілотника штабу ЧФ у Севастополі
У двір штабу Чорноморського флоту в Севастополі вранці прилетів невідомий об'єкт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі "губернатора" Михайла Развожаєва.
За його інформацією, постраждали п'ятеро людей.
"Сьогодні рано-вранці укронацисти вирішили зіпсувати нам День Військово-Морського флоту. У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає", - написав він.
Крім того, повідомляється, що працює ФСБ, обставини з'ясовуються.
Святкові заходи до дня Військово-морського флоту в Севастополі перенесено, місцевих жителів просять залишатися вдома.
Топ коментарі
+44 Анатолий К #427424
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+34 Александр Чуднивец #474549
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Але ж! За Швейцарії - то не так. Там декілька язиків, але ж нам цього не потрібно. Максимум - братня польська, якщо в Польщі це теж буде відзеркалено.
З повагою.
більш схоже на 50 автономних областей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B1%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD Граубюнден - найбагатомовніший кантон Швейцарії. Окрім німецької та італійської (точніше галло-італійської) саме в ньому поширена четверта національна мова Швейцарії - романшська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ретороманська ).
Коли будемо атакувати вас кацапів. тоді ви це зрозумієте, бо в штабі будуть мертві.