Російська "влада" Криму заявила про атаку з безпілотника штабу ЧФ у Севастополі

У двір штабу Чорноморського флоту в Севастополі вранці прилетів невідомий об'єкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі "губернатора" Михайла Развожаєва.

За його інформацією, постраждали п'ятеро людей.

"Сьогодні рано-вранці укронацисти вирішили зіпсувати нам День Військово-Морського флоту. У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає", - написав він.

Крім того, повідомляється, що працює ФСБ, обставини з'ясовуються.

Святкові заходи до дня Військово-морського флоту в Севастополі перенесено, місцевих жителів просять залишатися вдома.

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